動漫節2024｜9大著數+必睇活動　入場免費領我推／鬼滅／死侍禮品

動漫節2024｜動漫迷超期待的「香港動漫電玩節2024」將於7月26日至30日在香港會議展覽中心舉行，每年動漫節都集合了無數熱門的動漫周邊、模型等等！今次《香港01》好食玩飛頻道就幫大家預先做好功課，整理了香港動漫電玩節2024必看9大著數以及必睇活動！即睇下文！



動漫節2024將於7月26日至30日在香港會議展覽中心展覽廳1舉行（資料圖片）

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香港動漫電玩節2024著數與必睇【1】人氣爆燈Chiikawa現身動漫節

說到近期ACG界的大熱門，一定是熱度持續上升的Chiikawa（ちいかわ）！NIKO-NIKO（攤位：C19）將會從日本直送Chiikawa的麻糬系列公仔、匙扣，而且全部都會以驚喜價發售，同場還會有超抵買mofusand的貓貓福袋！此外，適逢今年是Monchhichi 50週年，現場特設Monchhichi展位（攤位：A28），除了有Monchhichi的公仔外，還有大量首次登場的限量版周邊！喜歡Monchhichi的朋友就不能錯過了！ 動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節著數與必睇【2】IG／FB打卡免費拎禮物

今年多間參展商都大派禮品，只要完成指定任務，就可以獲得精美禮品。當中包括木棉花（攤位：B36）打卡可獲《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》、《DAN DA DAN》精美卡片一張；合味道（攤位：E06）打卡可獲《BLUELOCK》聯乘貼紙、登記會員可獲《BLUELOCK》聯乘紙袋；Hot Toys（F01）追蹤IG/FB可獲《死侍與狼人》COSBABY紙扇、打卡可獲《死侍與狼人》手幅。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節著數與必睇【3】限量動漫周邊福袋

香港動漫電玩節2024又怎能缺少動漫周邊呢？今次會場有多款限量福袋，全部都是現在最HIT的動漫作品！當中包括羚邦（攤位：F02）的《排球少年》、《咒術迴戰》、《藍色監獄》、《我推的孩子》；木棉花（攤位：B36）的《葬送的芙莉蓮》、《間諜家家酒》、《進擊的巨人》；及曼迪（攤位：C15）《名偵探柯南》 、 《孤獨搖滾！》等等！除了超值福袋，現場還有更多相關的周邊，無論是亞克力立牌、咕𠱸、公仔等等，現場統統都有！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節著數與必睇【4】八達通消費換大禮

八達通APP推出一系列動漫劇場版八達通卡面，當中包括《排球少年!! 垃圾場的決戰》、《機動戰士高達SEED FREEDOM》及《藍色監獄 - EPISODE 凪》，只要在羚邦攤位內（攤位：F02）以八達通在iPhone或Apple Watch單次消費滿$300，再向職員展示相關的手機八達通卡面，即可獲得相應禮品1份，當中包括《排球少年》PU摺疊盤、《高達 SEED FREEDOM》阿加力色紙或PU摺疊盤及《藍色監獄》襟章或御守。每日限量400份，送完即止！假如在羚邦攤位消費滿$500，更加可以成為會員，帶走《藍色監獄》限量版會員卡！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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八達通在iPhone或Apple Watch單次消費滿$300，再向職員展示相關的手機八達通卡面，即可獲得相應禮品1份。（官方圖片）

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香港動漫電玩節著數與必睇【5】2大人氣VTuber見面會

VTuber成為動漫界新貴，香港動漫電玩節從去年開始邀請VTuber到場跟粉絲見面！今年大會就邀請了Hololive VTuber「桃鈴ねね」（中譯：桃鈴音音；拼音：Momosuzu Nene）到場，於7月29日在香港動漫電玩節主舞台舉辦「hololive VTUBER: Momosuzu Nene Live Panel in ACGHK」，讓桃鈴ねね跟一眾粉絲會面！

另一位人氣VTuber Dokibird亦剛敲定會在香港動漫節主舞台舉辦「Dokibird Fan Meeting in Hong Kong 2024」，屆時懂得廣東話的Dokibird相信會用大家熟悉的廣東話跟大家打招呼、聊天！如果想跟Dokibird見面，就記得留意大會容後公布的詳情。 動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

香港動漫電玩節著數與必睇【6】《龍珠Z》珍藏閃卡

以前動漫周邊不多，其中一種大受動漫迷歡迎的周邊莫過於卡（收藏卡／形藏卡），異度空間工作室（攤位：）近日取得《龍珠Z》動畫版權，推出了大量動畫精品，當中最亮眼的，莫過於龍珠Z珍藏卡，7月24日門市推出當天200張珍藏卡已經馬上被粉絲搶購一空。而今年香港動漫電玩節2024只需要購物滿指定金額，即可獲得當天限定款閃卡1張。動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節著數與必睇【7】國際級Cosplayer現身

動漫節又豈可缺少Cosplayer呢？今年香港動漫電玩節2024除了繼續歡迎歡迎Cosplayer進場，大會更加邀請了世界各地有名Cosplayer到場，分別有台灣Cosplayer 小都及小白、韓國Cosplay組合Cosis、日本Cosplayer宮本彩希及Elli、西班牙Cosplayer Clow及Ale、泰國Cosplayer THAMES及JaspeZ，並於7月30日4:15pm的「亞太區 Cosplay嘉年華」現身，讓大家可以一睹專業Cosplayer如何把二次元角色帶進三次元現實！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

香港動漫電玩節著數與必睇【8】創天綜合同人祭

想知道ACG界最近最熱、最潮的作品，就一定要去逛一逛「創天綜合同人祭」，無論是動畫、漫畫、VTuber，還是手遊的同人周邊都可以在這裏找到！現場還有不少Cosplayer，可以跟他們拍照打卡（記得要先禮貌地詢問對方），更可以支持本地二次創作！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節著數與必睇【9】一招豁免Cosplay通行證$20費用

憑「01空間」門票編號 （QR code下方） 經ACG app登記免費門票, 及按時段進入ＨALL 3BC - CosParadise - Cosplay 活動專區 （豁免Cosplay通行證$20費用）

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香港動漫電玩節2024現場不設售票處

看完以上介紹是否心思思想去香港動漫電玩節2024逛一逛呢？雖然心動不如行動，不過出發前記得要預先購買門票，因為除了旅客門票外，現場不設售票處，要進場就要預先購票！想買動漫節ACGHK2024入場門票？01空間以會員分數買飛、即減$5

香港動漫電玩節2024現場不設售票處，想入場就要預先購票（資料圖片）

香港動漫節2024｜門票獨家優惠減$7

今年香港動漫節2024不設現場售票，所以如果想入場，就要預先在網上購買。而動漫節2024門票的價錢是一般門票$42【01空間換購：$35】，小童門票$20【01空間換購：$13】。想用更獨家優惠的門票價錢進入動漫節2024，就進入01空間購買啦。

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香港動漫節2024｜小童門票 3至11歲｜票價＄20

-須出示附有相片的證明文件，如學生證

-11歲或以下的小朋友必須由一位18歲或以上的人共同進入

-可由1B特快通道*入場，可以帶最多2名成年人同行

-3歲以下小童免費

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香港動漫節2024｜一般門票 12歲或以上｜票價＄42

-每人每次進場用一張門票

-由1C通道入場

-60歲以上、旅客或傷健人士，出示證明可帶一名成年人同行由1B特快通道*入場

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*1B特快通道- 每日早上10：30 開放

【*獨家減$5】- 優惠適用指定活動門票價錢，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

香港動漫節2024｜Hall 1 排隊安排如下

由1B特快通道進入

-親子/長者/旅客/傷健人士等

-潮巨匠「玩具放暑假」閃咕珍藏門票

-3回特快入場券

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略