萬聖節燭光音樂會｜弦樂塑造殺人魔電影夜+浪漫燭光｜獨家9折優惠

萬聖節好去處｜萬聖節燭光音樂會｜Candle Night Concert｜每年萬聖節只去鬼屋感到毫無新意？萬聖節燭光音樂會（Candle Night Concert）將以壓迫感十足、震撼澎湃的弦樂四重奏及巧妙的電影音樂佈局，讓你即使緊閉雙眼，仍能感受到正身處於危機四伏的恐怖電影世界之中，再配搭數以百計、鬼影幢幢的幽暗燭光，甚至比起衝出來張牙舞爪的怪物更使人不寒而慄。



萬聖節燭光音樂會將於10月31至11月2日在香港海事博物館中環八號碼頭舉行，觀眾將被充滿懸疑氣氛的點點燭光包圍，沉浸在多首驚悚的經典電影音樂之中！現有獨家2人同行優惠，即睇內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

萬聖節燭光音樂會｜維港夜景伴隨點點燭光 視聽兼具的全新浪漫體驗

萬聖節總讓人聯想到要去鬼屋，但並不是每個人也想被猛鬼嚇餐飽。其實萬聖節也可以很浪漫！是次萬聖節燭光音樂會，將於可觀賞維港美景的香港海事博物館舉行。場內活動廳設有採光感十足的落地玻璃窗，觀眾不但能聽到觸目驚心的音樂，還可被維港景色180度包圍著，而當夜色降臨，無數閃爍的燭光便會如同繁星般，點綴在大廳的各個角落，在聽音樂的同時，還可欣賞到維港的夜景，同時滿足聽覺和視覺的體驗，非常浪漫有氣氛！立即預訂走進萬聖節音樂之夜🎃

香港海事博物館設多面落地玻璃窗，觀眾可180度觀賞到維港景色。（官方圖片）

獨家優惠🎃2人同行即減$40

以音樂塑造緊張刺激的魔幻世界 尤如觀賞恐怖電影

而是次音樂會的歌單也是經過精心編排，先是以美國恐怖電影《月光光新慌慌》的《Halloween theme》作為開幕，在幽暗環境下，那個面具殺人魔就仿如要隨時出現在你身後，而緊隨其後的是驚慄大師希治閣代表作《觸目驚心》的《Psycho Prelude》，即使沒有恐怖的畫面，但栩栩如生的音樂已仿佛讓你感到危機四伏，即使坐在音樂廳，也仿似觀賞了一場驚心動魄的電影。

是次音樂會有多首恐怖電影的經典音樂，讓觀眾即使坐在音樂廳，也仿似觀賞了一場驚心動魄的電影。（官方圖片）

以音樂游走《哈利波特》、《怪誕城之夜》世界

不過，音樂會亦不光只有恐怖的氣氛，曾是迪士尼票房大賣的電影《怪誕城之夜》相信不用多提，多首耳熟能詳的電影歌曲，包括《This is Halloween》、《Kidnap the Sandy Claws》、《Jack's Lement》等等也會一一重現，讓你在驚險刺激的殺人魔世界之中跳入迪士尼的魔幻角度；另外還有只要前奏一響起，就有種瞬間被帶入霍格華茲魔法世界的哈利波特主題曲《Harry Potter Medley》，這些充滿驚慄、懸疑及魔幻氣氛的經典音樂，也會再度牽起你的總總情懷。

獨家優惠🎃2人同行即減$40

萬聖節燭光音樂會歌單：

Halloween theme

Psycho Prelude

Beetlejuice theme

Danse of mascabre — Saint Saens

This is Halloween - Nightmare before Christmas

Jack’s Lement - Nightmare before Christmas

What‘s This - Nightmare before Christmas

Kidnap the Sandy Claws - Nightmare before Christmas

The Adam’s family

CoCo Medley

Harry Potter Medley

Remember me - from”coco”

Viva la vida - Coldplay

Levatating - Dua Lipa



現場將演奏多首耳熟能詳的經典電影音樂，當中還有哈利波特最具代表性的主題曲《Harry Potter Medley》。（官方圖片）

本地樂團獻奏

此外，是次音樂會亦請來本地樂團Ensemble Apeiron演奏，樂團曾與香港小交響樂團、香港弦樂團和香港歌劇院等專業音樂團隊合作，演出經驗豐富，相信是次音樂會將會再次以他們的弦樂四重奏，帶領觀眾浸淫在迷幻和充滿驚喜的音樂世界之中。

萬聖節燭光音樂會詳情及門票優惠

日期：2024年10月31日-11月2日（星期四至六）

時間：18:00／20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港海事博物館（香港中環八號碼頭）

票價：

二人同行票：$960｜人均$480｜原價$1,000

單人票：$500（大小同價）



👉🏻👻立即預訂享受不一樣的萬聖節之夜🎃

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略