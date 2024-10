萬聖節燭光音樂會｜弦樂塑造鬼影幢幢夜+浪漫燭光｜獨家9折優惠

萬聖節好去處|萬聖節燭光音樂會|Candle Night Concert|每年萬聖節只去鬼屋感到毫無新意?萬聖節燭光音樂會(Candle Night Concert)將以壓迫感十足、震撼澎湃的弦樂四重奏及巧妙的電影音樂佈局,讓你即使緊閉雙眼,仍能感受到正身處於危機四伏的恐怖電影世界之中,再配搭數以百計、鬼影幢幢的幽暗燭光,比起張牙舞爪怪物更使人不寒而慄。



萬聖節燭光音樂會將於10月31至11月2日在香港海事博物館中環八號碼頭舉行,觀眾將被充滿懸疑氣氛的點點燭光包圍,沉浸在多首驚悚的經典電影音樂之中!現有獨家2人同行優惠,即睇內文!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

萬聖節燭光音樂會|維港夜景伴隨點點燭光 視聽兼具的全新浪漫體驗

萬聖節總讓人聯想到要去鬼屋,但並不是每個人也想被猛鬼嚇餐飽。其實萬聖節也可以很浪漫!是次萬聖節燭光音樂會,將於可觀賞維港美景的香港海事博物館舉行。

場內活動廳設有採光感十足的落地玻璃窗,觀眾不但能聽到觸目驚心的音樂,還可被維港景色180度包圍著,而當夜色降臨,無數閃爍的燭光便會如同繁星般,點綴在大廳的各個角落,在聽音樂的同時,還可欣賞到維港的夜景,同時滿足聽覺和視覺的體驗,非常浪漫有氣氛!立即預訂走進萬聖節音樂之夜🎃

香港海事博物館設多面落地玻璃窗,觀眾可180度觀賞到維港景色。(官方圖片)

獨家優惠🎃2人同行即減$40

以音樂塑造緊張刺激的魔幻世界 尤如觀賞恐怖電影

而是次音樂會的歌單也是經過精心編排,先是以美國恐怖電影《月光光新慌慌》的《Halloween theme》作為開幕,在幽暗環境下,那個面具殺人魔就仿如要隨時出現在你身後,而緊隨其後的是驚慄大師希治閣代表作《觸目驚心》的《Psycho Prelude》,即使沒有恐怖的畫面,但栩栩如生的音樂已仿佛讓你感到危機四伏,即使坐在音樂廳,也仿似觀賞了一場驚心動魄的電影。

是次音樂會有多首恐怖電影的經典音樂,讓觀眾即使坐在音樂廳,也仿似觀賞了一場驚心動魄的電影。(官方圖片)

以音樂游走《哈利波特》、《怪誕城之夜》世界

不過,音樂會亦不光只有恐怖的氣氛,曾是迪士尼票房大賣的電影《怪誕城之夜》相信不用多提,多首耳熟能詳的電影歌曲,包括《This is Halloween》、《Kidnap the Sandy Claws》、《Jack's Lement》等等也會一一重現,讓你在驚險刺激的殺人魔世界之中跳入迪士尼的魔幻角度;另外還有只要前奏一響起,就有種瞬間被帶入霍格華茲魔法世界的哈利波特主題曲《Harry Potter Medley》,這些充滿驚慄、懸疑及魔幻氣氛的經典音樂,也會再度牽起你的總總情懷。

獨家優惠🎃2人同行即減$40

萬聖節燭光音樂會歌單:

Halloween theme

Psycho Prelude

Beetlejuice theme

Danse of mascabre — Saint Saens

This is Halloween - Nightmare before Christmas

Jack’s Lement - Nightmare before Christmas

What‘s This - Nightmare before Christmas

Kidnap the Sandy Claws - Nightmare before Christmas

The Adam’s family

CoCo Medley

Harry Potter Medley

Remember me - from”coco”

Viva la vida - Coldplay

Levatating - Dua Lipa



現場將演奏多首耳熟能詳的經典電影音樂,當中還有哈利波特最具代表性的主題曲《Harry Potter Medley》。(官方圖片)

本地樂團獻奏

此外,是次音樂會亦請來本地樂團Ensemble Apeiron演奏,樂團曾與香港小交響樂團、香港弦樂團和香港歌劇院等專業音樂團隊合作,演出經驗豐富,相信是次音樂會將會再次以他們的弦樂四重奏,帶領觀眾浸淫在迷幻和充滿驚喜的音樂世界之中。

萬聖節燭光音樂會詳情及門票優惠

日期:2024年10月31日-11月2日(星期四至六)

時間:18:00/20:00(每節時長60分鐘)

地點:香港海事博物館(香港中環八號碼頭)

票價:

二人同行票:$960|人均$480|原價$1,000

單人票:$500(大小同價)



👉🏻👻立即預訂享受不一樣的萬聖節之夜🎃

(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略