茶餐廳冰室8間2024｜祥興酥皮蛋撻/脆皮燒春雞/蘭芳園絲襪奶茶

香港冰室，又稱茶餐廳，是香港獨特的飲食文化標誌，深受本地人和遊客的喜愛。今次就和大家介紹8間特色茶餐廳，如為許多本土電影拍攝地的美都餐室、茶餐廳界的排隊王半島冰室、以酥皮蛋撻為招牌的祥興、專注研製脆皮爆汁燒春雞的薔紅、和全港首創絲襪奶茶的蘭芳園等。現在跟著《香港01》好食玩飛頻道編輯的腳步，一起探索香港的8間特色冰室！

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香港茶餐廳冰室推介2024｜1.美都餐室——眾多香港影視作品拍攝地

美都餐室歷史悠久，是許多電影的取景地。（圖：小紅書@悅悅愛吃可頌）

美都餐室，以其高聳的彩色玻璃窗和種類繁多的菜單而聞名，吸引了無數食客和旅客前來打卡。這家餐廳曾出現在多部電影和電視劇中，包括 1960 年代的經典作品《蘇絲黃的世界》、《九龍冰室》、《廟街．媽．兄弟》和《酒店風雲》等。

彩色玻璃透出港式風情。（圖：小紅書@木之本瑩）

小食拼盤值得一試，在懷舊的氛圍中品嚐各種美味小吃，包括香脆可口的蝦多士、香氣四溢的雞翼、鬆軟香甜的西多士，以及經典的炸魚薯條。

不過，美都餐室由疫情後重開，其後遭到部分網友批評，稱其食物水準減低，沒有保留疫情前的味道，且價格有所上漲，如果喜歡懷舊風裝修，對食物質素沒有過高期望，也不妨去試試。

餐廳招牌為焗豬扒飯，亦提供菠蘿包、番茄通等具有港式風味的食物。（圖：小紅書@香港漫步指南）

地址：油麻地廟街63號地舖

電話：2384 6402

營業時間：11:00 - 20:00（逢星期三休息）

注意事項：只收現金

香港茶餐廳冰室推介2024｜2.半島冰室——美味、實惠、高水準的排隊王

半島冰室是區內冰室中的排隊王。（圖：小紅書@廣州記）

炮台山「半島冰室」是街坊們口耳相傳的美食天堂，門外總是排著長長的人龍，無論晴雨風雪，食客們的熱情始終不減。餐廳以其高品質、大份量和實惠的價格聞名，吸引了無數忠實顧客。

半島冰室的餐點種類豐富，每2-3天就會更新一次午餐菜單，並在官方Facebook上公布。菜單上的菜式新穎獨特，令人垂涎欲滴。招牌菜包括外酥里嫩、手掌般大小的豬扒和魚柳，以及各種創意組合的餐點。

除了美味的食物，半島冰室的服務態度也備受讚譽。不同於一般茶餐廳的冷淡服務，這裡的服務員親切友善，為食客們帶來舒適的用餐體驗。值得注意的是餐廳只開到6點，不做晚市，可見生意火紅程度令老闆無憂。

地址：炮台山宏安道14-28號威德閣地下2號舖

電話：2566 8030

營業時間：06:30 - 18:00（逢星期日休息）

注意事項：餐廳不做晚市

香港茶餐廳冰室推介2024｜3.雪山冰廳——穿越時空的港式風情

雪山冰室幾經易手，是香港最老牌的茶餐廳之一。（圖：小紅書@今天努力了嗎）

創立於1956年的雪山冰廳，不僅是一家餐廳，更像是一座穿越時空的藝術館。牆上掛著精美的油畫，地板鋪著波希米亞風格的裝飾，營造出獨特的藝術氛圍。

雪山冰廳的菜單融合了中西風味，價格親民，60元至70元就能享用一份美味的餐點。除了傳統的港式炒粉麵飯，這裡還提供多種東南亞菜餚，例如海南雞飯、叻沙等，讓食客們在味蕾上進行一場環球旅行。

冰廳充滿多元風味，在一眾茶餐廳中更顯新穎。（圖：小紅書@今天努力了嗎）

值得一提的是，雪山冰廳保留了傳統冰室的經典元素，例如榛子醬西多士和樽裝奶茶，讓老饕們重溫舊時光的美好回憶。

無論你是美食愛好者，還是藝術愛好者，雪山冰廳都是一個不容錯過的地方。在這裡，你可以品嘗到美味的食物，感受獨特的藝術氛圍，度過一段難忘的時光。

地址：深水埗青山道62D號地舖

電話：5533 7487

營業時間：06:30 - 22:00

香港茶餐廳冰室推介2024｜4.華星冰室——明星雲集的懷舊天堂

華星冰室曾征服一眾港星。（圖：小紅書@蛋花匠）

位於灣仔的華星冰室，以其復古的裝潢和明星雲集的氛圍而聞名。餐廳以華星唱片命名，並由多位樂壇中人共同創辦，包括經理人文迪和跳舞組合EO2的成員彭懷安。

華星冰室的主打菜是黑松露炒蛋多士，以及其他經典的港式茶餐廳菜餚。餐廳的價格親民，服務風格也秉承了傳統冰室的熱情和親切。

自開業以來，華星冰室吸引了無數明星前來光顧，其中包括陳奕迅和楊千嬅。餐廳的牆上掛滿了明星們的簽名和照片，營造出濃濃的懷舊氣息。

儘管華星冰室的服務偶爾會受到一些負面評價，但其美味的食物、復古的氛圍和明星光環，仍然讓它成為香港最受歡迎的冰室之一。

地址：灣仔克街6號廣生行大廈地下B1號舖

電話：2666 7766

營業時間：星期日至四07:00 - 21:00 / 星期五六及假期07:00 - 22:00

香港茶餐廳冰室推介2024｜5.華嫂冰室——人氣網紅店、創新多料菠蘿包

華嫂冰室大門口總是人頭湧湧。（圖：小紅書@Aelita_D1）

華嫂冰室以其獨特的菠蘿包聞名遐邇。除了傳統的牛油餡料，這裡的菠蘿包還加入了番茄片、雞蛋甚至豬扒，創造出獨一無二的風味。

酥皮菠蘿包內夾滿了不同的餡料。（圖：小紅書@Belinda X）

除了招牌菠蘿包，華嫂冰室的其他菜餚也同樣令人垂涎欲滴。鮮茄雞翅湯麵的番茄湯頭濃郁鮮美，令人回味無窮。冰鎮奶茶則採用冰鎮的方式，而不是加入冰塊，確保茶味不會被稀釋，口感更加香醇。

如今，華嫂冰室除元朗總店外，在觀塘和灣仔都設有分店，由華嫂的兒子經營。由於其網紅店的身份，建議提前做好需要排隊、與其他食客拼桌的準備。

地址：灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號舖

電話：2698 5599

營業時間：星期一至六08:00 - 21:00 / 星期日08:00 - 17:00

香港茶餐廳冰室推介2024｜6.蘭芳園——絲襪奶茶、鴛鴦祖師爺

蘭芳園號稱是港式絲襪奶茶的鼻祖。（圖：小紅書@柚子姐姐愛阿呆）

蘭芳園，這家始創於1952年的茶餐廳，是香港最歷史悠久的茶餐廳之一。它最初以大牌檔的形式經營，這種街頭露天食肆如今在香港已日益罕見。如今，蘭芳園主要在大廈舖位內經營，但其經典的綠色檔口仍保留至今，仿佛在向食客們訴說著它的輝煌歷史。

據說，地道的港式飲料「鴛鴦」和「絲襪奶茶」都是由蘭芳園首創。蘭芳園的絲襪奶茶更是馳名中外，吸引了無數食客前來品嘗。除了中環總店，蘭芳園還在香港其他地區開設了多家分店，包括上環蘭芳園和尖沙咀蘭芳園。

地道的菠蘿包、奶茶、豬扒包。（圖：小紅書@柚子姐姐愛阿呆）

蘭芳園的菜單中，除了必喝的絲襪奶茶，還有許多其他美味的菜餚。奶油豬仔包、蔥油雞扒撈丁、豬扒包和西多士都是食客們推薦的必點料理。

地址：中環結志街2號地舖

電話：2544 3895

營業時間：07:30 - 18:00（逢星期日休息）

香港茶餐廳冰室推介2024｜7.祥興咖啡室——酥皮蛋撻、得獎菠蘿油

祥興咖啡室陪伴著不少街坊，酥皮蛋撻尤為出名。（圖：小紅書@momokococonut）

位於跑馬地的祥興茶餐廳，自80年代開業以來，一直深受食客們的喜愛。餐廳的裝潢雖然略顯陳舊，卻也別有一番懷舊的韻味。

祥興茶餐廳最出名的莫過於酥皮蛋撻。金黃酥脆的蛋撻皮，薄如蟬翼，入口即化。蛋撻的內餡香滑軟嫩，蛋香濃郁，令人回味無窮。除了蛋撻，祥興的菠蘿包也同樣值得一試。金獎菠蘿包的菠蘿皮香脆可口，牛油半溶半冰，口感豐富。蛋撻平日9點半開始出爐，假期則8點半開始，基本上下午3點半前便全數售完，想嘗試的朋友們就要早些去啦！

地址：跑馬地奕蔭街9-11號地舖

電話：2572 5097

營業時間：07:00 - 16:30

香港茶餐廳冰室推介2024｜8.薔紅——脆皮燒春雞霸主

薔紅的外觀充滿了復古風情。（圖：小紅書@村上的樹）

薔紅位於灣仔鬧市區的薔紅特色茶餐廳，開業於1999年，以其招牌菜「脆皮燒春雞」聞名遐邇。據說，餐廳每天售出超過600只雞，相當於1,200多份脆皮燒春雞餐。

薔紅茶餐廳的脆皮燒春雞皮脆肉嫩，香氣四溢，雞肉亦醃得非常入味，而且多汁又幼滑。經過秘制醃製和烤製的春雞，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，令人垂涎欲滴。 除了脆皮燒春雞，薔紅茶餐廳的其他菜餚也同樣美味可口。餐廳的菜單融合了中西風味，價格親民，服務熱情周到。

地址：灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1樓

電話：2838 3784

營業時間：星期一至六 07:00 - 00:00 / 星期日 11:00 - 00:00

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