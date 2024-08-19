國家隊訪港門票懶人包｜8.29訪港示範購票連結＋港隊祝捷巡遊詳情

國家隊訪港門票懶人包｜巴黎奧運圓滿閉幕，國家隊及港隊奧運代表同樣創下歷來奧運最佳成績！國家隊將於8月29日至31日訪港，並參與綜藝節目及運動示範表演，不過訪港運動員名單仍有待公布。另外，港隊奧運代表團將於8月21日進行巴士巡遊與市民同賀！即看內文了解詳情！



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國家隊奧運代表團8.29訪港 進行大匯演及運動項目示範

中國國家隊巴黎奧運代表團將於8月29日至8月31日赴港，進行為期3日訪問活動。代表團8月29日將抵港，到訪香港體育學院與香港運動員交流，並出席由港府舉行的歡迎會及晚宴。代表團其後將會出席3場公開活動，包括「奧運健兒大匯演」及「奧運健兒展風采」。

「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於8月30日晚上在伊利沙伯體育館舉行，「奧運健兒展風采」運動項目示範則將在8月31日上午舉行，分別於伊利沙伯體育館舉行羽毛球、體操及乒乓球示範表演；維多利亞公園游泳池則舉行跳水及游泳示範表演。

至於近月爆紅的跳水奧運冠軍全紅嬋會否隨團到港，仍是未知知數，因訪港運動員名單稍後才公布。

奧運健兒大匯演

日期：2024年8月30日（星期五）

時間：20:00 - 21:30

地點：伊利沙伯體育館



奧運健兒展風采（羽毛球、體操及乒乓球示範表演）

日期：2024年8月31日（星期六）

時間：09:30 - 11:30

地點：伊利沙伯體育館



奧運健兒展風采（跳水及游泳示範表演）

日期：2024年8月31日（星期六）

時間：09:30 - 11:30

地點：維多利亞公園游泳池



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門票8.22公開發售每張$20 採實名制售票

「奧運健兒大匯演」綜藝節目及「奧運健兒展風采」運動項目示範將於8月22日上午10時起於於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票方式公開發售，門票合共5300張。

國家隊訪港演出門票每張$20，不設優惠票，每人每次限購2張，需要進行實名登記。活動當日場內亦不設取票服務，成功購票的市民需要於8月30日前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。

由於門票採用實名制，觀眾進場需要出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件以核實個人資料，入場輪候時間可能會較長，而無法出示文件將被拒入場，所有已繳款項亦不會獲退還。

大會亦安排了電視台轉播活動，安在家中都可以欣賞到國家隊奧運健兒的精彩表演！

奧運健兒大匯演及奧運健兒展風采購票詳情：

門票發售日期：2024年8月22日（星期四）上午10時起

門票售價：$20／張



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港隊奧運代表團8.21巴士巡遊 途徑尖沙咀及中環

港隊代表團在巴黎奧運取得兩金兩銅，創港隊歷來奧運最佳成績。特區政府亦將舉行一系列祝捷活動。

巴黎奧運港隊代表團將於8月21日上午10時15分進行巴士巡遊，參與的運動員、教練及其他代表團成員將分別乘坐兩輛開篷巴士，由沙田體育學院開出，途徑大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓、皇后大道中、中環天星碼頭，至11時45分抵達終點添馬公園。

港隊奧運代表團將於8月21進行巴士巡遊。（資料圖片）

港隊代表團抵達添馬公園後將與學生進行交流，分享奧運經歷，並出席特區政府舉行舉行的午宴及返港歡迎儀式。

港隊奧運代表團巴士巡遊路線及詳情：

日期：2024年8月21日（星期三）

時間：10:15 - 11:45

路線：沙田體育學院（10:15）➜ 大圍港鐵站（10:30）➜ 尖沙咀鐘樓（11:00）➜ 中環天星碼頭（11:35）➜ 添馬公園（11:45）

最佳觀賞位置：大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓、中環天星碼頭



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