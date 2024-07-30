張家朗奪金｜18大奧運優惠　$1機票飛台灣+商場$150禮券+$6葡撻

張家朗奧運奪金｜繼江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌後，張家朗於男子花劍項目都成功衛冕奪金，各大品牌、商場餐廳等齊齊推出限時「奪金」優惠，與市民一同慶祝港隊於奧運獲得佳績！《香港01》「好食玩飛」記者就為大家整理了18大「奪金」優惠，當中包括$1機票、免費領現金券、買一送一、免費送飲品等！



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江旻憓奧運奪金齊賀🥇旅行訂酒店、體驗活動優惠，滿$800減$100，即搶優惠碼🩷

張家朗於男子花劍個人賽成功衛冕奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

張家朗於今日凌晨在巴黎奧運男子花劍決賽，曾經落後12：14，力追至14：14平手。最後一分相當刺激，打足三次，雙方三次打出「雙燈」，需要裁判看錄像從進攻權判分數誰屬，然而裁判在頭兩劍都沒有定論，幸好張家朗最後仍然取勝，贏得個人第二塊奧運金牌。同時亦是68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的劍手，也是史上第三人！

劍擊選手江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

江旻憓於7月28日凌晨在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，從落後1：7戰至「決一劍」，擊敗法國劍手瑪露比頓，奪得香港對今年首面獎牌，同時亦是港隊歷年第三面奧運金牌！

奪金優惠【1】HK Express——$1飛台灣

HK Express為恭喜港隊再次奪得獎牌，推出$1機票飛台灣優惠。（圖片來源：FB@HK Express ）

HK Express為恭喜港隊再次奪得獎牌，「輕便飛」單程票價低至$1飛台北、台中同高雄！於香港快運網站及應用程式即時開賣，合共有超過10,000個機位，名額有限，先到先得。旅遊日期由8月20日至12月10日，票價不包括相關稅項及附加費，優惠數量有限，受細則及條款約束。

奪金優惠【2】KFC——$6葡撻

KFC推出$6葡撻限時優惠。（圖片來源：IG@kfchk）

KFC今日（7月30日）推出限時優惠，$6就可以買到1件經典葡撻（原價：$9.5起）。只適用於香港分店及「櫃枱落單」，只限堂食及外賣自取。

奪金優惠【3】樂園魚蛋——免費飲品

樂園魚蛋免費送跟餐飲品。（圖片來源：FB@樂園魚蛋）

樂園魚蛋為慶祝張家朗奪金，再次推出奪金優惠，今日（7月30日）全市跟餐飲品免費，不限熱飲、凍飲、特飲。

奪金優惠【4】APM商場——$50咖啡現金券

APM商場加推送金粒優惠。（圖片來源：FB@HK.apm ）

APM商場今日（7月30日）派出合共200張$50咖啡現金券，由9點開始到apm中庭（近顧客服務中心）就可以換領，先到先得，換完即止。APM商場加推優惠，由即日起至8月11日奧運期間，只要累積消費最少達10萬元，最高消費的5位顧客即可贏得5錢重的金粒一粒。

奪金優惠【5】新城市廣場——$150禮券

新城市廣場送出1,000張價值$150的餐飲、運動品牌禮券以及一田現金券。（圖片來源：FB@New Town Plaza 新城市廣場 ）

為慶祝港隊在奧運再創佳績，新城市廣場送出1,000張價值$150的餐飲、運動品牌禮券以及一田現金券。由今日（7月30日）下午2點起，只要讚號FB專頁以及指定貼文就可以到3期L2顧客服務中心換領禮券。另外，由即日起至8月1日期間，Kokoro Mazesoba HK還推出伊勢抹茶及岡山烏龍茶買一送一優惠（每日限額100杯）。

奪金優惠【6】MOKO新世紀廣場——$30茶飲現金券

MOKO新世紀廣場送出$30茶飲現金券。（圖片來源：FB@MOKO 新世紀廣場 ）

MOKO新世紀廣場今日下午3點起，只要讚號及評論指定帖子，到L1顧客服務中心，並出示The Point會員頁面證明登記，即可獲得$30茶飲現金券。限額4,000個，換完即止。

奪金優惠【7】OpenRice——多重優惠

OpenRice為慶祝港隊奪得佳績，推出多重優惠。（圖片來源：FB@OpenRice Hong Kong ）

為慶祝張家朗及江旻憓奪得金牌，只要輸入優惠碼「HKGOLD」消費滿$60即減$20，優惠碼適用於OpenRice訂座預付套餐、外賣自取、OpenRice Pay和餐飲券。另外，由即日起至8月11日，於OpenRice訂座時輸入活動碼「1ST GOLD」出席1間餐廳即賞Rice$30。

奪金優惠【8】Keeta——全民派發優惠券

Keeta為慶祝江旻憓勇奪金牌，派發「$150-$30」優惠券。（圖片來源：IG@keeta_hk）

Keeta為慶祝江旻憓勇奪金牌，全民派發「$150-$30」優惠券，大家只要打開應用程式就可以領取。另外，由即日起至8月11日，精選多款套餐低至半價。

奪金優惠【9】Deliveroo——滿$100即減$40

Deliveroo戶戶送為慶祝江旻憓成為「世一」，宣佈請全港市民「食餐好賀一賀佢」，於平台任何餐廳消費滿$100並輸入優惠碼「VIVIANKONG」即可減$40。

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奪金優惠【10】鴻福堂——買一送一優惠

鴻福堂全線分店指定系列買一送一。（圖片來源：FB@鴻福堂Hung Fook Tong）

鴻福堂全線分店以正價購買鮮製涼茶系列（$26-$30）、龜苓膏系列（$30-$70）及自家湯系列（$60），即可享買一送一優惠，優惠期至7月31日，送完即止。送贈的產品只適用於同系列同價值產品，並且不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。

奪金優惠【11】千之味刺身壽司專門店——花之卷買一送一

千之味刺身壽司專門店推出花之卷買一送一優惠。（圖片來源：千之味刺身壽司專門店官網）

千之味刺身壽司專門店由即日起至7月31日，花之卷買一送一，不論外賣自取、堂食還是外送均可享有優惠。

奪金優惠【12】壽司郎——日本真鯛增量至3貫

壽司郎由8月1日起至8月3日，日本真鯛（$22）由2貫增量至3貫。（圖片來源：FB@Sushiro HK 香港壽司郎）

壽司郎由8月1日起至8月3日，日本真鯛（$22）由2貫增量至3貫，壽司郎日本真鯛是由日本空運到港，保證新鮮，但限時優惠商品數量有限，售完即止。

奪金優惠【13】佐賀燒肉谷——送A4日本和牛牛肋條

佐賀燒肉谷全線分店推限定優惠，贈送Sapporo生啤一杯。（圖片來源：FB@佐賀燒肉谷 Yakiniku Guu）

由即日起至8月3日，佐賀燒肉谷全線分店推限定優惠，每位食客額外獲贈Sapporo生啤一杯。惠顧主放題Lv2，即可獲贈A4日本和牛牛肋條80g一份； 惠顧主放題Lv3或以上，即可獲贈A4日本和牛嫩肌壽喜燒100g一份。

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奪金優惠【14】牛気——江旻憓姓名同音字優惠

牛気推出江旻憓姓名同音字優惠。（圖片來源：FB@牛気Nabe Urawa ）

由即日起至8月11日，只要顧客身份證姓名與江旻憓相同（同音字都可），就可獲得相應優惠。一個同音字可獲贈Sapporo生啤一杯500ml，二個同音字，可獲贈日本九州肩胛肉眼一份（150g）（原價$268），而3個同音字，可享免費放題優惠（需帶1位或以上朋友出席，同行者以正價計算）。

奪金優惠【15】百佳——送100 PLUS活力電解質運動飲品

百佳送100 PLUS活力電解質運動飲品。（圖片來源：FB@香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK）

只要到百佳FB專業指定帖子讚好香港百佳超級市場PARKnSHOP Supermarket HK及留言「恭喜港隊」，即可以獲得優惠券，免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品500毫升1支。優惠期至8月3日，限量5000枝，送完即止。

奪金優惠【16】Pizza Hut——法國鬥牛犬競猜限定優惠

Pizza Hut特別安排了法國鬥牛犬競猜賽事果，並且會根據賽果推出不同的限定優惠！（圖片來源：Pizza Hut提供）

Pizza Hut特別安排了法國鬥牛犬「法包」競猜各大賽事結果，並且會在預測翌日根據賽果推出不同的限定優惠！還推出符合奧運主題的限時產品「勝火薯炬」，堂食、外賣自取、外送只需$49起。

奪金優惠【17】KKday——$40折扣

於KKday輸入優惠碼「SUPPORTHK」即可享$40折扣。

奪金優惠【18】APITA & UNY——啤酒清酒88折

由即日起至8月3日，於APITA及UNY購買全線啤酒及清酒享88折。

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