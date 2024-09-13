海洋公園哈囉喂全園祭6大必玩鬼屋！城寨詭域／亡幽酒店+半價攻略

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜海洋公園哈囉喂全園祭由即日起至11月3日舉行！海洋公園今年更以九龍城寨為主題設置6大鬼屋，大玩80年代港式恐怖元素，將你小時候看過的恐怖片全部帶回現實！想知今年鬼屋還有什麼新驚嚇元素，以及如何獲得獨家半價換購優惠？即睇內文！



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海洋公園哈囉喂全園祭2024正式開鑼！自電影《九龍城寨之圍城》推出後，一度風靡全港，更牽起「九龍城寨」熱，而海洋公園哈囉喂今年亦承接這個風潮，以城寨為主題設置6大鬼屋，包括「城寨詭域」、「囚·逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」、「724禁地」，用第一身視覺，帶給你沉浸式的恐怖體驗！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭，今年以城寨為主題設置6大鬼屋。（官方圖片）

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜鬼屋只在個別日子開放

想玩鬼屋的朋友記得留意！由於今年的海洋公園哈囉喂全園祭會分為「日間體驗」以及「日連夜驚嚇體驗」，「日間體驗」由即日至11月3日舉行，而鬼屋只在指定日期開放，如想玩埋鬼屋，就要注意「日連夜驚嚇體驗」的活動時間：

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜日間體驗

日期：2024年9月7日至11月3日

開放時間：上午10:00至下午7:00



海洋公園哈囉喂全園祭2024｜日連夜驚嚇體驗：

日期：2024年10月11-13、18-20、25-27、31日及11月1-3日

開放時間：上午10:00至下午11:00

鬼屋開放時間：下午5:00至下午11:00



海洋公園哈囉喂全園祭2024｜3類門票怎樣揀？

1. 全日暢玩優惠門票：

可無限次進入所有哈囉喂全園祭景點，以及日夜景點設施，但要留意，此門票並不包括6大鬼屋，如果怕玩鬼屋但又想感受萬聖節氣氛，可選擇這類門票。

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2. 「圍城三館：城寨·酒店·凶宅」門票：

可進入「城寨詭域」、「亡幽酒店」及「凶靈宅院」，每間一次。當中城寨詭域神還原已拆卸的舊城寨風貌，而亡幽酒店以不少人的童年陰影小丑為主題，如果是九龍城寨的忠實粉絲或小丑迷，非常推介這類門票。（須額外購買入場門票進入園區）

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3. 「厲鬼三煞：冥婚·監獄·禁地」門票：

可進入「冥府婚宴」、「囚．逃」及「724禁地」，每間一次。冥婚幾乎是80年代港式鬼片經常出現的元素，如果有港式鬼片情義結，推介可選這類門票。（須額外購買入場門票進入園區）

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海洋公園哈囉喂每年也會有嘩鬼裝扮的演員，即使怕玩鬼屋，也可入場感受萬聖節氣氛。（資料圖片）

若然尚未決定好買哪類門票，也可看看今年6大鬼屋各自的亮點再決定！

海洋公園哈囉喂全園祭必玩鬼屋【1】｜「城寨詭域」穿梭横街窄巷惡鬼滿佈角落

鬼屋城寨詭域將九龍城寨化身成厲鬼城寨！參加者除了要在不見天日的横街窄巷中穿梭之外，還要躲避潛藏在不同角落的惡鬼。在密集的樓房之間，只要抬頭張望，就會發現陰魂不散的住客正在樓上注視你的一舉一動，非常恐怖！而無牌診所更會不時傳來尖叫聲和刺耳的機器聲，一個不留神還可能會被恐怖醫生捉去做活人臨床實驗！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭必玩鬼屋【2】｜「囚·逃」恐怖逃獄危機四伏

參加者將會進入一座囚禁著極級重犯的監獄，而在進入監獄時，所有人都必先拍下入獄照記錄在案，仿佛淪為階下囚，令人更加投入！而鬼屋亦有相應的情節，玩家將要逃出黑漆漆及危機四伏的監獄，而且還要避開獄卒，一旦被捉就要接受殘酷極刑！是一個充滿密室逃脫元素的鬼屋！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭必玩鬼屋【3】｜「冥府婚宴」港式鬼片玩轉婚禮

冥婚可以說是80-90年代港式鬼片經常出現的恐怖元素，參加者將會進入大地主兒女同時舉行的盛大婚禮，本應充滿喜慶的佈置及儀式，在詭異的燈光和幽暗的環境下卻異常帶有靈異氣氛，對港式鬼片情有獨鍾的朋友必玩！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭必玩鬼屋【4】｜「亡幽酒店」擺脫詭異小丑追殺

小丑是不少人的童年陰影，鬼屋亡幽酒店將會舉行一場盛大的化妝舞會，在衣香鬢影的舞池中，將會有一批打扮成小丑的殺手追殺參加者，平時入住酒店已有很多讓人懼怕的禁忌，現在再加上帶有詭異笑臉的小丑元素，更加讓人不寒而慄！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭必玩鬼屋【5】｜「凶靈宅院」持白蠟燭探險日式陰森鬼屋

除了港式恐怖之外，今年海洋公園還有充滿日本元素的凶靈宅院，鬼屋將會設置成日式小屋，參加者在進入鬼屋時還要跟著指示進行儀式，手持白蠟燭一步一步走進兇宅，非常有投入感！而兇宅的房間各處，更會擺放一系列舊物，包括不知去了哪裡的舊主人照片，充滿著「人」的氣息，令這個廢棄舊宅更陰森！👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭必玩鬼屋【6】｜「724禁地」伸手不見五指廢棄工廠

工廠曾是香港製造業七、八十年代的標誌，但隨著香港轉型已漸漸沒落。而724禁地則以工廠為背景，玩家需要戴著頭燈進入已廣棄的無人工廠，在伸手不見五指的空間，隨處都會聽到隆隆的機器聲以及女子的尖叫聲，懸掛在鐵架上的生肉，就像提醒著你要時刻繃緊神經，以免成為他們的一員，非常推介具探險精神的朋友。👉🏻半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜期間限定活動

除了鬼屋外，海洋公園還有其他哈囉喂期間限定的活動，包括請來人氣爆燈的爆肌猛男團<K Stallions＞來海洋公園首次表演、城寨大戲棚、嘩鬼突襲等不少精彩演出及打卡位，無論去玩驚心動魄的鬼屋，還是去感受萬聖節氣氛都非常有Feel！

如果已經急不及待想買飛入場的朋友，就千萬別錯過門票優惠，現時除了有低至82折優惠外，更可用積分以半價換購！

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜門票82折＋獨家半價換購優惠

海洋公園哈囉喂全園祭2024｜哈囉餵「圍城三館：城寨‧飯店‧兇宅」

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香港海洋公園｜全日暢玩優惠套票（9月30日到期）

成人（12-64歲）換購價：$205｜原價$498

兒童（3-11歲）換購價：$117｜原價$249

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