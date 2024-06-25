Klook放試玩｜10大快閃優惠　買一送一＋$10神券住酒店｜附優惠碼

Klook放試玩｜Klook優惠碼｜由6月25日起至8月31日期間，Klook將推出「We Are放試玩！ 」推廣活動，不但有3大限時優惠碼、精選食玩買活動優惠，更有每週必搶的$10優惠券，當中涵蓋自助餐、博物館、本地及海外主題樂園！讓大家暑假盡情玩！記者整合暑假活動10大快閃優惠，當中包括本地、澳門、中國、日本及曼谷，全都有Klook優惠！優惠點拎？即睇下文！



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Klook定時推出優惠碼，而今個夏天就有「We Are放試玩！ 」推廣活動，讓你無論在本地活動還是海外旅行也有不同體驗！活動除了送出高達$500的限時優惠碼外，每日的下午12點及9點兩個時段還會推出不同的優惠券，當中除了有大量海外優惠券更低至買一送一外，在6月25至30日的下午9點，還有每週必搶的$10優惠券。最後不得不提，在7月期間，只要用HSBC滙豐信用卡更可享低至一折優惠！

記者整合暑假活動10大快閃優惠，優惠點拎？即睇下文！

Klook帶給你本地和海外旅行不同的新體驗。（Klook）

香港

Klook放試玩｜暑假活動【1】Snow & Surf 室內暖水衝浪&室內單板雙板滑雪 79折起

想去滑雪不一定要到國外！香港首個也是唯一一個的滑雪賽道Snow & Surf，融合滑雪、滑水的室內運動場所，適合初學者前往，就算不懂得滑雪也可以有很好的體驗。而且在室內進行，那就不怕在炎熱天氣要穿厚厚的衣服，還有與海洋公園水上樂園相同的衝浪先鋒，相信能在暑假帶給你不一樣的清爽體驗，優惠79折起！

Klook 放試玩：Snow & Surf 室內暖水衝浪&室內單板雙板滑雪

Klook放試玩｜暑假活動【2】ARTE M HONG KONG $10優惠

另一場不容錯過的本地展覽ARTE M，在韓國大受歡迎，由韓國知名數碼創意設計公司d'strict設計，以「永恆的自然」為主題，並融合數碼科技及藝術概念，打造視、聽、嗅覺多重感官的沉浸式體驗。除了有吸引的光影效果外，還特別加入海浪聲、動物叫聲及自然香氣，讓人可打卡之餘，還能有放鬆身心的效果。6月28日更可搶$10優惠！以優惠價$10進場。

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澳門

Klook放試玩｜暑假活動【3】新濠影滙水上樂園 買一送一

炎炎夏日，玩水就最適合不過！澳門新濠影滙水上樂園是全澳最大水上樂園，室內擁有多達16個遊樂設施，而室外方面，擁有5條滑水道及多條滑梯、瀑布連嬉水點一共62個設施，當中推介必玩20米高 「沖天水龍捲」，樂園還會定時舉辦音樂活動：水上樂園WAVEFest，不時邀請明星表演，趁暑假來一躺快閃澳門之旅也不錯！現時還有買一送一優惠！

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中國

Klook放試玩｜暑假活動【4】珠海長隆飛船樂園 套票買2送2

珠海長隆飛船樂園於2023年9月才正式開幕，是長隆新興的主題樂園。面積高達40萬平方米，樂園以充滿科技感的太空船為主題造型，共有15大主題區域，除了有表演劇場、玩樂設施外，還有一些自然生態的科普活動，是暑假快閃的不錯選擇，非常適合拍拖或一家大細前往！Klook有套票優惠，買雙人套票送2張兒童門票！

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Klook放試玩｜暑假活動【5】 廣州熱雪奇蹟 低至4折

廣州熱雪奇蹟從2019年開幕，作為全球第二大的室內滑雪場，佔地面積就高達7.5萬平方米，滑雪場設有多種娛樂活動，包括冰雕、冰上碰碰車和雪上飛碟等多種活動，炎炎夏日在雪地上滑行一定非常消暑！Klook門票低至4折！

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Klook放試玩｜暑假活動【6】 廣州長隆水上樂園 訂酒店送門票

廣州長隆水上樂園作為中國四大的主題樂園之一，在炎炎夏日去玩水就最好不過！雖然樂園開業已久，但每年還會更新娛樂設施和水上活動，當中必玩的滑道巨蟒整整長達6公尺！另外，全新的長隆水上青春電音節也會不時邀請DJ駐場，還有大型表演活動，相信定能讓你有耳目一新的體驗！現時Klook預訂廣州長隆酒店更送門票！

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東京

Klook放試玩｜暑假活動【7】東京銀座藝術水族館 低至$122

東京銀座藝術水族館結合了聲光影效果及裝置藝術，就像走進藝術展覽！水族館以金魚為主角，擁有超過70種金魚，連魚缸及場地裝飾都結合日本文化元素，仿如一件藝術品。館內有「金魚迴廊」、「金魚瀑布」、「新金魚品評」「燈籠宴」等11大主題展區，場面極具視覺震撼！沉浸在水族館之中，定能為炎炎夏日帶來不少涼意。Klook門票優惠低至$122！

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Klook放試玩｜暑假活動【8】東京華納兄弟哈利波特影城 低至$318

是時候趁住暑假走進魔幻世界！除了大阪的環球影城外，上年6月新開幕的東京華納兄弟哈利波特影城也相當有驚喜，作為全球最大的哈利波特室內設施，有齊多個《哈利波特》電影場景，整個園區4小時也玩不完！當中還有經典的打卡場地：「九又四分之三月台」及「霍格華茲特快列車」，保證讓你暑假有個難忘的回憶。門票優惠低至$318！

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曼谷

Klook放試玩｜暑假活動【9】曼谷 Once Upon A Thai Wellness 私人泰式温泉按摩體驗 72折

不少人在暑假會選擇到泰國泰谷旅行，想享受泰式按摩放鬆身心。Once Upon A Thai Wellness 的泰式温泉按摩體驗，融合泰式傳統按摩與獨家草本温泉及氧氣温泉水療技法，在享受溫泉之餘，還能鬆弛繃緊的肌肉，在寧靜的地方舒展身心，現時有72優惠！

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葡萄牙

Klook放試玩｜暑假活動【10】蒂瑪 &巴達裏阿&納扎雷&奧比多斯一日遊 9折優惠

暑期除了到東南亞國家外，到葡萄牙的知名勝地法蒂瑪，認識葡萄牙豐富的歷史和文化也不錯，這裡不僅有充滿復古感的維多利亞聖母教堂，還有葡萄牙最美麗的海灘納扎雷，是絕佳的度假勝地。去旅行最怕就是言語不通和不熟當地文化，Klook就有一日遊的門票，有當地導遊還有專車接送，那就不怕遇到任何阻礙啦！留意Klook放試玩活動，今日（6月25日），搶9折限時優惠！

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Klook優惠碼｜3大優惠滿指定消費額即減高達$500

優惠1. 限時HK$25優惠碼：消費滿HK$500或以上，即可減HK$25。

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優惠2. 限時HK$75優惠碼：消費滿HK$1,300或以上，即可減HK$75。

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優惠3. 限時HK$150優惠碼：消費滿HK$2,500或以上，即可減HK$150。

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「We Are放試玩！」優惠詳情

精選$10限時優惠一覽

6月25日：澳門新濠影滙星滙餐廳 Spotlight，必搶限量HK$10

6月26日：珠海橫琴凱悦酒店住宿套餐，必搶限量HK$10酒店

6月26日：深圳硬石酒店住宿套餐，必搶限量HK$10酒店

6月27日：牛摩和牛火鍋放題，必搶限量HK$10優惠

6月28日：NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站，必搶限量HK$10優惠

6月28日：ARTE M HONG KONG入場門票，必搶限量HK$10優惠



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日期：6月25日起至8月31日（優惠名額有限，先搶先得。）

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