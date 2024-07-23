香港燒賣13大推介｜燒賣關注組推薦／駿運士多／鹹蛋黃醬／芫荽味

燒賣推介｜燒賣是港人最愛的小食之一，燒賣可以做早餐又可以做下午茶仲可以做飯前小食，是港人的醫肚良物。《香港01》好食玩飛記者就搜集了香港13間燒賣推介給大家，當中包括燒賣關注組推薦的觀塘最強燒賣駿運士多，又有自家製鯊魚肉燒賣，還有爆汁鹹蛋黃醬燒賣等。



燒賣推介【1】永豐潮州食品公司—土瓜灣巨型魚肉燒賣、配自家製辣油

永豐潮州食品公司被稱為「土瓜灣最強燒賣」，以巨型魚肉燒賣聞名，燒賣是全人手製作，魚肉味濃而且口感煙韌，喜歡吃辣的朋友亦可以蘸永豐潮州食品公司自家製作的辣椒油，食落更惹味，而且$5/4粒超抵食！

永豐潮州食品公司

地址：土瓜灣九龍城道47a號



燒賣推介【2】駿運士多 — 觀塘最強魚肉豬肉燒賣

被稱為觀塘最強燒賣的駿運士多，曾於今年3月結業，引起了一眾觀塘街坊不捨，5月便於相隔兩條街的位置火速回歸。賣$10/8粒魚肉燒賣的駿運一向都是不少打工仔和街坊的早餐恩物，價錢親民又高質，燒賣粒粒彈牙又有魚肉味，不會太冧。此外，$10/8粒豬肉燒賣及$5/1粒牛肉球亦是熱賣小食。

駿運士多

地址︰觀塘道410號觀點中心地下



燒賣推介【3】金華美食 — 長沙灣人氣金龍燒賣配鵝油香甜豉油

位於長沙灣的「金華美食」，開業超過二十年，主打魚肉燒賣、陳皮魚蛋、腸粉等多款港式小食。招牌魚肉燒賣（$10/5粒）以人氣本地品牌金龍燒賣製成，口感彈牙煙韌，沒有硬實感；魚肉燒賣魚味豐富而不腥，配上小店秘製辣油及鵝油香甜豉油，惹味之餘充滿層次感，辣油辣得過癮有後勁！

金華美食

地址：深水埗昌華街20號金華閣地下1號舖



燒賣推介【4】日昇車仔麵 — 太子皮薄煙韌燒賣配麻油

雖然日昇車仔麵主打車仔麵，但原來燒賣同樣是必食推介！香港燒賣關注組成員對日昇車仔麵的燒賣讚口不絕，不但大讚燒賣有油香味、皮薄煙韌有口感、粒粒飽滿有光澤，而且燒賣更加入了麻油搭配，令其更香、更滋味，$7/7粒絕對抵食！

日昇車仔麵

地址：太子荔枝角道82號地



燒賣推介【5】新天中藥茶館 — 北角中藥舖自家製鯊魚肉燒賣

位於北角的中藥舖「新天中藥茶館」，不止售有一系列由已故註冊老中醫師處方的獨門配方涼茶，原來還有賣自家製燒賣！這兒的燒賣與坊間常食到的魚肉豬肉混合版本不同，而是單純由鯊魚肉及木薯粉製成，深海魚肉向來富有咬口，所以亦彈牙、煙韌 只需$10/7粒，成了新天的一大特色！

鯊魚燒賣成獨特賣點。（IG@suntinmedicine）

新天中藥茶館

地址：北角屈臣道2號海景大廈A座地舖 電話號碼：2557 8870



燒賣推介【6】餓媽家姐 —— 尖沙咀脆口鹹蛋黃醬炸燒賣 13款自家製醬汁

尖沙咀厚福道「餓媽家姐」是關注組熱捧的小店之一，麻雀雖少，卻有著各式各樣的香港小食， 如漢堡包、腸粉、魚蛋、撈麵等，當中最招牌為脆卜卜炸燒賣！這兒的炸燒賣不是單純點豉油或辣椒油，而是可揀13款自家制醬汁配搭，如鹹蛋黃醬、火龍果醬、黑松露醬、明太子、麻辣醬等等，選擇多多！當中， 鹹蛋黃醬最獲網民好評，夠惹味！如喜歡清新一點，又可揀酸甜的火龍果醬。

脆卜卜燒賣配上滿滿邪惡鹹蛋黃醬，食過返尋味。（FB@餓媽家姐 ）

餓媽家姐

址：尖沙咀加拿芬道45-47號宏生大廈地下D2號舖



燒賣推介【7】林記小食 — 紅磡老字號 街坊名店手工燒賣魚蛋

區內有名燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，而且亦算大粒，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味。

林記手製燒賣有＄5硬幣的大小還有豬油香。（fb@香港燒賣關注組）

林記小食

地址：紅磡差館里21號

石硤尾偉智里1-3號白田購物中心地下G25號舖



燒賣推介【8】Hidden Table — 紅磡多口味燒賣

位於紅磡的「Hidden Table」總共有11款燒賣口味選擇，例如有奶油麻辣魚肉燒賣、日式炸大阪魚肉燒賣、更有沙嗲牛肉燒賣，很難在外面食到。新開業時，他們推出了備受好評的燒賣放題活動，在45分鐘內只需$68，就能任吃9款不同風味的燒賣。雖然現時這個活動已經結束，但Hidden Table的燒賣依然物美價廉，最平每8粒僅需$20。除了多口味燒賣，Hidden Table還其他地道小食，如腸粉、炸饅頭和珍珠雞等，一定能滿足各路食客的需求。

炸大阪魚肉燒賣屬於人氣口味。（ig@the.hidden.table）

Hidden Table

地址：紅磡必嘉街97號黃埔唐樓地舖



燒賣推介【9】大埔老虎岩 — 潮式芫荽燒賣

大埔老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡本來主打牛腩牛雜潮式粉麵，後來老闆Kenneth得人稱大埔燒賣佬親傳燒賣秘技，以魚肉芫荽燒賣成名，魚肉芫荽燒賣$12/4粒，有食客表示＇芫荽燒賣好好食！燒賣係豬肉加魚肉，豬肉比例較多，配辣油好正＇。另外店舖一個特色便是芝士蛋牛腩三文治，三文治即叫即做，吸引不少人試食。

老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址︰大埔東昌街6-16號地下F號舖



燒賣推介【10】強記小食 — 葵芳小店獨製醬汁香辣惹味

燒賣配上獨家醬汁，俘虜不少食客。能吃辣的要試他們的香辣醬，好吃！每到收工時間就有不少人來買燒賣，$8/5粒，經過可以一試。燒賣外，山竹牛肉和陳皮魚蛋亦是店舖招牌，魚蛋陳皮味突出，口感彈牙。

強記位於葵芳站D出口對出小巷，位置比較鬼祟。（fb@強記小食）

強記小食

地址︰葵芳港鐵葵芳站D出口



燒賣推介【11】7仔 — 抵食燒賣 總有一間在左右

另外，網民讚7仔燒賣有改進，覺得好味了。網民在Facebook@「香港燒賣關注組」，7仔燒賣生性喇！大改進！而家魚味濃咗，油香還是有點弱，口感煙韌咗，唔再係得舊粉，燒賣皮薄過以前而不爛。新款蔥香豉油汁，蔥香濃郁。」不過，亦有人覺得與以前沒有大不同，甚至缺乏魚味，魚蛋更可取，但認同偶然有特價$11/10粒十分抵買。

7仔特地用多種新鮮太平洋漁產去製成魚漿，增加口感和魚鮮味。（fb@7-Eleven Hong Kong)

燒賣推介【12】周記醬料 — 長沙灣日售一千粒手作燒賣 醬料

位於長沙灣的周記醬料店，經營了數十年的醬料生意。直到由第二代接班人周浩濤接手後，才開始進軍燒賣市場，推出自家的手作燒賣。周浩濤特意花費數月時間精心研發這款燒賣。他選用越南魚柳和紅魚柳作為內餡，再加入自家出品的周記大地魚粉，提升鮮味。

配料方面也是周記自家出品，包括醬油和辣椒油，完美地呼應燒賣的魚肉鮮味。自從去年中旬推出以來，周記燒賣就受到廣大食客的追捧。最初每次只能製作400粒，但如今在高峰時期，日售量甚至能達到一千粒，可見其受歡迎程度。

周記醬料更被日本節拍攝與日本燒賣作大比拼。（fb@周記醬料）

周記醬料分店（急凍燒賣及熟食）

地址：長沙灣青山道260號老街坊菜館地下



周記醬料總店（只售急凍燒賣）

地址：九龍長沙灣元洲街413號地下



燒賣推介【13】魚事者 —北角銅鑼灣米芝蓮指南推介全魚肉燒賣

位於北角和銅鑼灣的「魚事者」，2023-2024連續兩年獲得米芝蓮指南推介。餐點就如店名一樣，無論是薯條，麵底，抑或墨西哥粟米片，甚至連義大利飯的飯粒都轉成魚肉製成，以魚肉製成各類型料理，創意十足。所以他們的燒賣絕對是以全魚肉製造，並沒有加入一點豬肉或豬油。更值得一提的是，他們的麵底是可以改成燒賣底的，燒賣控不妨一試。

魚事者亦有急凍燒賣及魚麵售賣。(fb@魚事者fishaholic）

魚事者

地址：北角炮台山宏安道14-18號威德閣地下14號舖



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