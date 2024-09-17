國慶十一優惠懶人包｜全港戲院半價＋75折搭港鐵　10大優惠一文看

十一國慶優惠！10月1日便是國慶75周年，為慶祝國慶，香港將會舉辦超過400項慶祝活動，更推出了不同優惠！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10個十一國慶優惠，不但睇戲半價，更可以免費乘搭不同交通工具！即看內文！



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十一國慶9大優惠 免費搭天星小輪／全港戲院半價優惠

行政長官李家超今日（17日）在行政會議前見記者，宣布十一國慶日將會推出不同活動及優惠與市民同賀國慶。暫時得知的國慶優惠詳情如下，稍後會持續更新：

國慶優惠【1】港鐵75折乘車優惠

為歡慶10.1國慶，使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，均可享車費75折優惠，而優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

市民搭乘港鐵大部分路線享有75折優惠（資料圖片）

國慶優惠【2】小童免費搭巴士

10月1日當日，小童可以免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士的大部分日間巴士路線。

國慶優惠【3】免費乘搭天星小輪

市民可以在9月30日至10月2日期間免費乘搭天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀，非常方便！

國慶優惠【4】免費搭乘電車

國慶當日，所有電車路線均為免費，市民當天可以免費乘搭電車穿梭香港島！

國慶優惠【5】全港戲院半價優惠

在去年國慶，全港戲院亦曾推出半價睇戲優惠，除包場及特備節目以外，所有票種均提供半價，而所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。

全港戲院半價優惠。（資料圖片）

國慶優惠【6】康文署博物館展覽免費開放

康文署博物館展覽將會再10月1日當日免費開放予公眾。康文署管理15間博物館包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館、香港抗戰及海防博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、三棟屋博物館、上窰民俗文物館及香港電影資料館。

國慶優惠【7】免費使用康文署設施

為慶祝中華人民共和國成立75周年，市民於10月1日可以個人身分免費使用康文署轄下多項收費康樂設施，包括大部分室內康樂設施、戶外康樂設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻。由即日起可提交抽籤申請，9月23日將會公布結果。

康文署十月一日免費開放供市民使用的康樂設施：

康文署十月一日免費開放供市民使用的康樂設施（圖片來源：康文署）

公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

國慶優惠【8】香港濕地公園免費開放

香港濕地公園將在10月1日當日免費開放，訪客當日無須洗預約或購票，可以直接經訪客中心進入濕地公園參觀。

香港濕地公園將在國慶當日免費開放。（圖片來源：香港濕地公園）

國慶優惠【9】食肆餐飲優惠

全港多個商場及西九文化區、廟街夜市、昂坪360、海洋公園、纜車等亦會提供相應優惠，將會涉及多達3,000間食肆及最少10,000個公眾街市小販攤檔提供75折優惠。

國慶優惠【10】本地魚菜直送75折

在本地魚菜直送實體店、網店或手機應用程式購買指定產品亦可享75折優惠！

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