暑假好去處｜水上活動6大推介51折起　浮潛/獨木舟/$89玩足6小時

暑假好去處｜夏天當然要玩水！留在香港都有很多精彩的水上活動，如獨木舟、直立板、浮潛等等，大人細路都適合，暑假還會推出不少優惠呢！記者就精選了6大水上活動，最平$89就可玩水玩足6小時，是時候準備好泳衣泳褲太陽油，出發下水消暑喇！詳情即睇下文。



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夏日水上活動6大推介【1】攸潭美農樂營 ── 2000多呎遊樂室／8米長水上滑梯／人均$89玩足6小時

位於元朗的攸潭美農樂營推出全新主題戶外樂園，提供多項戶外康樂設施，無論大人和小朋友都同樣啱玩！光是室內的小朋友遊樂室便有2000多呎，除了小朋友放電必備的波波池外，還有動感平衡車、手搖船等刺激遊戲；戶外則有大水池、嬉水池、8米長的水上滑梯等，消暑一流！另外還有親子工作坊，家長可帶埋小朋友一同製甜品，場內有工作人員從旁教導，3-4歲的小朋友都整得到！保證有滿滿成功感！

攸潭美農樂營亦鄰近雞公嶺牛潭山及麒麟山，晚上可於戶外觀賞到一大片星星或在黃昏時可看到日落景色，絕對可以Chill住影相打卡，現有獨家優惠，低至51折！人均$89就可以玩足6小時！👉🏻立刻預訂

攸潭美農樂營｜農樂營繽紛夏水禮／室內外嬉戲區 — 6小時入埸套票

價錢（3位）：$268 | 人均$89.3｜原價$518

活動日期：即日起至2024年8月31日（星期三除外）

👉🏻立刻預訂 農樂營繽紛夏水禮／室內外嬉戲區 — 6小時入埸＋親子工作坊

價錢（2位）：$268｜人均$134｜原價$383

活動日期：即日起至2025年6月23日（星期三除外）

＊大小同價

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夏日水上活動6大推介【2】藍天體育會 ── 水上運動夏令營／獨木舟／直立板／生態遊 9折

暑假悠悠長，不知道可安排小朋友到哪裡？藍天體育會的Wet 'n' Wild 水上運動夏令營精選3日水上活動，讓小朋友可以玩足三日水！主要包括獨木舟、直立板及生態遊。全程有專業教練教導學員相關技巧，既可學習到新技能，也可培養環保意識，別具意義。而活動地點設置在西貢沙下及UNESCO地質公園滘西洲及吊鐘洲，划獨木舟或直立板時穿過吊鐘洲，可欣賞到渾然天成的海蝕拱，場面十分壯觀！現有獨家9折優惠！👉🏻立刻預訂

藍天體育會｜Wet 'n' Wild 水上運動夏令營

價錢（1位）：$3,000｜原價$3,300（3日）

適合年齡：8至15歲

報名要求：可在無協助下游泳50米

費用包括：導師、水上運動裝備、安全器材、電子證書、快艇接送及午餐

日期：7月17-19日／7月29-31日／8月5-7日／8月19-21日

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夏日水上活動6大推介【3】Luker Sport Club ── 親子浮潛／獨木舟 64折

Luker Sport Club的獨木舟＋浮潛生態遊帶你深入香港綠蛋島和西貢海下灣！活動由前獨木舟水球運動員全程帶領，保證安全可靠。活動分為海下灣及綠蛋島兩個行程，海岸公園海下灣除了水質清澈外，還有超過60種石珊瑚和120種珊瑚魚；而綠蛋島是香港為數不多，清澈見底的玻璃海。兩邊行程也有專員教你使用獨木舟，玩到攰攰哋，再到水清沙幼的海灘上野餐，然後再落海浮潛，一點也不趕急，非常Chill，適合親子一同前往！現有64折優惠！👉🏻立刻預訂

Luker Sport Club｜西貢海下灣／綠蛋島獨木舟＋浮潛生態遊

價錢（1位）：$379｜原價$580

價錢（2位）：$749｜人均$374.5｜原價$1,160

＊大小同價

課程器材：雙人或三人獨木舟、救生衣（請自備浮潛裝備）

綠蛋島：7-8月（逢星期五六日公眾假期）

海下灣：7月21、26、28日；8月2、4、9、11、18日

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夏日水上活動6大推介【4】藍天體育會 ── 獨木舟／直立板／可獲初級證書 8折起

藍天體育會的西貢獨木舟／直立板跳島之旅一天之內可暢遊鹽田梓、羊洲及白沙洲3個香港天然小島，其中鹽田梓更屬於「歷史文藝鄉村島」，其客家村已有300多年歷史，絕對是帶小朋友遠離喧嘩鬧市，認識香港歷史的好地方。旅程提供專業教練，完結後還可獲發香港衝浪及直立板總會頒發的電子證書，寓學習於娛樂！現有獨家優惠8折起！👉🏻立刻預訂

藍天體育會｜西貢獨木舟／直立板跳島之旅

價錢（1位）：$599｜原價$680

價錢（2位）：$1,099｜人均$549.5｜原價 $1360

＊大小同價（8歲至16歲以下全程必須要有一位家長陪同）

價格包括：器材、安全用具、導師、電子證書、會籍及午餐

日期：任何日子

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夏日水上活動6大推介【5】藍天體育會 ── 獨木舟／近距離探索地質奇景 85折起

想遠離煩囂？藍天體育會的地質公園雙洞探險之旅，在一天內帶你探索香港兩大海蝕洞：沙塘口洞和吊鐘洞。兩個海蝕洞均屬於「聯合國教科文組織世界地質公園」的一部份，是世界上獨一無二的「城市中的地質公園」。教練首先帶大家到沙塘口山及吊鐘洲，再使用獨木舟近距離探索附近的自然生態及地質奇景，之後在島上的村落享用特色的漁村文化午餐，現有2人同行85折優惠，非常適合一家大細前往！👉🏻立刻預訂

藍天體育會｜地質公園雙洞探險之旅

價錢（1位）：$799｜原價$890

價錢（2位）：$1,520｜人均$760｜原價$1,780

＊大小同價（8歲至16歲以下全程必須要有一位家長陪同）

費用包括：獨木舟器材、安全用具及導師

日期：星期六、日及公眾假期

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夏日水上活動6大推介【6】藍天體育會 ── 透明獨木舟／遊珊瑚天堂 79折起

藍天體育會另有珊瑚導賞團，團員可以使用透明底獨木舟在橋咀島的連島沙洲近距離觀賞各式各樣的珊瑚，包括適合珊瑚魚、螃蟹和海膽寄居的波紋狀牡丹珊瑚、呈渾圓塔狀的扁腦珊瑚，以及搖曳擺盪的陀螺珊瑚，透明獨木舟讓你能更深入看到海底，仿佛變成在海中自由暢泳的海洋生物！而且還可以看到豐富的魚群暢游於珊瑚群的夢幻情景，現有2人同行優惠，79折起！👉🏻立刻預訂

藍天體育會｜橋咀島珊瑚導賞團

價錢（1位）：$599｜原價$690

價錢（2位）：$1,099｜人均$549.5｜原價$1,380

＊大小同價（8歲至16歲以下全程必須要有一位家長陪同）

費用包括：透明底獨木舟器材、安全用具及導師

日期：星期六、日及公眾假期

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