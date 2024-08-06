電費津貼2024｜中電、港燈17大補貼　津貼最多$1200｜附申請連結

電費津貼2024｜今個夏天特別炎熱，開冷氣產生的電費隨時嚇死人！為減輕市民負擔，政府、中電及港燈都有推出不同電費津貼及資助，最多更可以低至4折繳交電費！即睇17個計劃的申請方法及詳情！



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電費津貼2024【1】政府 — 電費紓緩計劃

政府推出電費紓緩計劃（2024-25），將於2024年1月至2025年12月為全港每個合資格電力住宅用戶每個月發放$50電費津貼，為期24個月，最多可獲$1,200電費津貼。電費津貼會直接在電費單內抵銷，如補貼金額多於該期電費，未用的津貼會自動留至其後月份使用。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

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電費津貼2024【2】政府 — 電費補貼計劃

政府電費補貼計劃與電費紓緩計劃略有不同。電費補貼計劃將向每個合資格電力住宅戶口提供最高$14,000的電費補貼。電費補貼會在每月首日向當日為住宅用戶戶口注入$80，並在第12個月注入$120。補貼只能用作繳交電費，未用的補貼可以轉撥至其後月份，至2025年12月31日或戶口結束為止。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

電費補貼計劃詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2024【3】香港電燈有限公司 — 長者電費優惠計劃

港燈提供四種電費優惠，包括長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠。（圖片來源：港燈）

香港電燈有限公司（下稱港燈）「長者電費優惠計劃」為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，每個月最初200度電費四折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

長者電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2024【4】香港電燈有限公司 — 殘疾人士電費優惠計劃

港燈推出「殘疾人士電費優惠計劃」，只要是註冊住宅客戶，申請人或其家人現正領取綜合社會保障援助的傷殘人士標準金額或傷殘津貼及符合資格領取綜合社會保障援助，即可申請電費優惠計劃，享有每個月最初200度電費四折優惠，並豁免電費按金及最低收費。

殘疾人士電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2024【5】香港電燈有限公司 — 單親家庭電費優惠計劃

港燈的「單親家庭電費優惠計劃」旨在為單親家庭提供電費補貼，申請人只需符合港燈的註冊住宅客戶及現正領取綜援單親補助金2項條件便可申請，可獲每月最初200度電費四折優惠，並豁免電費按金及最低收費。加入計劃的客戶須每兩年向審核中心申請覆核。

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電費津貼2024【6】香港電燈有限公司 — 失業人士電費優惠計劃

「失業人士電費優惠計劃」是港燈為失業人士提供電費資助的計劃，只要是港燈註冊住宅客戶及現正領取綜援的失業人士，並且齡為15至59歲（不包括15至21歲接受全日制教育人士），即可申請並享有每月最初200度電費4折優惠，並豁免電費按金及最低收費。加入計劃的客戶須每年向審核中心申請覆核。

失業人士電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2024【7】香港電燈有限公司 — 劏房租戶電費津貼

「劏房租戶電費津貼計劃」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。即是未安裝獨立港燈電表，只要其中1位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

劏房租戶電費津貼申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2024【8】香港電燈有限公司 — 劏房重鋪線路資助

港燈資助劏房租戶或其業主重鋪電力線路（圖片來源：港燈）

「劏房重鋪線路資助」資助劏房租戶或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表，上限每間劏房$15,000。申請須由港燈供電範圍內未安裝獨立港燈電表的劏房租戶或其業主遞交，並覆蓋申請單位內所有劏房，並得到所有相關劏房租戶和業主同意。

此外，申請人須符合單位內任何一個租戶的任何一位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

劏房重鋪線路資助申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2024【9】香港電燈有限公司 — 節能設備資助計劃

「節能設備資助計劃」資助非住宅客戶更換節能設備，以提升能源效益。只要是非住宅或最高負荷電力賬戶供電地址所覆蓋的處所，並須在開展項目前已完成由港燈進行的能源審核，即可以整套承包形式更換LED 燈膽、筒燈、光管、燈帶、燈盤；一級能源標籤冷氣機（不適用於《強制性能源效益標籤計劃》的高效能冷氣設備）。資助額為項目費用的50%，處所資助上限為$150,000。

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電費津貼2024【10】香港電燈有限公司 — 節能共享資助計劃

港燈「節能共享資助計劃」資助非住宅客戶採用電廚房、乾衣、熱水設備。只要符合類別A、B或C的合資格處所，即可分別獲得上限$100萬；$20萬；或$30萬的全額資助。計劃亦資助過渡性房屋項目及支援弱勢社群的社區設施安裝節能電力設備及家電，並資助社福機構及學校安裝太陽能光伏系統。

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電費津貼2024【11】中華電力 — 長者電費優惠計劃

中華電力（下稱中電）「長者電費優惠計劃」為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，合資格人士可享每2個月最高400度限額之半價電費優惠、 電費按金全免、無須繳付最低基本收費。申請人可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

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電費津貼2024【12】中華電力 — 基層家庭電費補助計劃

中電「基層家庭電費補助計劃」撥款5,000萬，向5萬個家庭，包括65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供$600電費資助；以及向2萬個劏房住戶，每戶提供$1,000電費資助。

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電費津貼2024【13】中華電力 — 中電消費券計劃

中電消費券計劃無須額外申請。（圖片來源：中電）

中電推出「中電消費券計劃」，向低用電量住宅客戶或享有長者電費優惠的客戶發放2張面值$50的「中電消費券」，適用於多家商戶，包括零售店、餐飲店、電器店、餅店等。中電消費券無須額外申請，消費券為期6個月。

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電費津貼2024【14】中華電力 — 全心傳電計劃

全心傳電計劃，賺取積分可以換取不同獎賞（圖片來源：中電）

中電為「全心傳電計劃」是為中電客戶而設的獎賞計劃，只要成為成「度度賞」會員，透過慳電、選用電子服務及參加「全心傳電」舉辦的活動賺取度度分，即可兌換家居產品和服務等獎賞，全年更可賺取高達150,000度度分！

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電費津貼2024【15】中華電力 — 資助劏房單位重鋪電線

「中電社區節能基金」會資助合資格的劏房單位重新鋪設電線，以便為安裝獨立電錶，為劏房住戶改善家居安全及居住環境。申請人需要附合（1）劏房業主或租戶，且該單位由中電供電；（2）該單位是環境惡劣的劏房單位，且劏房未有安裝獨立電錶，（3）設有獨立門戶，業主須得到上升總線擁有人的同意進行重鋪電線工程，（4）申請人必須是該單位的中電註冊客戶，或得到該註冊客戶的同意，（5）所有申請必須得到業主同意。每個電力賬戶登記地址只可獲一次此項計劃資助。

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電費津貼2024【16】中華電力 — 支援過渡性房屋住戶

中電的「支援過渡性房屋住戶」撥款400萬，向2,000個過渡性房屋住戶提供每戶$2,000的節能電器資助。計劃不接受公開申請，詳情可向過渡性房屋負責人查詢。

電費津貼2024【17】中華電力 — 電子學習支援計劃

「電子學習支援計劃」透過社區節能基金撥款過６00萬資助，向超過1,６00名來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括平板電腦（iPad）、流動無線 Wi-Fi 分享器及上網數據卡等。

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