深圳Outlet 4大推介｜8號倉／Nike波鞋、運動服4折／附交通方法

港人北上深圳除了吃喝玩樂之餘，更少不了掃平貨！除了平價超市及商場外，近日Outlet都成為了港人北上深圳必逛之一。今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了4間深圳必去Oultet，不論是近期大熱的龍華區8號倉，還是適合打卡的大梅沙8號倉等，都能讓大家買到心頭好！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳Outlet推介【1】龍華8號倉

龍華8號倉Outlet是近期北上購物熱門地點之一。（圖片來源：小紅書@我叫Cici）

近期龍華8號倉十分受歡迎，吸引不少港人前往購物。這間龍華8號倉於2014年開幕，至今已經引入超過200間國際及本土品牌進駐。建築面積約8萬平方米的8號倉，由兩層地庫及地面3層組成，合共有5層。

地庫一樓以運動品牌為主，包括Nike、Adidas、New Balance等；一樓則以國際品牌為主例如I.T.、MICHAEK KORS、Armani Exchange和Coach等品牌；二樓則是內地本土品牌例如李寧、安踏等；三樓則是兒童專區，由嬰兒到小童名牌服裝用品例如ANNIL、Adidas Kids、Balabala等，還有戲院。各種品牌折扣更低至一折起！

另外，中庭還會不定時舉行不同品牌的特賣場，比店內提供更多折扣。近期Nike全場服飾球鞋低至4.6折起，買滿¥600再減¥100；Crocs更低至2折起！

若大家逛到肚餓，龍華8號倉內還有不少食肆選擇，如太二酸菜魚、海底撈火鍋、牛小灶牛雜煲、YOJO啤酒廠、探魚烤魚等。而戶外休憩區更有小童玩樂區以及戶外美食茶飲店，如設有天窗的Oasis Juice、奈雪的茶等。好吃又好逛，讓大家可以在這裡消磨一整天！

龍華8號倉

地址：深圳龍華區民康路1號

營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30

交通：深圳地鐵10號線光雅園站C出口步行約10分鐘



深圳Outlet推介【2】大梅沙8號倉奧特萊斯

大梅沙8號倉奧特萊斯是一個歐陸風設計的大型戶外商場。（《香港01》圖片）

大梅沙8號倉奧特萊斯於2023年9月翻新，是華南區首家「OUTLETS+LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體。這裡到處都是色彩豐富的歐式建築，到處都是打卡位，玫瑰花瀑布、彩虹樓梯、在小鎮一期和二期中間的湖景還有黑天鵝和許願樹等都是打卡熱點，隨手一拍亦能出片！

這裡除了可以打卡拍照之外，還匯聚了約200間國際及本土品牌，包括各種時裝服飾、運動用品、家居用品等，如Calvin Klein Jeans、GAP、Adidas、New Balance、VERSACE COLLECTION等，應有盡有。Calvin Klein買滿6件有折上7.5折優惠；Adidas更低至全場￥29起！

不過由於大梅沙8號倉奧特萊斯露天位較多加上場內餐飲選擇比較少，大家盡情打卡之餘記得要做好防曬！

大梅沙8號倉奧特萊斯

地址：深圳鹽田區大梅沙環梅路1號

營業時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵8號大梅沙站步行約4分鐘



深圳Outlet推介【3】華盛奧特萊斯

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有300多間國際知名品牌進駐。（圖片來源：小紅書@甜粥）

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有300多間國際知名品牌進駐，涵蓋國際一線品牌、時裝服飾、運動用品等，如Nike、Adidas、CONVERSE、BUREBERRY、GUCCI等。

當中以運動品牌的促銷力度最大，常年都有折扣，而且買得越多、折扣越大。Nike全場5.5折起，買滿￥688更有折上折優惠；Adidas更有三件4.8折優惠！而且有不少網民都說在這裡買CONVERSE比起其他地方更為優惠，精選產品低至￥99！因此想買運動用品就一定不能錯過這間。

華盛奧特萊斯

地址：深圳龍崗區平湖街道華南大道1號交易廣場

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

交通：深圳地鐵10號華南站C出口步行2分鐘



深圳Outlet推介【4】杉杉奧特萊斯廣場店

杉杉奧特萊斯廣場店引入超過200間國際及本土品牌。（圖片來源：小紅書@玉瑤的生活日記）

杉杉奧特萊斯廣場店於2022年開業，位於寶安區商場「滿京華滿繽天地」1-5樓，屬杉杉商業集團旗下首次進軍華南、深圳首間分店，至今已經引入超過200間國際及本土品牌，涵蓋國際名牌如GUCCI、PRADA、BALLY等，時尚服裝如LEVIS、VANS、LEE、MOUSSY等，運動品牌如The North Face、Adidas、PUMA等，各種品牌折扣低至1折起。

近期還有多種優惠，意大利PINKO品牌全場2折，買兩件以上還有折上再9折！Adidas買兩件7折、三件6折，指定貨品更有三件4.8折優惠！

商場還有超過50間食肆及飲品店可供選擇，例如太二酸菜魚、椰戀椰子雞、老碗會陝西手工麵、茉莉奶白、奈雪的茶等，即係逛累逛餓了也不用擔心！

杉杉奧特萊斯廣場店

地址：深圳寶安區松崗街道藝展三路8號1-5樓

營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30

交通：深圳地鐵11號松崗站轉乘的士，車程約6分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略