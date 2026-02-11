CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜經典名曲+情侶必去+獨家9折
香港好去處｜CandleNight｜粵語流行曲燭光音樂會｜經典金曲值得一聽再聽！粵語流行曲燭光音樂會將會在2026年3月1日於香港海事博物館舉辦，讓大家在萬千燭光包圍的浪費氛圍下，傾聽首首粵語經典名曲，隨音樂走進一段段動人回憶。現時門票還有獨家2人同行9折優惠，詳情即看內文！
CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？
燭光夜音樂會已是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。而今次音樂會將會在香港海事博物館。當萬千燭光徐徐亮起，和暖的光線渲染整個博物館，細膩動人的弦樂將重新演繹多首香港經典粵語流行曲，帶大家穿越時空回到當時。 👉🏻01獨家9折門票✨
CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜耳熟能長的經典好歌
粵語流行曲燭光音樂會已率先公布歌單，當中包括李克勤《月半小夜曲》、張國榮《當年情》、《有心人》、Beyond《喜歡你》、張學友《李香蘭》、陳奕迅《K歌之王》、《浮誇》、《歲月如歌》等等，亦有G.E.M.《睡公主》、謝安琪《鍾無艷》、鄭欣宜《女神》、張天賦《反對無效》。
首首都是港人耳熟能詳的廣東歌金曲，在萬千閃爍的燭光匯成的海中，由才華橫溢的音樂家現場演繹，張國榮的絕代經典，到陳奕迅的動人情歌，每一首都打動港人的心。
CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜門票有什麼優惠？
CandleNight廣東歌燭光音樂會已有二人同行獨家9折優惠，人均只需$450便可進場！ 👉🏻01獨家9折門票✨
二人套票（大小同價）：$900｜人均$450｜原價$1,000
單人票（成人／小童）：$500
CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？
活動日期：2026年3月1日 (星期日)
地點：香港海事博物館
時間：18:30、20:30
演出時長：60分鐘
CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜有什麼要注意？
1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。
2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。
3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。
4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。
