室內好去處2024｜涼冷氣做運動9大推介　滑雪／滑板／劍擊$50起

室內好去處2024｜天時暑熱，除了玩水，躲在室內其實都有很多精彩活動，而且大人小朋友都啱玩！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家精選9大室內涼住冷氣做運動的好去處，最平人均$50，絕對適合情侶、親子！無論炎夏、落雨天都不怕悶在家中啦！



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👇🏻大人同小朋友都啱玩！👇🏻

室內好去處【1】Slope Infinity ── 室內滑雪訓練課程 低至$293

夏日熱焫焫，當然是滑雪最開心！Slope Infinity室內滑雪訓練課程擁有可以模擬雪地質感的滑雪機，無需在寒冷而又濕的環境下練習滑雪，還可於室內涼住冷氣做運動，適合想到國外滑雪提早準備的你！場地還會提供真正的滑雪器材 , 如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等。

短短1小時的訓練過程，便有相等於在雪山上完成一天課程的效果，讓你有充足準備，到真正滑雪時可以大展身手！現有獨家6折優惠！👉🏻立刻預訂

Slope Infinity｜室內滑雪訓練課程

優惠價（1-3人適用）：$880｜人均$293起｜原價$1,450

訓練課程包括：每組可選滑雪或滑雪板其中一款學習；一組最多三位學生；小組課堂在大型模擬滑雪機上進行；大機課堂連一位教練指導；提供所需裝備及鞋。

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地址： 銅鑼灣電氣道148電氣道一樓（銅鑼灣街市側）

電話： 2107 4567



室內好去處【2】全香港滑板協會AHKSA ── 滑板速成班 低至37折

看完奧運的滑板比賽，一定也會想體驗看看玩滑板的「鬆弛感」吧！全香港滑板協會AHKSA推出四種滑板班，分別為單堂體驗班、滑板恆常班、暑期滑板班及獨家親子滑板班！

有別於街外滑板場，AHKSA場地位於室內、面積寬闊、設有不同的坡道．而且有專業人員教導，打風落雨定日曬雨淋都可以盡情玩！體驗過一堂速成班後可以考慮要不要報名恆常班或暑期班，放電一流！現有獨家優惠95折，及37折試堂優惠，$150即可試堂！👉🏻立刻預訂

全香港滑板協會AHKSA｜滑板速成班

單堂體驗班

優惠價：$150｜原價$400

滑板恆常班（四堂）

優惠價：$1,500｜原價$1,920

暑期滑板班

優惠價：$1,140｜原價$1,200

01獨家親子滑板班

優惠價：$999｜原價$2,720

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地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈D&E座7樓Sk85IVE2 Indoor Skatepark

電話：6899 4308



室內好去處【3】BAY247 ── 24小時開放室內高爾夫球 獨家36折

打高爾夫球一向被視為有錢人的活動，不過而家只需要$250就可以歎住冷氣打足120分鐘！BAY247是全港唯一24小時全天候自動化的室內高爾夫球場，無論是下班或下課，還是突然心血來潮想打高爾夫球都非常方便！

此外，BAY247全場都屬於獨立私人房間，私隱度極高，就連場地系統及網上預約系統都是全自動化，非常適合想靜靜地享受假日時光的你！現有低至36折的獨家試玩體驗！👉🏻立刻預訂

BAY247｜24小時開放室內高爾夫球

2小時試玩體驗

優惠價：$250｜原價$750

3個月會籍

優惠價：$3,520｜原價$4,400

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地址：銅鑼灣禮頓道33號第一商業大廈12/F及14/F

電話：6662 4247



室內好去處【4】LOHAS Rink 康城溜冰場 ── 任玩3小時 門票買1送1

想消暑除了滑雪，去溜冰也是不錯的選擇，位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有買一送一優惠！👉🏻立刻預訂

LOHAS Rink 康城溜冰場

單人門票

優惠價：$95｜原價$100

買一送一門票

優惠價：$100｜人均$50｜原價$200

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地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



👇🏻小朋友放電必去！👇🏻

室內好去處【5】MegaBox ── 2萬呎滾軸溜冰體驗 低至6折

位於MegaBox的香港滾軸溜冰學校暑假會推出速成班優惠！小朋友可以好好利用暑假，到滾軸溜冰場學習新的技能。滾軸溜冰學校佔地高達2萬呎，不用擔心小朋友缺乏足夠的空間學習溜冰！且1個教練最多對5個學生，絕對能照顧每位學童的需要和跟進學習進度！現在體驗堂低至6折！👉🏻立刻預訂

MegaBox｜兒童滾軸溜冰體驗課程

優惠價（1位）：$199｜原價$250

優惠價（2位）：$299｜人均$149.5｜原價$500

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地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5

電話：2377 9202



室內好去處【6】AlphaStep ── 恐龍主題×忍者體適能課程 84折起

AlphaStep推出兩大體適能課程，讓小朋友有一個充實又健康的暑假！AlphaStep佔地面積約10,000呎，小朋友有更多的活動空間，而且戶內不怕日曬雨淋。場內擁有多達20款Ninja Warrior障礙及多功能訓練，滿足小朋友的幻想空間之餘，還能讓他們鍛鍊體能。「忍者體適能課程」為了更富挑戰性，加入了平衡力及協調、肌力、靈活度、速度及敏捷、力量及爆發力、耐力等六大範疇，全面提升小朋友的運動表現。

為了增加活動的趣味性，更有以恐龍與忍者結合的主題元素的「恐龍主題×忍者體適能日營 」，讓小朋友體驗一系列貼切恐龍時代的訓練！現優惠84折起！👉🏻立刻預訂

AlphaStep｜兒童體適能鍛鍊基地

忍者體適能課程試堂優惠價（3-5歲／6-9歲／10歲或以上）

優惠價（1位）：$129｜原價$140

恐龍主題×忍者體適能日營

3-5歲小童（1位）：$499｜$590（2小時30分鐘）

6歲或以上（1位）：$599｜$690（3小時30分鐘）

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地址：新蒲崗彩虹道212號, The Burrow, 16/F

電話：3791 2626



室內好去處【7】DC KIDZ ACADEMY ── 兒童舞蹈課程 低至3折

DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院，提供多項兒童舞蹈課程，包括BABYPOP幼兒舞動班、DANCEBASIC舞蹈基礎入門班、KIDSPOP兒童韓流勁舞班、JAZZFUNK兒童流行爵士舞班及HIPHOP兒童嘻哈舞班等，課程均由專業導師教授，課程編排現代化，緊貼時代潮流，透過跳舞可訓練小朋友獨立、自信心和表達能力，完成課程更可獲發證書，另外可額外報名讓小朋友參加舞台演出！現有試堂優惠，低至3折！👉🏻立刻預訂

DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院｜DC KIDZ小朋友舞蹈班試堂

優惠價（1位）：$90｜原價$250

👉🏻立刻預訂

地址：觀塘鴻圖道81號，Contempo Place，B座，4/F

電話：6188 8933



室內好去處【8】ASG 暑期劍擊營 — 感受香港劍擊魅力 95折優惠

張家朗在巴黎奧運劍擊男子個人花劍比賽成功衛冕，再次掀起本地劍擊熱潮！ASG 暑期劍擊營在上環及觀塘推出了多個暑期劍擊班，分為3-5歲、6-8歲及9-12歲劍擊班，完成課程後可獲證書，更可以感受香港劍擊魅力！現在預訂可享有95折優惠，$1,995就可以上！👉🏻立刻預訂

ASG 暑期劍擊營｜暑期劍擊班

上環APEX TEAM FENCING

6-8歲（共5堂）：$1,995｜原價$2,100

9-12歲（共5堂）：$1,995｜原價$2,100

觀塘FSA劍擊運動學院

3-5歲（共5堂）：$1,995｜原價$2,100

6-8歲（共10堂）：$3,990｜原價$4,200

9-12歲（共10堂）：$3,990｜原價$4,200

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上環APEX TEAM FENCING

地址：上環信德中心4樓402B

電話：9675 8291

觀塘FSA劍擊運動學院

地址：九龍觀塘成業街6號泓富廣場27樓

電話：3568 0155



室內好去處【9】ASG 暑期跆拳道班 — 跟頂級教練學跆拳道 95折優惠

ASG 亦推出了暑期跆拳道班，分為3-5歲幼兒跆拳道初班及6-14歲兒童跆拳道初班，而且在新蒲崗、太子、佐敦、土瓜灣都有分校，非常方便！可以跟頂級教練學跆拳道之餘，在完成課程後更會頒發證書！現在預訂可享有95折優惠！👉🏻立刻預訂

ASG 暑期跆拳道班｜暑期跆拳道班

3-5歲幼兒跆拳道初班（共7堂）：$1,330｜原價$1,400

3-5歲幼兒跆拳道初班（共8堂）：$1,520｜原價$1,600

6-14歲兒童跆拳道初班（共7堂）：$1,463｜原價$1,540

6-14歲兒童跆拳道初班（共8堂）：$1,672｜原價$1,760

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新蒲崗分校

地址：新蒲崗大有街16號昌泰工廠大廈10樓全層

太子分校

地址：太子西洋菜北街155號嘉康中心14樓全層

土瓜灣分校

地址：土瓜灣道84號環凱廣場2樓216室

佐敦分校

地址：佐敦吳松街149-151號龍匯商業大廈11樓

電話：6255 6560



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