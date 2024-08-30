中秋綵燈會2024｜10大活動推介 大澳花燈節＋大坑舞火龍免費睇

中秋好去處2024｜9月17日中秋節將至，大家對於中秋活動有想法了嗎？《香港01》好食玩飛記者就率先整理10大中秋節綵燈會和賞月活動，包括氣勢十足大坑舞火龍、色彩繽紛元朗燈籠街、大埔浪漫賞月小船、利東街LED火龍等，快點約定親朋好友一齊感受不一樣的中秋節！



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中秋好去處【1】大坑舞火龍

銅鑼灣大坑舞火龍是至古以來的傳統習俗，相傳在十九世紀的一次中秋節前夕發生瘟疫，其中一名村民得到菩薩報夢，在中秋期間連續3晚圍繞整個村落舞火龍、敲鑼打鼓，就能驅走瘟疫，最後成功驅走瘟疫，成為了地區的習俗。至今更被列入為國家級非文質文化遺產，每年都吸引大批觀眾。

而今年的舞火龍活動將於9月16至18日晚上約8時15分至10時30分舉行。此外，於9月17日晚上約10時45分至11時30分，舞火龍活動亦會於鄰近的維多利亞公園舉行。

大坑舞火龍

舉辦日期：9月16-18日

時間：晚上約8:15至10:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

費用：免費



中秋好去處【2】維多利亞公園綵燈會

今年中秋，維多利亞公園會在9月12日至18日於一號至六號足球場舉行綵燈會，讓大家看燈飾感受中秋氣氛。今屆綵燈會亦加入了「學生綵燈設計展」，讓學生發揮創意，設計「國慶」主題的花燈，屆時學生的綵燈作品便會在維園的「巨型藝術生命之樹」展示。

維多利亞公園綵燈會

舉辦日期：9月12-18日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：銅鑼灣興發街1號 維多利亞公園（一號至六號足球場）

費用：免費



中秋好去處【3】灣仔藍屋花燈節

灣仔「We嘩藍屋」今年將於9月7日晚上6時起舉行花燈節。藍屋以「藍夜·秋物語」為主題，舉辦多項中秋工作坊，其中包括手繪花燈製作日，花燈製造後會掛在花燈節展示，另外亦有月兔摺紙、手作湯圓、手作餃子工作坊等，部份免費報名參加。詳情可留意「We嘩藍屋」Facebook或Instagram專頁。

灣仔藍屋花燈節

舉辦日期：9月7日起

地點：灣仔石水渠街72A 號街 4 號地舖地舖及慶雲

費用：免費



中秋好去處【4】文化中心露天廣場綵燈會

由政府舉辦的甲辰年中秋綵燈會，亦會在文化中心露天廣場舉行，日期為9月6日至10月6日，亮燈時間為晚上6時半至11時，而中秋節正日（9月17日）更會延長亮燈至凌晨12時，活動詳情將於稍後公布。綵燈會不僅會展示不同主題的璀璨綵燈，亦有安排內地藝團來港演出，向大眾展示豐富多樣的中國民族風采和傳統文化。

文化中心露天廣場綵燈會

舉辦日期：9月6日-10月6日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：尖沙咀梳士巴利道香港九龍香港文化中心十號

費用：免費



中秋好去處【5】大澳水鄉花燈節

在中秋節期間，大澳居民會在海旁的漁村中舉行為期 20 天的節慶活動，在每個角落掛上色彩繽紛的手作彩繪燈籠，新基大橋和大涌橋亦是每年最佳打卡熱點！

大澳民間藝術創作團體「大澳非茂里」亦將於今年9月1日至9月22日舉行一連22日中秋節活動。當中包括手繪燈籠工作坊、親子頌缽體驗工作坊等，有興趣的朋友可先到「大澳非茂里」Facebook或Instagram報名。

大澳水鄉花燈節

時間：待公布

地點：大澳吉慶前街



中秋好去處【6】青衣公園綵燈會

青衣公園將於9月12至18日舉辦甲辰年中秋綵燈會，亮燈時間同樣為晚上6時半至11時，於中秋節正日（9月17日）延長亮燈至凌晨12時。活動詳情將於稍後公布。

青衣公園將於9月12至18日舉辦甲辰年中秋綵燈會。（資料圖片）

青衣公園綵燈會

舉辦日期：9月12-18日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：青衣青敬路60號

費用：免費



中秋好去處【7】元朗大橋街市（燈籠街）

時代不斷變，傳統燈籠少之又少，如果想重拾回憶，一於去元朗大橋街市的燈籠街逛一逛啦！每年中秋佳節，街市內香燭店「冠香行香莊」都會售賣不同造型的手紥燈籠，例如兔子、金魚、楊桃等，掛滿整條走道，所以有「燈籠街」之稱。

元朗大橋街市

地址：新界元朗橋樂坊2號

營業時間：早上7時-晚上7時



中秋好去處【8】美孚饒館花燈節

承接上年中秋節，美孚饒宗頤文化館將會於9月14至18日舉行《第二屆美孚饒館花燈節》，同場還有LifeMart中秋市集暨饒宗頤文化館開放日，活動多姿多彩。

《第二屆美孚饒館花燈節》目標收集2000個由市民參與繪畫的花燈。現時每逢星期六，饒館就有免費手繪花燈工作坊供大眾參加，工作坊會免費提供紙燈籠及顏料，讓大家即場繪畫獨一無二的花燈，製作好的花燈將掛滿在中秋市集饒館戶外位置。中秋節當日就可和親朋好友尋找自己的花燈。

美孚饒館花燈節

舉辦日期：9月14日-18日

時間：9月14-15日：下午2:00-9:00

9月16-17日：下午4:00-10:00

9月18日：下午1:00-8:00

地點：香港九龍青山道800號饒宗頤文化館

費用：免費



美孚饒館手繪花燈體驗工作坊

舉辦日期：8月24、8月31日、9月7日（每逢星期六）

時間：下午2:00-5:00

地點：饒宗頤文化館 中區 F 座上層漢字館

費用：免費



中秋好去處【9】大埔Lake House「Blue Moon 2024」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，將於9月7日至18日下午6時至11點舉行「Blue Moon 2024」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高月兔等。

另外又有賞月小船，或可放水燈祈福，氣氛浪漫。提提有興趣的朋友，活動門票售價$30起，而且需現場購票，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場。

大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：9月7日至18日

時間：下午6:00-11:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：$30起



中秋好去處【10】利東街LED火龍+綵燈會

一年一度的利東街「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會將於今年中秋節正日（9 月 17 日）晚上8時半舉行，LED火龍登長達18米，宛如古代巨龍身上的麟片般靈活生動，加上LED醒獅及鼓樂演出，將節日熱鬧氣氛推至最高峰！舞龍路線由利東街中庭延至皇后大道東入口，再前往莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，街道兩端入口均有定點表演，歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞和打卡！

與此同時，由即日起至10月15日會舉行綵燈會，逾800個燈籠、剪紙、紙紮。由中國頂級花燈大師製作的舞動金魚造型燈籠，魚身線條優雅俐落，締造出魚兒在絢麗的燈籠海之中翩翩起舞的效果！

綵燈會

舉辦日期：即日至10月15日

時間：10:00-23:00（每日下午5時亮燈）

地點：灣仔利東街

費用：免費



LED火龍

舉辦日期：9月17日

時間：20:30-21:30

地點：灣仔利東街

費用：免費



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