漢堡包10間推介｜太安樓／菠蘿包／炸雞漢堡／騸牯牛／嘉寶$60起

漢堡包推介｜不少人都喜歡食漢堡包，肉汁滿滿的漢堡扒，配上麵包蔬菜讓人滿足。《香港01》好食玩飛記者整理了10間漢堡包店給大家，不少都是網民推介的地區名物，其中有太安樓的龍躉漢堡，深受歡迎的嘉寶漢堡，也有菠蘿包漢堡等，想知道其他就睇落去吧！



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漢堡包推介｜1.Cafe Whale —太安樓新鮮龍躉漢堡包

平時大多魚柳漢堡都是以急凍魚柳製成，Cafe Whale則特別選用了由香港仔魚類批發市場直接取貨的「花尾龍躉」做漢堡包，充滿魚鮮味，配上店舖自家製黑松露蛋黃醬，更以柔軟的法式牛油麵包brioche作為包體，使漢堡包口感外軟內脆，讓人一試難忘。此外，亦有食評推薦他們的手打騸牯牛漢堡，漢堡以牛頸，牛冧肉及牛腩打成肉扒，牛味突出，麵包亦有牛油香，整體食材有精心挑選，值得一試。

Café Whale

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第三街A61 A&B號舖

電話：5206 2586



漢堡包推介｜2.Flat Iron Burger—米芝蓮街頭小食推介餐廳創辦人聯乘Steak King打造

喜歡食牛的你不容錯過!Flat Iron Burger是由連續5年獲米芝蓮街頭小食推介的 The Butchers Club 和 The Butchers Club Burger 的兩位創辦人，聯同肉類及海鮮供應商Steak King合作打造。

他們對牛肉選擇十分嚴謹，漢堡扒以黑毛安格斯牛的三個部位，牛臀肉、牛胸肉和牛肩肉製作，每一口都充滿肉汁和香濃的牛味。店內餐點選擇多，有多款漢堡口味及小食，包括豪華版平鐵漢堡包、豬仔與芝士、新宿海陸雙拼等，薯條亦有幾款。午市套餐只要$148就包漢堡、薯條、沙律和甜品。

Flat Iron Burger

地址：中環蘇豪伊利近街27號及29號地下



漢堡包推介｜3.Rightsideup—酒吧獨創地獄火辣漢堡

辣味漢堡並不常見，而今年6月新開張的中環美式復古音樂酒吧RightSideUp便看準了這個特點，推出了地獄漢堡（Highway to Hell Burger）。地獄漢堡專為辣味愛好者而設，肉汁滿滿的漢堡扒，配上魔鬼辣椒、櫻桃辣椒以及特製調味醬，火辣過癮，愛辣的你保證食過返尋味。除了辣味漢堡，上校炸雞三文治/漢堡（Colonel's Sandwich）亦是經典美式食品之一，外脆內嫩的炸雞滋味十足，更可配上店舖的美式Cocktail，別具特色。

RightSideUp

地址：中環蘇豪區卑利街53號



漢堡包推介｜4.嘉寶漢堡 —抵食港式漢堡

漢堡款式多變，每個地方都可以為漢堡添加一點本地原素。嘉寶漢堡就是走港式風格的漢堡小店，餐牌以港人口味設定，例如日式炸蝦堡、燒雞漢堡，甚至連羊肉漢堡都有，價錢亦是親民價，$60都不用就可以有漢堡包+小食+飲品，小食亦有炸燒賣，燒賣選擇，充滿香港風格。

嘉寶漢堡

地址：尖沙咀寶勒巷9-11號和益中心地舖

電話：9521 4405



漢堡包推介｜5.Burger Circus—USDA Prime漢堡扒重7安士

Burger Circus獨特的復古車廂裝潢，讓人彷彿置身 70-80 年代的美國。餐廳主打美式漢堡，採用優質的 USDA Prime 級別牛肉製作，每塊漢堡扒重7安士，肉質紮實多汁，香味濃郁。漢堡搭配芝士、洋蔥、酸瓜等配料，並佐以 Circus 特製醬料，形成酸甜滋味，口感豐富不油膩。

最近，餐廳更推出了賓州荷蘭堡，加入了蜂蜜煙燻火腿、芝士、酸瓜等鄉村風味的配料，充滿鄉村風情。一個漢堡唔夠飽仲可以叫返杯奶昔，奶昔採用 MESSINA 優質牛奶製作，有雲呢拿或朱古力口味，濃郁香醇。

Burger Circus

地址：中環蘇豪區荷李活道22號地下

電話：2878 7787



漢堡包推介｜6.Cutting Onions—創意無限 麻醬涼拌三絲炸豆腐包

太子人氣麵包漢堡店包販子於2021年結業後，以Cutting Onions重現土瓜灣。重開後依舊以獨特破格的風格示人，推出各種創新漢堡包，有泡菜煎蛋豬腩肉包、牛油果紫菜炸軟殼蟹包、麻醬涼拌三絲炸豆腐包等，簡直是令人意想不到的配撘！除了漢堡包，Cutting Onions也有提供意粉、沙律等西式美食，適合同朋友聚餐。

Cutting Onions

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸1樓02號舖

電話：6896 6862



漢堡包推介｜7. 轉角見—半熟燶邊蛋漢堡

轉角見位於荃灣人流較少的一個商場內，他們的型男漢堡以及特濃花生奶昔是地區名物之一，型男漢堡以滋味爆汁漢堡牛扒搭配半熟燶邊蛋，再加上了紅菜頭，調整了漢堡扒的油膩感，帶出一點甜味。特濃花生奶昔口味特別，邊飲邊食到脆口的花生粒，花生控必叫！此外，亦有食評大讚全日早餐高質抵食，心機小店不容錯過。

轉角‧見

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖

營業時間：星期一至日11:30 - 18:00

電話：5488 7124



漢堡包推介｜8. Honbo—足料四層2安士牛肉漢堡

Honbo是Bloomberg 2020年全球最佳漢堡唯一入榜的香港漢堡店。由醬汁、漢堡扒到麵包都是餐廳親自製作，漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，牛味濃郁，喜愛牛肉那種獨特的臊味的「牛魔王」必定喜歡。招牌漢堡有份量十足的雙層或四層2安士牛肉漢堡，亦有較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等。

Honbo

地址：灣仔日街6-7號日新樓地下B號舖

營業時間：星期一至日12:00 – 16:00，17:00 – 22:00



漢堡包推介｜9. Eggslut—紐約過江龍滑蛋三文治

Eggslut是美國的知名滑蛋三文治品牌，採用紐西蘭放養雞蛋製作滑蛋漢堡。招牌滑蛋漢堡Fairfax Sandwich軟滑雞蛋配上焦糖洋蔥，香而不膩，愛吃雞蛋的話就記得別錯過。招牌滑蛋三文治外，迷你松露薯餅是以鴨油炸成，有特別的香味，迷你大小一口一個，松露的味道不會格外突出，讓人有驚喜。

Eggslut

地址：銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk 11-19號地鋪

電話：從缺



漢堡包推介｜10. Beeger—菠蘿包漢堡

Beeger店內雖然走英式Pub風格，但出品的漢堡卻融合了多一絲港式情懷。食客可以要求將漢堡包外皮換成港產名物——菠蘿包。咬入口時，較普通漢堡包多一絲甜味，更軟糯漿口，但整體表現仍算對港人喜好。Beeger的漢堡配上西生菜、番茄、紫洋蔥， 而肉扒作為漢堡包靈魂，肉汁飽滿，口感夠紮實，食客亦可隨個人喜好，點選牛、羊、雞、海鮮及素菜漢堡。飲品方面，Beeger提供數款特色手工啤酒及特色飲料，其中接骨木花特飲，味道較清新，飲落剛好能解膩。

地址：西環堅尼地城士美菲路1-15號美新大廈地下J號舖

電話：6688 9984



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