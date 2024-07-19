書展2024 21大優惠｜三聯等5大書商全場8折＋門票直入免排隊$5起

香港書展2024於7月17日至7月23日在香港會議展覽中心舉行。《香港01》「好食玩飛」記者到現場直擊，為大家整合今年書展的購物優惠，當中不少書商推介全場圖書8折起優惠，更有買書送購物車優惠。天文台預計未來幾日天氣不穩，正在苦惱周末活動的你，千萬不要錯過灣仔書展。



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2024香港書展｜天文台料周末香港天氣不穩

香港書展將於7月17至23日在會展舉行。今年是第34屆書展，本年度書展主題是「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。書展將舉辦超過600項文化活動，通過介紹影視相關文學作品及書籍，當中包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等；讓大家可以通過探索文字與影像的跨文本閱讀，享受文學與光影世界的趣味。

天文台預計周末天氣天穩定，正在苦惱有什麼室內活動的你，不妨參加一年一度的書展，提升文藝氣息！

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除了書展之外，同期將會舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大夏日文化消閒盛事，享受閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

書展2024優惠

今年書展吸引超過100家書商參展，不少參展商除全場8折起外，還推出一系列優惠券及購物優惠等！

5大書商全場8折起

書展參展商優惠【1】中華書局（攤位編號：1D-C02）

全場圖書8折，3本75折。

書展參展商優惠【2】三聯書店（攤位編號：1E-B04、1E-B16）

全場圖書8折。

書展參展商優惠【3】聯合新零售（香港）有限公司（攤位編號：1E-A16）

全場圖書8折起。

書展參展商優惠【4】香港中和出版有限公司（攤位編號：1D-D16）

全場圖書8折，2本75折，3本或以上65折。

書展參展商優惠【5】城邦（香港）出版集團有限公司（攤位編號：1D-A02）

全場圖書8折，3本7折，6本65折。

書展參展商優惠【6】南亞圖書（攤位編號：3D-D16）

全場圖書1本8折，3本75折，6本69折。期中還有不少獨家限量的贈品。買滿300元更能玩一次套圈遊戲，3次套圈機會，套中便可以把恐龍玩偶帶回家！

星期六日更會有讀書會的活動，小朋友可以過來唱歌、跳舞、聽故仔。

書展參展商優惠【7】Classroom（攤位編號：3E-B04）

推出套裝優惠，包括中小學補充練習。中學書全場88折，5本以上8折。小學書單本8折，5本以上75折。

書展參展商優惠【8】天地出版社（攤位編號：1C-D02）

全場8折起，購買金庸暢銷的《射雕英雄傳》、《倚天屠龍記》等更送金庸精美書籤。出版社有不少亦舒作品，其中《玫瑰的故事》更成為今年熱門書。

10大參展商優惠券

書展參展商優惠券【1】Bayard Presse Asia（攤位編號： 3C-D38 ）

免費登記換領芥子園雜誌3選1。

書展參展商優惠券【2】創新出版有限公司（攤位編號：3E-B40）

贈送$100現金券（只適用於購買兒童學習教材）。

書展參展商優惠券【3】南亞圖書出版有限公司（攤位編號：3E-A07，3D-D16，D22）

憑券購買樂智高或智高Fun產品折後滿$1000即減$100。

書展參展商優惠券【4】薔色園（攤位編號：1A-C16）

憑券購書可享65折，即場讚好薔色園黃大仙祠FB/IG可享6折。

書展參展商優惠券【5】大有創意文化集團有限公司（攤位編號：1B-D39）

憑券買滿$200即減$20。

書展參展商優惠券【6】亞洲週刊（攤位編號：1B-D10，1B-D12）

憑券於書展期間訂閱印刷版亞洲週刊，即可享有額外$50折扣優惠。

書展參展商優惠券【7】力量文化創意有限公司（攤位編號：1A-B12）

憑券購物可獲全單8折優惠，並獲免費禮品一份。

書展參展商優惠券【8】天地圖書有限公司（攤位編號：1C-D02）

憑券購物可獲8折優惠，並獲精美禮品一份。

書展參展商優惠券【9】紅投資有限公司（攤位編號：1A-B02）

憑券購物全店8折，任何3本可獲7折，購買指定書籍再減$5。

書展參展商優惠券【10】Rakuten Kobo Trading Hong KongLimited（攤位編號：3F-D21）

書展現場購機送$300電子書券及日本樂天集團優惠福袋。

書展2024—精美禮品

書展精美禮品【1】樂思教育出版集團（攤位編號：3E-A02）

不少家長在幫小朋友購買補充練習，書商樂思的登記會員買滿600元減20元，而且即送環保袋。

教育書籍攤位人頭湧湧。（林樂昕攝）

書展精美禮品【2】Wall Street English（攤位編號：1C-B16）

Wall Street English攤位，玩遊戲送咖啡杯！參加者只要完成有關咖啡的英文題目，即可獲得免費的咖啡杯。

只要答問題就可以輕鬆獲得啦。（林樂昕攝）

書展精美禮品【3】Classroom（攤位編號：3E-B04）

書商Classroom推出Coupon優惠，入場人士購物滿400元減50元，滿600元減40元，買滿800元更送購物車！

書展2024活動精彩，優惠眾多，同場還有香港運動消閒博覽及零食世界兩大活動！相信不少人都想入場選購心儀書籍，或與知名作家見面。以往大家想購票都需耗費大量時間等待購票，若大家不想排隊購票，可透過《香港01》快人一步購買入場門票。

書展2024門票購買詳情(門票$5起即買即用)

（1）成人及小童門票 -（2024年7月17至23日）

成人：HK$15*（原價HK$30）

小童：HK$5*（原價HK$10）

小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。

💖即買即用

（2）電子超級書迷證（HK$88）-（2024年7月17至23日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2024 舉行期間可無限次以特別通道進入會場。

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備註：【*低至半價換購】- 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

免費再進場特別優惠

凡以正價（成人HK$30、小童HK$10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後



*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

「香港運動消閒博覽」、「零食世界」同期舉行

只要一票在手，就可以享受「食、玩、買」三大樂趣！書展的參觀者，可憑票尾可參觀同期舉行的「香港運動消閒博覽」以及「零食世界」。

「香港運動消閒博覽」有「繩網飛索體驗」，是全港首個大型「流動繩網」，設有6個關卡及飛索；還有「CROSS THE CITY忍者障礙運動」體驗，設有3個不同程度的路線，讓大家可以在教練指導下安全進行極限運動；還有將運動與遊戲結合的「激鬥乒乓格」，推動全城運動！

「零食世界」亦網羅超過1,200款來自各地的零食，並分成六大展區，包括「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，為大家呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。

香港書展2024資料

日期：7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日：09:00-17:00



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