香港好去處必玩19項推介　海洋公園鬼屋低至$113/室內遊樂場$35起

香港好去處｜香港親子好去處｜香港拍拖好去處｜放假不知去哪裡？其實香港也有不少好去處，除了有小型賽車、劇本殺、溜冰等刺激活動之外，適逢萬聖節，還有迪士尼萬聖節及海洋公園鬼屋等期間限定活動，《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家搜羅19大好去處，當中不但有買一送一優惠；而且在10月1日至10月31日期間，只要輸入推廣碼，指定萬聖節活動更可獲額外95折，當中海洋公園鬼屋更低至$113！詳情即睇下文！



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香港好去處【1】PowerPlay Arena──室內飄移車遊戲中心／合家歡遊樂設施／獨家買一送一

位於荔枝角的室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，足足有5,000呎的場地讓你盡情飄移，還有多款合家歡遊樂設施，如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，無論是親子活動，還是三五知己聚會都適合！此外，遊戲中心還設有用餐區，玩到累了仲可以坐低醫肚！飄移車、 競技遊戲區域和電子代幣現有獨家買一送一優惠，人均低至$35！👉🏻即搶買1送1優惠

PowerPlay Arena｜極速飄移體驗

星期一至五

優惠價（2位）：$70｜人均$35｜原價$140

星期六至日及公眾假期

優惠價（2位）：$85｜人均$42.5｜原價$170

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PowerPlay Arena｜The BattleField Zone A

星期一至五

優惠價（2位）：$160｜人均$80｜原價$320

星期六至日及公眾假期

優惠價（2位）：$190｜人均$95｜原價$380

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PowerPlay Arena｜電子代幣（適用於全場遊戲機）

600個電子代幣：$300｜原價$600

＊以上優惠大小同價

優惠期：即日至10月31日，售完即止。

👉🏻即搶買1送1優惠

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



香港好去處【2】Resalaser太空螢光鐳射槍──佔地10,000呎／無痛鐳射槍 獨家買2送2

激光鐳射槍體驗場Resalaser，全場佔地10,000呎，可盡情感受暢快淋漓的無痛鐳射槍戰體驗！除了場地夠大，遊戲還可自由調節難度和玩法，無論你是槍械新手，還是追求刺激感和戰略部署的專業玩家，都可以有愉快的遊戲體驗，而且場地佈置充滿心思，除了有錯綜複雜的迷宮外，還會配合幻彩燈光、煙霧及聲效，使氣氛更具神秘感，玩起上來更加投入，現有獨家快閃優惠買2送2！

標準無痛鐳射槍戰體驗｜D2 Place店

1局（4位）：$176｜人均$44｜原價$352

2局（4位）：$336｜原價$84｜原價$672

👉🏻即搶快閃買2送2優惠

2局鐳射槍戰＋派對房間內的遊戲設施｜觀塘店

一小時（6位）：$594｜人均$99｜原價$1,188

👉🏻即搶快閃買3送3優惠

標準無痛鐳射槍戰體驗｜D2 Place店

1局（2位）：$140｜人均$70｜原價$176

2局（2位）：$268｜人均$134｜原價$336

👉🏻即搶獨家9折優惠

2局鐳射槍戰＋派對房間內的遊戲設施｜觀塘店

一小時（6位）：$950｜人均$158｜原價$1,188

＊優惠期：即日至10月31日，售完即止

👉🏻即搶獨家8折優惠

地址：觀塘海濱道175號國際工業大廈4樓A室（3580 0030）／荔枝角長義街D2 Place ONE5樓B室（5183 2220）



香港好去處【3】Running Games 室內攻防遊戲──全港最大的實體遊戲競技場／還原撕名牌 買5送5

曾風靡一時的韓國綜藝《Running Man》現時也可在香港體驗到！Running Games位於黃埔，佔地面積高達4萬呎。作為全港最大的實體遊戲競技場，有足夠空間給大家邊跑邊思考，展開一場鬥智鬥力的攻防遊戲，完美還原撕名牌刺激環節！另外，遊戲館還有提供其他團隊遊戲，如Laser Tag冒險之旅、Jelly Gun對戰等，同樣刺激，非常適合約埋三五知己前往！現時還有快閃優惠，買5送5！👉🏻即搶買5送5套票

Running Games｜10人套票（限量供應30套）

優惠價：$1,500｜人均$150｜原價$3,000

Running Games｜晚上9:00-11:00夜貓子限定活動8人套票

優惠價：$2,000｜人均$250｜原價$2,400

👉🏻即搶買5送5套票 Running Games｜10人2小時套票

優惠價：$2,700｜人均$270｜原價$3,000

Running Games｜14人套票（學生2小時優惠）

優惠價：$3,360｜人均$240｜原價$6,160

＊以上任玩2小時Running Man 撕名牌／Laser Tag 冒險之旅／Jelly Gun對戰（三選一）

優惠期：即日至10月31日，售完即止

👉🏻即搶套票優惠

地址：觀塘成業街27號日昇中心10樓尸

電話：5593 1343



香港好去處【4】Bun's 2020滾軸溜冰場──復古風溜冰場／任玩2小時 獨家買一送一

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠！Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風，非常適合打卡影靚相！場地佔地2,0000呎，加上五光十色的霓虹燈、具年代感的Disco燈，再配合80年代的背景音樂，仿佛一瞬間就回到過去，非常浪漫，啱晒情侶、好友和家長帶小朋友暢玩，小朋友4歲起就可落場，即使家長不玩，也可免費參加。現時優惠更低至$85，便可任玩2小時！👉🏻立即購票

Bun's 2020滾軸溜冰場｜D2 Place

適合任何日子

優惠價（2成人）：$190｜人均$95｜原價$380

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$232｜人均$116｜原價$290

優惠價（2成人）：$272｜人均$136｜原價$340

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$102｜原價$120

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$190

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

👉🏻 8折套票預訂 Bun's 2020滾軸溜冰場｜鰂魚涌

適合任何日子

優惠價（2成人）：$200｜人均$100｜原價$400

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$288｜人均$144｜原價$360

優惠價（2成人）：$320｜人均$152｜原價$400

優惠價（1成人）：$170｜原價$200

優惠價（17歲以下）：$136｜原價$160

＊優惠期：即日至10月31日，售完即止

👉🏻 8折套票預訂

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室（2727 1100）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（2779 2020）



香港好去處【5】Slope Infinity ── 室內滑雪訓練課程 人均$329起

夏日熱焫焫，當然是滑雪最開心！Slope Infinity室內滑雪訓練課程擁有可以模擬雪地質感的滑雪機，無需在寒冷而又濕的環境下練習滑雪，還可於室內涼住冷氣做運動，適合想到國外滑雪提早準備的你！場地還會提供真正的滑雪器材 , 如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等。

短短1小時的訓練過程，便有相等於在雪山上完成一天課程的效果，讓你有充足準備，到真正滑雪時可以大展身手！現有8折優惠，人均$329起！👉🏻立刻預訂

Slope Infinity｜室內滑雪55分鐘訓練課程

優惠價（1-3人適用）：$988｜人均$329起｜原價$1,233

訓練課程包括：每組可選滑雪或滑雪板其中一款學習；一組最多三位學生；小組課堂在大型模擬滑雪機上進行；大機課堂連一位教練指導；提供所需裝備及鞋。

👉🏻立刻預訂

地址： 銅鑼灣電氣道148電氣道一樓（銅鑼灣街市側）

電話： 2107 4567



香港好去處【6】Super Sports Park──全港最大室內運動場 $180玩足3小時＋買一送一

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！現時更有快閃二人同行優惠，買一送一！👉🏻即搶優惠

Super Sports Park｜2人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00（2位）：$200｜人均$100｜原價$400

13:30-17:30（2位）：$240｜人均$120｜原價$480

18:00-21:00（2位）：$180｜人均$90｜原價$360

👉🏻即搶2人同行快閃優惠

星期六、日及公眾假期

10:00-13:00（2位）：$250｜人均$125｜原價$500

13:30-17:30（2位）：$280｜人均$140｜原價$560

18:00-21:00（2位）：$200｜人均$100｜原價$400

＊以上大小同價；優惠期至10月5日

👉🏻即搶2人同行快閃優惠

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



香港好去處【7】有機薈低碳農莊──餵羊駝／DIY工作坊／$160玩足全日

趁住假日走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等，等小朋友可以盡情放電！此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合安排作半日至一日遊！而有機薈低碳農莊就位於西鐵錦上路站附近，徒步行3分鐘即可到達，非常方便！現時有獨家53折優惠，僅$160就可玩足全日！

有機薈低碳農莊｜限定三個月暑期貴票

優惠價（1位）：$269

有機薈低碳農莊｜入場通行證（買2送2）

優惠價（4位）：$640｜人均$160｜原價$1,280

優惠期：即日至2024年10月31日

優惠價（2位）：340｜人均$170｜原價$640

優惠價（1位）：180｜原價$320

👉🏻即搶優惠同可愛羊駝玩遊戲🦙 優惠期：即日至2024年12月31日

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）

電話：5579 2178



香港好去處【8】LOHAS Rink 康城溜冰場──任玩3小時／買1送1／人均$30起

想消暑除了滑雪，去溜冰也是不錯的選擇，位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有買一送一優惠！👉🏻即搶買1送1優惠

LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票（公眾假期及學校假期不適用）

星期一至四

優惠價（1位）：$70｜原價$75

星期五

優惠價（1位）：$80｜原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價（1位）：$95｜原價$100

＊學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日

👉🏻單人門票優惠預訂 LOHAS Rink 康城溜冰場｜10月期間限定買一送一門票

優惠價（2位）︰$100｜人均$50｜原價$200

＊每人限購2張；適用於10月1日至10月31日之週末及公眾假期，並須於10月31日或之前使用

👉🏻買一送一優惠預訂

地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



香港好去處【9】Build-A-Bear──親子工作坊／公仔燙Tee／附公仔出世紙／百款配件 買一送一

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊，主打客製化毛公仔服務，工作坊有過百種服裝配件任意挑選，可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔！每隻公仔除了會附送出世紙，會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外，還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒，與小朋友一同賦予牠生命，非常有儀式感！另外，Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊，可為毛公仔製作公仔T恤1件，非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力，還可提升親子關係，締造美好時光！現有買一送一優惠！👉🏻限量即搶 買1送1

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）

優惠價（2位）：$388｜人均$194｜原價$776

＊參加者必須年滿3歲、須提早1天預約，優惠適用於山頂廣場店及黃竹坑分店

👉🏻限量即搶 買1送1

地址：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪（23865688）／香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）



香港好去處【10】香港珍珠養殖協會──珍珠首飾工作坊 獨家59折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現有59折獨家優惠！

香港珍珠養殖協會｜西貢珍珠首飾工作坊

親子票價（1大1小）：$680｜人均$340｜原價$1,020

親子票價（2大1小）：$1,140｜人均$380｜原價$1,840

二人同行票：$980｜人均$490｜原價$1,640

單人票：$520｜原價$780

👉🏻即搶獨家53折優惠

地址：白沙灣三星灣街渡

電話：6978 8050



香港好去處【11】Beanbeantiful──毛公仔工作坊／串珠放題／無限任串首飾 低至$111

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻優惠體驗

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

👉🏻優惠體驗

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



香港好去處【12】幪面超人展──50週年紀念展／1:1 立像／漫畫原稿 半價換購低至$44

幪面超人粉絲注意！《幪面超人50週年紀念展》將衝出日本，以香港作為海外首站，完整呈現日本原版展覽！展覽將會集結昭和、平成、令和三個世代的幪面超人，包括幪面超人一號、V3、BLACK RX，到古迦、龍騎、電王、W，再到ZERO-ONE、SABER與最新的GEATS及GOTCHARD聚首一堂，將50多年來幪面超人的發展歷史呈現給觀眾。

而是次展覽將會展示1:1 立像、複製漫畫原稿、多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，還會額外推出全新設計的香港限定展區，滿足一眾香港粉絲！除了參觀展覽，粉絲更可購買日本官方展覽商品及香港站特別版周邊，有得睇有得買！現時更有半價換購優惠，低至$44。👉🏻即以半價換購門票

《幪面超人50週年紀念展》｜門票

單人票：$55｜原價$110

學生門票／優惠門票：$44｜原價$88

展期特典票：$84｜原價$168

＊預售特典票包含1張入場票及 2 張特別紀念卡，共3款設計，隨機送出

👉🏻即以半價換購門票

展覽日期：即日至2024年11月24日

展覽時間：10:00-22:00（建議最後入場時間 21:00）

展覽地點：香港尖沙咀廣東道30號Anima Tokyo1樓INCUBASE Arena



指定推廣碼享額外95折

由10月1日至10月31日，用推廣碼【HALLO95】購買以下萬聖節活動門票即可享額外95折，每張訂單金額及使用次數不限；不過要注意，推廣碼名額有限，不想錯過優惠就要把握機會了！

香港好去處【13】香港海洋公園──哈囉喂全園祭／6大港式鬼屋 半價換購低至$113

香港海洋公園哈囉喂全園祭2024開始喇！各位追求緊張刺激的朋友又是時候準備嚇破膽！今次哈囉喂全園祭以城寨作為主題並設有6大鬼屋，包括城寨詭域、囚·逃、冥府婚宴、亡幽酒店、凶靈宅院、724禁地，讓你回到80年代，體驗充滿港味的恐怖都市傳說！現有積分換購優惠低至半價，更可輸入推廣碼【HALLO95】享額外95折！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜哈囉餵「圍城三館：城寨‧飯店‧兇宅」

換購價：$113｜原價$238（適用於11-13/10, 1-3/11）

換購價：$133｜原價$280（適用於18-20,25-27,31/10）

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜全日門票 + 哈囉餵「圍城三館:城寨‧飯店‧兇宅」

換購價（2人套票）：$566｜人均$283｜原價1,332（適用於11-13/10, 1-3/11）

換購價（2人套票）：$605｜人均$303｜原價1,416（適用於18-20,25-27,31/10）

👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜哈囉餵「厲鬼三煞：冥婚·監獄·禁地」

換購價：$113｜原價$238（適用於11-13/10, 1-3/11）

換購價：$133｜原價$280（適用於18-20,25-27,31/10）

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜全日門票 + 哈囉餵「厲鬼三煞：冥婚·監獄·禁地」

換購價（2人套票）：$566｜人均$283｜原價1,332（適用於11-13/10, 1-3/11）

換購價（2人套票）：$605｜人均$303｜原價1,416（適用於18-20,25-27,31/10）

👉🏻半價換購優惠 ＊以上大小同價。

地址：香港仔黃竹坑道180號

電話：3923 2323



香港好去處【14】PAPABUBBLE──西班牙手工糖果工作坊 8折

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有8折優惠！另外，只要輸入限量優惠碼【HALLO95】即可額外獲贈95折！👉🏻獨家8折報名

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$517｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$441｜原價$580

👉🏻獨家8折報名

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



香港好去處【15】Deepgamehk──《今際之國的有栖》實境遊戲主題／劇本殺／密室逃脫 限量買3送3

位於旺角區的大型實境探險遊戲體驗館Deepgamehk，仿如電影情節般的遊戲場景，讓你踏入場內就瞬間感受到末日氣氛！體驗館設有不同的遊戲主題，最吸引的當然是近年人氣日劇《今際之國的有栖》主題啦！

玩家可與朋友們投入今際之國，感受和主角一樣的心情；與朋友合作兼同敵人鬥智鬥力，展開一場刺激又緊張的人性遊戲！此外，體驗館還有狼人遊戲、末日倖存者、魔法學校舞會殺人事件及克蘇魯遊戲等多個主題，題材十分多元化，值得一玩再玩！現有獨家買3送3優惠，另外記得輸入限量優惠碼【HALLO95】，便可獲額外95折，即人均$133有得玩！👉🏻即搶買3送3優惠

Deepgamehk實境遊戲

買3送3優惠價（6位）：$798｜人均133｜原價$1680

*優惠適用於所有遊戲；星期六日及公眾假期不適用

👉🏻即搶買3送3優惠

優惠價（1位）：$190｜原價$250

＊適用於：金祭之國的挑戰者、狼人遊戲、末日倖存者

👉🏻獨家8折購票

優惠價（1位）：$213｜原價$280

＊適用於：魔法學校舞會殺人事件、克蘇魯遊戲

👉🏻獨家8折購票

地址：香港九龍油麻地彌敦道557及559號永旺行14樓全層

電話：6875 7452



香港好去處【16】迪士尼萬聖節──萬聖節限定活動／惡人舞會 折上折優惠

迪士尼萬聖節由即日起至10月31日回歸香港迪士尼樂園！除了有迪士尼萬聖節限定的Trick-or-treat 活動、萬聖節限定主題商品及美食外，還有全新表演元素的「惡人大宅舞會」、「米奇Halloween玩轉大街派對」花車巡遊及「惡人舞動迪士尼」等精彩期間限定活動！記得輸入限量優惠碼【HALLO95】即可額外獲贈95折！👉🏻優惠低至$568預訂

迪士尼萬聖節｜迪士尼萬聖節門票

星期一至四

成人（1位）：$568起

兒童（1位）：$423起

＊門票種類分為第1級別、第2級別、第3級別及第4級別，可前往香港迪士尼樂園網站查閱詳情，日曆和日期受樂園的營運限制。

優惠期：即日至10月8日

👉🏻優惠低至$568預訂

地址： 香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

電話：3550 3388



香港好去處【17】香港迪士尼樂園河景餐廳──萬聖節主題／阿Jack怪誕大餐 95折

去迪士尼萬聖節，當然不少得享受一頓萬聖節主題套餐啦！迪士尼樂園河景餐廳推出「阿Jack怪誕大餐」，除了有一系列造型趣怪的特式飲品外，主菜還有燒牛肩胛卷、德國芝士香腸、紐奧良香料雞排及煙燻燒烤豬肋骨可選擇！餐廳在晚上還會有萬聖節限定表演！晚餐現有優惠，只要輸入限量優惠碼【HALLO95】即可獲贈95折！

香港迪士尼樂園河景餐廳｜晚餐門票

普通日子：

成人（2位）：$978.5｜人均$489｜原價$1,030

小童（1位）：$385｜原價$405

9月27、28、29日；10月1、4-6、11-13、18-31日：

成人（2位）：$1,187.5｜人均$594｜原價$1,250

小童（1位）：$489｜原價$515

地址：香港迪士尼樂園度假區



香港好去處【18】Burn Brain Club 燒腦會──劇本殺遊戲／360°環幕帶你沉浸式體驗 人均$266

聚會未想到去邊？不如與三五知己來一場刺激好玩的劇本殺啦！新世代劇本殺遊戲體驗館每間房間都配備了360°環幕，且超過100款精選劇本，推理懸疑溫馨歡樂，任何類型的故事任你揀。另外，體驗館還會提供相關的服裝，可以玩完一起打卡影相。假期是時候與朋友一同以另一個身份沉浸在劇本世界、考慮友誼！現有獨家72折優惠，兼輸入優惠碼【HALLO95】，即可再獲贈95折！人均只需人均$266！

Burn Brain Club 燒腦會｜劇本殺遊戲

6-10人劇本：人均$266｜原價$280

👉🏻即搶限量優惠

地址：觀塘興業街29號 GRAVITY 602及803室



香港好去處【19】萬聖節燭光音樂會──聽Coldplay、哈利波特 獨家2人同行優惠

萬聖節不一定只有去鬼屋嚇餐飽，走進如同霍格華茲的魔法世界，享受萬聖節燭光音樂會，相信定是全新的萬聖節體驗！萬聖節燭光音樂會（Candle Night Concert）將於10月31至11月2日在香港海事博物館中環八號碼頭舉行，在點點燭光包圍之下，沉浸式聽Coldplay、哈利波特、怪誕城之夜等多首經典音樂！現有獨家2人同行優惠！

EGA｜萬聖節燭光音樂會

二人同行票：$960｜人均$480｜原價$1,000（不可與推廣碼同時使用）

單人票：$475｜原價$500（大小同價）

👉🏻即搶獨家優惠

地址：香港中環八號碼頭（香港海事博物館）



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