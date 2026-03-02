燭光音樂會｜維港景+經典重溫！迪士尼/宮崎駿/廣東歌+獨家$315起

香港好去處｜CandleNight｜還有什麼比起在萬千燭光之下聽音樂，更加夢幻浪漫的事？享負盛名的燭光音樂會再度回歸香港海事博物館！音樂會將分為4大主題，包括著名本地鋼琴家張緯晴的個人獻奏、迪士尼、宮崎駿，以及廣東話流行曲，無論你是追求古典韻味的音樂、夢幻浪漫的旋律，還是引發共鳴的流行曲，都能在是次音樂會體驗得到！現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場，詳情即看內文！



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CandleNight燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會已是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。而今次音樂會將於香港海事博物館舉行，波光粼粼的維港海景與徐徐亮起的燭光互相映襯，浪漫至極！

燭光夜音樂會將分為4個獨立的主題，包括鋼琴家張緯晴的個人獻奏、迪士尼、宮崎駿，以及廣東話流行曲，並在香港海事博物館舉行。當萬千燭光徐徐亮起，和暖的光線渲染整個博物館，細膩動人的弦樂將重新演繹多首經典金曲，帶大家穿越時空回到當時！

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CandleNight燭光音樂會｜4大主題重點推介

CandleNight燭光音樂會【1】Moonlight 張緯晴鋼琴燭光音樂會──著名鋼琴家浪漫獻奏／優雅的古曲樂之旅

香港古典鋼琴家張緯晴，被譽為「既是詩人，也是戲劇家」，在香港及國際間屢獲殊榮。是次音樂會，她將以優美的琴聲演奏多首別具詩意的古典樂，而音樂鋪排亦盡顯巧思。

開首先以德布西《夢幻曲》拉開序幕，旋律溫婉柔情，營造出虛幻朦朧的氣氛，在柔和的燭光下，讓觀眾不自覺地投入其中，接著便是一連串家喻戶曉的古典樂，包括貝多芬的《月光》、舒曼的《兒時情景》及厄爾·懷爾德《白雪公主回憶錄》，由恬靜到激情澎湃，再到純真的童話，張緯晴將利用音樂帶大家遊歷一趟優雅的藝術之旅，最後再以當代音樂大師坂本龍一的《Aqua》，這首寧靜而深邃的作品來作結，將傳統與現代的樂曲完美融合，編曲非常豐富多元，喜歡古典音樂的朋友絕不能錯過！

歌單參考：德布西《夢幻曲》、貝多芬《C升小調第14號鋼琴奏鳴曲》，作品27之2《月光》、舒曼 《兒時情景》，作品15、厄爾·懷爾德《白雪公主回憶錄》、坂本龍一《Aqua》



CandleNight燭光音樂會【2】迪士尼奇幻燭光音樂會──喚醒童年的魔法瞬間／多首電影名典重現

以另類方式再次體驗迪士尼的童話世界！在萬千燭光包圍下，聆聽多首迪士尼的金曲，一定非常浪漫！迪士尼奇幻燭光音樂會開首將以木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》作開幕，以「星星」呼應場內燭光，瞬間喚醒大家童年的魔法瞬間，然後以《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》等迪士尼名曲，讓情感層層遞進，編織一場溫暖純真的迪士尼童話故事，無論是大人還是小朋友都能享受不一樣的音樂感官體驗！

歌單參考：木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》、獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》、灰姑娘《A Dream is a Wish Your Heart Makes》、睡公主《Sleeping Beauty Waltz》、花木蘭《Reflection》、風中奇緣《Colors of the Wind》、魔雪奇緣《Let it Go》、小魚仙《Part of Your World》、美女與野獸《Beauty and the Beast》、白雪公主《Someday My Prince will Come》、玩轉極樂園《Remember Me》、阿拉丁《A Whole New World》



CandleNight燭光音樂會【3】宮崎駿燭光音樂會──再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的魅力

再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的音樂魅力！多位專業的音樂家，將會在宮崎駿燭光音樂會，以細膩的琴弦演繹《龍貓》《天空之城》等經典旋律，讓大家一同在同一個夜晚，沉浸於吉卜力的童真與奇幻世界之中，重新感受《千與千尋》中那份面對未知的勇氣；《魔女宅急便》裡追逐自由的豁達；以及《魔法公主》的史詩感。這些經典作品都會由細膩動人的弦樂重新演繹，絕對值回票價！

歌單參考：風之谷《Kushana No Sinryaku》、魔法公主《The Journey to the West》、魔女宅急便《A Town With an Ocean View》、魔女宅急便《Departure》、龍貓《Stroll》、龍貓《Tonari No Totoro》、千與千尋《One Summer's Day》、千與千尋《Always With Me》、千與千尋《Waltz of Chihiro》、哈爾移動城堡《The Merry go round of life》、天空之城《carrying you》



CandleNight燭光音樂會【4】粵語流行曲燭光音樂會──與回憶浪漫地重逢

前奏一響，你就知道是什麼歌！《K歌之王》、《追》、《睡公主》、《月半小夜曲》... ...哪一首粵語歌曾陪伴你度過一個又一個孤單的夜晚？粵語流行曲燭光音樂會將會以弦樂重塑多首粵語經典，由張國榮的《追》、《有心人》，陳奕迅的《K歌之王》、《浮誇》，再到張天賦的《反對無效》等，以音樂勾勒出一條八十年代至現代的流行曲時光軌跡，讓大家在成千上萬盞搖曳的燭光包圍下，與回憶浪漫地重逢！

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歌單參考：李克勤《月半小夜曲》、張國榮《當年情》、陳奕迅《K歌之王》、G.E.M.《睡公主》、鄭欣宜《女神》、謝安琪《鍾無艷》、張天賦《反對無效》、陳奕迅《浮誇》、張學友《李香蘭》、Beyond《喜歡你》、張國榮《有心人》、張國榮《追》、陳奕迅《歲月如歌》



CandleNight燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

CandleNight燭光音樂會現時有二人同行獨家9折優惠，人均低至$315即可入場！

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燭光音樂會｜Moonlight 張緯晴鋼琴燭光音樂會

優惠價（2人同行）：$900｜原價$1,000｜人均$450

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燭光音樂會｜迪士尼／宮崎駿／廣東話流行曲

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

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CandleNight燭光音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？

Moonlight 張緯晴鋼琴燭光音樂會

日期：2026年3月29日



迪士尼奇幻燭光音樂會

日期：2026年4月11日



宮崎駿燭光音樂會

日期：2026年4月12及25日



粵語流行曲燭光音樂會

日期：2026年4月26日



時間：18:30／20:30（每節時長60分鐘）

地址：海事博物館



CandleNight燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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