福田羅湖8間口岸飲茶推介｜蝦餃皇／咕嚕肉／柚子菠蘿包／人均$50

福田羅湖口岸飲茶推介｜深圳茶樓點心選擇多，又有香港少見的點心，亦沒有入座限時，成為了不少港人假日的好去處。香港01《好食玩飛》記者就精選了以下8間福田羅湖口岸附近、地鐵沿線的茶樓，人均$50起就可以食到套餐。等大家醫飽肚先出發去玩去買！



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福田羅湖口岸飲茶推介｜1. 儲香樓·粵點茶樓(國貿店) —羅湖口岸2個站即到

儲香樓國貿店與羅湖口岸只有2個地鐵站之隔，交通方便。茶樓有二人餐四人餐選擇，二人餐最平人均$64可以試盡5樣點心（包括茶芥）。四人餐最平人均$56.5可以試盡8樣點心（包括茶芥）。此外，茶樓5代傳承，師傅手藝有一定保證，而蝦餃，紅米腸，及鳳爪是他們的人氣菜。

地址：人民南路3009-7號（國貿大廈對面往老街方向28米即達）

交通:地鐵1/3號線老街站C口步行270米

營業時間：08:30-22:00

人均：¥56.5起

福田羅湖口岸飲茶推介｜2.蘩樓(羅湖口岸佳寧娜廣場店)—羅湖口岸1個站即到

同樣就近羅湖口岸，只需乘坐地鐵1個站便到達。這間蘩樓長期霸佔大眾點評熱門榜，十分受歡迎，到假日可見人潮，建議可提早到大眾點評取飛。點心方面，選擇甚多，而且有經典菜式，亦有創新菜式，都是人手即叫即做，能滿意不同人的喜好。

蘩樓款式多元化。（大眾點評）

地址：人民南路2002號佳寧娜廣場4樓

交通：地鐵1號線國貿站A出口、地鐵9號線人民南站C出口150米

營業時間：08:30-16:00/17:00-21:00

人均：$70.8起

福田羅湖口岸飲茶推介｜3.悅得閒廣式點心茶樓(中航城君尚店)—創新點心

坐落於福田區的中心地帶。環境雅致、裝潢別具特色，連本地人都稱讚的粵式茶樓。點心精緻創新，例如有柚子菠蘿包，翡翠海苔腸，脆皮香蕉等，而且還有套餐選擇，雙人餐僅需$128。

地址：中航路1號中航城君尚購物中心A區L3層L317

交通：地鐵1號線華強路站B出口步行7分鐘左右／2號線華強北站C出口步行4分鐘左右

營業時間：08:30-21:00

人均：$64起

福田羅湖口岸飲茶推介｜4.匠傳(上梅林店)—新派茶樓3分鐘到地鐵站

作為一家新派茶樓，匠傳點心主打著實惠的粵式點心美食。由40多位經驗豐富的師傅手工現做，必嚐美食包括匠傳參湯鮮蝦餃皇、榴蓮天鵝酥、碳燒豬頸肉等等。環境融合了中式傳統與現代設計的元素，氛圍溫馨舒適。但要留意茶樓有中午落場時間，避免摸門釘。

地址：中康路73-4號（上梅林地鐵Ｂ出口對面）

交通：地鐵4號線上梅林站B出口步行3分鐘

營業時間：08:00-14:30/17:30-22:00

人均：$70起

福田羅湖口岸飲茶推介｜5.金皇廷(福田店)—會展中心附近

金碧輝煌的大堂，氣派十足。金皇廷是一間老字號酒樓，點心份量足料，而且上菜效率高，5分鐘就上菜。最大優勢在於位置方便又多座位，較少機會要排隊。此外，亦香港有少見的點心，例如煙韌軟糯的香蘭糕，黑椒蒸大腸等。

地址：福田街道金田路3037號金中環商務大廈裙樓5樓(近會展中心)

交通：地鐵1/4號會展中心站步行180米（5分鐘左右）

營業時間：08:00-14:30/17:00-21:30

人均：$65起

福田羅湖口岸飲茶推介｜6.陶陶居酒家(卓悦中心店)—連續4年米芝蓮廣州美食地標

陶陶居是真正的老字號，於2006年被商務部認定為中華老字號企業，更於2021起獲得米芝蓮認證為廣州美食地標，絕對值得一試！不少人大讚冰鎮咕嚕肉、卡珍芝士糯米雞等菜式，因為大受歡迎的關係，建議先預約或較早到達。

地址：福華路卓悅中心東區2樓L233-234號

交通：地鐵1號線崗廈站B出口步行120米

營業時間：08:00-14:30/17:00-21:30

人均：$94起

福田羅湖口岸飲茶推介｜7.蔡瀾港式點心(卓悅中心店)—港式口味

著名美食家蔡瀾，除了懂得品嚐美食，更開設點心餐廳。蔡瀾港式點心主打港式口味，亦位於卓悅中心，深受港人歡迎。相比平時的茶樓，餐廳氛圍更像茶餐廳，走新式路線，亦常有新菜品，適合喜歡新口味的大家。必食有酥皮山楂叉燒包、馬拉糕、賽螃蟹風眼餃子。

地址：福華路與彩田路交叉口卓悅中心東區L1層L148

交通：地鐵1號線崗厦站步行160米

營業時間：09:00-22:00

人均：$90起

福田羅湖口岸飲茶推介｜8.喜薈粵菜海鮮茶點宴會—性價比之選

很多人都推薦他們的蝦餃，大粒又飽滿，其他點心或菜式都非常足料，像燒賣內餡滿滿的蝦。最平套餐只需人均$49，料足又抵食，性價比高。裝修走傳統大酒樓的風格，有些老茶客長駐，適合一家大細。

地址：深南中路2038號（愛華停車場內）

交通：地鐵1號線華強北站步行５分鐘

營業時間：08:30-00:00

人均：$49起

福田羅湖口岸飲茶推介｜優惠小貼士

建議大家前往深圳途中，可以先留意茶樓於大眾點評有沒有排隊功能，先取號就能節省到場等位的時間。除此之外，大眾點評亦不時有優惠現金券及套餐，購入後只需跟店員溝通就可使用。

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