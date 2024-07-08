美食博覽2024攻略｜8.15會展揭幕！時間＋票價　兩類人免費入場

美食博覽2024｜每年一度的美食博覽（美食展）8月15至19日一連5日在灣仔會展舉行，展示世界各地的特色美食及飲品。《香港01》「好食玩飛」記者持續更新美食博覽日期、開放時間、票價、$1優惠等資訊，兩類人更可以免費入場，立即睇下文了解！



美食博覽2024將於8月15至19日在灣仔會展舉行。（《香港01》資料圖片）

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由香港貿易發展局主辦的美食博覽，將於8月15至19日期間一連5日於灣仔香港會議展覽中心舉行，勢成大眾在暑假時的購物消閒好去處。美食博覽設多個展館，網羅環球特色美食和餐飲，當中分為公眾館和尊貴美食區。同場更設有家電．家居．博覽、美與健生活博覽。只需一張門票，便能同時參觀三大同期展覽。

美食博覽2024｜美食博覽幾時舉辦？

美食博覽將於8月15至19日舉行。

美食博覽2024｜美食博覽門票

大會仍未公布今屆美食博覽票價，不過參考去年資料，公眾館正價門票每位$30；日間及夜間入場的優惠門票，售價$10；可入場美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽的套票預售價每位$36，正價每位$40。

美食博覽2024｜美食博覽免費入場

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

小童3歲或以下及65歲或以上人士可免費入場美食博覽。（《香港01》資料圖片）

美食博覽2024｜美食博覽開放時間

8月15至18日 （星期四至日）

上午10時至下午10時



8月19日 (星期一)

上午10時至下午6時



美食博覽2024｜美食博覽$1優惠

待定。

美食博覽2024｜美食博覽亮點產品推介

待定。

美食博覽位於灣仔會展中心。（《香港01》資料圖片）

美食博覽2024｜美食博覽地址

香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

美食博覽2024｜美食博覽點去？

市民可由港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心，由灣仔渡輪碼頭步行至會展中心僅需數分鐘。

美食博覽2024｜美食博覽同期展覽

會展有兩個公眾展覽，與美食博覽同期舉行，分別為家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽。

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