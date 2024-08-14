美食博覽2024｜門票獨家半價+$1優惠必搶清單+抽獎方法/時間/票價

香港美食博覽2024（美食展）開放日期為8月15至8月19日，而今年更可一次過行四大區域（美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區）。如透過《香港01》購票更可享有半價優惠。即睇下文了解門票價錢、開放日期/時間及地圖等詳情。



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美食博覽2024｜門票獨家優惠半價

香港美食博覽2024（美食展）如果想用半價換購，就要預先在網上購票。而美食博覽2024門票的價錢是普通門票$30【01空間換購：$15】， 公眾館及尊貴美食區套票$40【01空間早鳥再半價換購：$18】。想用獨家優惠的門票價錢進入美食博覽2024（美食展），就進入01空間購買啦。

美食博覽2024｜普通門票｜票價＄30

票價：$15*（原價：$30）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

立即購買：美食博覽2024-普通門票半價換購

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

美食博覽2024｜公眾館及尊貴美食區套票｜票價＄40

票價：$18*（原價：$40）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區

立即購買：美食博覽2024-套票半價換購

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

【*獨家半價】- 優惠適用指定活動門票價錢，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

美食博覽2024｜日期時間地址

日期：2024年8月15（星期四） 至8月19日 （星期一）

開放時間：上午10時至下午10時 （8月19日上午10時至下午6時）

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：由港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心，由灣仔渡輪碼頭步行至會展中心僅需數分鐘。



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美食博覽2024直擊—20大$1/免費必行推薦

【1】$1贏500罐鮑魚｜安記海味｜1D-C10

今年安記海味繼續提供各種優惠活動，今次會推出令人期待已久的「$1蟹逅鮑魚」遊戲,總共設有800罐鮑魚作為獎品。首日（8月15日），進場參觀的頭9位人士，就可以參加。9位參加者會以3人1隊分成3隊，勝出的一隊就可以得到500罐即食鮑魚（每人可以分到166罐）。其餘2隊不用灰心，每隊都可以得到150罐即食鮑魚（每人可以分到50罐）。

首日頭9位參觀人士可參加蟹逅鮑魚遊戲。（楊雙如攝）

【2】$1咸豬手/濃湯鮑翅｜天慧環球食品有限公司｜1A-B06

在美食博覽首日，將會推出$1原隻德國瑞士汁咸豬手（原價：$168）$1 慢熬松茸濃湯鮑翅（原價：$312）各20盒。

慢熬松茸濃湯鮑翅加熱即食。（天饌官網）

【3】$1四個泰國杯麵/阿華田早餐杯｜高格行｜1C-A28

在美食博覽2024首日，頭50個客人可以以$1購買4個Thai Chef MAMA杯麵；頭50個客人可以以$1購買2個阿華田早餐杯。

（圖片來源：HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道facebook）

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【4】$1鏟水泡餅｜冠華｜1C-D32

在美食博覽2024首日，在上午11：15可以用$1任鏟水泡餅5秒，鏟幾多都可以帶回家。

【5】1蚊1隻雞｜五豐行｜1C-A02

在美食展首日（8月15日），頭20名顧客可以用$1買到一隻原隻招牌加熱熟雞，仲可以參加幸運星遊戲，贏禮品。

$1／隻原隻招牌加熱熟雞（圖片來源：五豐 Ng Fung＠Facebook）

【6】1毫子雞煲+焗雞｜樂婷媽媽｜1A-D30

樂婷媽媽會在首日8月15日，限量15個客人，可以以$0.1買雞煲焗雞同保温袋。而消費滿$200就可參加抽獎，大獎更可獲100斤焗焗雞，而且抽獎永不落空。

$0.1買雞煲焗雞；滿$200可以參加抽獎（楊雙如攝）

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【7】$1脆肉鯇/魚腐/鯪魚球｜卓亞國際食品有限公司｜1B-A22

在美食博覽2024（美食展）期間，每日都會有不同的$1優惠，購買時間為每日早上10點-中午12點限量100份。

8月15日$1/脆肉鯇200克；

8月16日$1/黑魚片200克；

8月17日$1/皺紗魚腐150克；

8月18日$1/鯪魚球200克；

8月19日$1/水煮魚醬包



【8】$1天龍五香肉丁／三汁一醋原味飲｜華豐國貨有限公司｜1D-A28

在美食博覽2024期間，每日推出：

$1三汁一醋原味飲，原價：$21，每日限量200瓶

$1天龍五香肉丁，原價：$21.9，每日限量20罐



限量20罐$1天龍五香肉丁。（圖片來源：天龍官網）

【9】$1法式油封鴨髀｜Gooday Productions Limited｜1A-A26

美食博覽2024期間，每日限量10隻$1法式油封鴨髀， 原價：$68。

Gooday Hong Kong@facebook

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【10】$1高麗蔘精/野櫻莓汁｜正官庄｜1D-A10

在美食博覽2024中，可以憑以下優惠券在每日早上11時，下午3時及6時，都可以以$1優惠價購買高麗蔘精/野櫻莓汁，更需要以八達通付款。

指定時段可以$1優惠價購買高麗蔘精/野櫻莓汁（圖片來源：貿發局）

【11】$1南非國寶茶｜華商顧問有限公司｜3D-A05

每日限量100包$1南非國寶茶（每包都有2個茶包）。

$1南非國寶茶每日限量100包（圖片來源：華商顧問有限公司）

【12】免費倍力康全效均衡營養粉｜倍力康｜3D-C18

可憑以下優惠券免費換領倍力康全效均衡營養粉/低糖完整均衡營養粉一包。

憑優惠券免費換領營養粉一包（圖片來源：倍力康）

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【13】$1雞胸午餐肉串｜營美健有限公司｜3D-A25

在美食博覽2024（美食展）期間，在每日早上下午1時及3時，每個時段都會發售各20串$1雞胸午餐肉串「餐餐肉」。

雞胸午餐肉很創新（圖片來源：營美健官網）

【14】$1魚陣營咖喱粗醬｜便食部落有限公司｜1A-A07

在8月15-17日每日下午3-5時，每日限量18樽$1魚陣營咖喱粗醬（原價：$41.9）。

咖喱粗醬同樣$1！（圖片來源：魚陣營＠hktvmall）

【15】$1飲大吟釀50ml｜酒魂株式會社｜3B-C01

由8月16日至18日，下午7時至9時，每日指定時間限定10個名額，可以用$1試飲到50ml指定大吟釀（原價：$280）。

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【16】$1加購精裝紅燒鮑魚｜鮑魚王 ｜1B-C17

在每日中午12及下午6時，都可以以購買任何產品，都可以以$1加購精裝紅燒鮑魚，每日限量30個。

【17】$1榴槤噹噹｜帝一榴｜1A-B20

在展期開始，每日推出限量20個$1榴槤噹噹。

榴槤控必食推介！（楊雙如攝）

【18】$1青海野生黑杞子｜迦勒Caleb’s｜1D-B23

在展期開始，每日推出限量20個$1青海野生黑杞子。

$1青海野生黑杞子（圖片來源：迦勒Caleb’s @Facebook）

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【19】$1豆豉鯪魚罐頭｜遠大罐頭食品｜1A-C02

在8月15-17日，可以以$1買豆豉鯪魚罐頭，一箱24罐，所以一共$24買一箱。每日限量100箱，每箱原價$360。

$24有一整箱豆豉鯪魚罐頭！（圖片來源：鷹金錢＠facebook）

【20】$1大地魚湯魚麵｜四海魚蛋｜1B-A21

由8月15-19日，每日頭20位客人，都可以用$1購買大地魚湯魚麵一包。

四海魚蛋 Four Seas Fish Balls@facebook

【21】$1金沙蝦子麵｜壽桃牌｜1E-A02

每日早上10點開始，限量30盒$1金沙蝦子麵禮盒。

【22】$1龜苓膏/西藏蟲草｜好棧 ｜1A-B16

在展期開始，每日推出限量50個$1龜苓膏及10條$1西藏蟲草。

【23】免費咖啡｜時鮮菓汁國際｜1B-B26

憑以下優惠券免費換領即磨泡沫咖啡一杯。

美食博覽幸運大抽獎｜消費滿$200即可參加

除了各項1蚊優惠及展會限定優惠，展會期間每日都會舉行幸運大抽獎。入場人士只要單一收據消費滿$200就可抽獎，每張收據最多可以抽獎5次。獎品總值超過50萬元，廚具及傢俬、美容產品及療程、各式美食、健康用品等你抽，買夠金額就千萬不要錯過！

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美食博覽2024｜每日主題活動

美食博覽2024｜熟食推介

香港01為你搜羅多款現場熟食，部分更是免費試食，想邊行美食博覽邊掃街？即睇。美食博覽2024熟食10+推介

美食博覽2024｜日期時間地址

日期：2024年8月15（星期四） 至8月19日 （星期一）

開放時間：上午10時至下午10時 （8月19日上午10時至下午6時）

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：由港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心，由灣仔渡輪碼頭步行至會展中心僅需數分鐘。



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