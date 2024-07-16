大角咀美食8間推介｜慢煮牛肉丼／米芝蓮炭火燒牛肉／9吋越南法包

大角咀近年來餐廳數量不斷增加，匯集了眾多高品質又親民的小店，各國菜式包羅萬有。最近人氣台灣餐廳「那個」更在大角咀總店原址開副線甜品店！《香港01》「好食玩飛」記者就為大家搜羅了8間大角咀必食餐廳，當中包括台式餐廳、泰國餐廳、日韓餐廳等。



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大角咀美食推介【1】那個——松義仙草

台灣餐廳「那個」的大角咀總店，由台灣便當美食轉為台式甜品店。（圖片來源：IG@nagetwfood）

台灣餐廳「那個」的大角咀總店，由台灣便當美食轉為台式甜品店——松義仙草，主打自家製仙草、季節靚鮮果、剉冰、燒麻糬等，現正處於試業期間。推出了多款甜品，包括限定燒麻糬、玉文芒丸子愛玉凍、各款仙草凍，還可以加仙草沙冰、椰子、芒果、西瓜冰露。炎炎夏日，最適合的就是來一碗清涼消暑的台灣冰品！

那個——松義仙草

地址：大角咀埃華街116-118號大英樓地下8A號舖

營業時間：14:00-00:00（試業時間）



大角咀美食推介【2】MW Korea House

「MW Korea House」由韓國人太太即及香港人先生合力開設，位於大角咀的分店「鍋」。（圖片來源：IG@mw.korea.house）

「MW Korea House」由韓國人太太即及香港人先生合力開設，位於大角咀的分店「鍋」，與位於深水埗的「沛」不同，深水埗分店主打韓式小食；而大角咀分店則主打海鮮部隊鍋、辣年糕、拉絲芝士條等，為食客帶來不同的傳統韓國家庭地風味。

大角咀限定的八爪魚五花腩炒豆芽鍋選用韓國原隻八爪魚，新鮮的芽菜洋蔥底配上店主秘制的微辣醬汁，最後再用汁底和帶有麻油香的飯一齊炒，將美味升級！

MW Korea House

地址：大角咀埃華街72號地舖

營業時間：12:00-22:00



大角咀美食推介【3】好吃吃光

「好吃吃光」主打多款台式美食。（圖片來源：FB@好吃吃光）

「好吃吃光」主打多款台式美食如魯肉飯、蛋餅、芋圓及台式特飲。魯肉飯有不同配搭，當中最受歡迎的就是月見海老蚵仔魯肉飯。店家自製魯肉肥瘦比例適中，表面鋪滿粒粒鮮嫩蠔仔，配上蛋黃及其他配料拌勻後，口感味道更佳。

還有其他人氣小食，例如蛋餅、芋泥牛奶及多款地道台式小食及特飲！詳情可參閱下文：

好吃吃光

地址： 大角咀博文街4號地舖

營業時間：12:00-16:30、18:00-21:00（星期六休息）



大角咀美食推介【4】小島料理

「小島料理」是大角咀區內的人氣排隊店，不少區內外的食客都為其招牌慢煮牛肉丼慕名而來。慢煮牛丼選用美國安格斯牛肉，經過慢煮後仍保留肉汁，肉味濃郁，肉質嫩滑，配上蛋黃及自家製乳酪，味道再提升至另一層次。店內提供的慢煮牛丼款式多，其中肉眼牛丼肉質較腍，充滿油香，而西冷牛丼則較重肉味及有彈性。

除了招牌慢煮牛丼之外，店內還有各式日本丼飯如壽喜牛丼、沖繩豬肉塔可飯等，還有多款自家製日式甜品如芝士撻、宇治抹茶鬆餅等。詳情可參閱下文：

小島料理

地址：大角咀櫸樹街58號地舖

營業時間：12:15-15:00、18:00-21:00（星期日休息）



大角咀美食推介【5】Restoran SAYA

「Restoran SAYA」主打泰國傳統特色食物，並於去年入選米芝蓮必比登推介。（圖片來源：Restoran SAYA）

「Restoran SAYA」由來自泰國的主廚主理，採用泰國地道香料及食材，主打泰國傳統特色食物，並於去年入選米芝蓮必比登推介。餐廳有多款必試招牌菜，包括「依善炭火燒牛肉」及「依善炭火燒雞串」。前者採用牛隻最珍貴的梅花肉中心部位，肉質軟嫩；後者則使用嫩滑雞腿肉，用泰式調味料醃製，配上炭火燒烤方法烹調，讓食物同時帶有獨特焦香味道，色香味供全。

除此之外，餐廳還有香港少見的泰式傳統料理，如「西瓜魚鬆」及「虎蝦檳榔葉面康」等。餐廳裝潢以湖水綠作為主色，掛滿復古海報及傳統泰式壁畫，非常適合打卡！詳情可參閱下文：

Restoran SAYA

地址：大角咀嘉善街18號利奧坊地下G701號舖

營業時間：12:00-15:00、17:00-22:00（星期五休息）



大角咀美食推介【6】素來素往

「素來素往」是一間新概念創意素食料理，主打素食自助餐。（圖片來源：FB@素來素往）

「素來素往」是一間新概念創意素食料理，主打素食自助餐，提供超過40款新派素食且每天都會轉換食物款式，包括口水雞、酸辣粉、香酥鴨、煎釀三寶等；還有滋補湯水，如紅菜頭雜菜湯、雪梨雪耳無花果湯等。

自助餐除了食物款式多之餘，還超具性價比，星期一至五食75分鐘全素食自助午餐只要$75，如果是晚餐的話，90分鐘則要$90起！

素來素往

地址：大角咀博文街28-38號地下6號舖

營業時間：11:30-22:00



大角咀美食推介【7】很得輝

「很得輝」是馳名生炸雞髀店。（圖片來源：IG@reataurant_awesome）

「很得輝」主打即叫即炸雞髀，在屯門和大角咀都有分店，其生炸雞髀著名程度吸引大批食客慕名而來。皇牌生炸雞髀份量十足，與成年人手掌差不多大小，只售$34。雞髀裹上麵包糠後生炸7-8分鐘，外皮炸得酥脆可口，內裡雞肉嫩滑，咬開肉汁四溢！另外，店家還有提供不同調味粉讓大家自行添加，有椒鹽、蜂蜜牛油、車打芝士、麻辣等。

很得輝

地址：大角咀鐵樹街19號金堂閣地下18號舖

營業時間：12:00-01:00



大角咀美食推介【8】蔥仔越南包

「蔥仔越南包」是大角咀區內的小食名店。（圖片來源：FB@蔥仔越南包）

「蔥仔越南包」是區內的小食名店，只售賣一道九吋長的Banh Mi，可選擇買半個或全個。法包即叫即做，且餡料眾多，包括自家配方扎肉、烤肉、肝醬、肉鬆、醃蘿蔔、蔥段、芫荽和辣椒等餡料。法包新鮮且十分香脆，全個只售$50，配餐可選湯或菜亦只售$58，性價比十足！

蔥仔越南包

地址：大角咀櫸樹街52號地舖

營業時間：星期一至五12:15-15:00、18:00-20:30；星期六至日12:30-16:00



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