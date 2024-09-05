颱風摩羯｜港鐵8號風球期間照開？9號風球停駛？交通安排一文看

颱風摩羯交通安排｜超強颱風摩羯逐漸迫近香港，天氣逐漸轉壞，天文台宣布會考慮在今日（5日）下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。港鐵公布了鐵路及港鐵巴士服務的安排，即使在8號風球下，港鐵鐵路部份仍然會繼續運行。立即拉下看詳情！



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超強颱風摩羯逐漸迫近香港，天文台考慮下午4時至7時改八號烈風或暴風信號。（資料圖片）

熱帶氣旋摩羯已增強為超強颱風，天文台今日（5日）早上11時45分公布，預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，或會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

【颱風期間港鐵服務安排】1號戒備信號及3號強風信號

港鐵在天文台發出1號戒備信號及3號強風信號期間，鐵路及港鐵巴士服務維持正常。

【颱風期間港鐵服務安排】1號戒備信號及3號強風信號



・維持正常



【颱風期間港鐵服務安排】8號烈風或暴風信號

港鐵在天文台即將改發8號烈風或暴風信號時，鐵路及港鐵巴士服務維持正常，如有需要時會逐步加密班次。當天文台正式發出8號烈風或暴風信號期間，鐵路及港鐵巴士服務初期維持正常，有需要時會加密班次，方便市民回家。但隨著暴風接近本港，班次會逐步減少，列車及輕鐵維持有限度服務，而信號發出3小時後，港鐵巴士服務停止。

【颱風期間港鐵服務安排】8號烈風或暴風信號



・初期維持正常，有需要時會加密班次

・隨後班次會逐步減少，列車及輕鐵維持有限度服務

・信號發出3小時後，港鐵巴士服務停止



【颱風期間港鐵服務安排】9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號

港鐵在天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號期間，鐵路露天段列車服務即時暫停（受影響車站包括荃灣至荔景、調景嶺至彩虹、柴灣至杏花邨、利東至金鐘、東涌至九龍、羅湖/落馬洲至紅磡、屯門至荃灣西、尖東至何文田、鑽石山至烏溪沙、迪士尼全線、機場快綫全線）。仍行駛中的列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站，或鄰近車站方便乘客暫避。

而鐵路隧道段列車，將維持有限度服務，其班次較疏，行車時間亦較長。港鐵巴士服務停止。

【颱風期間港鐵服務安排】9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號



・露天段列車：服務即時暫停

仍行駛中的列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站，或鄰近車站方便乘客暫避

・隧道段列車：維持有限度服務，班次較疏，行車時間亦較長

・港鐵巴士服務停止



9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號，港鐵鐵路露天段列車服務即時暫停。（MTR圖片）

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