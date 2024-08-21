中秋好去處市集4大推介｜200檔賣文創產品＋紀念品　必去中環街市

中秋節快到，有頭緒到哪裡賞月嗎？《香港01》好食玩飛記者介紹7個賞月好地方啦！最令人期待的有本地設計師阿青聯乘的主題市集、甜品市集等等，而每個市集都各具特色，有猜燈謎、古董影樓、扭蛋區等等，立即看內文安排中秋節行程啦！



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中秋好去處【1】 阿青小矮人村莊手作市集

香港本地插畫師阿青跟賽馬會創意藝術中心合作，聯乘2024年的中秋市集，主題為小矮人村莊，插畫師阿青希望村外人藉著中秋節日來臨村莊，一同享受中秋氣氛！活動想當豐富，有紮染輕體驗工作坊、工作室導賞之外，還有猜燈謎、集點卡遊戲等等，重頭戲更加是打卡位「阿青許願樹」，大家一定要來放低願望呀！

阿青小矮人村莊手作市集

舉辦日期：9月14-15日

時間：1PM-7PM

地點：JCCAC 賽馬會創意藝術中心中庭、L1 藝廊及2樓平台

費用：待公布



中秋好去處【2】饒宗頤文化館中秋市集

第二屆美孚饒館花燈節要來了！一連5天的豐富行程已為大家準備好，市集會舉行免費的手繪花燈工作坊，收集2,000個由市民參與繪畫的花燈，掛滿在饒館的戶外位置，是打卡必到位置！

被收集作品的市民也可以前來尋找自己的花燈，別具意義！與此同時，市集亦會舉辦粵語日夜展覽、插畫師聯乘的扭蛋區等等，甚至有古董影樓相機即影即有活動和巨大插畫充氣打卡裝置。

饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：2PM-9PM（14、15日）/ 4PM-10PM（16、17日）/ 1PM-8PM（18日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內 + 戶外市集攤檔)

費用：待公布



中秋好去處【3】Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

Marketoo市集與Hello Wong首個聯乘的主題市集將於9月一連兩個星期進行，當中的攤擋有本地自家設計產品、手作產品、手工飲品和食品，除左近200間攤檔外, 也有Hello Wong搞笑插畫燈籠、中秋吞POP主題活動和中秋主題紀念品，勿錯過啦！

Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

舉辦日期：9月6-19日

時間：12PM-8PM

地點：中環街市2樓24小時行人通道及1樓活動場地

費用：待公布



中秋好去處【4】抹茶市集

召喚抹茶控！2024年抹茶祭@表哥表妹要為大家帶來抹茶甜點巡禮啦！由於上年Coffee & Bagel market非常成功，反應相當熱烈，所以要繼續把吃甜品的風氣發揚光大！所有甜品由經驗豐富的甜點師製作，種類多元化！除此之外，還有抹茶小物的插畫師，市集氣氛更濃厚！

抹茶祭@表哥表妹市集 Matcha Fest BGBM Market

舉辦日期：9月7-8日

時間：12PM-8PM

地點：The Mills 南豐紗廠 1樓

費用：免費



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