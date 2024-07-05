中秋節月餅9大推介｜皇玥買4送1／雪糕月餅／奶黃月餅／榴槤月餅

2024中秋節月餅推薦／冰皮月餅／雪糕月餅／傳統月餅｜雖然距離中秋節（9月17日）還有一段時間，但不少酒店／食店都推出了月餅早鳥優惠！想訂搶手的月餅作為送禮之用？《香港01》「好食玩飛」幫大家整合了9間中秋節月餅的優惠資料！無論送禮還是自用，都切勿錯過！



臨近中秋節，不少人都會購買月餅送禮自用。（皇玥圖片）

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中秋節月餅推薦2024【1】皇玥香港 低至$228起

皇玥2024年月餅系列推出多款新口味月餅和新顏色禮盒，適合送禮自用。首次推出的「低糖流心月餅」系列，包括低糖奶黃月餅 （早鳥價$218；原價$$248）、低糖流心奶黃月餅（早鳥價$328；原價$368.00）、低糖流心經典雙輝月餅（早鳥價$378；原價$438）、低糖醇香四色月餅（早鳥價$378；原價$438）控制糖份在5%內，同時保留流心醬的軟滑口感和濃郁味道，做出具傳統月餅味道的低糖月餅，適合注重健康人士食用。

皇玥現時推出全店產品買4送1優惠，客人在門市購買5盒月餅禮盒（價格最低的月餅可獲免費贈送）；而於網上商店每購買4張月餅禮券 （任何款式），可獲贈1張皇玥精選中秋禮盒禮券 （價值$398），7月31日前購買，還有額外7月早鳥優惠價。

👇即睇2024年皇玥香港22款月餅禮盒👇

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中秋節月餅推薦2024【2】Häagen-Dazs 低至$248起

Häagen-Dazs今年將會推出11款雪糕月餅尊貴禮盒，推出全新雙層脆皮月餅及特色夾心口味，更首度聯乘香港電車120周年紀念禮盒（附送獨家限量模型「星旅．尋月」），由即日起至8月19日更有早鳥優惠，一般客戶低至68折、 Häagen-Dazs™ Club 金卡、銀卡會員或 DBS信用卡持卡人客戶低至65折，訂購2盒或以上即送禮券組合。

👇即睇2024年Häagen-Dazs 11款雪糕月餅尊貴禮盒👇

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換領日期：2024年9月6日至9月17日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：詳見官方網站



中秋節月餅推薦2024【3】香港美心 低至$152起

今年香港美心推出16款月餅禮盒，當中流心黑松露奶黃月餅（優惠價$172；零售價$290）是2024年中秋節的全新產品。此外，今年美心月餅今年再度與迷你兵團攜手合作，推出「迷你兵團系列」蛋黃蓮蓉月餅（優惠價$160；零售價$275），推出以復古雙反相機為造型的月餅禮盒! 活潑趣怪的迷你兵Bob、Dave、Kevin、Stuart等更以不同造型呈現於禮盒上。

即日起至2024年7月15日，預購美心月餅可獲高達55折優惠。

👇即睇2024年香港美心16款月餅禮盒👇

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換領日期：2024年07月15日至2024年09月12日

換領地點：全線香港美心集團中菜、西餅、MX分店適用

*部份地鐵分店因人流擠迫，每天只設有限數量的月餅供換領

換領日期：2024年09月13日至09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券或美心官網）



中秋節月餅推薦2024【4】香港喜來登酒店 $306.6起

香港喜來登酒店今年會推出「月滿中秋．喜來登」月餅系列，合共2款中秋節月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件；早鳥優惠$306.6；原價$438）及迷你奶皇月餅（每盒8件；早鳥優惠$306.6；原價$438）。

即日起至2024年8月11日，萬豪旅享家及萬譽會會員於喜來登網上商店以指定優惠碼選購「月滿中秋．喜來登」月餅系列可享65折早鳥優惠；非會員可享7折早鳥優惠。

👇即睇2024年香港喜來登酒店2款月餅禮盒👇

領取日期：2024年9月2日至9月17日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀彌敦道20號 香港喜來登酒店2樓喜嚐



中秋節月餅推薦2024【5】香港數碼港艾美酒店 $208起

香港數碼港艾美酒店中菜廳南坊推出五款艾美雅緻月餅禮盒，包括迷你流心奶黃月餅禮盒（早鳥價$271；原價$388）、迷你蛋黃純白蓮蓉月餅禮盒（早鳥價$271.6；原價$388）、迷你抹茶豆蓉麻糬月餅（早鳥價$208；原價$298）、錦繡月餅禮盒（早鳥價$215.6；原價$308）、南坊尊貴節日禮籃（早鳥價$761.6；原價$1,088）。即日起至7月31日於網上商店訂購，可享7折早鳥價優惠。

👇即睇2024年香港數碼港艾美酒店5款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月12日至9月15日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地址：數碼港道100號 香港數碼港艾美酒店南坊中餐廳



中秋節月餅推薦2024【6】香港君悅酒店 $327.6起

香港君悅酒店今年推出三款精美月餅禮盒，包括港灣壹號月餅精品禮盒（快閃價$327.6起；原價$468）、歡悅月餅禮盒（快閃價$341.6起；原價$488）、喜悅月餅禮盒（快閃價$327.6起；原價$468），呈獻各式傳統經典及創新口味，最適合饋贈親友或自用品嚐，享受中秋佳節滋味。

香港君悅酒店在7月2日至21日推出快閃優惠價購買5盒以上低至7折；7月22日至8月21日可享早鳥優惠價購買5盒以上低至75折，隨後恢復原價，要興趣購買的朋友就要趁早！

👇即睇2024年香港君悅酒店3款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月20日至9月16日

領取時間：上午11時至晚上8時

領取地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓糖果屋



中秋節月餅推薦2024【7】唯港薈Hotel ICON $368起

唯港薈 (Hotel ICON)今年推出兩款月餅禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝）（早鳥優惠價$498，原價$598）、唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝）（早鳥優惠價$368，原價$468），由於去年推出的貓山王榴槤冰皮月餅反應熱烈，今年更提早為即日起可供換領！

即日起至2024年9月3日，於Hotel ICON網上商店訂購，可獲享$100早鳥優惠。

👇即睇2024年唯港薈2款月餅禮盒👇

領取日期：（貓山王榴槤冰皮月餅）即日起至2024年9月18日；

（雙黃白蓮蓉月餅）2024年9月4日至18日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀東部科學館道17號唯港薈



中秋節月餅推薦2024【8】半島酒店 $246.6起

半島酒店今年除了有經典奶黃月，還推出全新口味，包括迷你果仁月餅（6個禮盒；原價$428）、迷你陳皮豆沙月餅（6個禮盒；原價$428），以及由米芝蓮星級大廚鄧志強師傅製作的星廚月餅（原價$998），如果想品嘗半島全系列月餅，就可以選擇珍嚐月餅禮盒（原價$1688）。

即日起至2024年7月3日，訂購指定月餅禮盒 2-11盒可享95折，12盒或以上可享高達92折，優惠同時適用於指定禮券。

👇即睇2024年半島酒店月餅禮盒👇

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領取日期：2024年7月4日至9月17日

營業時間：上午10時至晚上7時

領取地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫BL1號鋪 半島精品店與咖啡廳



中秋節月餅推薦2024【9】奇華餅家 低至$132起

今年奇華餅家除了多款傳統月餅禮盒，還率先推出「迪士尼彼思系列Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒」（預購價$262；原價$328），配以四款角色造型的創新果味奶皇月餅，禮盒更可亮燈變成奪目耀眼的走馬燈燈籠，為中秋月圓之夜添上耀眼光彩！

購買月餅產品及禮券滿$696，即可獲贈鳳梨酥禮盒 (4件裝) 及4張價總值$340優惠券，總值$388。即日起至9月16日，使用指定Citi信用卡於在奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店及美食博覽除外）或網店（網店優惠期至9月3日），單一簽帳購買正價奇華月餅滿$100或以上，即可享八折優惠。

👇即睇2024年奇華迪士尼彼思系列月餅及其他禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月14日

換領地點：（9月3日或之前）奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店除外)；

（9月4日至9月14日）奇華餅家指定分店



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