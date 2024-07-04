榴槤自助餐7間推介｜任食龍蝦、鮑魚、生蠔回本　人均＄119.4起

榴槤自助餐｜每年6至8月是榴槤的當造期，不少酒店更推出榴槤自助餐，讓榴槤愛好者能大飽口福！《香港01》「好食玩飛」為大家精選7間榴槤自助餐，最抵人均$119.4，就可以食到榴槤下午茶！除了任食榴槤甜品，部份酒店還提供新鮮生蠔、龍蝦任食！事不宜遲！Let's go！😍



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

榴槤自助餐優惠【1】荃灣悦品酒店 ── 榴槤芒果主題2人下午茶 人均低至$119.4

👉🏻即搶超抵✨榴槤芒果主題2人下午茶✨人均$119.4咋😍

炎炎夏日，配上多汁的芒果、芳香的榴槤簡直是絕配。荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！餐廳環境寧靜舒適，可慢慢享受悠閒的二人時光，一邊細味小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119.4！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

日期：即日至7月31日

👉🏻即搶✨荃灣悦品酒店——榴槤芒果2人下午茶✨😋

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG／F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：38911928



榴槤自助餐優惠【2】香港嘉里酒店大灣咖啡廳—東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐 低至73折

👉🏻即搶✨東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐✨低至73折🤩

香港嘉里酒店大灣咖啡廳7月1日起推出的「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐！美食亭薈萃超過五十款滿載地道風味的東南亞美食！當中包括新加坡麥皮蝦、菲律賓烤豬腩肉、泰式生蝦、黃咖哩炒蟹，以及時令榴槤入饌的特色菜式及誘人甜品。鍾意食榴槤的朋友，記得揀星期五至日及公眾假期，每位成人客人都可以獲贈榴槤嘗味拼盤乙份，細味四款精選原件榴槤。

+ 1

香港嘉里酒店大灣咖啡廳—「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐

星期一至四- 成人：$566｜原價：$779 （73折）

星期五至日- 成人：$646｜原價：$889 （73折）

👉🏻即搶✨香港嘉里酒店大灣咖啡廳—東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐✨🤩

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓

電話：22525246



榴槤自助餐優惠【3】PLAYT 柏寧酒店—夏日榴槤莊園自助餐 8折起

👉🏻搶先歎✨夏日榴槤莊園自助餐✨低至8折🤤

馬來西亞果園的榴槤最受榴槤迷追棒，PLAYT的「夏日榴槤莊園自助餐」就選用馬來西亞果園直送的頂級榴槤，包括最高級的「黑刺榴槤」製作成各款香甜榴槤甜品，包括黑刺榴槤甘露布甸、甘露榴槤拿破崙、紅蝦榴槤奶凍、D168王中王榴槤迷你葡撻、蘇丹王D24意式榴槤雪糕、甘露榴槤蛋卷、脆炸榴槤鮮奶，滿足一眾榴槤迷！現場亦有多款海鮮及佳餚提，包括即開生蠔、波士頓龍蝦、頂級安格斯牛肋排、壽司、刺身、精緻中式點心等。8折起！

+ 1

PLAYT 柏寧酒店—夏日榴槤莊園自助餐

《夏日榴槤莊園自助餐》星期一至四

- 成人： $667｜原價： $834 （8折）

- 小童： $429｜原價： $537 （8折）

《夏日榴槤莊園自助餐》星期五至日

- 成人： $702｜原價： $834 （84折）

- 小童： $465｜原價： $537 （84折）

供應日期：2024年6月17日 - 2024年7月31日

時間：6:30 pm - 9:30 pm

👉🏻即搶✨PLAYT 柏寧酒店—夏日榴槤莊園自助餐✨🥰

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：28393311



榴槤自助餐優惠【4】唯港薈 Hotel ICON—「飄香榴槤」下午茶 人均低至$399

👉🏻即BOOK✨「飄香榴槤」下午茶✨人均低至$399🥰

平日經常食新鮮榴槤肉、榴槤甜品？榴槤湯大家又有無試過？Hotel ICON推出「飄香榴槤」下午茶，利用迷你榴槤精心烹調「迷你榴槤老火燉湯」，令其甜味及香氣滲進湯水裏。加上多款矜貴的時令榴槤，製成榴槤拼盤，並利用芳香果肉製作成香甜唇可口的鹹甜美食，更可以享用無限供應的甜品自助餐，品嚐自家製招牌榴槤雪糕、榴槤蝴蝶酥、榴槤撻和其他榴槤美食！

+ 2

唯港薈 Hotel ICON｜「飄香榴槤」下午茶

-成人：$468／位｜原價：$515（9折）

-2位：$798（人均：$399／位）｜原價：$1030（77折）

供應日期：2024年6月15日至9月29日

用餐時間：3:00pm - 5:00pm

👉🏻即搶✨唯港薈 Hotel ICON｜「飄香榴槤」下午茶✨😋

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈二樓

電話：34001000



榴槤自助餐優惠【5】黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店—榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅 低至66折

👉🏻即歎✨榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅✨低至66折🤩

榴槤不止於甜品，黃竹坑 I-O-N的「榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅」自助餐，便精選馬來西亞D24及D197榴槤炮製成榴槤忌廉蟹、榴槤松子魚塊、榴槤芝士炸豆腐等菜式，甜品方面就有榴槤炸彈、榴槤竹炭瑞士卷等，此外還有不少東南亞特色佳餚，包括括水蟹粥、斑蘭葉包雞、馬來沙嗲串燒。現低至66折！

+ 5

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅

假日自助午餐

-成人：$311｜原價：$438（71折）

-小童：$233｜原價：$328（71折）

-長者：$264｜原價：$372（71折）

用餐時間：12：00pm - 2：30pm

自助晚餐｜週一至四

-成人：$381｜原價：$581（66折）

-小童：$287｜原價：$427（67折）

-長者：$303｜原價：$471（64折）

自助晚餐｜週五至日

-成人：$412｜原價：$581（71折）

-小童：$303｜原價：$427（71折）

-長者：$334｜原價：$471（71折）

用餐時間：6:30pm - 9:30pm

六月主題：榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅

七月主題：港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴

👉🏻即搶✨黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅🥰✨

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



榴槤自助餐優惠【6】九龍酒店 ── 海味之珍，果香之尊自助晚餐 低至73折

👉🏻即搶超抵✨海味之珍，果香之尊自助晚餐✨低至73折😋

九龍酒店倚窗閣全新推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以精選的榴槤製作一系列甜品，包括榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙、榴槤香芒卷和榴槤班蘭卷等等，必定能滿足榴槤控的胃！

作為自助晚餐，當然不少得即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冷鎮海鮮；食肉獸更不能錯過鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝和燒加拿大帶骨肉眼扒等肉味香濃的美食。另外還有必試鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁！

+ 3

九龍酒店倚窗閣—海味之珍果香之尊自助晚餐

海味之珍果香之尊自助晚餐｜週一至四

-成人：$609｜原價：$735（83折）

-小童／長者：$437｜原價：$559（78折）

海味之珍果香之尊自助晚餐｜週五至日

-成人：$661｜原價：$735（9折）

-小童／長者：$489｜原價：$559（87折）

👉🏻即搶✨九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐✨😋

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



榴槤自助餐優惠【7】香港嘉里酒店大灣咖啡廳 ── 東南亞夜市及榴槤美食巡禮 81折

👉🏻即搶✨香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐✨😋

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐，除了可一次過品嚐來自馬來西亞、泰國、新加坡、越南等過五十款東南亞美食外，更有以時令榴槤製成的特色菜及甜品。逢星期五至日及公眾假期惠顧，每位成人客人更可獲贈榴槤嘗味拼盤一份！此外，酒店還有特別活動，客人可參加競猜榴槤遊戲大賞，只要猜對榴槤品種，就有機會獲得精選榴槤一份！有得玩有得食！現有優惠81折！

港嘉里酒店大灣咖啡廳 ── 東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐

東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐｜週一至四

-成人：$637｜原價：$779（81折）

東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐｜週五至日

-成人：$727｜原價：$889（81折）

用餐時間：晚上6:00pm - 9:30pm

👉🏻即搶✨香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐✨😋

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5246



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略