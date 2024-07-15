室內好去處2024｜16大親子情侶活動推介！滑雪/工作坊/門票$15起

室內好去處｜天時暑熱，除了玩水，躲在室內其實都有很多精彩活動，無論情侶、小朋友都啱玩，《香港01》「好食玩飛」記者已為大家精選16大室內好去處，活動涵蓋溜冰、滑雪、工作坊、博物館及主題樂園，門票最平$15起！那就無論炎夏、落雨天都不怕悶在家中啦！



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溜冰／室內滑雪／運動課程

室內好去處【1】Slope Infinity ── 室內滑雪訓練課程／小班教學 獨家6折

夏日熱焫焫，當然是滑雪最開心！Slope Infinity室內滑雪訓練課程擁有可以模擬雪地質感的滑雪機，無需在寒冷而又濕的環境下練習滑雪，還可於室內涼著冷氣學習，適合想到國外滑雪提早準備的大人細路！場地還會提供真正的滑雪器材 , 如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等。此外，場館周圍更裝置了大型鏡子，讓使用者可從鏡中觀察自己的動作有助改善，短短1小時的訓練過程，便有相等於在雪山上完成一天課程的效果，讓你與家人朋友有充足準備，到真正滑雪時更加得心應手！現有獨家6折優惠！👉🏻立刻預訂

Slope Infinity｜55分鐘訓練課程

優惠價（1位）：$880｜原價$1,450

訓練課程包括：每組可選滑雪或滑雪板其中一款學習；一組最多三位學生；小組課堂在大型模擬滑雪機上進行；大機課堂連一位教練指導；提供所需裝備及鞋。

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地址： 銅鑼灣電氣道148電氣道一樓（銅鑼灣街市側）

電話： 2107 4567



室內好去處【2】LOHAS Rink 康城溜冰場 ── 將軍澳首個溜冰場／拖住「企鵝」齊溜冰 門票買一送一

想消暑除了滑雪，去溜冰也是不錯的選擇，位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借，小朋友定會喜歡！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有買一送一優惠！👉🏻立刻預訂

LOHAS Rink 康城溜冰場

單人門票：$95｜原價$100

買一送一門票：$100｜原價$200

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地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



室內好去處【3】MegaBox兒童滾軸溜冰暑期體驗 ── 2萬呎溜冰學校速成班 低至6折

位於MegaBox的香港滾軸溜冰學校暑假會推出速成班優惠！小朋友可以好好利用暑假，到溜冰場學習新的技能。滾軸溜冰學校佔地高達2萬呎，不用擔心小朋友缺乏足夠的空間學習溜冰！且1個教練最多對5個學生，絕對能照顧每位學童的需要和跟進學習進度！現在體驗堂和速成班均有優惠！低至6折！👉🏻立刻預訂

MegaBox兒童滾軸溜冰暑期體驗｜兒童滾軸溜冰體驗課程

優惠價（1位）：$199｜原價$250

優惠價（2位）：$299｜人均$149.5｜原價$500

暑期速成班

優惠價（1位）：$1,742｜原價$2,050

優惠價（2位）：$2,870｜人均$1,435｜原價$4,100

日期時間：暑假期間逢星期一至三，每日2小時，共3堂6小時

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地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5

電話：2377 9202



室內好去處【4】AlphaStep ── 恐龍主題×忍者體適能課程／佔地1萬呎／超過20款忍者障礙 84折起

AlphaStep推出兩大體適能課程，讓小朋友有一個充實又健康的暑假！作為最新的兒童及青少年運動發展基地，AlphaStep佔地面積約10,000呎，小朋友有更多的活動空間，而且戶內不怕日曬雨淋。場內擁有多達20款Ninja Warrior障礙及多功能訓練，滿足小朋友的幻想空間之餘，還能讓他們鍛鍊體能。「忍者體適能課程」為了更富挑戰性，加入了平衡力及協調、肌力、靈活度、速度及敏捷、力量及爆發力、耐力等六大範疇，全面提升小朋友的運動表現。

為了增加活動的趣味性，更有以恐龍與忍者結合的主題元素的「恐龍主題×忍者體適能日營 」，讓小朋友體驗一系列貼切恐龍時代的訓練！此外，AlphaStep離鑽石山地鐵站僅5分鐘路程，交通十分方便！現優惠84折起！👉🏻立刻預訂

AlphaStep｜忍者體適能課程試堂優惠價（3-5歲／6-9歲／10歲或以上）

優惠價（1位）：$129｜原價$140

恐龍主題×忍者體適能日營

3-5歲小童（1位）：$499｜$590（2小時30分鐘）

6歲或以上（1位）：$599｜$690（3小時30分鐘）

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地址：新蒲崗彩虹道212號, The Burrow, 16/F

電話：3791 2626



室內好去處【5】DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院 ── KIDSPOP／BABYPOP／跳舞證書 試堂低至3折

DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院，提供多項兒童舞蹈課程，包括BABYPOP幼兒舞動班、DANCEBASIC舞蹈基礎入門班、KIDSPOP兒童韓流勁舞班、JAZZFUNK兒童流行爵士舞班及HIPHOP兒童嘻哈舞班等，課程均由專業導師教授，課程編排現代化，緊貼時代潮流，透過跳舞可訓練小朋友獨立、自信心和表達能力，完成課程更可獲發證書，另外可額外報名讓小朋友參加舞台演出！現有試堂優惠，低至3折！👉🏻立刻預訂

DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院｜DC KIDZ小朋友舞蹈班試堂

優惠價（1位）：$90｜原價$250

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地址：觀塘鴻圖道81號，Contempo Place，B座，4/F

電話：6188 8933



室內好去處【6】BAY247 ── 室內高爾夫球體驗 24小時開放／全自動化 獨家試玩2小時36折

BAY247是全港唯一24小時全天候自動化的室內高爾夫球場，無論是下班或下課，還是突然心血來潮想打高爾夫球都非常方便！此外，BAY247全場都屬於獨立私人房間，私隱度極高，就連場地系統及網上預約系統都是全自動化，還鄰近銅鑼灣核心地帶，交通方便！非常適合想靜靜地享受假日時光的你！現有低至36折的獨家試玩體驗！👉🏻立刻預訂

BAY247

2小時試玩體驗：$250｜原價$750

3個月會籍：$3,520｜原價$4,400

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地址：銅鑼灣禮頓道33號第一商業大廈12/F及14/F

電話：6662 4247



室內好去處【7】全香港滑板協會AHKSA ── 暑期滑板速成班／不同坡道練習 低至$150 試堂37折

全香港滑板協會AHKSA推出暑期滑板速成班，有專業人員教導小朋友學習踩板，還會提供安全的護具，讓小朋友安心學習滑板。有別於街外滑板場，AHKSA場地面積寬闊，且無論打風落雨或是陽光普照的日子都可以玩滑板，還設有不同的坡道練習，適合小朋友在暑假放電之餘，還可培養新的興趣。現有獨家優惠95折，及37折試堂優惠，$150即可試堂！👉🏻立刻預訂

全香港滑板協會AHKSA｜2024暑期班

優惠價：$1,140｜原價$1,200

單堂體驗班

優惠價：$150｜原價$400

01獨家親子滑板班

優惠價：$999｜原價$2,720

恆常班（四堂）

優惠價：$1,500｜原價$1,920

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地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈D&E座7樓Sk85IVE2 Indoor Skatepark

電話：6899 4308



親子工作坊

室內好去處【8】Beanbeantiful ── 毛公仔工作坊／串珠放題／無限任串首飾 低至$111

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻立刻預訂

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$144

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

👉🏻立刻預訂

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



室內好去處【9】Build-A-Bear ── 親子工作坊／公仔燙Tee／附公仔出世紙／百款配件 低至$99

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊，主打客製化毛公仔服務，工作坊有過百種服裝配件任意挑選，可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔！每隻公仔除了會附送出世紙，會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外，還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒，與小朋友一同賦予牠生命，非常有儀式感！另外，Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊，可為毛公仔製作公仔T恤1件，非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力，還可提升親子關係，締造美好時光！現有獨家優惠低至$99！👉🏻立刻預訂

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻）

優惠價：$99｜原價$189（名額200個）

＊參加者必須年滿3歲、須提早1天預約，優惠適用於尖沙咀K11 MUSEA店及山頂廣場店

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公仔燙Tee工作坊（包含公仔T恤1件，不包含公仔及配件）

優惠價：$140｜原價$148（名額200個）

＊參加者必須年滿8歲、只適用於尖沙咀K11 MUSEA店

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自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）

優惠價：$198｜原價$388（名額200個）

＊參加者必須年滿8歲、只適用於尖沙咀K11 MUSEA店

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地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B245B鋪（3755 0130）／香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）



室內好去處【10】Out of Colours ── 個人化唇膏工作坊／過百種顏色／鐳射刻名 低至63折

Out of Colours設立亞洲首間訂製唇膏體驗館，只要簡單4個步驟，就可以親手創造出獨一無二的個人化唇膏，無論是假日與閨蜜前往，還是親子培養感情，讓小朋友可親手製作唇膏給媽咪，都非常適合！唇膏除了可加入自己喜歡的顏色外，質地、配方及香味等都能自己選擇，讓唇膏更具個人特色！過程還有專業的色彩專家一步一步的教導，保證不會失敗！現有二人同行優惠，低至63折！👉🏻立刻預訂

Out of Colours｜親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗

優惠價（1大1小）：$440｜人均$220｜原價$640

包含：專業唇色搭配分析、親子二人共同製作相同配方唇膏、選擇一種顏色、質感及香味、純白幻彩唇管、刻名服務、相同配方唇膏製成品兩支

＊小童年齡必需介乎4-11歲

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二人30分鐘高級訂製唇膏體驗

優惠價（2成人）：$599｜人均$299.5｜原價$940

包含：專業唇色搭配分析、各人自選顏色、質感及香味、、(免費送) 添加多款有效成份，如防曬、維他命E、透明質酸等；閃粉噴製、自選唇管款式、刻名服務、2支不同配方唇膏製成品

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一人30分鐘高級訂製唇膏體驗

優惠價（1成人）：$320｜原價$470

包含：專業唇色搭配分析、自選顏色、質感及香味、添加多款有效成份，如防曬、維他命E、透明質酸等、閃粉噴製、自選唇管款式、刻名服務、1支唇膏製成品

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地址： 銅鑼灣羅素街38號Soundwill Plaza.38 Russell Street金朝陽中心19樓 19/F

電話：6367 2505



劇本殺／體驗館

室內好去處【11】Burn Brain Club 燒腦會 ── 劇本殺／過百劇本／360°環幕 人均$280

同班朋友一齊歎住冷氣玩劇本殺！位於觀塘的Burn Brain Club 燒腦會，有過百款精選劇本任你玩！包括燒腦、懸疑、恐怖、情感和歡樂等多個範疇，每個場所都有360°環幕，令你有更完美的沉浸式體驗！同班朋友玩到口乾乾，仲有免費飲品任飲，現有低至73折優惠！👉🏻立刻預訂

Burn Brain Club 燒腦會｜劇本殺遊戲

6人劇本：$1,680｜原價$2,280

7人劇本：$1,960｜原價$2,660

8人劇本：$2,240｜原價$3,040

9人劇本：$2,520｜原價$3,420

10人劇本：$2,800｜原價$3,860

（以上人均$280）

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地址：觀塘興業街29號萬有引力 6/F & 8/F

電話：8489 8559



室內好去處【12】黑暗中對話體驗館 Dialogue in the Dark ── 情侶‧親子限定主題 低至75折 最平$135

別以為周遭黑漆漆就不好玩！黑暗中對話體驗館提供一個60分鐘的黑暗旅程，在伸手不見五指的空間，只能透過觸覺、嗅覺，甚至味覺去完成挑戰，刺激感十足！過程包括找食物、過馬路等日常輕而易舉的事，但在漆黑的空間只能互相扶持，情侶還可體驗浪漫的互動時刻！

玩家樂旅程體驗，家長不僅可與小朋友合作，更可讓小朋友體驗角色調換，在全黑之中讓他們拖住家長走，非常適合訓練小朋友溝通技巧！還可以讓他們了解視障人士的世界，培養同理心，絕對是別具教育意義的親子活動。現有低至75折優惠，最平$135就玩到！

黑暗中對話體驗館

愛家樂旅程：

成人（1位）及小童（1位）： $315｜人均$157.5｜原價$420

成人（1位）：$234｜原價$260

小童（1位）：$144｜原價$160

黑暗中對話旅程：

成人（2位）：$375｜人均$187.5｜原價$500

成人（1位）：$225｜原價$250

小童（1位）：$135｜原價$150

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地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室（荔枝角港鐵站D2出口）

電話：2310 0833



博物館／主題樂園

室內好去處【13】香港故宮文化博物館 ── 圓明園大型特別展／900多件故宮文物 門票半價換購優惠

趁著假日到香港故宮文化博物館沾染文化氣息也不錯！博物館擁有超過900多件來自故宮博物院的珍貴文物，其中部分藏品從未對外公開展出，而限時開放的大型特別展覽《圓明園—清代皇家園居文化》更會展出逾190多件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣（建築模型）等，非常值得參觀！6歲以下的兒童更有免費優惠，成人門票現有低至半價積分換購！👉🏻立刻預訂

香港故宮文化博物館

成人（1位）：$30｜原價$60

小童／學生／長者（1位）：$15｜原價$30

小童（6歲或以下）免費

特別展覽門票《圓明園—清代皇家園居文化》（展廳1-8）

成人（1位）：$150

小童／學生／長者（1位）：$75

小童（6歲或以下）免費

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地址：九龍西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館

電話： 2200 0217



室內好去處【14】西九文化區香港M+博物館 ── 17,000平方米的展覽空間／來自世界各地藝術展品 門票半價換購優惠

西九文化區香港M+博物館坐落於西九文化區，擁有17,000平方米的展覽空間，33個展廳、3間戲院及多媒體中心等，館內有來自各式各樣來自世界各地的藝術展品，內容相當豐富，適合不同年齡層前往。場館無論館外還是館內也有不同的地方可拍照影相，現門票可用積分以半價換購！👉🏻立刻預訂

西九文化區香港M+博物館｜標準門票

成人（1位）：$60｜原價$120

小童／學生／長者／殘疾人／社會保障援助受助者：$30｜原價$60

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特別展覽

成人（1位）：$80｜原價$160

小童／學生／長者／殘疾人／社會保障援助受助者：$40｜原價$160

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地址：西九龍博物館道38號

電話：2200 0217



室內好去處【15】香港海洋公園 ── 動物展館／南極奇觀／海洋天地 門票78折起

香港人對於香港海洋公園一定不陌生！來到這裡不一定只玩刺激的機動遊戲，還可以到多個室內的展館，包括去年剛開幕的動物展館「樹懶與好友」、有很多可愛小企鵝的「南極奇觀」及可欣賞不同海洋生物的「海洋天地」，在幽幽的海洋與雪白的環境中欣賞不同的小動物也很愜意。現有優惠78折起！

香港海洋公園｜全日暢玩優惠套票

成人（1位）：$388｜原價$498

兒童（1位）：$233｜原價$249

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地址：黃竹坑黃竹坑道180號

電話：3923 2323



室內好去處【16】香港杜莎夫人蠟像館 ── 100個名人蠟像／12個展區 門票低至51折

香港杜莎夫人蠟像館展出約100個國際、中國大陸及香港名人的蠟像，且精心設置了12個展區，可在行程安排上先前往這裡，在室內可避暑之餘，還可與一眾「明星」拍照！然後再到太平山山頂看夜景，現有低至51折優惠！👉🏻立刻預訂

香港杜莎夫人蠟像館｜電子門票

成人（1位）：$205｜原價$400

小童或小童（1位）：$195｜原價$345

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地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

電話：2849 6966



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