香港書展2024懶人包｜7.17會展舉行門票低至$5　主題＋時間一文看

香港書展2024｜由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆香港書展，將於7月17至23日假香港會議展覽中心舉行，今年書展的年度主題為「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。同場加映，會展同期將舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大文化展覽。不想排隊買票後才入場？透過《香港01》買門票就可享有這福利，門票價格更低至$5，即睇下文了解。



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第34屆香港書展將於7月17至23日舉行。（資料圖片）

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香港書展將於7月17至23日假會展舉行。今年是第34屆書展，本年度書展主題是「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。除了書展之外，同期將會舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大夏日文化消閒盛事，享受閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

今年香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界內容豐富：香港書展將繼續邀請著名作家及星級嘉賓親臨現場，與讀者分享創作及寫作心得，同時為廣大讀者呈獻多項文化活動，鼓勵及促進各地文化交流，推動香港作為中外文化藝術交流中心的角色。

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適逢四年一度體壇盛事奧運在即，香港運動消閒香港運動消閒博覽特別帶來多項精選運動消閒產品及體驗，例如結合有氧、重訓、拉筋等功能的智能健康機，以及為銀髮市場而設的太極推手機械人。零食世界亦網羅各地精選糖果、懷舊小食、派對及健康零食水果蔬菜脆脆等。

相信不少人都想入場選購心儀書籍，或與知名作家見面。以往大家想購票都需耗費大量時間等待購票，若大家不想排隊購票，可透過《香港01》快人一步購買入場門票。

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香港書展2024資料

日期：7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日：09:00-17:00



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