香港好去處19推介｜入秋必去！鐳射槍／滑雪／溜冰／優惠25折起

香港好去處｜香港親子好去處｜香港拍拖好去處｜入秋涼涼地想去玩，又想不到去哪裡？其實香港也有不少好去處，除了有小型賽車、室內滑雪場、溜冰等刺激活動之外，還有近年新興的自製水磨工藝品、黑膠唱片機等工作坊。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家搜羅19大好去處，當中有不少活動更有買一送一優惠！詳情即睇下文！



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香港好去處【1】浪遊漁港1773——香港仔漁村深度遊＋電影《食神》取景地打卡 買二送一

想更深入了解香港歷史和文化？不如趁入秋涼涼地，到浪遊漁港1773的香港仔漁村來一趟深度遊！在香港仔乘坐木船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡影相，現有優惠快閃優惠買二送一，門票低至人均$117！

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浪遊漁港1773｜普通門票（60分鐘，包含飲品及小食）

優惠價（3位）：$350｜人均$117｜原價$525

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浪遊漁港1773｜艇仔粉午餐門票（90分鐘，包含飲品、小食及艇仔粉）

優惠價（3位）：$450｜人均$150｜原價$675

以上活動集合時間：10:25／11:25／12:25／13:25／14:25／15:25／16:25

優惠期：即日起2024年12月31日

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浪遊漁港1773

地址：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211



香港好去處【2】有機薈低碳農莊——餵羊駝／DIY工作坊／$160玩足全日

趁住秋意走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！

此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！而有機薈低碳農莊就位於西鐵錦上路站附近，徒步行3分鐘即可到達，非常方便！現時親子套票有獨家買2送2，以及56折優惠，人均低至$160，即可玩足全日！

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有機薈低碳農莊｜買2送2親子套票

優惠價（4位）：$640｜人均$160｜原價$1,280

有機薈低碳農莊｜親子套票

優惠價（2位）：$340｜人均$170｜原價$640

＊套票每位包括：入場通行證、菠蘿冰條一枝 (100%果肉)、親親羊駝（20分鐘）、羊駝飼料、農莊紀念品一份

有機薈低碳農莊｜入場通行證

優惠價（1位）：$180｜原價$320

優惠期：即日至2024年12月31日

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地址：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）

電話：5579 2178



香港好去處【3】香港珍珠養殖協會——珍珠首飾工作坊 獨家低至59折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現有59折獨家優惠！

香港珍珠養殖協會｜西貢珍珠首飾工作坊

親子票價（1大1小）：$680｜人均$340｜原價$880

親子票價（2大1小）：$1,140｜人均$380｜原價$1,600

二人同行票：$980｜人均$490｜原價$1,640

單人票：$520｜原價$780

優惠期：即日至2024年12月29日

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地址：白沙灣三星灣街渡

電話：6978 8050



香港好去處【4】Snow & Surf —— 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪 低至63折

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有買一送一優惠，低至63折！約埋朋友一同前往就最適合！

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Snow & Surf｜室內暖水衝浪

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,096

Snow & Surf｜滑水體驗 包器材（名額10名）

優惠價（1位）：$199｜原價$398

Snow & Surf｜滑水體驗 包器材＋私人教練（名額10名）

優惠價（1位）：$499｜原價$698

Snow & Surf｜滑雪私人教練教學課程（單板／雙板）

優惠價（2位）：$848｜人均$424｜原價$1,346

Snow & Surf｜室內單雙板滑雪 包器材＋教練

優惠價（2位）：$999｜人均$500｜原價$1,246

＊滑雪私人教練教學課程（單板/雙板）包器材；最多可以四人上堂，第三至第四位參加者每位$398

優惠期：即日至2025年10月8日

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地址：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



香港好去處【5】香港富麗敦海洋公園酒店——The Explorers 探險家 人均$368玩足全日

位於香港富麗敦海洋公園酒店地下的兒童遊樂場「探險家」，佔地面積6,400平方英尺，讓小朋友有足夠的空間盡情跑跑跳跳！遊樂場設有7個專為1至10歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區、泳池及嬉水池，當中更有長達60米的室外無邊際泳池！

另外，特色帆船亦是「探險家」的必玩設施，小朋友登上帆船後，可體驗香港聯合國教科文組織世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏！親子門票現有優惠，人均$368玩足全日！

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香港富麗敦海洋公園酒店 The Explorers｜一日通行證

優惠價（成人＋小童）：$735｜人均$368｜原價$900

上午9:00至晚上6:00

香港富麗敦海洋公園酒店 The Explorers｜45分鐘（一節）

優惠價（成人＋小童）：$135｜人均$68｜原價$180

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地址：香港富麗敦海洋公園酒店地下

電話：2166 7388



香港好去處【6】大樹先生的家Mr. Tree——親子餐廳＋室內遊樂場 人均低至$30

在香港僅有兩間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree，設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎，讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。

此外，餐廳更有多項打卡玩樂設施，如波波池、繩索橋、沙池等；銅鑼灣店還有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，而且餐廳料理絕不馬虎，有多款高級西餐主食，如烤燒春雞、南瓜忌廉汁意大利粉可選擇！現有親子門票優惠，人均低至$30即可入場！

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

大樹先生的家Mr. Tree｜親子門票（入遊戲區+清潔費）

星期一至五

優惠價（1大1小）：$59｜人均$30｜原價$99

星期六、日及公眾假期

優惠價（1大1小）：$99｜人均$50｜原價$139

＊同行每位大人最低消費 平日120元及加一服務費

大樹先生的家Mr. Tree｜親子入場餐點套票

優惠價（1大1小）：$250｜人均$125｜原價$350

可任選大人餐點一份（限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點）；湯或沙拉及38元以下飲品；一名兒童遊戲區＋入場清潔費

優惠期：即日至2024年12月31日

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓（31840033）／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號（36190633）



香港好去處【7】再生水磨石工作坊——打造屬於自己的水磨成品 二人同行低至6折

想遠離遠離煩囂，和自己的內心對話？SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現時二人同行有獨家6折優惠，啱晒同閨蜜或情侶一同前往！

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SOUL ELEMENT 再生水磨石工作坊｜二人同行（3.5小時）

優惠價（2位）：$1,512｜人均$756｜原價$2,520

優惠價（2位）：$882｜原價$1,260

優惠期：即日至2025年1月31日

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地址：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F 3室Soul Element工作室



香港好去處【8】1001HK——黑膠碟工作坊／製作專屬的黑膠唱片鐘 二人同行82折

日常用電話聽音樂就聽得多，但如果用黑膠唱片鐘去聽，會否有另類感覺？黑膠唱片時鐘工作坊將會由專員帶你認識黑膠唱片的藝術價值，過程中還會製作屬於自己獨一無二的黑膠唱片鐘，讓你親自帶走這份獨特的音質，別具收藏價值！現時還有獨家折扣優惠，二人同行82折，仲送特色環保物料手機座，及一隻七吋黑膠唱片！

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1001HK 中古黑膠碟升級時計工作坊｜1.5小時工作坊

優惠價（2位）：$1,044｜人均$522｜原價$1,400

優惠價（1位）：$580｜原價$700

優惠期：2024年12月6日至2025年12月20日

＊已購買之客人必須自行WhatsApp確認優惠

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觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈10樓01室

電話：9217 9793（WhatsApp）



香港好去處【9】Bun's 2020滾軸溜冰場──復古風溜冰場／任玩2小時 獨家買一送一

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠！Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風，非常適合打卡影靚相！

場地佔地20,000呎，加上五光十色的霓虹燈、具年代感的Disco燈，再配合80年代的背景音樂，仿佛一瞬間就回到過去，非常浪漫，啱晒情侶、好友和家長帶小朋友暢玩！小朋友4歲起就可落場，即使家長不玩，也可免費參加。現時優惠更低至$95，便可任玩2小時

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Bun's 2020滾軸溜冰場｜D2 Place

適合任何日子

優惠價（2成人）：$190｜人均$95｜原價$380

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星期一至四

優惠價（1大1小）：$232｜人均$116｜原價$290

優惠價（2成人）：$272｜人均$136｜原價$340

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$102｜原價$120

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$190

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

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適合任何日子

優惠價（2成人）：$200｜人均$100｜原價$400

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$288｜人均$144｜原價$360

優惠價（2成人）：$320｜人均$152｜原價$400

優惠價（1成人）：$170｜原價$200

優惠價（17歲以下）：$136｜原價$160

＊優惠期：即日至2025年9月30日，售完即止

👉🏻 8折套票預訂

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室（2727 1100）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（2779 2020）



香港好去處【10】FOCUS CYCLE——夜店風室內騎行 試堂$80

位於尖沙咀THE ONE的FOCUS CYCLE，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里！無論你是健身新手，還是有運動底子的人士也適合參與，現有試玩優惠，僅$80一堂！還可試足3堂！

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FOCUS CYCLE｜45分鐘室內騎行試玩

優惠價（3堂）：$239｜人均$80｜原價$720

優惠期：即日至12月31日，售完即止。

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地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖

電話：9242 3835



香港好去處【11】香港品酒音樂文化節——飲靚酒、聽音樂 獨家7折

愛酒人士留意了！香港品酒音樂文化節再度回歸，有多個頂級酒莊提供各款頂級意大利葡萄酒，包括獨家「神級水滴系列」及人氣爆燈「初戀酒」 。此外，現場還有樂手獻唱，讓大家品嚐美酒佳餚、聽音樂，狂歡6小時！現時有獨家優惠，二人同行7折，以及單人門票8折！

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香港品酒音樂文化節｜門票

優惠價（2位）：$672｜原價$960

優惠價（1位）：$384｜原價$480

優惠期：即日起至2024年12月7日

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展覽日期：2024年12月7日

展覽時間：14:00-20:00

展覽地點：香港灣仔摩理臣山道23號（香港南洋酒店宴會廳）



香港好去處【12】Super Sports Park——全港最大室內運動場 $90玩足3小時

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！現時更有快閃優惠，低至$90玩足三小時！👉🏻即搶優惠

Super Sports Park｜2人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00（2位）：$200｜人均$100｜原價$400

13:30-17:30（2位）：$240｜人均$120｜原價$480

18:00-21:00（2位）：$180｜人均$90｜原價$360

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星期六、日及公眾假期

10:00-13:00（2位）：$250｜人均$125｜原價$500

13:30-17:30（2位）：$280｜人均$140｜原價$560

18:00-21:00（2位）：$200｜人均$100｜原價$400

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Super Sports Park｜3人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00（3位）：$540｜人均$180｜原價$600

13:30-17:30（3位）：$648｜人均$216｜原價$720

18:00-21:00（3位）：$486｜人均$162｜原價$540

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星期六、日及公眾假期

10:00-13:00（3位）：$675｜人均$225｜原價$750

13:30-17:30（3位）：$756｜人均$252｜原價$840

18:00-21:00（3位）：$540｜人均$180｜原價$540

＊以上大小同價；優惠期至12月16日或售出即止

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地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



香港好去處【13】PowerPlay Arena——室內飄移車遊戲中心／合家歡遊樂設施／獨家買一送一

位於荔枝角的室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，足足有5,000呎的場地讓你盡情飄移，還有多款合家歡遊樂設施，如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，無論是親子活動，還是三五知己聚會都適合！此外，遊戲中心還設有用餐區，玩到累了仲可以坐低醫肚！飄移車、 競技遊戲區域和電子代幣現有獨家買一送一優惠，人均低至$35！👉🏻即搶買1送1優惠

PowerPlay Arena｜電子代幣（適用於全場遊戲機）

600個電子代幣：$300｜原價$600

PowerPlay Arena｜極速飄移體驗

星期一至五

優惠價（2位）：$70｜人均$35｜原價$140

星期六至日及公眾假期

優惠價（2位）：$85｜人均$42.5｜原價$170

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PowerPlay Arena｜The BattleField Zone A

星期一至五

優惠價（2位）：$160｜人均$80｜原價$320

星期六至日及公眾假期

優惠價（2位）：$190｜人均$95｜原價$380

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＊以上優惠大小同價

優惠期：即日至2025年8月30日，售完即止。

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地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



香港好去處【14】PAPABUBBLE——西班牙手工糖果工作坊 8折

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有8折優惠！👉🏻獨家8折優惠

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$544｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$464｜原價$580

👉🏻獨家8折優惠

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



香港好去處【15】LOHAS Rink 康城溜冰場——任玩3小時／買1送1／人均$30起

想消暑除了滑雪，去溜冰也是不錯的選擇，位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有買一送一優惠，低至人均$30！👉🏻即搶買1送1優惠

LOHAS Rink 康城溜冰場｜11月期間限定買一送一門票

星期一至五（上午10:00至下午1:00或下午1:30至4:00時段）

優惠價（2位）︰$60｜人均$30｜原價$120

周未及公眾假期

優惠價（2位）︰$100｜人均$50｜原價$200

優惠期：即日至至11月30日（每人限購4套）

👉🏻買一送一優惠預訂

LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票（公眾假期及學校假期不適用）

星期一至四

優惠價（1位）：$70｜原價$75

星期五

優惠價（1位）：$80｜原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價（1位）：$95｜原價$100

＊學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日

👉🏻單人門票優惠預訂

地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



香港好去處【16】Build-A-Bear——親子工作坊／公仔燙Tee／附公仔出世紙／百款配件 買一送一

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊，主打客製化毛公仔服務，工作坊有過百種服裝配件任意挑選，可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔！每隻公仔除了會附送出世紙，會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外，還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒，與小朋友一同賦予牠生命，非常有儀式感！另外，Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊，可為毛公仔製作公仔T恤1件，非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力，還可提升親子關係，締造美好時光！現有買一送一優惠！👉🏻限量即搶 買1送1

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）

優惠價（2位）：$388｜人均$194｜原價$776

＊參加者必須年滿3歲、須提早1天預約，優惠適用於山頂廣場店及黃竹坑分店

優惠期：即日至2024年12月31日

👉🏻限量即搶 買1送1

地址：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪（23865688）／香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）



香港好去處【17】Beanbeantiful——毛公仔工作坊／串珠放題／無限任串首飾 低至$111

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻優惠體驗

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

優惠期：即日起至2024年11月29日

👉🏻優惠體驗

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



香港好去處【18】幪面超人展——50週年紀念展／1:1 立像／漫畫原稿 半價換購低至$44

幪面超人粉絲注意！《幪面超人50週年紀念展》將衝出日本，以香港作為海外首站，完整呈現日本原版展覽！展覽將會集結昭和、平成、令和三個世代的幪面超人，包括幪面超人一號、V3、BLACK RX，到古迦、龍騎、電王、W，再到ZERO-ONE、SABER與最新的GEATS及GOTCHARD聚首一堂，將50多年來幪面超人的發展歷史呈現給觀眾。

而是次展覽將會展示1:1 立像、複製漫畫原稿、多件複製電視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，還會額外推出全新設計的香港限定展區，滿足一眾香港粉絲！除了參觀展覽，粉絲更可購買日本官方展覽商品及香港站特別版周邊，有得睇有得買！現時更有半價換購優惠，低至$44。👉🏻即以半價換購門票

《幪面超人50週年紀念展》｜門票

單人票換購價：$55｜原價$110

學生門票／優惠門票換購價：$44｜原價$88

展期特典票換購價：$84｜原價$168

＊預售特典票包含1張入場票及 2 張特別紀念卡，共3款設計，隨機送出

優惠期：即日至2024年11月24日

👉🏻即以半價換購門票

展覽日期：即日至2024年11月24日

展覽時間：10:00-22:00（建議最後入場時間 21:00）

展覽地點：香港尖沙咀廣東道30號Anima Tokyo1樓INCUBASE Arena



香港好去處【19】香港國際美酒展——飲各地美酒／最新酒製品／獨家25折換購+送酒杯

品嚐美酒的機會來了！香港國際美酒展（美酒展）將於11月7至9日在灣仔香港會議展覽中心舉行！屆時將有來自16國家和地區，超過600家參展商參展，包括白俄羅斯、捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利、英國等等，當中南非更是首次參展。

而在美酒展的最後一天（11月9日），指定展區「Wine Fiesta」更會開放給18歲以上公眾人士購票入場，品嚐和購買來自世界各地的美酒、最新酒製品，以及參與多項精彩活動！現時門票有獨家優惠，可以低至半價積分換購，即原價25折！入場仲有Lucaris水晶酒杯送！

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香港國際美酒展｜公眾日 Wine Fiesta門票

門票換購價：$50｜原價$200

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展覽日期：2024年11月9日（公眾日）

展覽時間：10:00至18:00

展覽地點：灣仔香港會議展覽中心

