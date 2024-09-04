香港好去處9月｜14個好玩地方　毛公仔工作坊＋室內遊樂場$35起

9月好去處｜9月除了是中秋節，還有不少精彩活動，以下14個9月好去處，除了有陳蕾、張蔓姿等歌手助陣的藝術展外，還有不少刺激的室內活動，如小型賽車、劇本殺、溜冰等都在做優惠，除了有買一送一外，最平$35就可玩到！詳情即睇下文！



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9月好去處14大推介【1】Bun's 2020滾軸溜冰場──復古風溜冰場／任玩2小時 獨家買一送一

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠！Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風，非常適合打卡影靚相！場地佔地2,0000呎，加上五光十色的霓虹燈、具年代感的Disco燈，再配合80年代的背景音樂，仿佛一瞬間就回到過去，非常浪漫，啱晒情侶、好友和家長帶小朋友暢玩，小朋友4歲起就可落場，即使家長不玩，也可免費參加。現時優惠更低至$85，便可任玩2小時！👉🏻立即購票

Bun's 2020滾軸溜冰場（D2 Place）

適合任何日子

優惠價（2成人）：$190｜人均$95｜原價$380

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星期一至四

優惠價（1大1小）：$232｜人均$116｜原價$290

優惠價（2成人）：$272｜人均$136｜原價$340

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$102｜原價$120

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$190

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

👉🏻 8折套票預訂 Bun's 2020滾軸溜冰場（鰂魚涌）

適合任何日子

優惠價（2成人）：$200｜人均$100｜原價$400

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$288｜人均$144｜原價$360

優惠價（2成人）：$320｜人均$152｜原價$400

優惠價（1成人）：$170｜原價$200

優惠價（17歲以下）：$136｜原價$160

👉🏻 8折套票預訂

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室（2727 1100）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（2779 2020）



9月好去處14大推介【2】PowerPlay Arena──室內飄移車遊戲中心／合家歡遊樂設施／獨家買一送一

位於荔枝角的室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，足足有5,000呎的場地讓你盡情飄移，還有多款合家歡遊樂設施，如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，無論是親子活動，還是三五知己聚會都適合！此外，遊戲中心還設有用餐區，玩到累了仲可以坐低醫肚！飄移車、 競技遊戲區域和電子代幣現有獨家買一送一優惠，人均低至$35！👉🏻即搶買1送1優惠

PowerPlay Arena｜極速飄移體驗

星期一至五

優惠價（2位）：$70｜人均$35｜原價$140

星期六至日及公眾假期

優惠價（2位）：$85｜人均$42.5｜原價$170

👉🏻即搶買1送1優惠

PowerPlay Arena｜The BattleField Zone A

星期一至五

優惠價（2位）：$160｜人均$80｜原價$320

星期六至日及公眾假期

優惠價（2位）：$190｜人均$95｜原價$380

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PowerPlay Arena｜電子代幣（適用於全場遊戲機）

600個電子代幣：$300｜原價$600

＊以上優惠大小同價

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地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



9月好去處14大推介【3】Deepgamehk──《今際之國的有栖》實境遊戲主題／劇本殺／密室逃脫 限量買3送3

位於旺角區的大型實境探險遊戲體驗館Deepgamehk，仿如電影情節般的遊戲場景，讓你踏入場內就瞬間感受到末日氣氛！體驗館設有不同的遊戲主題，最吸引的當然是近年人氣日劇《今際之國的有栖》主題啦！

玩家可與朋友們投入今際之國，感受和主角一樣的心情，與朋友合作，與敵人鬥智鬥力，展開一場刺激又緊張的人性遊戲！此外，還有狼人遊戲、末日倖存者、魔法學校舞會殺人事件及克蘇魯遊戲等多個主題，非常多元化，值得一玩再玩，現有獨家買3送3優惠，人均$140有得玩！👉🏻即搶買3送3優惠

Deepgamehk實境遊戲

買3送3 (適合所有遊戲): $840/6人 (原價 $1680/6人)

*星期六日及公眾假期不適用

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優惠價（1位）：$200｜原價$250

＊適用於：金祭之國的挑戰者、狼人遊戲、末日倖存者

👉🏻獨家8折購票

優惠價（1位）：$224｜原價$280

＊適用於：魔法學校舞會殺人事件、克蘇魯遊戲

👉🏻獨家8折購票

地址：香港九龍油麻地彌敦道557及559號永旺行14樓全層

電話：6875 7452



9月好去處14大推介【4】M+博物館──時裝藝術展／陳蕾、張蔓姿表演／藝術工作坊 早鳥優惠75折

別以為博物館就只有收藏品！M+藝術文化博物館為配合特別展覽「郭培：藝想天開」，將於10月、11月及12月與華納唱片亞洲共同策劃「M+夜不同」，除了可欣賞到中國頂尖時尚藝術家郭培的時裝藝術作品外，在晚上還可以聽到歌手陳蕾、張蔓姿、Lewsz及向洋的音樂演出，以及DJ音樂表演，現場還會有多個藝術工作坊及導賞活動，現有早鳥優惠75折！還可以積分半價換購！👉🏻立即購票

M+博物館｜早鳥優惠（即日起至9月5日）

優惠價（1位）：$180｜原價$240

👉🏻75折早鳥優惠預訂 M+博物館｜積分半價換購

優惠價（1位）：$120｜原價$240

👉🏻半價換購預訂

地址：九龍博物館道38號西九文化區

電話：2200 0217



9月好去處14大推介【5】LOHAS Rink 康城溜冰場 ── 任玩3小時／買1送1／人均$30起

想消暑除了滑雪，去溜冰也是不錯的選擇，位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有買一送一優惠！👉🏻即搶買1送1優惠

LOHAS Rink 康城溜冰場｜買一送一門票

星期一至五

優惠價（2位）：$60｜人均$30｜原價$150

＊適用於上午10:00至下午1:00或下午1:30至4:00時段（公眾假期除外）

👉🏻買一送一優惠預訂

LOHAS Rink 康城溜冰場｜買一送一門票

週末及公眾假期

優惠價（2位）：$100｜人均$50｜原價$200

＊須於2024年9月30日或之前使用

👉🏻買一送一優惠預訂

LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票（公眾假期及學校假期不適用）

星期一至四

優惠價（1位）：$70｜原價$75

星期五

優惠價（1位）：$80｜原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價（1位）：$95｜原價$100

＊學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日

👉🏻單人門票優惠預訂

地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



9月好去處14大推介【6】黑暗中對話體驗館 Dialogue in the Dark──情侶‧親子限定主題 低至75折 最平$135

別以為周遭黑漆漆就不好玩！黑暗中對話體驗館60分鐘的黑暗旅程，在伸手不見五指的空間，只能透過觸覺、嗅覺，甚至味覺去完成挑戰，刺激感十足！過程包括找食物、過馬路等日常輕而易舉的事，但在漆黑的空間只能互相扶持，情侶還可體驗浪漫的互動時刻！另外，如想與另一半有更高私隱度的黑暗體驗，還可以包場！如果是一大班朋友，又想過一個與眾不同的生日，還可預約「暗中生日會」，與他們在黑暗之中玩足75分鐘！

而另一款愛家樂旅程體驗，家長不僅要與小朋友合作，更可讓小朋友體驗角色調換，在全黑之中讓他們拖住家長走，不但適合訓練小朋友溝通技巧，還可以讓他們了解視障人士的世界，培養同理心，絕對是別具教育意義的親子活動！體驗館現有低至75折優惠，最平$135就玩到！👉🏻75折優惠預訂

黑暗中對話體驗館｜黑暗中對話旅程

成人（2位）：$375｜人均$187.5｜原價$500

成人（1位）：$225｜原價$250

小童（1位）：$135｜原價$150

👉🏻75折優惠預訂

黑暗中對話體驗館｜愛家樂旅程

成人（1位）及小童（1位）： $315｜人均$157.5｜原價$420

成人（1位）：$234｜原價$260

小童（1位）：$144｜原價$160

👉🏻75折優惠預訂 黑暗中對話體驗館｜出雙入對包場版

成人（2位）： $1,404｜人均$702｜原價$2,080

👉🏻67折優惠預訂

黑暗中對話體驗館｜暗中生日會

成人（1-8位）： $2,375｜人均$296.8｜原價$2,500

👉🏻95折優惠預訂

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室（荔枝角港鐵站D2出口）

電話：2310 0833



9月好去處14大推介【7】Peppa Pig 親子展──親子互動尋寶／繪本故事相冊 9折

《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》有別於過往Peppa Pig展覽，今次互動展一共有5大尋寶體驗區，家長可與小朋友運用如相機般的寶藏探測器一同尋寶，完成尋寶後，更可獲得專屬的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，好好紀念這次活動！有得玩又有禮物收，小朋友定會喜歡。現有特別加開場次優惠！輸入限量獨家推廣碼【PEPPAHK01】可享9折！👉🏻9折優惠預訂

Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展｜單人票

優惠價（1位）：$225｜原價$250

（探險家通行證1張、寶藏探測器1個）

Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展｜Peppa好拍檔通行證

優惠價（1位）：$112.5｜$125（僅供入場）

👉🏻9折優惠預訂

Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展｜Package Set

優惠價（3位）：$432｜人均$144｜原價$480

（探險家通行證3張、寶藏探測器1個、$50現金券1張）

Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展｜Premium Family Set

優惠價（3位）：$522｜人均$174｜原價$580

（探險家通行證3張、寶藏探測器1個、$50現金券1張、《我們家的快樂時光》繪本故事相冊1本）

＊以上單人票大小同價、須在購買時輸入優惠碼方可享受優惠

👉🏻9折優惠預訂

展覽日期：9月7日、9月8日、9月14日、9月15日

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場



9月好去處14大推介【8】Super Sports Park──5萬呎室內運動樂園／20種創新運動 9折

位於奧海城附近1號銀海的Super Sports Park，佔地面積超過50,000尺，是全香港最大的室內運動樂園。運動樂園提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，例如攀岩牆、空中飛索、滾輪溜冰、忍者障礙陣列挑戰及超動感踩格仔挑戰，適合任何年齡層的人士參加！在假日帶小朋友去放電一流！現有獨家9折套票優惠！👉🏻獨家9折購票

Super Sports Park｜2人同行優惠門票

星期一至星期五

10:00-13:00優惠價（2位）：$360｜人均$180｜原價$400

13:30-17:30優惠價（2位）：$432｜人均$216｜原價$480

18:00-21:00優惠價（2位）：$324｜人均$162｜原價$360

👉🏻獨家9折購票

星期六、日及公眾假期門票

10:00-13:00優惠價（2位）：$450｜人均$225｜原價$500

13:30-17:30優惠價（2位）：$504｜人均$252｜原價$560

18:00-21:00優惠價（2位）：$360｜人均$180｜原價$400

👉🏻獨家9折購票

Super Sports Park｜3人同行優惠門票

星期一至星期五

10:00-13:00優惠價（3位）：$540｜人均$180｜原價$600

13:30-17:30優惠價（3位）：$648｜人均$216｜原價$720

18:00-21:00優惠價（3位）：$486｜人均$162｜原價$540

👉🏻獨家9折購票 星期六、日及公眾假期門票

10:00-13:00優惠價（3位）：$675｜人均$225｜原價$750

13:30-17:30優惠價（3位）：$756｜人均$252｜原價$840

18:00-21:00優惠價（3位）：$540｜人均$180｜原價$600

👉🏻獨家9折購票

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05（奧運站A2出口）

電話：9716 5576



9月好去處14大推介【9】Build-A-Bear──親子工作坊／公仔燙Tee／附公仔出世紙／百款配件 買一送一

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊，主打客製化毛公仔服務，工作坊有過百種服裝配件任意挑選，可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔！每隻公仔除了會附送出世紙，會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外，還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒，與小朋友一同賦予牠生命，非常有儀式感！另外，Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊，可為毛公仔製作公仔T恤1件，非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力，還可提升親子關係，締造美好時光！現有買一送一優惠！👉🏻限量即搶 買1送1

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）

優惠價（2位）：$388｜人均$194｜原價$776

＊參加者必須年滿3歲、須提早1天預約，優惠適用於山頂廣場店及黃竹坑分店

👉🏻限量即搶 買1送1

地址：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪（23865688）／香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）



9月好去處14大推介【10】PAPABUBBLE──西班牙手工糖果工作坊 快閃65折

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有限量快閃優惠65折！👉🏻獨家65折報名

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$544｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$464｜原價$580

👉🏻獨家65折報名

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



9月好去處14大推介【11】全香港滑板協會AHKSA ── 暑期滑板速成班／不同坡道練習 低至$150 試堂37折

全香港滑板協會AHKSA推出暑期滑板速成班，有專業人員教導小朋友學習踩板，還會提供安全的護具，讓小朋友安心學習滑板。有別於街外滑板場，AHKSA場地面積寬闊，且無論打風落雨或是陽光普照的日子都可以玩滑板，還設有不同的坡道練習，適合小朋友在暑假放電之餘，還可培養新的興趣。現有獨家優惠95折，及37折試堂優惠，$150即可試堂！👉🏻獨家$150試堂

全香港滑板協會AHKSA

單堂體驗班

優惠價：$150｜原價$400

👉🏻獨家$150試堂

01獨家親子滑板班

優惠價：$999｜原價$2,720

👉🏻立刻報名

恆常班（四堂）

優惠價：$1,500｜原價$1,920

👉🏻立刻報名

地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈D&E座7樓Sk85IVE2 Indoor Skatepark

電話：6899 4308



9月好去處14大推介【12】BAY247 ── 室內高爾夫球體驗 24小時開放／全自動化 獨家試玩2小時4折

BAY247是全港唯一24小時全天候自動化的室內高爾夫球場，無論是下班或下課，還是突然心血來潮想打高爾夫球都非常方便！此外，BAY247全場都屬於獨立私人房間，私隱度極高，就連場地系統及網上預約系統都是全自動化，還鄰近銅鑼灣核心地帶，交通方便！非常適合想靜靜地享受假日時光的你！現有低至4折的獨家試玩體驗！👉🏻優惠試玩

BAY247

2小時試玩體驗：$250｜原價$750

3個月會籍：$3,520｜原價$4,400

兩小時試玩：$300｜原價$750

👉🏻優惠試玩

地址：銅鑼灣禮頓道33號第一商業大廈12/F及14/F

電話：6662 4247



9月好去處14大推介【13】紙飛機親子餐廳──360度眺望維港海景／兒童玩樂設施 低至$69

Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳位於開闊公園的郵輪碼頭平台上，可在一大片綠色草地上360度眺望維港海景，而且集合了多款兒童益智遊戲、玩樂設施等，家長可帶小朋友來放電，同時放鬆身心。此外，餐廳不但提供精緻的創意中菜，且裝修走簡約的自然木系風格，讓人不自覺便投入其中！小童入場券現有優惠低至$69，而周末更有買一送一優惠！

紙飛機親子餐廳｜小童入場券

星期一至五

小童（1位）：$69｜原價$138

＊平日成人餐飲最低消費$150／1位

👉🏻半價購票

星期六、日及公眾假期

小童（2位）：$198｜原價$276

平日成人餐飲最低消費$180/位

👉🏻即搶買1送1優惠

紙飛機親子餐廳｜親子歡享三人套餐

套餐（3位）：$478｜人均$159｜原價$616

＊買套餐即免1位小童入場費（限平日使用）

👉🏻優惠訂座

地址：九龍灣承豐道33號北面平台N305舖啟德郵輪碼頭B區

電話：6063 7470



9月好去處14大推介【14】Beanbeantiful──毛公仔工作坊／串珠放題／無限任串首飾 低至$111

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻優惠體驗

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

👉🏻優惠體驗

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



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