月餅2024推薦｜38大早鳥優惠！聖安娜5折起/美心/奇華月餅 $85起

中秋月餅早鳥優惠推薦2024！距離中秋節（9月17日）還有一段時間，但不少酒店／食店都推出了月餅早鳥優惠！大家如果想訂搶手的月餅作為送禮之用，就要留意了。《香港01》「好食玩飛」幫大家整合了38間中秋月餅的優惠資料！大部份都可以在品牌官網預購！無論送禮還是自用，都切勿錯過！



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聖安娜餅屋月餅早買優惠低至5折。

中秋月餅推薦2024【1】聖安娜餅屋 — 低至$85

聖安娜餅屋與LULU豬聯乘「罐頭豬LuLu月餅禮盒」（早買優惠$165；零售價$318）

聖安娜餅屋今年會推出20款月餅，當中有3款新產品，包括玲瓏八星月餅（早買優惠$198；原價$381）、尊貴燕窩冰皮月餅（早買優惠$198；原價$381）及與罐頭豬LuLu豬聯乘的月餅禮盒套裝（早買優惠$165；原價$318），月餅印有LuLu豬活潑可愛的造型，還附以可愛又實用的毛絨多用途收納袋，LuLu豬的FANS絕對不能錯過。

另外，今年亦推出3款新包裝月餅，包括金沙流心奶黃月餅（8個裝）（早買優惠$220；原價$420）、金沙流心奶黃月餅（4個裝）（早買優惠$118；原價$225）、香滑奶黃月餅（早買優惠$210；原價$400）。

而兩款採用原隻鹹蛋、頂級湖南寸三蓮精製而成的經典皇牌月餅系列：雙黃白蓮蓉月餅（早買優惠$220；原價$420） 和 雙黃蓮蓉月餅（早買優惠$210；原價$400）同樣是送禮自用的佳品！至於榴槤粉絲就不能錯過聖安娜獨家銷售代理的DBF貓山王｜黑刺冰皮月餅（早買優惠$288；原價$338），由馬來西亞直送，100%使用當地優質榴槤製成。

即日起至8月14日，聖安娜月餅早買優惠低至52折，Cake Easy會員及MasterCard信用卡持有人尊享低至5折優惠！指定款式3件額外95折優惠！

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換領日期：2024年08月22日至2024年09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券背面）



中秋月餅推薦2024【2】月高陞Luna15 —— $278起

「月高陞」酥皮奶皇月餅由前半島酒店嘉麟樓點心部主管、入行逾40多年的葉潤發師傅親自監製，嚴選優質材料，保證百分百原創味道，香港製造！今年月高陞會推出5款月餅，當中包括日本稀少糖酥皮金沙奶皇月餅（早鳥優惠$288；原價$388）、酥皮金沙奶皇月餅（早鳥優惠$278；原價$358）、蛋黃白蓮蓉迷你月餅（早鳥優惠$278）、日本稀少糖流心金沙奶皇月餅（早鳥優惠$298；原價$398）、酥皮芝士奶皇月餅（早鳥優惠$288；原價$388）！

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換領日期：2024年8月30日至9月15日

換領時間：星期一至五 12:30-20:00，星期六及日 12:00-20:00 (8號暴風信號及黑色暴雨警告信號：休息)

換領地點：

1. 銅鑼灣東角道24-26號東角LAFORET1樓137鋪

2. 旺角西洋菜南街1號兆萬中心地下G5鋪



中秋月餅推薦2024【3】榴槤B哥 —— $238起

榴槤B哥今年中秋繼續推出「榴槤B哥榴槤冰皮月餅」，一盒月餅有兩款口味，包括樹上熟D197貓山王榴槤、D200黑刺榴槤。每盒「榴槤B哥榴槤冰皮月餅」採用的果肉都是馬來西亞果農將熟成的榴槤採收後，經過拆肉起核進行保鮮冷凍，以最新鮮的榴槤果肉，製作為冰皮月餅！貼心以竹炭作黑冰皮，包裹榴槤皇者「D200黑刺榴槤果肉」，再以白冰皮，包裹「D197貓山王榴槤果肉」！榴槤B哥建議先享用貓山王冰皮月餅打開味蕾，再品嚐榴槤皇者黑刺冰皮月餅！

👉 榴槤控必試榴槤B哥「榴槤冰皮月餅」🥮

榴槤B哥榴槤冰皮月餅原價$368，早鳥優惠1盒$265；2盒平均$250、5盒平均$244、10盒平均$238（低至65折）。訂購滿$1220，港島區、九龍區、新界區（非偏遠地區）可享免費送貨。

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領取日期：即日起至9月15日

領取地點：榴槤B哥分店，部份千色、AEON分店



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中秋月餅推薦2024【4】蓮心臻月 —— $288起

蓮心臻月今年嚴選馬來西亞高質榴槤，推出2款口味的榴槤月餅，包括純貓山王榴槤和黑刺榴槤。以90%榴槤果肉餡料搭配10%冰皮，每一口都能品嚐到榴槤的濃郁風味！2款月餅配搭成3款月餅禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（6個裝—早鳥優惠$368/1盒、$656/2盒，平均$328/盒）、$864/3盒（平均$288/盒 ）、黑刺榴槤冰皮月餅（6個裝—早鳥優惠$428/1盒、$766/2盒，平均$388/盒）、$1044/3盒（平均$348/盒）、貓山王&黑刺 MIX 榴槤冰皮月餅（兩款口味各3個—早鳥優惠$398/1盒、$716/2盒，平均$358/盒）、$954/3盒（平均$318/盒）！

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中秋月餅推薦2024【5】國金軒 — 米芝蓮推介食府月餅禮盒$338起

米芝蓮推介食府國金軒推出6款月餅禮盒，最有特色莫過於「福滿星輝燈影禮盒」內的抹茶茅台酒心迷你月餅，以抹茶粉配茅台酒，微醺再回甘，層次超豐富！另外亦推薦試試「五福臨門月餅禮盒」包含的迷你桃山皮月餅，以日本桃山的和菓子製法製成，更有抹茶鳳梨、清新莓果及養生柑桔3款口味，果香四溢超級fresh！

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國金軒中秋月餅禮盒

福滿星輝燈影禮盒

優惠價：$588｜原價 $998

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃陳皮豆沙月餅；流心奶皇迷你月餅（4件）；抹茶茅台酒心迷你月餅（2件）；精選陳年普洱茶葉（1罐）；福滿星輝綵燈（1盞）

五福臨門月餅禮盒

優惠價：$338｜原價 $548

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃陳皮豆沙月餅（各1件）；桃山柑桔迷你月餅；桃山莓果迷你月餅；桃山抹茶鳳梨迷你月餅（各2件）

雙黃白蓮蓉月餅尊尚禮盒（每盒4件）

優惠價：$588｜原價 $998

金沙奶皇迷你月餅尊尚禮盒（每盒8件）

優惠價：$328｜原價 $498

雙黃白蓮蓉月餅配經典蝴蝶酥尊尚禮盒

優惠價：$248｜原價 $328

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅（2件）；經典蝴蝶酥（6件）

金沙奶皇迷你月餅配經典蝴蝶酥尊尚禮盒

優惠價：$338｜原價 $548

禮盒內容：金沙奶皇迷你月餅（4件）；經典蝴蝶酥（6件）

換領日期：2024年08月22日至2024年09月15日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【6】富豪酒店 — 人氣迷你奶黃系列低至7折

富豪酒店迷你特色奶黃系列一向極受歡迎，今年繼續推出4款迷你奶黃系列月餅！包括：迷你奶黃三色賞、迷你至尊奶黃月餅、迷你流心奶黃月餅及迷你伯爵茶葉奶黃月餅，採用法國牛油及頂級鹹蛋黃，加熱後再品嘗，奶黃流心溫熱嫩滑，喜歡奶黃月餅的話一定要試！喜歡傳統月餅的話則可以選擇雙輝月餅或雙黃白蓮蓉月餅系列，更有七星伴月茗茶禮盒，飲啖茶再食個月餅就啱啱好啦！

👇即睇2024年富豪酒店月餅禮盒👇

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富豪酒店月餅禮盒

迷你奶黃三色賞（每盒6件）

優惠價：$348｜原價 $458

禮盒內容：迷你至尊奶黃月餅 ；迷你流心奶黃月餅；迷你伯爵茶奶黃月餅（各2件）

迷你流心奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$338｜原價 $428

迷你至尊奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$318｜原價 $408

經典雙輝月餅（每盒4件）

優惠價：$408｜原價 $508

禮盒內容：雙黃金黃蓮蓉月餅；陳皮豆沙月餅（各2件）

雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$388｜原價 $488

花好月圓月餅特別限定版

優惠價：$988｜原價 $1,388

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃黃蓮蓉月餅；陳皮豆沙月餅（各1件）；Or Tea? ™茗茶（4包）

七星伴月茗茶禮盒

優惠價：$828｜原價 $1,188

禮盒內容：六黃白蓮蓉月餅（1件 ）；迷你蛋黃白蓮蓉月餅（3件 ）；迷你蛋黃黃蓮蓉月餅（２件 ）；迷你陳皮豆沙月餅（2件 ）；Or Tea? ™茗茶（4包）

換領日期：2024年08月24日至2024年09月17日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【7】DREYER'S — 全新雪糕月餅低至57折

DREYER'S®D-COLLECTION™ 首度帶來全新雪糕月餅，在這個季節享用絕對透心涼！雪糕月餅以玉兔造型亮相，提供有士多啤梨、芒果、朱古力及抹茶共四款口味，士多啤梨及芒果口味果味香濃、朱古力口味偏濃不甜，完全無負擔！雪糕月餅分為2件裝及4件裝，搭配鏤空剪紙工藝禮盒包裝更奢華！早鳥優惠每盒都只是$158起！

DREYER'S®D-COLLECTION™雪糕月餅禮盒

小敘輕嚐兩件裝

優惠價：$158｜原價 $208

禮盒內容：士多啤梨雪糕月餅、芒果雪糕月餅（各1件）

團聚共享四件裝

優惠價：$258｜原價 $338

禮盒內容：朱古力雪糕月餅、抹茶雪糕月餅、士多啤梨雪糕月餅、芒果雪糕月餅（各1件）

換領日期：2024年09月01日至2024年09月17日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【8】《臻》 — 創新手工月餅低至$162

《臻》誠意推出屬於香港人的原創口味手工月餅！臻是由「望月」第一代老闆親自監製並堅持手工製作的月餅，而且百分百香港製造！

今年《臻》以香港中西合璧的文化背景為題，推出2款新月餅，酥皮焦糖果仁月餅啖啖都能吃到果仁香、口感鬆脆有層次、甜而不膩；秘製陳皮紅豆月餅甜度恰到好處、味道甘香醇厚。兩款都健康低糖，注重健康的人士都一樣啱食！除了兩款創新月餅，迷你酥皮奶黃月餅及迷你黃蓮蓉月餅同樣是皇牌產品，絕對是必試推介！早鳥優惠最平$162就買到！

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《臻》月餅禮盒

迷你酥皮焦糖果仁月餅禮盒裝 （每盒4件）

優惠價：$178｜原價 $198

迷你陳皮紅豆月餅禮盒裝（每盒4件）

優惠價：$162｜原價 $182

迷你酥皮奶黃月餅

優惠價（每盒4件）：$162｜原價 $182

優惠價（每盒8件）：$278｜原價 $308

迷你黃蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$162｜原價 $182

溫馨家庭裝 — 迷你酥皮奶黃月餅+迷你酥皮焦糖果仁月餅（各4件）

優惠價：$298｜原價 $328

溫馨家庭裝 — 迷你酥皮奶黃月餅+迷你黃蓮蓉月餅（各4件）

優惠價：$282｜原價 $312

溫馨家庭裝 — 迷你黃蓮蓉月餅+迷你陳皮紅豆月餅（各4件）

優惠價：$282｜原價 $312

中秋月餅推薦2024【9】逸東軒 — 竹製月餅禮籃低至7折

米芝蓮一星中菜廳逸東軒在今年中秋推出全新竹製月餅禮籃，包裝精緻且實用性高，搖身一變就可以當儲物籃使用，超環保！逸東軒推出3款月餅口味，分別是迷你流心奶黄月餅 、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅及迷你陳皮豆沙月餅，迷你流心奶黄月餅蛋香濃郁、入口超酥化，喜歡食奶黃月餅的絕對不能錯過！

除月餅禮籃外，逸東軒亦有推出星級嚐味禮盒，裡面包含自家製XO醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，就算不喜歡吃月餅都可以感受濃濃中秋氣氛！禮盒包裝更可當成糖果盒或儲物櫃使用，奢華又實用！

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逸東軒竹製月餅禮籃

「逸月薈萃」禮盒（每盒6件）

優惠價：$298｜原價 $438

禮盒內容：迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅（各2件）

「逸月流金」禮盒（每盒6件）

優惠價：$298｜原價 $438

禮盒內容：迷你流心奶黄月餅

星級嚐味禮盒

優惠價：$318｜原價 $388

禮盒內容：自家製XO醬、香酥琥珀合桃、頂級人參烏龍茶葉

中秋月餅推薦2024【10】皇玥香港 — 低至$228起

皇玥2024年月餅系列推出多款新口味月餅和新顏色禮盒，適合送禮自用。首次推出的「低糖流心月餅」系列，包括低糖奶黃月餅 （早鳥價$218；原價$$248）、低糖流心奶黃月餅（早鳥價$328；原價$368.00）、低糖流心經典雙輝月餅（早鳥價$378；原價$438）、低糖醇香四色月餅（早鳥價$378；原價$438）控制糖份在5%內，同時保留流心醬的軟滑口感和濃郁味道，做出具傳統月餅味道的低糖月餅，適合注重健康人士食用。

皇玥現時推出全店產品買4送1優惠，客人在門市購買5盒月餅禮盒（價格最低的月餅可獲免費贈送）；而於網上商店每購買4張月餅禮券 （任何款式），可獲贈1張皇玥精選中秋禮盒禮券 （價值$398），7月31日前購買，還有額外7月早鳥優惠價。

👇即睇2024年皇玥香港22款月餅禮盒👇

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中秋月餅推薦2024【11】雙月Les Lunes à Deux — 低至$310起

雙月Les Lunes à Deux 今年推出糅合法式甜品工藝的2024中秋禮盒法式酥皮月餅，當中包括雙式月餅禮盒套裝（原價$776，購買1盒可享9折$698、2盒8折$1240）、特選酥皮月餅禮盒（原價$388，購買3盒可享8折，平均$310）。當中有港人喜歡的流心奶黃月餅，充滿濃郁蛋黃吉士香氣，配上絲滑流心奶黃內餡。還有法式酥皮開心果月餅，嚴選意大利開心果醬製成，口感幼滑濃郁。即日起至8月8日，訂購兩盒特選酥皮月餅禮盒，結帳時自動享有免運費送貨優惠。

👇即睇2024年雙月Les Lunes à Deux月餅禮盒👇

換領日期：2024年08月26日至2024年09月15日

換領地點：CitySuper (時代廣場)

換領時間：中午12時至下午2時、下午4時至晚上8時



中秋月餅推薦2024【12】香港美心 — 低至$152起

今年香港美心推出16款月餅禮盒，當中流心黑松露奶黃月餅（優惠價$172；零售價$290）是2024年中秋節的全新產品。此外，今年美心月餅今年再度與迷你兵團攜手合作，推出「迷你兵團系列」蛋黃蓮蓉月餅（優惠價$160；零售價$275），推出以復古雙反相機為造型的月餅禮盒! 活潑趣怪的迷你兵Bob、Dave、Kevin、Stuart等更以不同造型呈現於禮盒上。

👇即睇2024年香港美心16款月餅禮盒👇

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換領日期：2024年07月15日至2024年09月12日

換領地點：全線香港美心集團中菜、西餅、MX分店適用

*部份地鐵分店因人流擠迫，每天只設有限數量的月餅供換領

換領日期：2024年09月13日至09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券或美心官網）



中秋月餅推薦2024【13】東海堂 — 低至$150起

東海堂今年推出多達12款月餅禮盒，當中有3款更跟知名品牌／動漫／插畫家聯名合作，包括SOU・SOU月見禮盒（特價$279；滙豐6折價$258；零售價$430）、間諜家家酒月餅禮盒（特價$162；兩盒$299；零售價$250）、霜田有沙喵• 秋月禮盒（特價$169；滙豐6折價$156；零售價$260），至於經典系列除了有十勝紅豆，還有流心芝士、流心奶黃等等，而冰皮月餅更以可愛的3D兔仔造型示人！即日起至9月10日，如以匯豐信用卡簽帳，可享6折優惠。如果沒有信用卡，即日起至9月17日，東海堂餅店及網店亦可享特價優惠。

👇即睇2024年東海堂12款月餅禮盒👇

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換領日期：2024年08月06日至2024年09月15日

換領地點：東海堂門市（部份日期限指定分店換領，有關安排詳見東海堂網頁）



中秋月餅推薦2024【14】天饌 — 低至$168起

今年天饌會推出三款脆皮月餅，分別是脆皮流心奶黃月餅、脆皮陳皮紅豆麻糬月餅和脆皮京都抹茶麻糬月餅，月餅脆皮混合西式牛油餅皮揉合出來，帶來不一樣的口感！三款口味製作成兩款月餅禮盒：脆皮流心奶黃月餅（早鳥價$168；兩盒早鳥優惠價$318；零售價$198）、三式脆皮迷你月餅（四件裝）（早鳥價$168；兩盒早鳥優惠價$318；零售價$198）。即日起至8月31日，可享8折早鳥優惠。

👇即睇2024年天饌脆皮流心奶黃月餅、三式脆皮迷你月餅禮盒👇

換領日期：2024年8月16日至9月13日

換領時間：中午12時至晚上7時

換領地點：部份AEON、APITA、裕華、UNY，換領地點以天饌官網標示為準



中秋月餅推薦2024【15】香港喜來登酒店 — $306.6起

香港喜來登酒店今年會推出「月滿中秋．喜來登」月餅系列，合共2款中秋月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件；早鳥優惠$306.6；原價$438）及迷你奶皇月餅（每盒8件；早鳥優惠$306.6；原價$438）。

即日起至2024年8月11日，萬豪旅享家及萬譽會會員於喜來登網上商店以指定優惠碼選購「月滿中秋．喜來登」月餅系列可享65折早鳥優惠；非會員可享7折早鳥優惠。

👇即睇2024年香港喜來登酒店2款月餅禮盒👇

領取日期：2024年9月2日至9月17日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀彌敦道20號 香港喜來登酒店2樓喜嚐



中秋月餅推薦2024【16】Mon cher——$158起

人氣日本大阪蛋糕甜品店Mon cher今年推出2款日本特色茶香口味的月餅，分別是「焙茶榛子月餅」及「抹茶紅豆松子月餅」，兩款月餅都茶香濃郁充滿日本的風味，配搭俱有Ｍon cher特色的烘焙甜點，推出3款中秋禮盒，分別為月餅曲奇禮盒（嚐味價$388、原價$438）、酥片禮盒（嚐味價$138、原價$158）和蝴蝶酥禮盒（嚐味價$138、原價$158），3款禮盒即日起至9月18日於Mon cher全線分店有售。

👇即睇2024年Mon cher三款中秋禮盒👇

中秋月餅推薦2024【17】一個不榴 Souled Out

馬來西亞品牌「一個不榴 Souled Out」今年也推出2款口味榴槤月餅：「貓山王榴槤冰皮月餅」及「黑刺榴槤冰皮月餅」，為方便大家獨自享受榴槤美味，更推出2個裝！如果想送給親友就可以購買6個裝禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（6個裝—超級早鳥優惠$298盒；原價$428）、竹炭黑刺榴槤冰皮月餅（6個裝—超級早鳥優惠$358盒；原價$488）及竹炭黑刺及原味貓山王（各3個—超級早鳥優惠$328盒；原價$458），即日起至8月20日訂購有7折超級早鳥優惠！8月21日至9月1日訂購享早鳥優惠74折！香港美食博覽現場亦有售！

👇即睇2024年一個不榴 Souled Out月餅禮盒👇

換領日期：2024年9月4日至15日

換領地點：指定AEON、一田、千色、APITA、UNY換領（詳見一個不榴 Souled Out Facebook）



中秋月餅推薦2024【18】香港數碼港艾美酒店 — $208起

香港數碼港艾美酒店中菜廳南坊推出五款艾美雅緻月餅禮盒，包括迷你流心奶黃月餅禮盒（早鳥價$271；原價$388）、迷你蛋黃純白蓮蓉月餅禮盒（早鳥價$271.6；原價$388）、迷你抹茶豆蓉麻糬月餅（早鳥價$208；原價$298）、錦繡月餅禮盒（早鳥價$215.6；原價$308）、南坊尊貴節日禮籃（早鳥價$761.6；原價$1,088）。即日起至7月31日於網上商店訂購，可享7折早鳥價優惠。

👇即睇2024年香港數碼港艾美酒店5款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月12日至9月15日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地址：數碼港道100號 香港數碼港艾美酒店南坊中餐廳



中秋月餅推薦2024【19】香港君悅酒店 — $327.6起

香港君悅酒店今年推出三款精美月餅禮盒，包括港灣壹號月餅精品禮盒（快閃價$327.6起；原價$468）、歡悅月餅禮盒（快閃價$341.6起；原價$488）、喜悅月餅禮盒（快閃價$327.6起；原價$468），呈獻各式傳統經典及創新口味，最適合饋贈親友或自用品嚐，享受中秋佳節滋味。

香港君悅酒店在7月2日至21日推出快閃優惠價購買5盒以上低至7折；7月22日至8月21日可享早鳥優惠價購買5盒以上低至75折，隨後恢復原價，要興趣購買的朋友就要趁早！

👇即睇2024年香港君悅酒店3款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月20日至9月16日

領取時間：上午11時至晚上8時

領取地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓糖果屋



中秋月餅推薦2024【20】唯港薈Hotel ICON — $368起

唯港薈 （Hotel ICON）今年推出兩款月餅禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝）（早鳥優惠價$498，原價$598）、唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝）（早鳥優惠價$368，原價$468），由於去年推出的貓山王榴槤冰皮月餅反應熱烈，今年更提早為即日起可供換領！

即日起至2024年9月3日，於Hotel ICON網上商店訂購，可獲享$100早鳥優惠。

👇即睇2024年唯港薈2款月餅禮盒👇

領取日期：（貓山王榴槤冰皮月餅）即日起至2024年9月18日；

（雙黃白蓮蓉月餅）2024年9月4日至18日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀東部科學館道17號唯港薈



中秋月餅推薦2024【21】奇華餅家 — 低至$132起

今年奇華餅家除了多款傳統月餅禮盒，還率先推出「迪士尼彼思系列Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒」（預購價$262；原價$328），配以四款角色造型的創新果味奶皇月餅，禮盒更可亮燈變成奪目耀眼的走馬燈燈籠，為中秋月圓之夜添上耀眼光彩！

購買月餅產品及禮券滿$696，即可獲贈鳳梨酥禮盒 （4件裝） 及4張價總值$340優惠券，總值$388。即日起至9月16日，使用指定Citi信用卡於在奇華餅家香港全線分店 （香港國際機場分店及美食博覽除外）或網店（網店優惠期至9月3日），單一簽帳購買正價奇華月餅滿$100或以上，即可享八折優惠。

👇即睇2024年奇華迪士尼彼思系列月餅及其他禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月14日

換領地點：（9月3日或之前）奇華餅家香港全線分店 （香港國際機場分店除外）；

（9月4日至9月14日）奇華餅家指定分店



中秋月餅推薦2024【22】如心酒店 — 低至$268起

如心酒店今年推出3款月餅禮盒，分別是雙黃白蓮蓉月餅（早鳥優惠$288；原價$398）、迷你流心奶黃月餅（早鳥優惠$278；原價$378）、迷你陳皮豆沙月餅（早鳥優惠$268；原價$368）。

即日起至2024年8月31日預訂，可享高達73折早鳥優惠；如心賞會員任何時候都可享優惠。

👇即睇2024年如心酒店月餅禮盒👇

換領日期：2024年8月30日至2024年9月16日

換領地點：指定酒店換領（分店詳見網站）



中秋月餅推薦2024【23】香港嘉里酒店 — 低至$150起

香港嘉里酒店今年推出月餅禮盒，有傳統口味雙黃白蓮蓉月餅（4件裝$468），以及融入嶄新口味的紅糖迷你月餅三重奏（6件裝$408）。另有一系列傳統及創新兼備的精緻月餅及禮品，包括黑刺榴槤冰皮月餅（6件裝$520）、法式焦糖冰皮月餅二重奏（2件裝$150）、及紅糖迷你流心奶黄月餅（8件裝$398）。

早鳥限定優惠即日起至2024年8月23日，於香格里拉精品店購買中秋月餅及禮品（香格里拉甄選經典月餅除外）即享75折優惠！

👇即睇2024年香港嘉里酒店月餅禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月17日

換領時間：早上11時至晚上8時

換領地點：香港嘉里酒店（一樓節日專櫃）



中秋月餅推薦2024【24】Häagen-Dazs — 低至$248起

Häagen-Dazs今年將會推出11款雪糕月餅尊貴禮盒，推出全新雙層脆皮月餅及特色夾心口味，更首度聯乘香港電車120周年紀念禮盒（附送獨家限量模型「星旅．尋月」），由即日起至8月19日更有早鳥優惠，一般客戶低至68折、 Häagen-Dazs™ Club 金卡、銀卡會員或 DBS信用卡持卡人客戶低至65折，訂購2盒或以上即送禮券組合。

👇即睇2024年Häagen-Dazs 11款雪糕月餅尊貴禮盒👇

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換領日期：2024年9月6日至9月17日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：詳見官方網站



中秋月餅推薦2024【25】IKEA — 低至$269起

IKEA的榴槤雪糕一向大受歡迎，今年中秋更首次推出「黑刺及貓山王榴槤冰皮月餅」！選用榴槤界備受追棒的馬來西亞黑刺榴槤及貓山王榴槤果肉製作而成，加上煙韌美味的冰皮，令人回味無窮！一盒包含兩款口味，包括「黑刺榴槤冰皮月餅（黑色）」及「貓山王榴槤冰皮月餅（黃色）」（售價$269）。

👇即睇2024年IKEA黑刺及貓山王榴槤冰皮月餅禮盒👇

購買地點：即日起於香港 IKEA 瑞典美食廊發售



中秋月餅推薦2024【26】FORTNUM & MASON — 低至$388起

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason今年會推出茶香系列月餅，3款口味包括皇室紀念茶月餅、橙花紅茶月餅、玫瑰包種茶月餅，三款月餅都散發著優雅的茶香，濃醇風味令人齒頰留香。Fortnum & Mason今年中秋會推出兩款禮盒，分別是一盒6件月餅禮盒（$388）和中秋節下午茶禮盒（$598）。

👇即睇2024年FORTNUM & MASON兩款月餅禮盒👇

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購買地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪（FORTNUM & MASON）



中秋月餅推薦2024【27】BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO — $159

澳門主題餐廳「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」今年一同慶祝中秋節，推出「香滑流心奶黃月餅」禮盒（特別禮遇價$159；原價$250），嚴選頂級鹹蛋黃製作餡料，鹹香的奶黃口感綿密，甜而不膩，而且每個月餅都印有BROWN（熊大）的可愛大頭！喜歡LINE FRIENDS的朋友就不要錯過。即日起至2024年9月16日，於香港7-Eleven有售。

👇即睇2024年BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO「香滑流心奶黃月餅」禮盒👇

銷售日期：即日至2024年9月16日

購買地點：香港7-Eleven



以上大部份月餅禮盒都可以在品牌官網預訂，憑電子禮券／實體禮券換領，部份更設有滿額免運費優惠，直接把月餅禮盒送到府上。部份品牌門市亦有現貨發售，但官網／實體店售價有機會存在差異，一切以官方公布作準。

中秋月餅推薦2024【28-38】酒店系列

《香港01》「好食玩飛」頻道再為大家整合了一系列酒店出的月餅，有低糖、燕窩，更有榴槤月餅等選擇，同時更爭取到獨家早鳥優惠，即睇優惠。中秋節月餅11大酒店獨家早鳥優惠

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