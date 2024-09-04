中秋好去處｜市集商場8大推介　200檔文創產品市集+睇LED火龍表演

中秋好去處｜中秋節約上家人好友逛逛市集、商場，感受中秋佳節氣氛！《香港01》好食玩飛記者整合9個中秋好去處，灣仔利東街有精彩LED火龍表演，旺角朗豪坊、荔枝角D2 Place、中環街市、南豐紗廠等均設中秋市集，每個都各具特色，有猜燈謎、古董影樓、扭蛋區等等，立即看內文安排中秋節行程啦！



每年利東街的LED火龍表演都會吸引大批市民觀賞。（資料圖片）

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中秋好去處【1】利東街LED火龍+綵燈會

一年一度的利東街「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會將於今年中秋節正日（9 月 17 日）晚上8時半舉行，LED火龍登長達18米，宛如古代巨龍身上的麟片般靈活生動，加上LED醒獅及鼓樂演出，將節日熱鬧氣氛推至最高峰！舞龍路線由利東街中庭延至皇后大道東入口，再前往莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，街道兩端入口均有定點表演，歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞和打卡！

與此同時，由即日起至10月15日會舉行綵燈會，逾800個燈籠、剪紙、紙紮。由中國頂級花燈大師製作的舞動金魚造型燈籠，魚身線條優雅俐落，締造出魚兒在絢麗的燈籠海之中翩翩起舞的效果！

綵燈會

舉辦日期：即日至10月15日

時間：10:00-23:00（每日下午5時亮燈）

地點：灣仔利東街



LED火龍

舉辦日期：9月17日

時間：20:30-21:30

地點：灣仔利東街



中秋好去處市集【2】荔枝角D2 Place人月厚豚圓市集

荔枝角D2 Place的中秋市集每年都人氣旺盛。今年則由Market Too聯乘插畫cheeky cheeky厚面子主辦，當中有近70間本地設計、手作品牌加入，部份品牌更設計中秋主題商品。此外，亦有有趣的市集活動，包括DIY填色燈籠工作坊、搞笑猜燈謎遊戲等，活動同樣亦有免費記念品可換領，有主題鎖匙扣、徽章和插畫扇。當然少不了月亮造型打卡位！

Market Too聯乘插畫cheeky cheeky厚面子於D2 Place ONE舉行人月厚豚圓市集。（ig@marketoohk）

荔枝角D2 Place Marketoo市集 x cheeky cheeky – 人月厚豚圓市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：1PM-8PM（中秋節正日9月17日延長開放至10PM)

地點：荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 2樓 The Space



中秋好去處市集【3】朗豪坊Honey Moon中秋市集

白紙市集聯乘本地插畫家Johnee Lau，一連28日於朗豪坊9樓至12樓長廊舉辦Honey Moon中秋市集。除了有近40個檔位，還有限時Johnee Lau設計中秋系列3款紀念品，布袋、花燈及杯墊可免費換領。

朗豪坊 x 白紙市集 x Johnee – Honey Moon中秋市集

舉辦日期：9月2-30日

時間：12PM-9PM

地點：旺角朗豪坊9樓至12樓長廊



中秋好去處市集【4】中環街市Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

Marketoo市集與Hello Wong首個聯乘的主題市集將於9月一連兩個星期進行，當中的攤擋有本地自家設計產品、手作產品、手工飲品和食品，除左近200間攤檔外, 也有Hello Wong搞笑插畫燈籠、中秋吞POP主題活動和中秋主題紀念品，勿錯過啦！

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Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

舉辦日期：9月6-19日

時間：12PM-8PM

地點：中環街市2樓24小時行人通道及1樓活動場地



中秋好去處市集【5】 石硤尾阿青小矮人村莊手作市集

香港本地插畫師阿青跟賽馬會創意藝術中心合作，聯乘2024年的中秋市集，主題為小矮人村莊，插畫師阿青希望村外人藉著中秋節日來臨村莊，一同享受中秋氣氛！活動相當豐富，有紮染輕體驗工作坊、工作室導賞之外，還有猜燈謎、集點卡遊戲等等，重頭戲更加是打卡位「阿青許願樹」，大家一定要來放低願望呀！

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阿青小矮人村莊手作市集

舉辦日期：9月14-15日

時間：1PM-7PM

地點：石硤尾白田街30號 JCCAC 賽馬會創意藝術中心中庭、L1 藝廊及2樓平台



中秋好去處市集【6】美孚饒宗頤文化館中秋市集+夜光龍表演+2,000盞花燈

饒宗頤文化館全館開放以來已經踏入第10個年頭，適逢中秋佳節9月14日至9月18日舉行年度開放日，邀請市民走進藏身於城市中的活化歷史建築群，體驗豐富中秋活動，包括大型中秋市集《人凡兩團圓》、古蹟導賞遊、2,000盞由市民繪畫的花燈、插畫師聯乘的扭蛋區、古董影樓相機即影即有活動。中秋節當日還有幻影夜光龍表演，在場觀眾還可輕輕觸碰龍身，沾沾「龍」氣，象徵著吉祥如意、事事順心！

饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：2PM-9PM（14、15日）/ 4PM-10PM（16、17日）/ 1PM-8PM（18日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內 + 戶外市集攤檔)



中秋好去處【7】荃灣廣場糖果色幸福燈籠陣

荃灣廣場由9月12日至10月31日將為大家帶來「Blooms of Happiness 快樂綻放」，特設5米高多巴胺粉紅巨萌毛毛兔及3米高巨型滿月，同場更設逾200個小燈籠製成的糖果色幸福燈籠陣。另外更為大家準備了不少中秋特備節目，包括街舞表演、彩繪體驗、魔術表演、大派閃光棒等，盡情綻放多巴胺！

荃灣廣場推出「月滿中秋•限定賞」，在以下其中一間商戶： CROCS、 Petmium寵物百貨、Popcorn General Store、 Simple L及偶遇台北，消費滿$1,500，即賞【Pinkoi x Moomin】Moomin璀璨中秋月餅禮盒 （限量版）！

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荃灣廣場糖果色幸福燈籠陣

舉辦日期：9月12日至10月31日

時間：上午10時半至下午10時

地點：荃灣廣場L5空中樂園



中秋好去處【8】大埔Lake House「Blue Moon 2024」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，將於9月7日至18日下午6時至11點舉行「Blue Moon 2024」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高月兔等。

另外又有賞月小船，或可放水燈祈福，氣氛浪漫。提提有興趣的朋友，活動門票售價$30起，而且需現場購票，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場。

大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：9月7日至18日

時間：下午6:00-11:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：$30起



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