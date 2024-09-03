打風魔羯｜天文台料周四8級風力　「X」型貼玻璃窗防爆原來做錯？

颱風魔羯逐漸靠近華南，目前已闖入香港800公里範圍，天文台預告將於今日（3日）下午發出一號戒備信號，風力料在本周後期增強，需要發出3號強風信號的機會較高。不少人例牌會在颱風來襲前，在窗戶上貼上膠紙以免玻璃窗被風吹至爆裂，但以「X」字型貼玻璃窗 原來一直做錯？即看內文看詳情，為颱風做好準備！



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颱風魔羯逐漸逼近 天文台預計下午發1號戒備信號

熱帶風暴摩羯目前位於香港之東南約750公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里。天文台表示，雖然摩羯目前與香港仍然有一段距離，暫時未有直接影響，不過亦會考慮將在今日下午至晚上發出一號戒備信號。

熱帶氣旋魔羯路徑資訊（天文台網頁截圖）

根據目前的預測路徑，天文台指預計預料熱帶氣旋摩羯，會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，風力料在本周後期增強，需要發出3號強風信號的機會較高。受到魔羯影響，天文台料明日起，本港一連4天將有狂風驟雨，星期四（5日）、星期五（6日）的離岸及高地風力更達8級。

3大原因導致玻璃爆裂 專家教玻璃窗防爆貼法

不少人例牌會在颱風來襲前，在窗戶上貼上膠紙以免玻璃窗被風吹至爆裂。香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾在天文台的YouTube頻道「氣象冷知識」中提到颱風期間玻璃爆裂的原因及建議。

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授（圖片來源：hkweather＠YouTube）

盧覺強在影片中提到，颱風期間玻璃爆裂有3大原因：

【1】風力過大導致雜物亂飛導致玻璃被擊碎

【2】風速過大，產生共鳴效應，導致頻率震盪而震裂玻璃

【3】受外來因素（如強風吹襲），令玻璃變形或扭曲導致玻璃破裂



盧覺強表示，如果想防止玻璃因彎曲而破裂，可以在玻璃中間添加一條橫條作為承托。但一般香港家庭未必有加插橫條的裝置。想簡單防風，盧覺強教授就建議可以貼上膠紙。貼上膠紙的玻璃想對不容易被破壞，即使玻璃被破壞，碎片也不會散得到處亂飛。

按圖即看實驗結果：

盧覺強亦提到，貼膠紙有助加固玻璃的結構，在玻璃窗上貼上膠紙可以改變干擾玻璃的自然頻率，減低當強風吹襲玻璃而引致玻璃震盪的機率。他又指，貼「X」字型太簡單，萬一玻璃碎裂，玻璃易四散；他續指貼膠紙最好用「米」字型的貼法．一來可以節省膠紙用量，其次是更透光，比較適合香港環境。

盧覺強教授建議用「米」字型的貼法

打風玻璃窗用咩膠紙貼先安全？膠漬如何清潔？

市面上常見的膠紙有皺紋膠紙、封箱膠紙及牛皮膠紙，主要分別在於黏著劑（膠）和底料（紙）。皺紋膠紙雖然柔軟度高、易貼易撕而且可以不留痕跡，但因為紙質薄弱，難以抵禦強風；封箱膠紙黏合快、紙質柔軟，但力度不夠、亦容易在玻璃面上留下膠漬。

至於牛皮膠紙底料韌力較高、黏力表現亦相對好，比較適合用於防風。雖然牛皮膠紙容易留下膠漬，但只要在打風後就要馬上撕走膠紙，並使用WD-40、松節水或白電油倒在布上拭抹窗戶，便可以輕易將膠紙漬清除。

颱風窗台漏水2大急救方法

除了要貼膠紙防窗戶爆裂，颱風期間最常見的就是窗台漏水或滲水。但颱風期間難以外出購買玻璃膠或暴風膠，這個時候就可以同上2大家居法寶防止滲水！

不少人在發現窗邊滲水時都會在窗邊攝毛巾吸水，試圖阻止水流，但事實上這樣只會令毛巾不斷吸水，令窗邊牆壁更易發霉！要防止窗邊滲水或漏水，可以用報紙或垃圾膠袋做防滲急救！

方法【1】報紙預防窗邊滲水

步驟一：關緊窗門

步驟二：將報紙摺成厚條狀

步驟三：封在窗邊縫隙並貼好



方法【2】垃圾膠袋預防窗邊滲水

步驟一：打開窗戶

步驟二：將一至兩個較厚、較防水的垃圾膠袋放在窗邊的入水縫隙

步驟三：關窗



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