SHINee泰民10月香港開演唱會+BIGBANG太陽香港站｜附優先購票連結

韓國2大天團成員來港開個人演唱會！韓國男團SHINee的「全能忙內」泰民近日就宣布將在2024年10月5日，首次以個人身分來港開演唱會！人氣天團BIGBANG成員太陽則相隔7年重回香港開個人演唱會！即看日期、時間及票價，隨時準備搶飛！



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SHINee泰民演唱會香港站 門票8.30優先發售

韓國男團SHINee於今年4月剛完成香港專場演唱會，成員泰民近日就宣布將首次來港舉行「Ephemeral Gaze」個人演唱會！世界巡迴演唱會香港站將在2024年10月5日於香港亞洲博覽館Hall 10舉行，而香港站將會是世界巡迴演唱會的第六站。

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泰民世界巡迴演唱會香港站將在10月5日舉行。（圖片來源：Trip.com）

雖然目前香港站的歌單還沒公布，但就可以率先了解門票選項！香港站門票價分為HK$2,180、$2,080、$1,780、$1,480及$780，不同門票將享有不同粉絲專屬福利，包括綵排、歡送環節、親筆簽名海報、限定小卡、掛繩等，各位TAEMate準備狂歡！

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泰民「Ephemeral Gaze」世界巡迴演唱會 香港站票價及粉絲福利：

票價：HK$2,180（VVIP）／$2,080（VIP）／$1,780／$1,480／$780

優先發售日期及時間：2024年8月30日中午12:00 - 2024年8月31日晚上11:59

優先發售平台：Trip.com 手機應用程式

粉絲福利：

$2,180 門票：綵排、歡送環節、掛繩、親筆簽名海報（40名）、官方海報、限定小卡

$2,080 門票：歡送環節、親筆簽名海報（30名）、官方海報 、限定小卡

$1,780 門票：親筆簽名海報（30名）、官方海報 、限定小卡

$1,480 門票：官方海報 、限定小卡

$780 門票：官方海報 、限定小卡



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泰民演唱會香港站門票將於2024年8月30日中午12時於Trip.com手機App獨家優先開售，並在9月2日於售票平台公開發售。想提高搶到門票既機率，就要事先下載Trip.comApp並註冊成為會員，隨時準備搶飛！

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泰民「Ephemeral Gaze」世界巡迴演唱會 香港站門票及詳情：

票價：HK$2,180（VVIP）／$2,080（VIP）／$1,780／$1,480／$780

優先發售日期及時間：2024年8月30日中午12:00 - 2024年8月31日晚上11:59

優先發售平台：Trip.com 手機應用程式

演出日期：2024年10月5日（星期六）

演出時間：20:00

演出地點：亞洲國際博覽館Hall 10

入場時間：於演出前約60分鐘入場



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BIGBANG太陽演唱會香港站 門票$799起8.29優先發售

身為韓國音樂歷史上最具影響力的組合BIGBAN至今仍然超高人氣，擔任BIGBANG主唱的成員太陽更將時隔7年重回香港，於10月5日在亞博舉行《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》個人演唱會！VIP們準備好了嗎！

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BIGBANG太陽演唱會香港站將於10月5日舉行（圖片來源：Trip.com）

目前太陽香港演唱會歌單還未釋出，全場皆為劃位座席，門票合共4種，分別為HK$1,999（VIP Package）、$1,499、$999及$799。最貴的$1,999 VIP Package除了可以在最近距離欣賞太陽的演出，更有「演前Soundcheck活動」、「VIP紀念卡牌及掛繩」及「官方周邊VIP專屬排隊」等專屬粉絲福利！

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《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》票價及粉絲福利：

票價：HK$1,999／$1,499／$999／$799

優先發售日期及時間：2024年8月29日上午10:00 – 晚上11:59

優先發售平台：Trip.com 手機應用程式

粉絲福利：

$1999 門票：演前Soundcheck活動、VIP紀念卡牌及掛繩、官方周邊VIP專屬排隊



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《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》香港站門票將於2024年8月29日早上10時於Trip.com手機應用程式首輪優先發售，及後將在9月3日於售票平台公開發售。想提高搶到門票既機率，就要事先下載Trip.com手機應用程式並註冊成為會員，較定鬧鐘準備搶飛！

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《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》門票及詳情：

票價：HK$1,999／$1,499／$999／$799

優先發售日期及時間：2024年8月29日上午10:00 – 晚上11:59

優先發售平台：Trip.com 手機應用程式

演出日期：2024年10月5日（星期六）

演出時間：19:00

演出地點：亞洲國際博覽館Arena

入場時間：於演出前約60分鐘入場



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