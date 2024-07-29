江旻憓奧運奪金｜16大慶祝優惠　$30外賣優惠券＋超市送運動飲品

江旻憓奧運奪金｜劍擊選手江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌，為香港代表隊贏得首面獎牌！各大品牌、商場餐廳等齊齊推出限時「奪金」優惠，與市民一同慶祝港隊於奧運獲得佳績！《香港01》「好食玩飛」記者就為大家整理了16大「奪金」優惠，當中包括免費領現金券、買一送一、免費送飲品等！



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劍擊選手江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

江旻憓於7月28日凌晨在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，從落後1：7戰至「決一劍」，擊敗法國劍手瑪露比頓，奪得香港對今年首面獎牌，同時亦是港隊歷年第三面奧運金牌！各大品牌、商場餐廳等均推出限時優惠，與市民一同慶祝港隊於奧運獲得佳績！即睇下文16大「奪金」優惠！

賀江旻憓奪金優惠【1】APM——派5錢重金粒

APM商場加推送金粒優惠。（圖片來源：FB@HK.apm ）

APM商場加推優惠，由即日起至8月11日奧運期間，只要累積消費最少達10萬元，最高消費的5位顧客即可贏得5錢重的金粒一粒。

賀江旻憓奪金優惠【2】Keeta——全民派發優惠券

Keeta為慶祝江旻憓勇奪金牌，派發「$150-$30」優惠券。（圖片來源：IG@keeta_hk）

Keeta為慶祝江旻憓勇奪金牌，全民派發「$150-$30」優惠券，大家只要打開應用程式就可以領取。另外，由即日起至8月11日，精選多款套餐低至半價。

賀江旻憓奪金優惠【3】Deliveroo——滿$100即減$40

Deliveroo戶戶送為慶祝江旻憓成為「世一」，宣佈請全港市民「食餐好賀一賀佢」，於平台任何餐廳消費滿$100並輸入優惠碼「VIVIANKONG」即可減$40。

賀江旻憓奪金優惠【4】信和集團——送$20萬S現金券

信和集團於「S⁺ REWARDS」應用程式送出總值$20萬S現金券。（圖片來源：FB@Olympian City 奧海城）

信和集團於「S⁺ REWARDS」應用程式送出總值$20萬S現金券，只要在7月29日下午5時打開應用程式就能免費換領S現金券，換完即止。而之後每位港隊運動員奪得獎牌，都會再次加碼派$20萬S現金券。每名會員每次只限換領S現金券一張，適用於信和九大商場旗下逾700間商戶

賀江旻憓奪金優惠【5】豐澤——滿$1000減$50

豐澤網店推出限定快閃優惠。（圖片來源：FB@Fortress 豐澤）

於豐澤網店輸入限定快閃優惠碼「MEDIA」，即可享買滿 $1000 即減 $50 或買滿 $2000 即減 $100 優惠，優惠期至7月29日，名額有限，先到先得，送完即止。

賀江旻憓奪金優惠【6】衛訊——eShop$1,000減$100

衛訊推出eShop限定優惠。（圖片來源：FB@衛訊 Wilson）

衛訊推出eShop限定優惠，消費滿$500減$50，滿$1,000減$100，只要輸入優惠碼「TeamHK」即可享免運費優惠。優惠碼有效期至7月29日。優惠不適用於購買Apple產品。

賀江旻憓奪金優惠【7】鴻福堂——買一送一優惠

鴻福堂全線分店指定系列買一送一。（圖片來源：FB@鴻福堂Hung Fook Tong）

鴻福堂全線分店以正價購買鮮製涼茶系列（$26-$30）、龜苓膏系列（$30-$70）及自家湯系列（$60），即可享買一送一優惠，優惠期至7月29日，送完即止。送贈的產品只適用於同系列同價值產品，並且不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。

賀江旻憓奪金優惠【8】大生生活超市——$10電子優惠券

大生生活超市派發$10電子優惠券。（圖片來源：FB@大生生活超市 DS Groceries ）

只要在7月29日讚好大生生活超市 DS Groceries專頁、追蹤大生生活超市IG，留言「為港隊打氣」並分享貼文，再Tag 2位朋友，即可以獲得$10電子優惠券（2張$5），適用於全線門市。

賀江旻憓奪金優惠【9】千之味刺身壽司專門店——花之卷買一送一

千之味刺身壽司專門店推出花之卷買一送一優惠。（圖片來源：千之味刺身壽司專門店官網）

千之味刺身壽司專門店由即日起至7月31日，花之卷買一送一，不論外賣自取、堂食還是外送均可享有優惠。

賀江旻憓奪金優惠【10】壽司郎——日本真鯛增量至3貫

壽司郎由8月1日起至8月3日，日本真鯛（$22）由2貫增量至3貫。（圖片來源：FB@Sushiro HK 香港壽司郎）

壽司郎由8月1日起至8月3日，日本真鯛（$22）由2貫增量至3貫，壽司郎日本真鯛是由日本空運到港，保證新鮮，但限時優惠商品數量有限，售完即止。

賀江旻憓奪金優惠【11】佐賀燒肉谷——送A4日本和牛牛肋條

佐賀燒肉谷全線分店推限定優惠，贈送Sapporo生啤一杯。（圖片來源：FB@佐賀燒肉谷 Yakiniku Guu）

由即日起至8月3日，佐賀燒肉谷全線分店推限定優惠，每位食客額外獲贈Sapporo生啤一杯。惠顧主放題Lv2，即可獲贈A4日本和牛牛肋條80g一份； 惠顧主放題Lv3或以上，即可獲贈A4日本和牛嫩肌壽喜燒100g一份。

賀江旻憓奪金優惠【12】牛気——江旻憓姓名同音字優惠

牛気推出江旻憓姓名同音字優惠。（圖片來源：FB@牛気Nabe Urawa ）

由即日起至8月11日，只要顧客身份證姓名與江旻憓相同（同音字都可），就可獲得相應優惠。一個同音字可獲贈Sapporo生啤一杯500ml，二個同音字，可獲贈日本九州肩胛肉眼一份（150g）（原價$268），而3個同音字，可享免費放題優惠（需帶1位或以上朋友出席，同行者以正價計算）。

賀江旻憓奪金優惠【13】百佳——送100 PLUS活力電解質運動飲品

百佳送100 PLUS活力電解質運動飲品。（圖片來源：FB@香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK）

只要到百佳FB專業指定帖子讚好香港百佳超級市場PARKnSHOP Supermarket HK及留言「恭喜港隊」，即可以獲得優惠券，免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品500毫升1支。優惠期至8月3日，限量5000枝，送完即止。

賀江旻憓奪金優惠【14】Pizza Hut——法國鬥牛犬競猜限定優惠

Pizza Hut特別安排了法國鬥牛犬競猜賽事果，並且會根據賽果推出不同的限定優惠！（圖片來源：Pizza Hut提供）

Pizza Hut特別安排了法國鬥牛犬「法包」競猜各大賽事結果，並且會在預測翌日根據賽果推出不同的限定優惠！還推出符合奧運主題的限時產品「勝火薯炬」，堂食、外賣自取、外送只需$49起。

賀江旻憓奪金優惠【15】KKday——$40折扣

於KKday輸入優惠碼「SUPPORTHK」即可享$40折扣。

賀江旻憓奪金優惠【16】APITA & UNY——啤酒清酒88折

由即日起至8月3日，於APITA及UNY購買全線啤酒及清酒享88折。

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