紋身展2024｜獨家85折紋身比賽/即場紋身　日本神級大師肌刺手藝

紋身展2024|《香港中國國際紋身展2024》將於10月4至6日一連三日在灣仔會展舉行!今年繼續邀請來自世界各地及本地的紋身師參展以及舉辦紋身比賽,連日本神級紋身師Sousyu Hayashi也會再度參展!此外,參觀人士更可以即場體驗紋身,對紋身有興趣的朋友,以下紋身展詳情及8折早鳥優惠就更不能錯過了!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港中國國際紋身展2024|逾60位國際著名紋身師參展

《香港中國國際紋身展2024》是紋身界每年的一大盛事,與往年一樣,今年將繼續邀請來自世界各地包括中國、日本、台灣、塞爾維亞、波蘭、新加坡、匈牙利、泰國、法國、英國等,超過60位國際著名紋身師參展。入場觀眾可一次過欣賞多種紋身風格,如傳統的美式紋身、具日本特色的東瀛浮世繪、水墨風以及小清新等,無論是喜歡哪一種類型的紋身,都能大飽眼福。

👉🏻✨獨家85折紋身展門票|送官方限定海報2張✨

👉🏻✨獨家減$60紋身展門票|送官方限定海報2張✨

香港中國國際紋身展2024|日本神級紋身師Sousyu Hayashi展示百年傳統「肌刺」技術

紋身展當中,最矚目之一必是來自日本的神級紋身師Sousyu Hayashi再度參展,Sousyu Hayashi其東瀛浮世繪的紋身,將武士、海浪、神佛等浮世繪重要元素繪在肌膚上,充滿日本傳統文化色彩。Sousyu Hayashi更是罕有懂得日本數百年歷史的傳統刺青技術「肌刺」(手彫り,tebori)的紋身大師,參觀人士入場可親眼目睹這種不用機器,純人手一針一針的紋身手藝!👉🏻✨獨家減$60紋身展門票|送官方限定海報2張✨

另外,紋身展還有來自英國、曾是電腦遊戲設計師的Bez,將電玩元素融入紋身藝術,展現其不失玩味的紋身特色。假如喜歡小清新一點,也有本地的紋身師EDO充滿童趣的小圖案。無論你是喜歡哪種風格的紋身,這次紋身展都能一次過觀賞得到!

👉🏻✨獨家85折紋身展門票|送官方限定海報2張✨

《香港中國國際紋身展 2024》國際紋身師部份出席名單:

Davee Blows@Davee Blows Tattoo(波蘭)

Marko Stamenkovic@Tattoo Factory(泰國)

Sousyu Hayashi@Sousyu Hayashi Tattoo(日本)

Nicckuhori@Galaxy Tattoo 2(新加坡)

Sajin@Hybrid Ink(韓國)

Bez@Triplesix Studio(英國)

小龍@龍綉堂(中國)

Terzotattoo @ Mean Machine Tattoo Studio(塞爾維亞)

王雷@雷勢文化(中國)

George@David George Tattoo(中國)

Zumiism@ Zumiism Tattoo(韓國)

Mateusz Kanu@Too Hard To Find Tattoo Shop(波蘭)

Hernan Chang@Tattooism(韓國)

Oravecz@Oravecz Tattoo(匈牙利)

Farkas@Smaller Than 3(匈牙利)

Moanatoa@OZ Tattoo Shop(法國)

Sophie Lopez@OZ Tattoo Shop(法國)

高雅@著刺青(台灣)



香港中國國際紋身展2024|「海報馬拉松」率先揭開序幕

《香港中國國際紋身展2024》這次更特別與全球藝術家簽約機構6vi(Instagram@6vi_skull),以及超過30個國家包括100多位一流藝術家聯手合作,呈獻「海報馬拉松」,率先為今年紋身展展開序幕,以「紋身行業」、「香港文化」、「骷髏頭」三大主題創作視覺故事,讓觀眾在入場前先睹為快,率先於官方社交平台(Instagram@hktattoocon)鑑賞全球藝術家各自的設計特色!

👉🏻✨獨家減$60紋身展門票|送官方限定海報2張✨

香港中國國際紋身展2024|即場紋身及紋身比賽

《香港中國國際紋身展2024》的參觀人士除了可即場紋身之外,紋身展另一大重點,當然是紋身比賽。比賽繼續分為黑白組、彩色組與歐美組三組,一如以往,將有不少紋身大師以及新晉紋身師參賽兼同場較量,觀眾可近距離觀賞到世界各地紋身師的作品。如果不想錯過這場精彩的紋身界盛事,就要把握以下8折的早鳥優惠了!

👉🏻✨獨家減$60紋身展門票|送官方限定海報2張✨

香港中國國際紋身展2024|早鳥優惠+送官方限定海報

由即日起至9月1日,《香港中國國際紋身展》有8折早鳥優惠,而9月2日至10月6日2人同行套票有85折,仲獨家送2張官方限定海報!

早鳥優惠(即日起至9月1日):

1日門票:$160(原價$200)

3日門票:$240(原價$300)



👉🏻✨獨家減$60紋身展門票|送官方限定海報2張✨

9月2日至10月6日開賣:

2人同行1日套票:$340(原價$400)

2人同行3日套票:$510(原價$600)

套票獨家奉送2張官方限定海報(價值$120)



👉🏻✨獨家減$60紋身展門票|送官方限定海報2張✨

香港中國國際紋身展2024|活動詳情

日期:2024年10月4至6日

時間:早上11時至晚上9時(星期五、六);早上11時至晚上7時(星期日)

地點:灣仔會議展覽中心5G展廳



(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略