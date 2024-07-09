多啦A夢巡迴展｜港鐵7.9中午起送300套門票　MTR App搶飛一文看

趁著《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於香港全球首站展出，MTR推出一系列的「多啦A夢主題列車」及「多啦A夢主題車站」之餘，MTR Mobile還準備了一共300套7月27日的收費展區指定場次門票，給MTR Mobile登記用戶免費領取！7月9日起連續3周的星期二中午12時，用戶可進入搶票頁面進行搶票，額滿即止。



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《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展的收費展區將分為「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及「100%多啦A夢空中樂園」兩部份，合共逾萬呎。展覽將會獨家放映為香港原創的短篇動畫，並展出多幅原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景，還有17組首次展示的雕塑等。

MTR Mobile準備了一共300套7月27日的收費展區指定場次門票給MTR Mobile登記用戶免費搶！（圖片來源：MTR Mobile）

多啦A夢巡迴特展｜MTR Mobile登記用戶搶票

如果想搶到免費飛，MTR Mobile登記用戶可於7月9日、7月16日、7月23日中午12時起進入搶票頁面進行搶票，額滿即止。這次活動合共提供了300套門票，適用於7月27日其中12個指定下午時段進入收費展區，同時包含一般門票隨機附贈的多啦A夢特別造型徽章。每位成功搶飛用戶，亦會收到兩張同一時段的電子門票。

搶票時間及可選時段。（圖片來源：MTR Mobile）

門票詳情

展覽日期：2024年7月27日（星期六）

活動地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓（尖東站J出口）



多啦A夢巡迴特展｜搶票方法

步驟1：點選「優惠」

步驟2：在「人氣精選」內點選心水入場時段

步驟3：點選「立即領取」

步驟4：成功領取後，你將收到一個參考編號存入 「獎賞」欄「 禮品>有效」頁内。

*搶票入口將在搶票當日中午12時開啟

搶票攻略。（圖片來源：MTR Mobile）

多啦A夢巡迴特展｜領取門票安排

成功搶票的MTR Mobile登記用戶，入場電子門票（一般門票）將會透過電郵方式於7月25日或之前發送至你的MTR Mobile註冊電子郵箱，無需領取實體門票。

大家在搶票前應確保註冊電子郵箱正確無誤，若因電子郵箱有誤而未能收到入場門票，MTR Mobile將不會補發至其他郵箱或作出任何補償。

檢查註冊電子郵箱方法。（圖片來源：MTR Mobile）

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