港珠澳大橋口岸新商場｜8.10開幕5大商店必探　牛肉火鍋+酸菜魚

港珠澳大橋口岸新商場｜位於港珠澳大橋珠海口岸的「口岸天地」將於今個星期六（8月10日）開幕。新商場過關直達，大家不用怕日曬雨淋，乘坐金巴或港車北上就可輕鬆到達。《香港01》好食玩飛編輯就精選當中必逛5大商店，有港人熱愛鮮牛肉火鍋禧煲、珠海獨家茶飲品牌簡也、百貨精品店YUKI Life Style等，又有不少港人熟悉品牌例如名創優品等。



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珠海新商場口岸天地盛大開幕 港人熟悉品牌進駐

口岸天地位於港珠澳大橋珠海口岸。口岸天地分為兩區，A區及B區，商場位於B區，靠近入境大樓，B區總面積約3.7萬平方米，相等於5個足球場，雖然相比起深圳商場不算大，但都有約139間商店。

根據官方資料顯示，不少港人熟悉的品牌亦於商場設店，其中有快餐店KFC；手搖飲品店蜜雪冰城、茶理宜世和Pacific Coffee；便利雜貨店名創優品、美宜佳；甜品店趙記傳承等。

口岸天地開幕優惠：

口岸天地開幕優惠。（港珠澳大桥珠海口岸微信小程序）

口岸天地5大必逛商店

必逛商店【1】禧煲鮮牛肉火鍋

禧煲鮮牛肉火鍋牛肉即叫即切，牛肉品項眾多，從雪花牛肉到牛雜到牛舌都有。食客推薦必試有嫩牛跟鮮打牛肉丸，牛肉新鮮嫩滑，牛味突出。亦有不少配菜小食，例如各種蔬菜、小酥肉、蝦滑等，花茶水果免費任食，雙人套餐價從人民幣158元起，人均人民幣約80元。

開幕期間8月10至11日更有7.8折優惠，牛魔王不妨一試！

必逛商店【2】簡也—珠海獨有茶飲店

簡也是珠海本地品牌茶飲店，於深圳或其他地方都未有設店。網上不少食客大讚簡也味道清爽，奶跟茶平衡得恰到好處，更表示因為是珠海獨有，離開珠海前必須喝上兩杯。必試飲品有客家英紅（人民幣15元），「客家英紅」茶底是獲金獎的英紅茶，茶味清新，口感細膩，餐點更可加入特有茶凍或轉成椰奶，也適合乳糖不耐症患者。

8月10日至12日開幕期間，還有買一送一優惠，手搖控快打卡！

必逛商店【3】魚掌勺酸菜魚—親民價酸菜魚連鎖店

魚掌勺是酸菜魚連鎖店，品質穩定有一定保證。相較平日一大條魚上飯枱，魚掌勺風格走快餐式酸菜魚，所以價錢亦是親民價，人均最平只需人民幣30元左右，讓酸菜魚愛好者過下口癮。

必逛商店【4】YUKI Life Style—進口零食雜貨

YUKI Life Style主要售日用品、零食雜貨，貨品更是全球搜羅，多數都是進口貨品。例如泰國脆脆麵零食、韓國洗頭水護髮素、連名牌香水的試用裝都能在這裏找到，店舖雖小但五臟俱全。價錢亦是非常實惠，個別貨品達至公價半價。

開幕期間8月10日至11日期間，進行特價商品促銷，另外大牌商品低至一折，買滿人民幣68元更可參加盲盒抽獎。大家可來尋尋寶！

YUKI Life Style主要售日用品、零食雜貨。（美食仙兒@大眾點評）

必逛商店【5】瑞可爺爺—手信之選

瑞可爺爺屬於日本的過江龍，他們的招牌芝士蛋糕無論自己食還是送人都是一流之選，獨特手藝使蛋糕芝士味香而不膩，口感鬆軟，有入口即溶的感覺。除了經典芝士蛋糕，他們亦有朱古力抹茶等的口味，而且深圳並未有分店，可算獨特的手信。

瑞可爺爺招牌芝士蛋糕無論自己食還是送人都是一流之選。（小紅書@阿拉伯Prince）

口岸天地交通｜金巴—口岸路線

大家如想前往珠海，其中一個方法是乘撘金巴，金巴下車後需進入旅檢大樓，並辦理入關手續。從旅檢大樓出來後，只要依照指示牌，向「口岸天地B區」直行便可。

口岸天地分為兩區，A區及B區，而新開幕的則是B區，屬於商場位置，靠近入境大樓。（微信文章@珠海房姐）

口岸天地交通｜港車北上—停車場位置

港車北上的朋友可考慮停泊車輛於口岸P1地下停車場，司機可根據指示將車輛停泊於停車場B區。

到P1停車場完整路程：

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口岸天地B區

地址：港珠澳大橋珠海口岸港東一路128號交通連廊



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