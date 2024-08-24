電腦節2024優惠合集｜嚴選50大電腦/配件優惠!買Notebook送黑神話

香港電腦節2024開放日期時間是8月23至26日，小編為大家搜羅一系列最新激抵優惠資訊。另外，在《香港01》購票更可享有門票減$10優惠(每張$25)的獨家優惠。即睇下文了解門票價錢、開放日期/時間及地圖等詳情。

電腦節2024｜嚴選50大優惠

1】買Thunderobot R16送《黑神話：悟空》Steam 版

「Thunderobot R16 — i7-14650HX丨RTX4070丨16GB丨1TB」在電腦節2024現時以$8,999出售(原價11,999)，仲可以登記換領現時全城最熱的《黑神話：悟空》Steam 版，十分抵玩。(攤位：F11 - 16、18 & 20)

2】買GeForce 指定RTX 40 系列送Star Wars™ Outlaws 遊戲

NVIDIA 在8月20日推出全新的《星際大戰™亡命之徒》GeForce RTX 40 系列同捆包，所以在購買GeForce RTX 40 系列時，可以先詢問店家換領情況。

活動日期:8月20日至9月19日。

圖片來源:www.nvidia.com

電腦節2024-門票減$10購買

3】MSI Modern 14 C13M Notebook - 會場價2,999

更多MSI 電腦節優惠請看。

https://hk.msi.com/

4】ACER 每日限量優惠4折買機

優惠1:

早上10:00 - Predator DVD RW 光碟機,$18;

下午2:00 - Acerpure Cozy 循環扇, $80;

下午6:00 - Predator Gaming Power Strips USB拖把,$80。

每款產品每日限量10件(M01展位)

優惠2:

每日都會推出限量陳列機款，數量每日不同，價錢4折起。

5】AtomMan G7 Ti 全新迷你電腦

32GB+1T會場價:7,299 (原價7,999)

64GB+1T會場價:8,499 (原價9,499)

現時購買可以送一份禮物及以$399加購DEG1 OCuLink Docking (如有電競用家使用，小編建議加購)。(攤位：F11 - 16、18 & 20)

漢科 Hornington@facebook

漢科 Hornington

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6】TEAMGROUP PD20M

如果常用iPhone 15 拍片，就可以考慮TEAMGROUP PD20M，可以擴充儲存容量。TEAMGROUP PD20M 使用磁吸外接式固態硬碟使用 USB Type-C 介面，2 TB 大容量儲存 ProRes 格式連續錄影若使用 ProRes 格式且畫質為 4K 60 幀進行錄影時，可連續錄影長達 144 分鐘。

漢科 Hornington

7】漢科｜平價文書Notebook$1,799起

展位:F11-16, 18&20

+ 5

8】TP - Link Router路由器｜展位F01& M19-20

【1】Deco BE75 (2件裝)BE17000三頻Wi-Fi 7 10G Mesh Router,會場優惠價$5,499 (原價$5,999),(每日限售20套)

【2】Deco BE25 (3件裝)BE5000雙頻 Wi-Fi 7 2.5G Mesh Router會場優惠價$2,149 (原價$2,499)(每日限售20套)

【3】Archer BE800BE19000三頻Wi-Fi 7 10G EasyMesh Router會場優惠價$3,699 (原價$4,999)(每日限售20套)

【4】Archer BE550BE9300三頻Wi-Fi 7 2.5G EasyMesh Router會場優惠價$2,399 (原價$2,699)(每日限售20套)

+ 1

9】Rivia 顯示卡｜展位K21-K22

+ 3

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10】MUSE Digital｜展位E01

1.全港首次發售2TB記憶卡，限量5張;

2.三款指定產品（車主必備專用卡、高速隨身碟、全新升級4K micro SD），限量優惠發售

3.「即使用」* 現金券：買滿$550減$50，買滿$1,100減$150，買滿$2,20減$350玩遊戲

11】Linksys｜展位P11, P12

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12】Felton Distribution｜展位 D01

CORSAIR Virtuoso Wireless 無線遊戲耳機 - $599 (原價$1,399)

CORSAIR K60 RGB PRO – Sweet Sky 機械式遊戲鍵盤 - $499 (原價$858)

Elgato Stream Deck Mini 直播控制台 - $389 (原價$990)

Cherry G80-3000S 機械式RGB遊戲鍵盤 - $189 (原價$798-838)

ThunderX3 YTC 人體工學電競椅 (會場優先發售) - $1,988 (原價$2,288)

XRocker Torque 2.1 內置2.1喇叭電競椅 - $1,088 (原價$3,688)

WACOM精選貨品低至71折

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13】Altech Computer｜展位C21,C23

Thrustmaster 電競產品優惠

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14】Infinity｜J28, J30, K27-K30

2in1 USB + AC 總6輸出充電牆座,$99

GaN 世界通用方便式旅行插座,$169

最新科技第3代氮化鎵GaN148W桌充,$139

超迷你肌肉筋膜按摩槍,$99

藍芽磁吸自拍杆,$169

暴風級3億負離子護髮風筒,$199

GaN半導體技術分流器,$129

PD萬能充頭插頭,$129

GaN 200W 8分流器,$199

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電腦節2024｜$20快閃搶

電腦節2024繼續有「$20快閃搶」活動，在展期4日內，大會會不定時公佈20款以$20售賣的人氣產品，更會有多個知名品牌，如Samsung。《香港01》為你持續更新。電腦節2024-門票減$10購買

$20快閃搶產品｜8月25日

【1】ACER Swift Go 14 laptop model SFG-14-41-R3FP

【2】Nighthawk RS300 三頻BE9300 WiFi 7智能路由器

【3】Deco X50-4G(1-pack)

【4】JBL Tour Pro2 真無線降噪耳機

【5】Corsair 3in1 game bundle

$20快閃搶產品｜8月26日

【1】Samsung - 50 Crystal UHD CU8100 超激薄電視機

【2】NZXT FUNCTION TENKEYLESS RGB Mechanical Keyboard (White)

【3】Momax HumiSense IoT 智能抽濕機 AP17S

【4】Nighthawk RS300 三頻 BE9300 WiFi 7 智能路由器

【5】BoostCharge Pro Qi 15W 折疊式磁性 無線充電座

電腦節2024｜精選優惠

【1】MOZA Racing R3 3.9nm,會場優惠$1,每日限量1件,原價：$2499 [C11-C20,D11-D20]

【2】Thrustmaster T-16000M-FCS-HOTAS 遊戲飛行操縱套裝會場優惠 $999,四日限售 30件,原價 : $1,599[C21,C23]

【3】JBL QUANTUM 200BLK有線罩耳式電競耳機,會場優惠 $250,每日限量10件,原價 : $499[F27,F29]

【4】SOUL-SE62BU(U) Emotion Max - Active Noise Cancelling Wireless Over-Ear Headphones with Multipoint (Blue),會場優惠 $399[G25-G30]

【5】Osim 電競天王椅 v x Pininfarina 特別版「跑車」椅套,會場優惠 $5680,原價 : $10,887[D21-D24]

【1】KIOXIA LMPL2M002TG2 2TB 航拍 行動攝影裝置機專用 micro SD card,會場優惠 $1,980,原價 : $2,498[E01]

【2】SanDisk Ultra USB Type-C 隨身碟 - 256GB,每日限量30件,會場優惠 $110,原價 : $180[K17-K20]

【3】Exascend,EX128GSDV60 Exascend Catalyst 系列 UHS-II V60 SD 記憶卡 128GB,會場優惠 $288,原價 : $360[E18,E20]

【4】Momax AP8SUKW Smart Robust IoT 智能紫外光負離子空氣淨化機,會場優惠 $580,四日限售2件,原價 : $2,980[L01]

【5】Rapoo 8050T 3 in 1 藍牙鍵盤鼠標數據線無線套裝 (白色),四日限量100件,會場優惠 $138,原價 : $218

【1】Power Living TP-28 無葉風扇,每日限量10件,會場優惠 $498,原價 : $898[F28,F30]

【2】Belkin WI2023mVBK BELKIN Qi 3 in 1快無線充電座 15W (黑色),每日限量1件,會場優惠 $199,原價 : $1,168

電腦節2024｜大派現金消費券

今年電腦節2024繼續有「我賞.你賺.人人消費」計劃，電腦節2024會送出一張幸運卡—是不同面值的現金消費券給入埸人士，可以看看以下詳情。電腦節2024-門票減$10購買

電腦節2024｜入場送現金消費券

要求:購買門票入埸的人

現金消費券面值:10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等

可使用的攤位:憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限



人人都有的電腦節消費券

香港電腦電訊節2024｜場館圖

圖片來源：www.hkccf-expo.com

香港電腦節2024｜日期時間／地點

原價：$35【01空間購票：$25】

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）

購票：電腦節2024-門票減$10購買 地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳