中秋節月餅22大推介｜聖安娜低至5折／帝苑有獨家優惠／低至$85起

2024中秋節月餅推薦／冰皮月餅／雪糕月餅／傳統月餅｜雖然距離中秋節（9月17日）還有一段時間，但不少酒店／食店都推出了月餅早鳥優惠！大家如果想訂搶手的月餅作為送禮之用，就要留意了。《香港01》「好食玩飛」幫大家整合了22間中秋節月餅的優惠資料！無論送禮還是自用，都切勿錯過！



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聖安娜餅屋月餅早買優惠低至5折。

中秋節月餅推薦2024【1】聖安娜餅屋 — 低至$85起

聖安娜餅屋與LULU豬聯乘「罐頭豬LuLu月餅禮盒」（早買優惠$165；零售價$318）

聖安娜餅屋今年會推出20款月餅，當中有3款新產品，包括玲瓏八星月餅（早買優惠$198；原價$381）、尊貴燕窩冰皮月餅（早買優惠$198；原價$381）及與罐頭豬LuLu豬聯乘的月餅禮盒套裝（早買優惠$165；原價$318），月餅印有LuLu豬活潑可愛的造型，還附以可愛又實用的毛絨多用途收納袋，LuLu豬的FANS絕對不能錯過。

另外，今年亦推出3款新包裝月餅，包括金沙流心奶黃月餅（8個裝）（早買優惠$220；原價$420）、金沙流心奶黃月餅（4個裝）（早買優惠$118；原價$225）、香滑奶黃月餅（早買優惠$210；原價$400）。而兩款採用原隻鹹蛋、頂級湖南寸三蓮精製而成的經典皇牌月餅系列：雙黃白蓮蓉月餅（早買優惠$220；原價$420） 和 雙黃蓮蓉月餅（早買優惠$210；原價$400）同樣是送禮自用的佳品！至於榴槤粉絲就不能錯過聖安娜獨家銷售代理的DBF貓山王｜黑刺冰皮月餅（早買優惠$288；原價$338），由馬來西亞直送，100%使用當地優質榴槤製成。

即日起至8月14日，聖安娜月餅早買優惠低至52折，Cake Easy會員及MasterCard信用卡持有人尊享低至5折優惠！指定款式3件額外95折優惠！

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換領日期：2024年08月22日至2024年09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券背面）



中秋月餅推薦2024【2】帝苑酒店 — 低糖月餅 獨家優惠$278起

帝苑酒店推出12款中秋月餅禮盒優惠，除了有常見的七星伴月禮盒、雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅等禮盒外，帝苑酒店更提供雜錦月餅禮盒，可以嘗盡多種口味；迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅，健康無負擔！素食者就可以選擇迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅，每一口都食到滿滿果仁香！現在享有獨家優惠最平$278！

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迷你七星伴月禮盒

優惠價：$638｜原價 $738

禮盒內容：三黃白蓮蓉月餅；迷你陳皮豆沙月餅；迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅；迷你伯爵茶奶皇月餅；迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅（各1個）；迷你奶皇月餅（3個）

五福禮盒

優惠價：$528｜原價 $608

禮盒內容：六黃白蓮蓉月餅（1個）；原味蝴蝶酥 （70克）；腰果酥（85克）；杏仁酥 （85克）；及肉桂合桃酥 （95克）

迷你月餅禮盒

優惠價：$348｜原價 $428

禮盒內容：迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅；迷你陳皮豆沙月餅；迷你奶皇月餅（各2個）

迷你月餅配蝴蝶酥禮盒

優惠價：$328｜原價 $408

禮盒內容：迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅（2個）；迷你奶皇月餅（2個）；原味蝴蝶酥（45克）

迷你奶皇雜錦月餅禮盒

優惠價：$328｜原價 $408

禮盒內容：迷你奶皇月餅；迷你伯爵茶奶皇月餅；迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅（各2個）

六黃白蓮蓉月餅

優惠價：$278 ｜原價 $338

雙黃白蓮蓉月餅

優惠價：$378 ｜原價 $458

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅

優惠價：$348｜原價 $428

迷你陳皮豆沙月餅

優惠價：$348｜原價 $428

迷你奶皇月餅

優惠價：$328｜原價 $408

迷你金華火腿月餅

優惠價：$348｜原價 $428

迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅

優惠價：$348｜原價 $428

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換領日期：2024年08月17日至2024年09月15日

換領時間：早上11時至晚上8時

換領地點：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號地下



中秋月餅推薦2024【3】東涌世茂喜來登酒店 — 自選口味月餅$268起

東涌世茂喜來登店推出「月照大嶼」月餅禮盒，提供迷你奶黃月餅、迷你草莓乳酪奶黃月餅及迷你雙囍月餅（兩種口味混搭）三選一。奶黃充滿牛油香氣，草莓果蓉配搭酸甜乳酪，層次豐富，一次歎盡兩款滋味！

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酒店亦有推出尊貴中秋禮籃，禮盒包含北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸及膶腸、采悅軒 X.O.醬、自家製琥珀合桃、精選悅茶及「月照大嶼」月餅，跟可額外加配凱歌香檳，送禮一流！

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「月照大嶼」月餅禮盒（每盒6件）

優惠價：$268.5｜原價 $358

禮盒內容：迷你奶黃月餅；迷你草莓乳酪奶黃月餅；迷你雙囍月餅（3選1）

尊貴中秋禮籃

優惠價：$2,388｜$2,888（加配凱歌香檳）

禮盒內容：北海道元貝；頂級蝦乾；特級花菇；特級臘腸及膶腸；采悅軒 X.O.醬；自家製琥珀合桃；精選悅茶；「月照大嶼」月餅1盒

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換領日期：2024年08月9日至2024年09月15日

換領時間：中午12時至晚上7時

換領地點：東涌怡東路 9 號香港東涌世茂喜來登酒店 2 樓采悅軒



中秋月餅推薦2024【4】半島酒店 — 限量麻蓉麻糬月餅／迷你奶黃月餅

半島酒店旗下的米芝蓮一星食府嘉麟樓推出兩款中秋月餅禮盒，分別是迷你奶黃月餅及限量麻蓉麻糬月餅。迷你奶黃月餅以酥化金黃餅皮包裹奶黃，口感香滑濃郁；麻蓉麻糬月餅以濃香幼滑芝麻花生蓮蓉餡料搭配軟糯麻糬製成，口感層次豐富，有米芝蓮加持絕對必試！此外，半島酒店的月餅禮盒包裝亦非常有質感，仿如透光的圓型彩繪玻璃窗搭配高雅的顏色，絕對是送禮首選！

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迷你奶黃月餅（每盒8件）

優惠價：$702

限量麻蓉麻糬月餅（每盒6件）

優惠價：$730

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月餅券領取日期：2024年08月16日至2024年09月17日

實體領取日期：2024年08月27日至2024年09月17日

換領時間：上午11時至晚上8時

換領地點：九龍尖沙咀中間道18號半島酒店辦公大樓6樓漢口廳



中秋月餅推薦2024【5】文華東方酒店 — 傳統月餅／朱古力月餅8折

文華東方酒店呈現6款中秋禮盒，除了有傳統蓮蓉月餅及奶黃月餅禮盒外，更推出了迷你雜錦月餅禮盒，內有奶黃月餅、朱古力流心月餅及陳皮豆沙月餅，又豐富又得體！

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雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$399｜原價 $498

雙黃蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$399｜原價 $498

迷你蛋黃白蓮蓉月餅（每盒6件）

優惠價：$351｜原價 $438

迷你蛋黃蓮蓉月餅（每盒6件）

優惠價：$351｜原價 $468

迷你雜錦月餅（每盒6件）

優惠價：$375｜原價 $468

禮盒內容：奶黃月餅；朱古力流心月餅；陳皮豆沙月餅（各兩件）

迷你奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$375｜原價 $468

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領取日期：2024年08月19日至2024年09月09日

換領時間：上午8時至晚上8時

換領地點：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓



中秋月餅推薦2024【6】朗廷酒店 — 雙黃白蓮蓉／奶黃月餅低至74折

香港朗廷酒店米芝蓮三星食府唐閣推出兩款中秋月餅，包括朗廷雙黃白蓮蓉月餅及經典迷你奶黃月餅。兩種口味的月餅各有特色，雙黃白蓮蓉月餅入口甘香油潤；迷你奶黃月餅甜而不膩，禮盒包裝更非常有少女心！如果有選擇困難的話，小編推薦入手兩種口味都有的月餅禮盒，價錢更抵之餘更可以擁有雙重滋味！

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朗廷雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$358｜原價 $468

經典迷你奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$328｜原價 $428

朗廷雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）+ 經典迷你奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$668｜原價 $896

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領取日期：2024年07月29日至2024年09月16日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：香港朗廷酒店香港九龍尖沙咀北京道8號 - 下層大廳



中秋月餅推薦2024【7】奕居酒店 — 純素月餅／低糖白蓮蓉月餅$423

奕居酒店一向主打低調奢華格調，推出的月餅禮盒同樣超別緻！奕居酒店的月餅禮盒以「旅行日誌」為主題，包裝有如書本一般，別具特色！「旅行日誌」內有8個迷你月餅，包括純素陳皮豆沙月餅、茉莉花茶奶黃月餅、焦糖海鹽咖啡奶黃月餅、麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅，經典與現代口味都滿足到！奕居酒店更會將月餅銷售收益的10%贈與社會企業，可以品嘗美味月餅的同時更可以做善事！

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「旅行日誌」月餅禮盒（每盒8件）

優惠價：$423｜原價 $528

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領取日期：2024年08月14日至2024年09月17日

換領時間：上午11時至晚上8時

換領地點：香港金鐘道88號太古廣場奕居6樓



中秋月餅推薦2024【8】港島海逸君綽酒店 — 燕窩奶皇月餅低至63折

港島海逸君綽酒店推出4款自家製月餅，所有月餅均不含防腐劑，而且更有多種口味！傳統選擇有蛋黃白蓮蓉月餅及陳皮紅豆崧子月餅，陳皮紅豆崧子月餅更是加入了30年陳皮製成！貪靚人士就必試燕窩奶皇月餅，採用頂級絲滑燕窩，又養顏又好食！榴槤控更不能錯過貓山王榴槤飄香月餅！餡料選用貓山王榴槤果肉，榴槤果香超濃，唇齒留香！如果想送禮更得體，就可以選擇雙輝月餅組合，一次過品嚐蛋黃白蓮蓉月餅及燕窩奶皇月餅滋味！

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蛋黃白蓮蓉月餅（每盒8件）

優惠價：$279｜原價 $398

30年陳皮紅豆崧子月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

燕窩奶皇月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

貓山王榴槤飄香月餅（每盒8件）

優惠價：$335｜原價 $478

雙輝月餅（每盒8件）

優惠價：$307｜原價 $438

禮盒內容：蛋黃白蓮蓉月餅；燕窩奶皇月餅（各4件）

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領取日期：2024年09月02日至2024年09月16日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



中秋月餅推薦2024【9】萬麗海景酒店 — 手工班蘭蛋黃月餅優惠8折

萬麗海景酒店滿福樓推出迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你班蘭蛋黃月餅兩款經典手工月餅，每盒有6件。迷你蛋黃白蓮蓉月餅味道清甜帶點鹹香，迷你班蘭蛋黃月餅揉合新加坡獨有元素，斑斕味道很突出！如果想要品嘗兩種口味，就不能錯過滿福樓招牌迷你月餅！禮盒包含迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅兩種口味各3件，咁就兩全其美！

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滿福樓招牌迷你月餅（每盒6件）

優惠價：$351｜原價 $438

迷你蛋黃白蓮蓉月餅（每盒6件）

優惠價：$343｜原價 $428

迷你班蘭蛋黃月餅（每盒6件）

優惠價：$343｜原價 $428

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領取日期：2024年08月14日至2024年09月14日

換領時間：中午12時至下午3時；下午6時至晚上8時

換領地點：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店三樓



中秋月餅推薦2024【10】港麗酒店 — 貓山王榴槤月餅早鳥8折優惠

港麗酒店金葉庭今年繼續推出多款備受歡迎的月餅，除了傳統白蓮蓉蛋黃月餅、迷你奶黃月餅及集五款不同口味的華貴六福月餅外，小編力推迷你貓山王榴槤月餅！每顆月餅均以全人手製作，尤其貓山王榴槤月餅更精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，金黃酥脆的曲奇餅皮配極creamy的榴槤果肉，令人一試難忘！

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迷你貓山王榴槤月餅（每盒8件）

優惠價：$406｜原價 $506

迷你奶黃月餅（每盒8件）

優惠價：$398｜原價 $498

華貴六福月餅（每盒6件）

優惠價：$398｜原價 $498

傳統白蓮蓉蛋黃月餅（每盒6件）

優惠價：$398｜原價 $498

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領取日期：2024年08月19日至2024年09月17日

換領時間：上午12時至晚上7時

換領地點：金鐘金鐘道88號香港港麗酒店-餅店



中秋節月餅推薦2024【11】皇玥香港 — 低至$228起

皇玥2024年月餅系列推出多款新口味月餅和新顏色禮盒，適合送禮自用。首次推出的「低糖流心月餅」系列，包括低糖奶黃月餅 （早鳥價$218；原價$$248）、低糖流心奶黃月餅（早鳥價$328；原價$368.00）、低糖流心經典雙輝月餅（早鳥價$378；原價$438）、低糖醇香四色月餅（早鳥價$378；原價$438）控制糖份在5%內，同時保留流心醬的軟滑口感和濃郁味道，做出具傳統月餅味道的低糖月餅，適合注重健康人士食用。

皇玥現時推出全店產品買4送1優惠，客人在門市購買5盒月餅禮盒（價格最低的月餅可獲免費贈送）；而於網上商店每購買4張月餅禮券 （任何款式），可獲贈1張皇玥精選中秋禮盒禮券 （價值$398），7月31日前購買，還有額外7月早鳥優惠價。

👇即睇2024年皇玥香港22款月餅禮盒👇

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中秋節月餅推薦2024【12】香港美心 — 低至$152起

今年香港美心推出16款月餅禮盒，當中流心黑松露奶黃月餅（優惠價$172；零售價$290）是2024年中秋節的全新產品。此外，今年美心月餅今年再度與迷你兵團攜手合作，推出「迷你兵團系列」蛋黃蓮蓉月餅（優惠價$160；零售價$275），推出以復古雙反相機為造型的月餅禮盒! 活潑趣怪的迷你兵Bob、Dave、Kevin、Stuart等更以不同造型呈現於禮盒上。

即日起至2024年7月15日，預購美心月餅可獲高達55折優惠。

👇即睇2024年香港美心16款月餅禮盒👇

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換領日期：2024年07月15日至2024年09月12日

換領地點：全線香港美心集團中菜、西餅、MX分店適用

*部份地鐵分店因人流擠迫，每天只設有限數量的月餅供換領

換領日期：2024年09月13日至09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券或美心官網）



中秋節月餅推薦2024【13】香港喜來登酒店 — $306.6起

香港喜來登酒店今年會推出「月滿中秋．喜來登」月餅系列，合共2款中秋節月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件；早鳥優惠$306.6；原價$438）及迷你奶皇月餅（每盒8件；早鳥優惠$306.6；原價$438）。

即日起至2024年8月11日，萬豪旅享家及萬譽會會員於喜來登網上商店以指定優惠碼選購「月滿中秋．喜來登」月餅系列可享65折早鳥優惠；非會員可享7折早鳥優惠。

👇即睇2024年香港喜來登酒店2款月餅禮盒👇

領取日期：2024年9月2日至9月17日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀彌敦道20號 香港喜來登酒店2樓喜嚐



中秋節月餅推薦2024【14】香港數碼港艾美酒店 — $208起

香港數碼港艾美酒店中菜廳南坊推出五款艾美雅緻月餅禮盒，包括迷你流心奶黃月餅禮盒（早鳥價$271；原價$388）、迷你蛋黃純白蓮蓉月餅禮盒（早鳥價$271.6；原價$388）、迷你抹茶豆蓉麻糬月餅（早鳥價$208；原價$298）、錦繡月餅禮盒（早鳥價$215.6；原價$308）、南坊尊貴節日禮籃（早鳥價$761.6；原價$1,088）。即日起至7月31日於網上商店訂購，可享7折早鳥價優惠。

👇即睇2024年香港數碼港艾美酒店5款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月12日至9月15日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地址：數碼港道100號 香港數碼港艾美酒店南坊中餐廳



中秋節月餅推薦2024【15】香港君悅酒店 — $327.6起

香港君悅酒店今年推出三款精美月餅禮盒，包括港灣壹號月餅精品禮盒（快閃價$327.6起；原價$468）、歡悅月餅禮盒（快閃價$341.6起；原價$488）、喜悅月餅禮盒（快閃價$327.6起；原價$468），呈獻各式傳統經典及創新口味，最適合饋贈親友或自用品嚐，享受中秋佳節滋味。

香港君悅酒店在7月2日至21日推出快閃優惠價購買5盒以上低至7折；7月22日至8月21日可享早鳥優惠價購買5盒以上低至75折，隨後恢復原價，要興趣購買的朋友就要趁早！

👇即睇2024年香港君悅酒店3款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月20日至9月16日

領取時間：上午11時至晚上8時

領取地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓糖果屋



中秋節月餅推薦2024【16】唯港薈Hotel ICON — $368起

唯港薈 （Hotel ICON）今年推出兩款月餅禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝）（早鳥優惠價$498，原價$598）、唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝）（早鳥優惠價$368，原價$468），由於去年推出的貓山王榴槤冰皮月餅反應熱烈，今年更提早為即日起可供換領！

即日起至2024年9月3日，於Hotel ICON網上商店訂購，可獲享$100早鳥優惠。

👇即睇2024年唯港薈2款月餅禮盒👇

領取日期：（貓山王榴槤冰皮月餅）即日起至2024年9月18日；

（雙黃白蓮蓉月餅）2024年9月4日至18日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀東部科學館道17號唯港薈



中秋節月餅推薦2024【17】奇華餅家 — 低至$132起

今年奇華餅家除了多款傳統月餅禮盒，還率先推出「迪士尼彼思系列Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒」（預購價$262；原價$328），配以四款角色造型的創新果味奶皇月餅，禮盒更可亮燈變成奪目耀眼的走馬燈燈籠，為中秋月圓之夜添上耀眼光彩！

購買月餅產品及禮券滿$696，即可獲贈鳳梨酥禮盒 （4件裝） 及4張價總值$340優惠券，總值$388。即日起至9月16日，使用指定Citi信用卡於在奇華餅家香港全線分店 （香港國際機場分店及美食博覽除外）或網店（網店優惠期至9月3日），單一簽帳購買正價奇華月餅滿$100或以上，即可享八折優惠。

👇即睇2024年奇華迪士尼彼思系列月餅及其他禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月14日

換領地點：（9月3日或之前）奇華餅家香港全線分店 （香港國際機場分店除外）；

（9月4日至9月14日）奇華餅家指定分店



中秋節月餅推薦2024【18】如心酒店 — 低至$268起

如心酒店今年推出3款月餅禮盒，分別是雙黃白蓮蓉月餅（早鳥優惠$288；原價$398）、迷你流心奶黃月餅（早鳥優惠$278；原價$378）、迷你陳皮豆沙月餅（早鳥優惠$268；原價$368）。

即日起至2024年8月31日預訂，可享高達73折早鳥優惠；如心賞會員任何時候都可享優惠。

換領日期：2024年8月30日至2024年9月16日

換領地點：指定酒店換領（分店詳見網站）



中秋節月餅推薦2024【19】香港嘉里酒店 — 低至$150起

香港嘉里酒店今年推出月餅禮盒，有傳統口味雙黃白蓮蓉月餅（四件裝$468），以及融入嶄新口味的紅糖迷你月餅三重奏（六件裝$408）。另有一系列傳統及創新兼備的精緻月餅及禮品，包括黑刺榴槤冰皮月餅（六件裝$520）、法式焦糖冰皮月餅二重奏（兩件裝$150）、及紅糖迷你流心奶黄月餅（八件裝$398）。

早鳥限定優惠即日起至2024年8月23日，於香格里拉精品店購買中秋月餅及禮品（香格里拉甄選經典月餅除外）即享75折優惠！

👇即睇2024年香港嘉里酒店月餅禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月17日

換領時間：早上11時至晚上8時

換領地點：香港嘉里酒店（一樓節日專櫃）



中秋節月餅推薦2024【20】Häagen-Dazs — 低至$248起

Häagen-Dazs今年將會推出11款雪糕月餅尊貴禮盒，推出全新雙層脆皮月餅及特色夾心口味，更首度聯乘香港電車120周年紀念禮盒（附送獨家限量模型「星旅．尋月」），由即日起至8月19日更有早鳥優惠，一般客戶低至68折、 Häagen-Dazs™ Club 金卡、銀卡會員或 DBS信用卡持卡人客戶低至65折，訂購2盒或以上即送禮券組合。

👇即睇2024年Häagen-Dazs 11款雪糕月餅尊貴禮盒👇

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換領日期：2024年9月6日至9月17日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：詳見官方網站



中秋節月餅推薦2024【21】國金軒 — 米芝蓮推介食府月餅禮盒$338起

米芝蓮推介食府國金軒推出6款月餅禮盒，最有特色莫過於「福滿星輝燈影禮盒」內的抹茶茅台酒心迷你月餅，以抹茶粉配茅台酒，微醺再回甘，層次超豐富！另外亦推薦試試「五福臨門月餅禮盒」包含的迷你桃山皮月餅，以日本桃山的和菓子製法製成，更有抹茶鳳梨、清新莓果及養生柑桔3款口味，果香四溢超級fresh！

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國金軒中秋月餅禮盒

福滿星輝燈影禮盒

優惠價：$588｜原價 $998

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃陳皮豆沙月餅；流心奶皇迷你月餅（4件）；抹茶茅台酒心迷你月餅（2件）；精選陳年普洱茶葉（1罐）；福滿星輝綵燈（1盞）

五福臨門月餅禮盒

優惠價：$338｜原價 $548

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃陳皮豆沙月餅（各1件）；桃山柑桔迷你月餅；桃山莓果迷你月餅；桃山抹茶鳳梨迷你月餅（各2件）

雙黃白蓮蓉月餅尊尚禮盒（每盒4件）

優惠價：$588｜原價 $998

金沙奶皇迷你月餅尊尚禮盒（每盒8件）

優惠價：$328｜原價 $498

雙黃白蓮蓉月餅配經典蝴蝶酥尊尚禮盒

優惠價：$248｜原價 $328

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅（2件）；經典蝴蝶酥（6件）

金沙奶皇迷你月餅配經典蝴蝶酥尊尚禮盒

優惠價：$338｜原價 $548

禮盒內容：金沙奶皇迷你月餅（4件）；經典蝴蝶酥（6件）

換領日期：2024年08月22日至2024年09月15日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋節月餅推薦2024【22】富豪酒店 — 人氣迷你奶黃系列低至7折

富豪酒店迷你特色奶黃系列一向極受歡迎，今年繼續推出4款迷你奶黃系列月餅！包括：迷你奶黃三色賞、迷你至尊奶黃月餅、迷你流心奶黃月餅及迷你伯爵茶葉奶黃月餅，採用法國牛油及頂級鹹蛋黃，加熱後再品嘗，奶黃流心溫熱嫩滑，喜歡奶黃月餅的話一定要試！喜歡傳統月餅的話則可以選擇雙輝月餅或雙黃白蓮蓉月餅系列，更有七星伴月茗茶禮盒，飲啖茶再食個月餅就啱啱好啦！

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富豪酒店月餅禮盒

迷你奶黃三色賞（每盒6件）

優惠價：$348｜原價 $458

禮盒內容：迷你至尊奶黃月餅 ；迷你流心奶黃月餅；迷你伯爵茶奶黃月餅（各2件）

迷你流心奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$338｜原價 $428

迷你至尊奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$318｜原價 $408

經典雙輝月餅（每盒4件）

優惠價：$408｜原價 $508

禮盒內容：雙黃金黃蓮蓉月餅；陳皮豆沙月餅（各2件）

雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$388｜原價 $488

花好月圓月餅特別限定版

優惠價：$988｜原價 $1,388

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃黃蓮蓉月餅；陳皮豆沙月餅（各1件）；Or Tea? ™茗茶（4包）

七星伴月茗茶禮盒

優惠價：$828｜原價 $1,188

禮盒內容：六黃白蓮蓉月餅（1件 ）；迷你蛋黃白蓮蓉月餅（3件 ）；迷你蛋黃黃蓮蓉月餅（２件 ）；迷你陳皮豆沙月餅（2件 ）；Or Tea? ™茗茶（4包）

換領日期：2024年08月24日至2024年09月17日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



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