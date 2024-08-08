香港世界美酒展｜8小時無限試飲／回本必飲9款　獨家門票65折$250

香港世界美酒展2024！今年香港世界美酒展將於8月24日舉行，展覽將有逾30個參展商參展，入場心人士除了可以品嘗到超過500款葡萄酒及清酒外，更有名莊酒、精品咖啡及茶、法式甜點及美食任君選擇，可以盡情飲回本！現在買飛除了享有獨家65折優惠，更可以參加抽獎贏雙人來回機票！即看內文！



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香港世界美酒展｜8小時無限試飲超過500款美酒

香港世界美酒展將於8月24日舉行（圖片來源：香港世界美酒展）

由香港葡萄酒商會主辦的香港世界美酒展將於8月24日在康得思酒店宴會廳舉行，屆時將有超過30家參展商帶來超過500款的美酒供客人品嘗！除了美酒，場內亦將設有精品咖啡、茶法式甜點及法式美食專門店的攤位，美食配美酒非常吸引！

世界美酒展將劃分為公眾區堿及VIP區堿，VIP區域更可額外品嘗30多款來自著名酒莊的精品葡萄酒！

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香港世界美酒展門票分為公眾門票（Red Pass）及VIP門票（Gold Pass），門票原價分別為HK$380及HK$580，現在購買獨家門票優惠低至65折，最平HK$250可以無限試飲8小時！此外，購買門票更可以參加抽獎，有機會贏取長榮航空送出東京雙人來回機票！想飲回本就一定要搶VIP門票，歎盡所有名莊酒！

香港世界美酒展2024

公眾門票（Red Pass）：HK$250（原價：HK$380）

VIP門票（Gold Pass）：HK$450（原價：HK$580）

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舉行日期：2024年8月24日（星期六）

舉行時間：12:00 - 20:00

舉行地點：香港康得思酒店7樓宴會廳

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回本必飲10大推介 初戀感覺葡萄酒／超越拉菲智利葡萄酒

在香港世界美酒展除了可以體驗到各類來自「舊世界」與「新世界」的優質葡萄酒外，更可以品嘗到來自頂級酒莊、具世界級水準的精品葡萄酒，例如超越拉菲的智利葡萄酒、李嘉誠最愛的餐酒、具有超過400年歷史的葡萄酒等稀有美酒，全部都值得一試！

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香港世界美酒展將有約30家參展商帶來超過500款美酒。（圖片來源：香港世界美酒展）

如果新手不懂酒的種類，想一個價錢喝回本又想品嚐到最多酒款，就要留意小編推介回本必飲10大葡萄酒，其中一款索價更近HK$20,000，喝一口即刻回本！

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回本必飲推介【1】Château Beychevelle 400年歷史酒莊

龍船酒莊（Château Beychevelle）已有近400年歷史，主要種植赤霞珠、品麗珠、梅鹿和小維鐸，以出產極其細緻優雅且順滑的葡萄酒而聞名，屬於四級酒莊。

Chateau Beychevelle出品包括正牌、副牌及三牌酒，正牌葡萄酒容易入口，帶有橡木及水果香味，餘味香濃，對於新手來說也不會有負擔；副牌的釀酒葡萄則來自樹齡較低的葡萄樹，不過是採用同樣的種植技術，口感柔滑、酸度平衡。其中Château Beychevelle 2010（5L）更要價近HK$14,000，值得把握機會試試看！

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回本必飲推介【2】Château Lynch-Bages 喝一口足以回本

靚茨伯莊園（Château Lynch-Bages）在波爾多分級制度中屬二級莊，以種植赤霞珠為主，莊園內的部分葡萄樹更高達60年樹齡！靚茨伯莊園紅葡萄酒富有結構感，散發黑加侖、黑櫻桃、薄荷香氣。除了正牌酒外，莊園還生產副牌酒及白葡萄酒。其中Château Lynch-Bages 2000（6枝）要近HK$20,000，喝一口已經足以回本！

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回本必飲推介【3】Chateau Pape Clément 滿分評價葡萄酒

愛酒之人絕對不能錯過聞名於世的黑教皇酒莊（Chateau Pape Clement）！黑教皇酒莊是法國波爾多歷史悠久且具代表性的酒莊之一，主要種植赤霞珠和梅洛。

黑教皇出產的紅、白葡萄酒品質極佳，紅葡萄酒口感濃郁複雜，帶有煙熏和香料風味及酒香；白葡萄酒口感直接，帶有水果及花朵等清新香味。酒莊2009年份的正牌白葡萄酒及2010年份的正牌紅葡萄酒更獲得著名酒評家羅伯特·派克（Robert Parker）滿分評價，可以在美酒展盡情喝回本！

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回本必飲推介【4】Chateau Cos d'Estournel 高分常客葡萄酒

愛士圖爾莊園（Chateau Cos d'Estournel）出品有著典型聖埃斯泰夫風格的葡萄酒，風味集中，層次豐富，更可陳年數十年！愛士圖爾莊園的正牌酒一向受歡迎，是各大酒評家和酒評機構榜單上的高分常客，更獲得Robert Parker 97-100的評價！除了正牌酒外，莊園的副牌酒及兩款葡萄酒品質亦相當卓絕，有機會一定要品嘗！

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回本必飲推介【5】Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape

Chateau de Beaucastel 是產區Chateauneuf-du-pape中名氣最大的酒莊之一，更是世界155個偉大酒莊之一，以及11個全球頂尖釀酒家族PFV- Premium Familiae Vini 聯盟會員之一，其高品質的葡萄酒獲得一致好評，評分更高達90-100分！

其中Château de Beaucastel : Hommage à Jacques Perrin 2019，酒香帶有果香、泥土氣息，令人一試難忘，一瓶索價更超過HK$4,500！

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回本必飲推介【6】Chateau Nenin 初戀感覺葡萄酒

列蘭酒莊（Chateau Nenin）的葡萄酒曾現身漫畫《神之水滴》，更被漫畫作者形容其酒款會帶給人「初戀」的感覺，為酒款增添浪漫氣氛！Chateau Nenin葡萄酒色澤美妙，伴有甜美的果香、濃郁的莓果味、泥土和煙草等複雜味道，口感柔順。其中Château Nénin 2023更獲得多個頂級酒評家超過90分的高分！

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回本必飲推介【7】Nicolas Catena Zapata 新世界阿根廷酒王

Nicolas Catena Zapata（卡蒂拿沙巴達酒莊）是來自阿根廷的酒王，雖然葡萄酒並非來自法國、意大利、葡萄牙等舊世界國家，但來自新世界的Nicolas Catena Zapata就曾在美歐盲品大賽中打敗過Chateau Latour、Chateau Haut-Brion等名酒，同時更是第一款獲得Robert Parker 98分以上的阿根廷葡萄酒，更被列為全球最出色酒莊之一！

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Nicolas Catena Zapata（圖片來源：Nicolas Catena Zapata）

回本必飲推介【8】Viña Almaviva 滿分「智利酒王」

Viña Almaviva（活靈魂酒莊）被譽為「智利酒王」，雖然酒莊歷史只有20多年，但亦傳承了法國傲人的釀酒傳統，以波爾多經典的葡萄品種混釀而成。

Viña Almaviva 2019被評為滿分，更被Wine Spectator選為一百強葡萄酒（圖片來源：Viña Almaviva ）

《葡萄酒觀察者》（Wine Spectator）對2001年的活靈魂酒莊紅葡萄酒（Vina Almaviva, Puente Alto, Chile）也打出了95分的高分。2019年著名酒評家James Suckling更是給出了最高分100分，對帶有「黑莓和碘」的狂野異國情調讚不絕口，在2020年亦將其評為「十年佳釀」，絕對是難得一遇的好酒！

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回本必飲推介【9】Vinedo Chadwick Chile 成績超越拉菲

Vinedo Chadwick Chile（查德威克酒莊），是智利公認出產優質赤霞珠的最佳子產區之一，在2004年的「柏林盲品會」擊敗其他頂級葡萄酒奪得冠軍！在其後10年的22場盲品會上，查德威克酒莊更有13場的排名超越拉菲；在2016年更獲得James Suckling最高100分的滿分評價，成為智利初款滿分酒，成績超越同年的拉菲、木桐正牌，值得一試！

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Vinedo Chadwick Chile（圖片來源：Vinedo Chadwick Chile）

香港世界美酒展2024

公眾門票（Red Pass）：HK$250（原價：HK$380）

VIP門票（Gold Pass）：HK$450（原價：HK$580）

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舉行日期：2024年8月24日（星期六）

舉行時間：12:00 - 20:00

舉行地點：香港康得思酒店7樓宴會廳

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