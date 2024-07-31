美食博覽2024｜10大優惠　$1湯鮑翅+海味福袋｜附日期、門票優惠

美食博覽2024｜每年一度的美食博覽（美食展）8月15至19日一連5日在灣仔會展舉行，展示世界各地的特色美食及飲品。《香港01》「好食玩飛」記者持續更新美食博覽（美食展）日期、開放時間、票價、$1優惠等資訊，兩類人更可以免費入場，立即睇下文了解！



美食博覽2024將於8月15至19日在灣仔會展舉行。（《香港01》資料圖片）

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由香港貿易發展局主辦的美食博覽，將於8月15至19日期間一連5日於灣仔香港會議展覽中心舉行，勢成大眾在暑假時的購物消閒好去處。美食博覽設多個展館，網羅環球特色美食和餐飲，當中分為公眾館和尊貴美食區。同場更設有家電．家居．博覽、美與健生活博覽。只需一張門票，便能同時參觀三大同期展覽。

美食博覽優惠【1】安記海味（1D-C10）—限量50個安記招牌福袋

每年美食博覽，安記海味都會推出不同優惠。安記宣布，每日下午2點-4點，不定期快閃限量50個安記招牌福袋 On Kee Lucky Bag， 原價總值$526，限量售$198。除了限量優惠，還有博覽優惠，其中50周年鮑發財寶盒(13件貨品) 售$698，除開每件貨品只需$53。急凍金牌佛跳牆 鮑魚海參扣鴨掌$138/2盒，$69就食到鮑魚海參。

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安記海味優惠讓人拭目以待。（fb@On Kee Dry Seafood Company Limited 安記海味有限公司）

美食博覽優惠【2】天龍牌（1A-D10） —$1000鮑魚套裝送購物車

天龍牌於美食博覽推出$1,000鮑緣千金套裝（原價總值$2,091）當中有9罐鮑魚，鮑魚禮盒和精選花菇，共10款產品，平均只要大約$90一樣產品，還有購物車送，十分划算。除此以外，天龍亦有推出免費$50現金券，有興趣的朋友可到美食博覽官網領取。

美食博覽優惠【3】天慧環球食品有限公司（1A-B06）—首日$1濃湯鮑翅

於博覽首日8月15日，原隻德國瑞士汁咸豬手$1/盒，限量20盒，原價$168。同一日，慢熬松茸濃湯鮑翅$1/盒，限量20盒，原價$312。一蚊優惠外，亦有$99/2盒金耳甜醋豬腳薑，個別系列產品買一送一。

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慢熬松茸濃湯鮑翅加熱即食。（天饌官網）

美食博覽優惠【4】卓亞國際食品有限公司（1B-A22）—$1脆肉鯇魚腐

從展期開始，每日從早上10點-中午12點限量100份$1優惠。

8月15日 $1/脆肉鯇200克；8月16日$1/黑魚片200克；8月17日$1/皺紗魚腐150克；8月18日$1/鯪魚球200克；8月19日$1/水煮魚醬包。

另外亦有$100/4包蒜蓉蒸扇貝，$238福袋套裝優惠等。

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限量100份$1黑魚片。（卓亞官網）

美食博覽優惠【5】華豐國貨有限公司（1D-A28）—$1優惠—五香肉丁、保健飲品

從展期開始，每日限量200瓶$1三汁一醋原味飲，原價$21。每日限量20罐$1天龍五香肉丁，原價$21.9。

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限量20罐$1天龍五香肉丁。（天龍官網）

美食博覽優惠【6】Gooday Productions Limited（1A-A26）—$1優惠—法式油封鴨髀

從展期開始，每日限量10隻$1法式油封鴨髀， 原價$68。

美食博覽優惠【7】營美健有限公司（3D-A25） $1優惠—雞胸午餐肉串

從展期開始，每日下午1點及3點，分2時段發售限量20串$1雞胸午餐肉串「餐餐肉」。

雞胸午餐肉很創新。（營美健官網）

美食博覽優惠【8】金京發展有限公司（1A-B11）—$10日本酥皮鯛魚燒

從展期開始，每日限20件$10/件日本酥皮鯛魚燒(熱食)（原價$28/件）。每日限20包日本尾西沖泡式即食飯糰$5/包（原價$33）。

日本酥皮鯛魚燒另有雪藏包裝。

美食博覽優惠【9】酒陶貿易有限公司（3B-E17）—純天然有機蜜糖

每日下午2點—6點限量100樽澳洲純天然有機蜂蜜蜜糖，優惠價$70，原價$138。

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美食博覽優惠【10】嘉禾國際控股有限公司（1A-A16）

博覽優惠急凍土耳其海參$128/磅。花膠螺片湯$78/份。

美食博覽2024｜美食博覽幾時舉辦？

美食博覽將於8月15至19日舉行。

美食博覽2024｜美食博覽門票

大會仍未公布今屆美食博覽票價，不過參考去年資料，公眾館正價門票每位$30；日間及夜間入場的優惠門票，售價$10；可入場美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽的套票預售價每位$36，正價每位$40。

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美食博覽2024｜美食博覽免費入場

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

小童3歲或以下及65歲或以上人士可免費入場美食博覽。（《香港01》資料圖片）

美食博覽2024｜美食博覽開放時間

8月15至18日 （星期四至日）

上午10時至下午10時



8月19日 (星期一)

上午10時至下午6時



美食博覽位於灣仔會展中心。（《香港01》資料圖片）

美食博覽2024｜美食博覽地址

香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

美食博覽2024｜美食博覽點去？

市民可由港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心，由灣仔渡輪碼頭步行至會展中心僅需數分鐘。

美食博覽2024｜美食博覽同期展覽

會展有兩個公眾展覽，與美食博覽同期舉行，分別為家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽。

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