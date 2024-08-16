中秋盆菜9大推介｜鮑魚花膠/龍蝦/A5和牛42折起　人均$128+免運費

中秋節盆菜推介2024｜中秋除了吃月餅之外，一家人聚在一起，食盆菜就最適合！一大盆拿去加熱便可，一勞永逸。以下9大盆菜推介，有原隻鮑魚、龍蝦、花膠等貴價食材，仲有日式盆菜可吃到A5和牛。盆菜優惠人均$128起，還有一間低至42折，仲有免費送貨優惠！即睇下文。



中秋節盆菜2024推介【1】新同樂魚翅酒家 ── 南非鮑魚／即燒乳豬／刺參 78折+免運費

曾獲米芝蓮三星殊榮的新同樂魚翅酒家，推出「同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜」及「同樂鮑魚刺參花膠乳豬盆菜」，兩款盆菜同樣配有醬油浸農場雞、南非即食鮑魚、鮑汁扣鵝掌。「同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜」另配有醬扣元蹄、豆醬烤櫻桃鴨、北海道宗谷瑤柱甫等多款美食；「同樂鮑魚刺參花膠乳豬盆菜」則配有半隻即燒乳豬、50頭關東刺參、天洋花膠筒、北海道宗谷瑤柱甫，適合4-6位食用，家庭聚會剛剛好！現有優惠78折兼獨家免運費！

新同樂魚翅酒家

同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜配純釀醬油浸農場雞（4-6份）

優惠價：$2,438（人均$406）｜原價$3,088

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同樂鮑魚刺參花膠乳豬盆菜配純釀醬油浸農埸雞（4-6份）

優惠價：$3,938（人均$656）｜原價$4,988

優惠期：即日至2024年9月18日

＊外賣自取需最少4天前Whatsapp或致電9222 8943預約

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中秋節盆菜2024推介【2】巴辣仔烤魚雞煲 ── 四川盆菜／龍躉／鲍魚／送口水雞 低至$157＋免運費

喜歡吃川菜的，這家主打正宗四川烤魚，由成都名廚主理的巴辣仔烤魚雞煲就啱你口味，餐廳現有「極尚烤魚盆菜」，有沙巴龍躉、大連鲍魚、海蝦、花膠、魚肚、豬手、海参等多款昂貴食材，以四川風味烹調，設四川香辣味或老壇酸菜味，怕辣的還可選不辣，提早預訂還有免費口水雞／蔥油雞（4-6人份送半隻、10-12人份送一隻）贈送！人均低至$157！還有獨家免運費優惠！

巴辣仔烤魚雞煲 ── 四川盆菜／龍躉／鲍魚／送口水雞 低至$157（巴辣仔烤魚雞煲）

巴辣仔烤魚雞煲

極尚烤魚盆菜（4-6人份）

優惠價：$1,188（人均$198）

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極尚烤魚盆菜（10-12人份）

優惠價：$1,888（人均$157）

＊須提前一天下單並付款，再WhatsApp6265 6567確認訂單；口水雞／蔥油雞送完即止

優惠期：即日至2024年8月23日

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中秋節盆菜2024推介【3】豐食FEAST ── 溏心鮑魚／海參／燴花膠 人均$128＋免運費

豐食FEAST全新呈獻「鮑魚珍饈豐食盆菜」，有溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦等，多達16款矜貴的食材入饌，配以濃郁的鮑魚湯汁熬煮，預訂還會連同不鏽鋼鍋以真空冰鮮包裝方式送到府上，加熱即可食用！適合親友聚會、做節時加餸，現有85折兼獨家免運費優惠，人均只需$128！

FEAST

鮑魚珍饈豐食盆菜（4-6人份）

優惠價：$772（人均$128）｜原價$908

優惠期：2024年8月16日至2024年9月22日

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中秋節盆菜2024推介【4】月膳工房 ── 蠔皇吉品鮑／花膠／虎蝦 9折＋免運費

月膳工房推出足料中秋盆菜「吉品鮑羅萬有盆菜」，精挑十多款優質食材，主打蠔皇吉品鮑、滋補花膠、茄汁煎虎蝦、古法醬油雞、明爐燒肥鴨、蠔鼓及南乳豬手，月膳工房自設食品工場，食材保證當日新鮮製造，而且無色素添加、無味精、少鹽少油，相當健康。餐廳另有「團團圓圓至尊套餐」，除了有盆菜外，還有金玉滿堂富貴炒飯、黃金楊枝甘露，有主食有甜品，現有9折兼獨家免運費優惠！

月膳工房 ── 蠔皇吉品鮑／花膠／燒肥鴨 9折＋免運費（月膳工房）

月膳工房

吉品鮑羅萬有盆菜（4-6人份）

優惠價：$980（人均$163）原價$1088

吉品鮑羅萬有盆菜（8-12人份）

優惠價：$1,520（人均$126）｜原價$1,688

👉🏻✨9折＋免運費優惠預訂❤️

團團圓圓套餐（4-6人份）

優惠價：$1,250（人均$208）｜原價$1,388

團團圓圓套餐（8-12人份）

優惠價：$1,700（人均$141）｜原價$1,888

＊請於三日前WhatsApp9548 8348確認訂單

優惠期：即日至2024年9月11日

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中秋節盆菜2024推介【5】神燈海鮮酒家 ── 鮑汁花膠／元貝瓜脯／海參 低至76折＋免運費

神燈海鮮酒家推出「神燈海味盆菜」、「至尊釀鯪魚盆菜」兩款盆菜！兩款盆菜集合多達18款材料，均用料昂貴，有鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、貴妃雞、紅炆腩肉等美食，「至尊釀鯪魚盆菜」主打10頭鮑魚；「至尊釀鯪魚盆菜」主打酸鯪魚，任君選擇！現有低至76折優惠，仲有外賣直送免運費！

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神燈海鮮酒家

神燈海味盆菜（6人份）

優惠價$1,238（人均$206）｜原價$1,588

神燈海味盆菜（12人份）

優惠價$2,288（人均$190）｜原價$2,988

至尊釀鯪魚盆菜（6人份）

優惠價$1,238（人均$206）｜原價$1,588

至尊釀鯪魚盆菜（12人份）

優惠價$2,288（人均$190）｜原價$2,988

＊需提前最少3個工作天預訂

優惠期：即日至2024年12月18日

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中秋節盆菜2024推介【6】Fast Gourmet ── 首創酥皮龍蝦盆菜／珍寶帶子／黑毛豬腩 低至64折

Fast Gourmet是全港首創酥皮龍蝦盆菜的法國餐廳，吃膩了傳統中式盆菜的朋友可以一試！「酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜」可選法式龍蝦湯或招牌冬蔭龍蝦湯兩款湯底，食物包括龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、海蝦、藍青口、西班牙黑毛豬腩等矜貴食材，現有獨家優惠低至64折！

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Fast Gourmet

酥⽪龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（1-2人份）

優惠價：$399（人均$199）｜原價$528

酥⽪龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（4-6人份）

優惠價：1,088（人均$181）｜原價$1,688

＊需提前最少5個工作天預訂

優惠期：即日至2024年9月30日

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中秋節盆菜2024推介【7】黑木亭 ── 日式盆菜／A5和牛／波士頓龍蝦 低至42折

喜歡日式料理的，不妨試試黑木亭居酒屋的日式盆菜！「百花齊放鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋盆菜」右邊為壽喜燒、左邊為濃汁或麻辣炆豬手熬煮的濃汁兩個湯底，一個盆菜兩款口味！另外可額外加配A5宮崎和牛或波士頓龍蝦。餐廳另有「A5宮崎和牛壽喜盆菜」及「波士頓龍蝦盆菜」，3款均有磯煮鮑魚、日本帆立貝、深海虎蝦、廣島蠔等新鮮海鮮，現有優惠低至42折！

黑木亭

百花齊放鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋盆菜（6人份）

優惠價：$874（人均$145）｜原價$2,058

百花齊放鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋盆菜 （10人份）

優惠價：$1,415（人均$141）｜原價$3,331

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百花齊放鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋盆菜-配A5宮崎和牛（6人份）

優惠價：$1,045（人均$174）｜原價$2,460

百花齊放鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋盆菜-配A5宮崎和牛（10人份）

優惠價：$1,699（人均$169）｜原價$3,998

百花齊放鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋盆菜-配波士頓龍蝦（6人份）

優惠價：$1,153（人均$192）｜原價$2,306

👉🏻✨42折優惠預訂❤️

A5宮崎和牛壽喜盆菜（2人份）

優惠價：$599（人均$299）｜原價$897

A5宮崎和牛壽喜盆菜（6人份）

優惠價：$1,288（人均$241）｜原價$2,212

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波士頓龍蝦盆菜（2人份）

優惠價：$658（人均$329）｜原價$969

波士頓龍蝦盆菜（6人份）

優惠價：$1,299（人均$216）｜原價$2,058

＊需提前最少2個工作天向商戶預訂

優惠期：即日至2024年9月30日

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中秋節盆菜2024推介【8】六國酒店 粵軒中菜廳 ── 原隻鮑魚／遼參／花膠 人均$400起

六國酒店的粵軒中菜廳以新派粵式菜、經典懷舊菜式為主，今年共推出3款中秋盆菜（4人份），「粵軒聚寶盆菜」以海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚等經典美食入饌；「名廚御級精選盆菜」，有原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫；最後「名廚頂級精選盆菜」，除原隻鮑魚外，也有遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫等，3款盆菜均由名廚主理，人均$400起！

六國酒店 粵軒中菜廳

粵軒聚寶盆菜（4人份）

優惠價：$1,600（人均$400）

👉🏻✨優惠價預訂❤️ 名廚御級精選盆菜（4人份）

優惠價：$2,180（人均$545）

👉🏻✨優惠價預訂❤️ 名廚頂級精選盆菜（4人份）

優惠價：$2,680（人均$670）

👉🏻✨優惠價預訂❤️ ＊須於取貨日期最少5日前預訂

優惠期：即日至2024年12月31日

中秋節盆菜2024推介【9】8度海逸酒店 ── 原隻鮑魚／花膠／8小時熬煮秘製醬汁 82折

8度海逸酒店推出「自家製傳統盆菜」，盆菜採用珍貴食材入饌，有原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等，一共高達16款美食等。不得不提的是，盆菜秘製醬汁是以鮑魚、金華火腿等矜貴食材，輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成，所有食材的精華都融合在湯汁裡，相當惹味！現有82折優惠。

8度海逸酒店 ── 原隻鮑魚／花膠／8小時熬煮秘製醬汁 82折（8度海逸酒店）

8度海逸酒店

自家製傳統盆菜（2人份）

優惠價：$488（人均$594）

👉🏻✨82折優惠預訂❤️

自家製傳統盆菜（4人份）

優惠價：$975（人均$1,188）

👉🏻✨82折優惠預訂❤️

自家製傳統盆菜（6人份）

優惠價：$1,303（人均$1,588）

👉🏻✨82折優惠預訂❤️

自家製傳統盆菜（8人份）

優惠價：$1,713（人均$2,088）

👉🏻✨82折優惠預訂❤️ ＊取貨日期最少3日前預訂致電2126 1960預約

優惠期：即日至2024年11月23日