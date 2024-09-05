颱風摩羯｜8號風球超市營業時間一覽！百佳／惠康／一田／Aeon

颱風摩羯｜八號風球摩羯逼近香港，天文台現正懸掛8號風球，但放工想買餸或者添置日用品？本文整合13大超市營業時間供參考。惠康、百佳部份分店暫停營業，DONKI在8號風球下照常營業，會因應天氣情況作出營業安排。



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8號風球超市營業時間一覽！惠康/百佳/DONKI因應情況或暫停營業

摩羯風球逼近香港，天文台於下午6時20分正式懸掛8號風球。不少街市及日常用品店，因應天氣狀況，或暫停營業。以下整合惠康、百佳、Market Place、DONKI開業時間。

8號風球營業安排【1】 惠康

惠康大部分分店會繼續維持服務直至正常關門時間。（圖片來源：惠康＠Facebook）

八號颱風信號懸掛期間，大部分分店會繼續提供服務直至正常關門時間。而以下惠康分店*於8號風球懸掛後2小時內暫停服務。所有網購送貨將陸續暫停服務，請留意惠康App或短訊通知送貨安排。

以下惠康分店將暫停服務：

中環金利大廈

般含道嘉威花園

山頂和福道

舂磡角

薄扶林美景臺

畢架山

葵涌華景山莊

青衣長青邨

大埔嘉豐花園

沙田水泉澳邨地下

大譚紅山半島

長洲新興街

坪洲

銀礦灣

西貢大廈

火炭

上水新豐路130號

觀塘電訊一代廣場



8號風球營業安排【2】 百佳

百佳大部分分店正常營業。（圖片來源：香港百佳超級市場＠Facebook）

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百佳門市於改掛8號風球後仍會照常營業，但會因應情況變化而作出安排。店取易及送貨訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。

以下門市今日暫停營業，直至另行通知 ：

新界及離島區：

屯門海琴軒 百佳

長洲東灣路分店 百佳



香港區：

薄扶林香港大學 百佳

中環長江中心food le parc

赤鱲角國泰城EXPRESS



澳門區：

星皓廣場 TASTE

金峰南岸 百佳



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香港百佳超級市場網店颱風快閃優惠（圖片來源：香港百佳超級市場＠Facebook）

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8號風球營業安排【3】 DON DON DONKI

在8號風球下，DON DON DONKI大部分分店照常營業。（圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong@Facebook）

除荃灣海之戀店外，DON DON DONKI其他分店照常營業。荃灣海之戀店營業至晚上9時，DON DON DONKI其他分店在颱風信號下安排如下：

8號或以下風球：全線DON DON DONKI分店照常營業。

9號或以上風球：全線DON DON DONKI分店視乎情況作出營業安排。



8號風球營業安排【4】 Market Place

Market Place大部分分店會按照正常營業時間提供服務。（圖片來源：Market Place＠Facebook）

因應八號颱風信號現正懸掛，Market Place大部分分店舖會照常營業至正常關門時間。而部分分店將於8號風球懸掛後2小時內將會暫停服務。所有網購送貨將陸續暫停服務，請留意惠康App或短訊通知送貨安排。

以下分店將暫停服務：

【1】中環盈置大廈Market Place

【2】山頂Market Place

【3】清水灣Market Place

【4】愉景灣Market Place

【5】中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen



8號風球營業安排【5】 Citysuper

8號颱風信號現正懸掛，city'super各大門市將照常營業，送貨服務則會暫停並順延一天，電話專線服務同樣暫停。

8號風球營業安排【6】 Fusion

Fusion大部分門市於改掛8號風球後仍會照常營業，但會因應情況變化而作出安排。

以下門市今日暫停營業，直至另行通知：

新界及離島區：

馬灣 FUSION



九龍區：

土瓜灣昇御門FUSION



香港區：

金鐘統一中心FUSION

薄扶林數碼港Mini FUSION



8號風球營業安排【7】 UNY生活創庫

因應最新颱風情況， UNY各店之營業時間會有所改動，詳細營業安排如下：

UNY 樂富店：超級市場、家品部及美食廣場部分美食專櫃照常營業，Namco、This One暫停營業

UNY 元朗店：超級市場照常營業，部分品牌專櫃照常營業

UNY 將軍澳：超級市場及部分品牌專櫃照常營業，期間限定店則暫停營業



8號風球營業安排【8】 一田百貨

全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。

8號風球營業安排【9】 Aeon Store

AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間如下 ，若改掛九號或以上颱風訊號各店舖將暫停營運。

AEON Stores 各分店營業時間如下：

8號風球營業安排【10】 屈臣氏

8號颱風信號現正懸掛，屈臣氏大部份門市照常營業，送貨服務需要暫停，受影響運單將盡快安排於1至3日內送到，送貨前有專人聯絡。屈臣氏網店在9月5日至6日期間，只需買滿$250並輸入8號風球營業安排【TY8OFF】優惠碼即享92折優惠！

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香港屈臣氏以下分店門市將維持營業：

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8號風球營業安排【11】 萬寧

除了機場分店外，萬寧分店全線暫停營業。（圖片來源：萬寧@Facebook）

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8號風球現正懸掛，除了機場分店外，萬寧分店將全線暫停營業。如需採購可前往萬寧網店。

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8號風球營業安排【12】 HKTVMall

天文台宣佈懸掛八號風球或以上，部分超級市場將維持營業。（圖片來源：HKTVmall＠Facebook）

天文台宣佈懸掛八號風球或以上，HKTVmall 送貨服務及O2O門市將陸續停止提供服務；街市即日餸將停止接受新訂單，已接受之訂單將盡力派送。HKTVmall 超級市場的(將軍澳Savannah店、西環石塘坊店會暫停營業，至於馬鞍山耀安商場店、大埔大元商場店於下列時段懸掛八號風球時的安排如下：

早上八時之前｜營業時間改為：早上十時至晚上七時

下午二時之前｜營業時間至晚上七時

下午二時之後｜按照正常時間關門

註：九號風球或以上則全線暫停營業



8號風球營業安排【13】 SOGO

由於8號風球現正生效，崇光銅鑼灣店現已暫停營業直至另行通知，請密切留意SOGO Facebook專頁了解最新消息。

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