書展2024｜門票獨家優惠$5起+免費再入場｜入場必搶27大着數

香港書展2024由今日至7月23日在香港會議展覽中心舉行，《香港01》「好食玩飛」記者首日入場直擊，發掘了書展主場館及同期舉行的「香港運動消閒博覽」、「零食世界」共27項必搶著數。今年門票有普通門票、及電子超級書迷證，只要透過《香港01》買門票更可以半價換購。即睇下文了解門票票價、開放日期/時間等詳情。



書展首日中午已經人頭湧湧。（香港01圖片）

書展2024｜門票購買詳情──獨家早鳥低至半價換購

（1）成人及小童門票 -（2024年7月17至23日）

成人：HK$15*（原價HK$30）

小童：HK$5*（原價HK$10）

小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。書展門票$5起💖即買即用免排隊

（2）電子超級書迷證（HK$88）-（2024年7月17至23日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2024 舉行期間可無限次以特別通道進入會場。【獨家半價】書展快證—免排隊直入會場💖無限次使用

備註：【*低至半價換購】- 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

書展2024｜免費再進場特別優惠

凡以正價（成人HK$30、小童HK$10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後



*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

書展2024｜開幕首日直擊！場內必搶27大着數

《香港01》「好食玩飛」記者首日入場直擊，發現人流似乎比上屆多，各場館都人頭湧湧。記者以最短時間走遍各場館，搜羅了6項免費優惠都相當吸引，而且所送贈品隨時未到星期六日假期已經派完，建議你一入場就直奔有關攤位排隊！

書展2024｜必搶着數1｜香港中文大學文物館 ── 文物御守

御守圖案設計都是源自文物館館藏，將文物化身守護神！不過御守數量有限，記者早上去到時共有5款，到中午時已派剩2款，負責人表示會加製！由於首日反應熱烈，負責人表示7月18日起，每日限量頭250個，follow同share社交媒體，就可以免費換取，其後就$20一個，但follow同share社交媒體，就可以半價購買。（位置：書展主場館1D展覽廳 ── B16攤位）

書展2024｜必搶着數2｜日本國家旅遊局 ── 日本製若狹塗筷子連匙羹套裝

只需填妥問卷，即可憑已完成問卷頁面，排隊兌換若狹塗筷子連匙羹套裝，更有兩種顏色可供選擇！記者首日入場所見，換領人士大排長龍呀！（位置：日本館與運動及休閒博覽相連，5B展覽廳 ── D02攤位）

書展2024｜必搶着數3｜沖繩縣攤位 ── DIY髮飾

沖繩縣攤位可以免費DIY髮飾，髮飾上是沖繩風格的圖案，製作過程亦不複雜，可以帶同小朋友一齊參與，吸引不少媽媽與子女參與。（位置：日本館與運動及休閒博覽相連，5C展覽廳 ── A13攤位）

書展2024｜必搶着數4｜香港遊樂場協會兵乓挑戰 ── 環保餐具套裝

只需追蹤IG或讚好FB專頁，即可獲得挑戰資格。每位玩家共有20次機會，只需擊中兵乓桌上的藍色發光正方格內7次或以上，就可以獲得環保餐具套裝，套裝內除了常見的叉與匙羹外，更有不銹鋼飲管！（位置：日本館與運動及休閒博覽相連，5C展覽廳 ── D02攤位）

書展2024｜必搶着數5｜PILOT ── 40週年大優惠

PILOT今年有40週年大優惠，除了特惠貨品外，買滿一定價錢更會送便籤本、公仔、迷你背囊與啫喱筆。更有不少限量文具，有與大熱角色Chiikawa與Mofusand及日本插畫家Narano聯名的啫喱筆！（位置：3樓音像、文儀用品及文化精品館，3F展覽廳 ── C02攤位）

書展2024｜必搶着數6｜香港教育圖書有限公司 ── $10優惠券

加入教圖家長會與讚好教圖Facebook專頁，便可各自獲得$5的優惠卷，總共可以獲得$10優惠，買滿$100更可獲得一次抽獎機會！記者首日所見是全場最多人排隊攤位，不少媽媽爸爸都帶備行李箱或車仔。（位置：兒童天地3E展覽廳 ── C28攤位）

香港教育圖書有限公司 ── $10優惠券（位置：兒童天地3E展覽廳 ── C28攤位）(香港01圖片)

書展門票$5起💖即買即用免排隊

【獨家半價】書展快證—免排隊直入會場💖無限次使用

書展2024｜21大優惠

今年書展吸引超過100家書商參展，不少參展商除全場8折起外，還推出一系列優惠券及購物優惠等。「好食玩飛」記者為大家整合今年書展的購物優惠。

書展2024｜7月17至23日灣仔會展舉行

香港書展將於7月17至23日灣仔會展舉行。今年是第34屆書展，本年度書展主題是「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。書展將舉辦超過600項文化活動，通過介紹影視相關文學作品及書籍，當中包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等；讓大家可以通過探索文字與影像的跨文本閱讀，享受文學與光影世界的趣味。

除了書展之外，同期將會舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大夏日文化消閒盛事，享受閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

書展2024｜主題「影視文學」

文藝廊——展示經典劇本手稿

今年「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，除李敏及陳韻文外，其餘作家會在書展與觀眾交流，讓大家可以從不同角度閱讀他們的作品。

今年還增設「經典改編影視作品」及「焦點導演」展區。「焦點導演」展示王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬的精選作品。當中，關錦鵬、卓亦謙、何爵天將會出席書展講座。

「經典改編影視作品」則展出多位著名作家：亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，例如《流金歲月》、《胭脂扣》等經典作品。

書展2024｜八大講座系列——《九龍城寨》、《繁花》作家出席座談

今年書展設八大講座系列包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」。

當中「年度主題講座系列」有《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。另外，「名作家講座系列」邀請中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小說《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班字等作家，出席書展開講分享他們的創作心得。

書展2024｜AI互動裝置創作《無間道》經典電影新畫面

「世界文化藝術廊」除了展示來自中國內地、香港及台灣的作品外，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國等多地的展品。

另外，展區更特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，展區亦設互動地圖，展示電影的取景地及相關影視作品的點滴。

【獨家半價】書展快證—免排隊直入會場💖無限次使用

相信不少人都想入場選購心儀書籍，或與知名作家見面。以往大家想購票都需耗費大量時間等待購票，若大家不想排隊購票，可透過《香港01》快人一步購買入場門票。

書展2024｜「香港運動消閒博覽」、「零食世界」同期舉行

適逢四年一度體壇盛事奧運在即，「香港運動消閒博覽」特別帶來多項精選運動消閒產品及體驗，例如結合有氧、重訓、拉筋等功能的智能健康機，以及為銀髮市場而設的太極推手機械人。此外，大家入場後可以在會場的即影即有攤位，為備戰巴黎奧運的香港健兒打氣。

書展門票低至$5💖即買即用 ‧ 一票行勻3展

「零食世界」網羅超過1,200款來自各地的零食，並分成六大展區，包括「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，為大家呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。

書展門票低至$5💖即買即用—免排隊買飛入場幫你慳時間

香港書展2024詳情

日期：7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日：09:00-17:00



書展門票低至$5💖即買即用—免排隊買飛入場幫你慳時間

【獨家半價】書展快證—免排隊直入會場💖無限次使用

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略