中秋好去處｜市集商場13大推介　200檔文創產品市集+LED火龍表演

中秋好去處｜中秋節約上家人好友逛逛市集、商場，感受中秋佳節氣氛！《香港01》好食玩飛記者整合13個中秋好去處，灣仔利東街有精彩LED火龍表演，旺角朗豪坊、荔枝角D2 Place、中環街市、南豐紗廠等均設中秋市集，每個都各具特色，有猜燈謎、古董影樓、扭蛋區等等，立即看內文安排中秋節行程啦！



每年利東街的LED火龍表演都會吸引大批市民觀賞。（資料圖片）

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中秋好去處【1】利東街LED火龍+綵燈會

一年一度的利東街「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會將於今年中秋節正日（9 月 17 日）晚上8時半舉行，LED火龍登長達18米，宛如古代巨龍身上的麟片般靈活生動，加上LED醒獅及鼓樂演出，將節日熱鬧氣氛推至最高峰！舞龍路線由利東街中庭延至皇后大道東入口，再前往莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，街道兩端入口均有定點表演，歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞和打卡！

與此同時，由即日起至10月15日會舉行綵燈會，逾800個燈籠、剪紙、紙紮。由中國頂級花燈大師製作的舞動金魚造型燈籠，魚身線條優雅俐落，締造出魚兒在絢麗的燈籠海之中翩翩起舞的效果！

綵燈會

舉辦日期：即日至10月15日

時間：10:00-23:00（每日下午5時亮燈）

地點：灣仔利東街



LED火龍

舉辦日期：9月17日

時間：20:30-21:30

地點：灣仔利東街



中秋好去處市集【2】荔枝角D2 Place人月厚豚圓市集

荔枝角D2 Place的中秋市集每年都人氣旺盛。今年則由Market Too聯乘插畫cheeky cheeky厚面子主辦，當中有近70間本地設計、手作品牌加入，部份品牌更設計中秋主題商品。此外，亦有有趣的市集活動，包括DIY填色燈籠工作坊、搞笑猜燈謎遊戲等，活動同樣亦有免費記念品可換領，有主題鎖匙扣、徽章和插畫扇。當然少不了月亮造型打卡位！

Market Too聯乘插畫cheeky cheeky厚面子於D2 Place ONE舉行人月厚豚圓市集。（ig@marketoohk）

荔枝角D2 Place Marketoo市集 x cheeky cheeky – 人月厚豚圓市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：13:00-20:00（中秋節正日9月17日延長開放至22:00)

地點：荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 2樓 The Space



中秋好去處市集【3】朗豪坊Honey Moon中秋市集

白紙市集聯乘本地插畫家Johnee Lau，一連28日於朗豪坊9樓至12樓長廊舉辦Honey Moon中秋市集。除了有近40個檔位，還有限時Johnee Lau設計中秋系列3款紀念品，布袋、花燈及杯墊可免費換領。

朗豪坊 x 白紙市集 x Johnee – Honey Moon中秋市集

舉辦日期：9月2-30日

時間：12:00-21:00

地點：旺角朗豪坊9樓至12樓長廊



中秋好去處市集【4】中環街市Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

Marketoo市集與Hello Wong首個聯乘的主題市集將於9月一連兩個星期進行，當中的攤擋有本地自家設計產品、手作產品、手工飲品和食品，除左近200間攤檔外, 也有Hello Wong搞笑插畫燈籠、中秋吞POP主題活動和中秋主題紀念品，勿錯過啦！

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Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

舉辦日期：9月6-19日

時間：12:00-20:00

地點：中環街市2樓24小時行人通道及1樓活動場地



中秋好去處市集【5】 石硤尾阿青小矮人村莊手作市集

香港本地插畫師阿青跟賽馬會創意藝術中心合作，聯乘2024年的中秋市集，主題為小矮人村莊，插畫師阿青希望村外人藉著中秋節日來臨村莊，一同享受中秋氣氛！活動相當豐富，有紮染輕體驗工作坊、工作室導賞之外，還有猜燈謎、集點卡遊戲等等，重頭戲更加是打卡位「阿青許願樹」，大家一定要來放低願望呀！

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阿青小矮人村莊手作市集

舉辦日期：9月14-15日

時間：13:00-19:00

地點：石硤尾白田街30號 JCCAC 賽馬會創意藝術中心中庭、L1 藝廊及2樓平台



中秋好去處市集【6】美孚饒宗頤文化館中秋市集+夜光龍表演+2,000盞花燈

饒宗頤文化館全館開放以來已經踏入第10個年頭，適逢中秋佳節9月14日至9月18日舉行年度開放日，邀請市民走進藏身於城市中的活化歷史建築群，體驗豐富中秋活動，包括大型中秋市集《人凡兩團圓》、古蹟導賞遊、2,000盞由市民繪畫的花燈、插畫師聯乘的扭蛋區、古董影樓相機即影即有活動。中秋節當日還有幻影夜光龍表演，在場觀眾還可輕輕觸碰龍身，沾沾「龍」氣，象徵著吉祥如意、事事順心！

饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：14:00-21:00（14、15日）/ 16:00-22:00（16、17日）/ 13:00-20:00（18日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內 + 戶外市集攤檔)



中秋好去處【7】荃灣廣場糖果色幸福燈籠陣

荃灣廣場由9月12日至10月31日將為大家帶來「Blooms of Happiness 快樂綻放」，特設5米高多巴胺粉紅巨萌毛毛兔及3米高巨型滿月，同場更設逾200個小燈籠製成的糖果色幸福燈籠陣。另外更為大家準備了不少中秋特備節目，包括街舞表演、彩繪體驗、魔術表演、大派閃光棒等，盡情綻放多巴胺！

荃灣廣場推出「月滿中秋•限定賞」，在以下其中一間商戶： CROCS、 Petmium寵物百貨、Popcorn General Store、 Simple L及偶遇台北，消費滿$1,500，即賞【Pinkoi x Moomin】Moomin璀璨中秋月餅禮盒 （限量版）！

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荃灣廣場糖果色幸福燈籠陣

舉辦日期：9月12日至10月31日

時間：10:30-22:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園



中秋好去處【8】大埔Lake House「Blue Moon 2024」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，將於9月7日至18日下午6時至11點舉行「Blue Moon 2024」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高月兔等。

另外又有賞月小船，或可放水燈祈福，氣氛浪漫。提提有興趣的朋友，活動門票售價$30起，而且需現場購票，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場。

大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：9月7日至18日

時間：18:00-23:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：$30起



中秋好去處【9】YOHO MALL形點「YOHO『寵』愛中秋」

YOHO MALL形點有迪士尼小熊維尼及勞蘇陪大家慶中秋！由即日起至9月22日期間，小熊維尼及勞蘇將首度登陸元朗「YOHO MALL」 山下菓子甜蜜花園限定店，現場還提供4大打卡位，包括1.4米高的立體勞蘇公仔、巨大化草莓勞蘇及小熊維尼頭像打卡裝置，以及小熊維尼之森，帶你走入可愛的小熊維尼世界，盡情與牠們打卡影相。而同場亦有超過50件會場獨家精品，如毛絨匙扣、初秋適用的輕便毛毯、Winnie the Pooh抱抱士多啤梨抱枕等，不少還是日本及澳洲直送！迪士尼及勞蘇Fans絕不能錯過！

此外，商場亦設有「中秋美食及寵物精品市集」，和可愛的小熊維尼及勞蘇打完卡後，還可順道逛逛行集！

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大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：9月4日至9月22日

時間：11:00-21:00

地點：YOHO MALL I 中庭



中秋好去處【10】MOKO 新世紀廣場「MOKO呼嚕Panda遊世界」

MOKO新世紀廣場將於9月17日至10月13日舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」，響應新一對國寶大熊貓10月1日抵港盛事！商場設有多個打卡位，當中最吸引的，當然是4米長的側臥大熊貓，大肚腩還會隨著呼吸時大時小，發出「呼嚕呼嚕」的打呼聲音！非常逼真可愛。此外，商場還會於中秋期間，有一連串熊貓相關活動，如熊貓三寶見面會、餵食超仿真熊貓、熊貓沙畫作品展等，如完成商場指定活動，還可換取中秋熊貓燈籠！

MOKO新世紀廣場將於9月17日至10月13日舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」。（MOKO新世紀廣場官方圖片）

MOKO 新世紀廣場「MOKO呼嚕Panda遊世界」

舉辦日期：9月17日至10月13日

時間：10:00-22:00

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR層中庭



MOKO呼嚕Panda遊世界 — 「熊貓三寶」見面會

日期：2024年9月17、18、22、29日及10月1日



MOKO呼嚕Panda遊世界 — 餵食巨型熊貓

日期：2024年9月17日（星期二）及10月1日（星期二）

＊詳情請留意商場日內公布



中秋好去處【11】維多利亞公園 甲辰年(2024)市區中秋綵燈會x保良市集

由保良局舉行的「維園中秋保良市集」將於9月12至14日晚上6時半至晚上11時，在維多利亞公園舉行！除了有大型綵燈會外，市集將販售一系列傳統文化藝術品、本地手工藝品、中秋小物、節慶傳統小食等，還有多個創意工作坊，如即製手作燈籠、中國書法體驗及漢服體驗等，充滿濃厚中華文化特色，在中秋佳節下逛這個市集，相當有節日氣氛！

維多利亞公園 甲辰年(2024)市區中秋綵燈會x保良市集

舉辦日期：2024年9月12-14日

時間：18:30-23:00

地點：維園6號足球場 （近天后站出入口）



中秋好去處【12】Mikiki「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集

新蒲崗Mikiki商場由即日起至10月1日有「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集，商場中庭將化身成結合現代元素的中式「秋月庭院」給你盡情打卡！庭院內更有2米高的巨型滿月裝置以及玉兔擺設，充滿濃厚節日氣息。打完卡還可在商場內逛市集，市集匯聚逾30個本地特色品牌，售賣多款中秋節應節食品、精緻禮盒、人氣小食及生活用品等，當中連主打爆餡糯米糍的人氣老字號「民豐粉麵行」也會有期間限定店！

而在中秋前夕（9月15日），Mikiki商場還會請來本地新晉女歌手黃曦桃Tao Tao、《全民造星5》盧信宥Ash，以及創作歌手張明偉Aaryn現場演唱！此外，商場更會舉辦多個工作坊，包括寵物月餅工作坊（9月14、18日）、親子水墨畫燈籠工作坊（9月15日）及幻彩月球燈工作坊（9月21日），有興趣緊記Mark實日子啦！

Mikiki「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集

舉辦日期：即日至10月1日

時間：11:30-21:00

地點：Mikiki 地下中庭A區（近六福）



中秋好去處【13】啟德AIRSIDE Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT

啟德AIRSIDE於2024年9月14日至18日將會有「Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT」市集，市集除了聯乘人氣插畫家「香城」設計可愛兔兔擺設，可打卡影相外，還有超過100間攤檔，部分品牌更有中秋主題產品。此外，市集將舉行一連串的文化活動，如Busking、玩遊戲贏獎品等，讓你過一個多元化、玩味十足的中秋節！

啟德AIRSIDE於2024年9月14日至18日將會有「Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT」市集。（Instagram@marketoohk）

Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT

舉辦日期：9月14日至9月18日

時間：13:00-20:00（9月17日延長至22:00）

地點：九龍啟德協調道2號



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