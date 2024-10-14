萬聖節燭光音樂會｜弦樂塑造鬼影幢幢夜+浪漫燭光｜獨家9折優惠
萬聖節好去處｜萬聖節燭光音樂會｜Candle Night Concert｜每年萬聖節只去鬼屋感到毫無新意？萬聖節燭光音樂會（Candle Night Concert）將以壓迫感十足、震撼澎湃的弦樂四重奏及巧妙的電影音樂佈局，讓你即使緊閉雙眼，仍能感受到正身處於危機四伏的恐怖電影世界之中，再配搭數以百計、鬼影幢幢的幽暗燭光，比起張牙舞爪怪物更使人不寒而慄。
萬聖節燭光音樂會將於10月31至11月2日在香港海事博物館中環八號碼頭舉行，觀眾將被充滿懸疑氣氛的點點燭光包圍，沉浸在多首驚悚的經典電影音樂之中！現有獨家2人同行優惠，即睇內文！
萬聖節燭光音樂會｜維港夜景伴隨點點燭光 視聽兼具的全新浪漫體驗
萬聖節總讓人聯想到要去鬼屋，但並不是每個人也想被猛鬼嚇餐飽。其實萬聖節也可以很浪漫！是次萬聖節燭光音樂會，將於可觀賞維港美景的香港海事博物館舉行。
場內活動廳設有採光感十足的落地玻璃窗，觀眾不但能聽到觸目驚心的音樂，還可被維港景色180度包圍著，而當夜色降臨，無數閃爍的燭光便會如同繁星般，點綴在大廳的各個角落，在聽音樂的同時，還可欣賞到維港的夜景，同時滿足聽覺和視覺的體驗，非常浪漫有氣氛！立即預訂走進萬聖節音樂之夜🎃
以音樂塑造緊張刺激的魔幻世界 尤如觀賞恐怖電影
而是次音樂會的歌單也是經過精心編排，先是以美國恐怖電影《月光光新慌慌》的《Halloween theme》作為開幕，在幽暗環境下，那個面具殺人魔就仿如要隨時出現在你身後，而緊隨其後的是驚慄大師希治閣代表作《觸目驚心》的《Psycho Prelude》，即使沒有恐怖的畫面，但栩栩如生的音樂已仿佛讓你感到危機四伏，即使坐在音樂廳，也仿似觀賞了一場驚心動魄的電影。
以音樂游走《哈利波特》、《怪誕城之夜》世界
不過，音樂會亦不光只有恐怖的氣氛，曾是迪士尼票房大賣的電影《怪誕城之夜》相信不用多提，多首耳熟能詳的電影歌曲，包括《This is Halloween》、《Kidnap the Sandy Claws》、《Jack's Lement》等等也會一一重現，讓你在驚險刺激的殺人魔世界之中跳入迪士尼的魔幻角度；另外還有只要前奏一響起，就有種瞬間被帶入霍格華茲魔法世界的哈利波特主題曲《Harry Potter Medley》，這些充滿驚慄、懸疑及魔幻氣氛的經典音樂，也會再度牽起你的總總情懷。
萬聖節燭光音樂會歌單：
Halloween theme
Psycho Prelude
Beetlejuice theme
Danse of mascabre — Saint Saens
This is Halloween - Nightmare before Christmas
Jack’s Lement - Nightmare before Christmas
What‘s This - Nightmare before Christmas
Kidnap the Sandy Claws - Nightmare before Christmas
The Adam’s family
CoCo Medley
Harry Potter Medley
Remember me - from”coco”
Viva la vida - Coldplay
Levatating - Dua Lipa
本地樂團獻奏
此外，是次音樂會亦請來本地樂團Ensemble Apeiron演奏，樂團曾與香港小交響樂團、香港弦樂團和香港歌劇院等專業音樂團隊合作，演出經驗豐富，相信是次音樂會將會再次以他們的弦樂四重奏，帶領觀眾浸淫在迷幻和充滿驚喜的音樂世界之中。
萬聖節燭光音樂會詳情及門票優惠
日期：2024年10月31日-11月2日（星期四至六）
時間：18:00／20:00（每節時長60分鐘）
地點：香港海事博物館（香港中環八號碼頭）
票價：
二人同行票：$960｜人均$480｜原價$1,000
單人票：$500（大小同價）