中秋好去處2024｜賞月活動14推介　大澳花燈節+大坑舞火龍+綵燈會

中秋好去處2024｜9月17日中秋節將至，大家對於中秋活動有想法了嗎？《香港01》好食玩飛記者就率先整理14大中秋節綵燈會和賞月活動，包括氣勢十足大坑舞火龍、維園綵燈會、大澳水鄉花燈節等，快點約定親朋好友一齊感受不一樣的中秋節！



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中秋好去處【1】大坑舞火龍

銅鑼灣大坑舞火龍是至古以來的傳統習俗，相傳在十九世紀的一次中秋節前夕發生瘟疫，其中一名村民得到菩薩報夢，在中秋期間連續3晚圍繞整個村落舞火龍、敲鑼打鼓，就能驅走瘟疫，最後成功驅走瘟疫，成為了地區的習俗。至今更被列入為國家級非物質文化遺產，每年都吸引大批觀眾。

而今年的舞火龍活動將於9月16至18日晚上約8時15分至10時30分舉行。此外，於9月17日晚上約10時45分至11時30分，舞火龍活動亦會於鄰近的維多利亞公園舉行。

大坑舞火龍

舉辦日期：9月16-18日

時間：晚上約8:15至10:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）



中秋好去處【2】維多利亞公園綵燈會

今年中秋，維多利亞公園會在9月12日至18日於一號至六號足球場舉行綵燈會，讓大家看燈飾感受中秋氣氛。今屆綵燈會亦加入了「學生綵燈設計展」，讓學生發揮創意，設計「國慶」主題的花燈，屆時學生的綵燈作品便會在維園的「巨型藝術生命之樹」展示。

維多利亞公園綵燈會

舉辦日期：9月12-18日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：銅鑼灣興發街1號 維多利亞公園（一號至六號足球場）



中秋好去處【3】灣仔藍屋花燈節

灣仔「We嘩藍屋」今年將於9月7日晚上6時起舉行花燈節。藍屋以「藍夜·秋物語」為主題，舉辦多項中秋工作坊，其中包括手繪花燈製作日，花燈製造後會掛在花燈節展示，另外亦有月兔摺紙、手作湯圓、手作餃子工作坊等，部份免費報名參加。詳情可留意「We嘩藍屋」Facebook或Instagram專頁。

灣仔藍屋花燈節

舉辦日期：9月7日至10月4日

地點：灣仔石水渠街72A 號街 4 號地舖地舖及慶雲



中秋好去處【4】文化中心露天廣場綵燈會

由政府舉辦的甲辰年中秋綵燈會，亦會在文化中心露天廣場舉行，日期為9月6日至10月6日，亮燈時間為晚上6時半至11時，而中秋節正日（9月17日）更會延長亮燈至凌晨12時，活動詳情將於稍後公布。綵燈會不僅會展示不同主題的璀璨綵燈，亦有安排內地藝團來港演出，向大眾展示豐富多樣的中國民族風采和傳統文化。

文化中心露天廣場綵燈會

舉辦日期：9月6日-10月6日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：尖沙咀梳士巴利道香港九龍香港文化中心十號



中秋好去處【5】大澳水鄉花燈節

在中秋節期間，大澳居民會在海旁的漁村中舉行為期 20 天的節慶活動，在每個角落掛上色彩繽紛的手作彩繪燈籠，新基大橋和大涌橋亦是每年最佳打卡熱點！

大澳民間藝術創作團體「大澳非茂里」亦將於今年9月1日至9月22日舉行一連22日中秋節活動。當中包括手繪燈籠工作坊、親子頌缽體驗工作坊等，有興趣的朋友可先到「大澳非茂里」Facebook或Instagram報名。

大澳水鄉花燈節

時間：待公布

地點：大澳吉慶前街



中秋好去處【6】黃大仙綵燈會《嗇色園非遺薈萃綵燈節》

黃大仙祠園今年將於9月15日至10月6日舉辦《嗇色園非遺薈萃綵燈節》，除了慶祝中秋節外，還會同時慶祝赤松黃大仙師寶誕及國慶日，期間將舉行一連串精彩活動，包括大型綵燈展覽、非物質文化遺產藝術表演、展示活動等。而今年綵燈節更會長達三星期，其中於9月21日晚上8時30分，還會有「黃大仙寶誕——紫氣龍騰耀香江」無人機匯演在灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉行，多達2,000架無人機將在維港上空展現黃大仙寶像！

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黃大仙綵燈會 《嗇色園非遺薈萃綵燈節》

黃大仙綵燈會

舉辦日期：9月15日至10月6日

時間：早上10:00-晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：黃大仙祠、廟宇廣場、黃大仙廣場



中秋好去處【7】利東街「LED 火龍舞鼓賀中秋」

利東街一年一度的「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會將於9月17日中秋正日的晚上8時半舉行！不但有足足長達18米的LED火龍，還會有LED醒獅及鼓樂表演，LED的舞龍將由利東街中庭一路前行到莊士頓道入口，而在街道兩端均有長達一小時的定點表演！此外，由即日起至10月15日會利東街亦會舉行綵燈會，超過800個燈籠、剪紙、紙紮高高掛於利東街各處，相當有節日氣氛。

利東街「LED 火龍舞鼓賀中秋」

綵燈會

舉辦日期：即日至10月15日

時間：早上10:00-晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：灣仔利東街



LED火龍

舉辦日期：9月17日

時間：晚上8:30-9:30

地點：灣仔利東街



中秋好去處市集【8】美孚饒宗頤文化館中秋市集+夜光龍表演+2,000盞花燈

饒宗頤文化館全館開放以來已經踏入第十個年頭，適逢中秋佳節9月14日至9月18日舉行年度開放日，邀請市民走進藏身於城市中的活化歷史建築群，體驗豐富中秋活動，包括大型中秋市集《人凡兩團圓》、古蹟導賞遊、2,000盞由市民繪畫的花燈、、插畫師聯乘的扭蛋區、古董影樓相機即影即有活動。中秋節當日還有幻影夜光龍表演，在場觀眾還可輕輕觸碰龍身，沾沾「龍」氣，象徵著吉祥如意、事事順心！

美孚饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：下午2:00至晚上9:00（14、15日）/ 下午4:00-晚上10:00（16、17日）/ 下午1:00至晚上8:00（18日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內 + 戶外市集攤檔)



中秋好去處【9】大埔Lake House「Blue Moon 2024」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，由即日起至18日下午6時至11點，將舉行「Blue Moon 2024」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高月兔等。

另外又有賞月小船，或可放水燈祈福，氣氛浪漫。提提有興趣的朋友，活動門票售價$30起，而且需現場購票，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場。

大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：9月7日至18日

時間：下午6:00至晚上11:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：$30起



中秋好去處【10】薄扶林村舞火龍

除了大坑舞火龍外，其實每年薄扶林村在中秋節也有舞火龍活動，與大坑舞火龍一樣同屬香港非物質文化遺產，非常建議安排半日或一日遊，順道觀賞薄扶林其他一級歷史建築的百年古蹟，如擁有過百年歷史的薄鳧林牧場、伯大尼修院及薄扶林村，都是值得觀賞的景點。

薄扶林村舞火龍

舉辦日期：2024年9月17日

時間：下午6:30至凌晨12:00

地點：薄扶林村、華富邨、瀑布灣公園



中秋好去處【11】元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠，搖身一變成為「燈籠街」，五光十色的燈籠高高掛，場面非常震撼！如想買傳統燈籠應節，這裡的款式也非常多，例如蓮花、飛機、兔子、金魚、熊貓等，全部手紮，如想深入了解香港的傳統文化必去。此外，在閃亮亮的燈籠包圍下，還可拍出相當夢幻的照片，如果想感受另類的中秋節，相信燈籠街是不錯的選擇。

元朗大橋街市「燈籠街」

舉辦日期：即日起至9月17日

時間：早上8:00至下午8:00

地址：新界元朗橋樂坊2號（顯示地圖）



中秋好去處【12】東方之珠維港遊：中秋節賞月航班

中秋節在船上賞月也是個不錯的選擇！由9月17日及9月18日期間，東方之珠號將有「中秋賞月航班」，除了可在船上欣賞又大又圓的月光外，中秋當晚還有無人機匯演，而船上也有現場樂隊表演、巨型打卡裝置及有獎猜燈謎活動，還可選擇自助餐食住過中秋，無論是情侶想過一個浪漫的中秋，還是與家人朋友聚會也非常適合。

由9月17日及9月18日期間，東方之珠號將有「中秋賞月航班」。（東方之珠官方網站）

東方之珠維港遊：中秋節賞月航班

舉辦日期：9月17日及9月18日

時間：晚上7:30-9:00-⁣⁣幻彩詠香江航班

地點：中環8號碼頭⁣⁣

票價：

賞月半自助餐：

成人：$690／1位

小童：$590／1位

賞月維港遊（窗邊位）

成人：$410／1位

小童：$300／1位

賞月維港遊（普通位）：

成人：$360／1位

小童：$260／1位

＊票務詳情請參閱官方網站



中秋好去處【13】Go Museum – Music Revolution中秋彩蛋

香港首個以光影藝術為主題的新型展覽場地GO Museum，在9月16日至22日期間將推出獨特的中秋彩蛋活動！今年全新主題Music Revolution，將會有沉浸式的音樂體驗，以及多個可以打卡的音樂藝術裝置，而中秋節彩蛋更會揉合AI技術，創造出蟐蛾與后羿的後現代浪漫戀曲。如果想過一個創新又具科幻感的中秋節，GO Museum會是不錯的全新體驗！

GO Museum由即日至22日期間將推出獨特的中秋彩蛋活動。（Facebook@Go Museum）

Go Museum – Music Revolution中秋彩蛋

舉辦日期：即日至10月31日

時間：早上11:00至晚上6:30（星期一至四）／早上11:00至晚上8:00（星期五至日及公眾假期）

地址：山頂Shop 201,2/F, peak galleria



中秋好去處【14】青衣公園綵燈會

青衣公園將於9月12至18日舉辦甲辰年中秋綵燈會，亮燈時間同樣為晚上6時半至11時，於中秋節正日（9月17日）延長亮燈至凌晨12時，綵燈會將以「詩情畫意伴明月」，以中國詩詞為設計概念，展示出各式各樣的綵燈及精巧秀麗的走馬燈。現場更設有自助猜燈謎及每晚不同的小組演出，非常有節日氣氛！

青衣公園將於9月12至18日舉辦甲辰年中秋綵燈會。（資料圖片）

青衣公園綵燈會

舉辦日期：9月12-18日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：青衣青敬路60號



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