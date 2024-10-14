大閘蟹放題2024｜10間任食推介！2小時任食鮑魚+皮片鴨　$108起

大閘蟹放題2024｜踏入10月，又到了吃大閘蟹的最佳季節！《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家挑選10間大閘蟹餐廳，當中有大閘蟹專門店、大閘蟹放題和大閘蟹餐廳，除了有榮獲5年米芝蓮推介的紫粵軒，還有一間$108就可吃到的瀑布蟹黃套餐！推介餐廳現時還有低至64折優惠！即睇下文。



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大閘蟹放題2024推介【1】Crabtastic──每年大賣10,000隻大閘蟹 低至$210

人氣大閘蟹店Crabtastic，每年在蟹季都大賣一萬隻大閘蟹，蟹店所有大閘蟹均來自太湖自家養殖場，在清澈的水質下成長，隻隻爆膏，品質有保證。當中推介重量為5-6.5両之間的大閘蟹，蟹膏更為美味；另外，Crabtastic還有自家製爆汁蟹粉小籠包，內餡有香濃蟹膏，搭配鮮甜蟹肉，非常足料多汁；以及日本直送的高級海膽，如A級馬糞海膽、利尻海膽、白海膽及心形海膽刺身蛋糕等，更提供滿額送貨服務，安在家中也能享受美食！低至$210就吃到！

Crabtastic｜6-6.5両大閘蟹

3公3乸餐＋1包蟹粉小籠包：$1,220｜原價$1,526

2隻蟹公：$300｜$376

2隻蟹乸：$410｜$516

Crabtastic｜5-5.5両大閘蟹

3公3乸餐＋1包蟹粉小籠包：$820｜原價$1,026

1隻蟹公＋1隻蟹乸：$248｜原價$296

2隻蟹公：$210｜$256

2隻蟹乸：$290｜$336

Crabtastic｜小籠包＋蟹粉組合

優惠價：$340｜原價$425

Crabtastic｜湯包＋蟹粉組合

優惠價：$460｜原價$575

即食爆膏大閘蟹🤤 Crabtastic｜

海膽二人套餐（100g海膽）

優惠價（2位）：$1,088｜人均$544｜原價$1,388

海膽四人套餐（250g海膽）

優惠價（4位）：$2,088｜人均$522｜原價$2,388

海膽六人套餐（300g 海膽）

優惠價（6位）：$3,088｜$515｜$3,588

心型海膽蛋糕4吋（需要 2 個工作天前預訂）

優惠價：$750｜原價$900

時令刺身蛋糕4吋（需要 2 個工作天前預訂）

優惠價：$750｜原價$900

優惠期：即日至2024年12月15日

優惠價歎埋海膽🤤

大閘蟹放題2024推介【2】三陽泰──送食蟹三寶／大閘蟹$45起

三陽泰適逢大閘蟹旺季，推出獨家優惠，大閘蟹最平僅售$45隻！三陽泰為30多年的老字號，選蟹有豐富的經驗，對於品質的監控有保證。店舖所嚴選的大閘蟹，由3両至8両的重量任君選擇，而且隻隻鮮甜和充滿蟹膏，現時預訂還附送食蟹三寶：黃糖薑茶、靚蟹醋、紫蘇葉，輕鬆增加大閘蟹風味！此外，三陽泰共有70個自取點遍佈港九新界，非常方便！

三陽泰｜公蟹（2隻）

優惠價（約4両）：$110｜$55／1隻

優惠價（約4.5両）：$132｜$66／1隻

優惠價（約5両）：$150｜$75／1隻

優惠價（約5.5両）：$180｜$90／1隻

三陽泰｜乸蟹（2隻）

優惠價（約3両）：$90｜$45／1隻

優惠價（約3.5両）：$130｜$65／1隻

優惠價（約4両）：$152｜$76／1隻

立即以$45預購大閘蟹🤤

大閘蟹放題2024推介【3】陶源酒家──2小時大閘蟹及片皮鴨任食 75折

陶源酒家再度推出人氣的2小時大閘蟹放題，仲有75折優惠！除了可任食多種煮法的大閘蟹及片皮鴨，每位更可獲贈特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、金湯小米燴遼參、蟹粉扒豆苗，或花雕熟醉蟹及蟹粉小籠包各一客，仲有啤酒汽水任飲。喜歡食粵菜的朋友，陶源酒家還有多款以昂貴食材，如鮑魚、海參、鮮活海鮮和燕窩烹調的菜色，千萬別錯過！

陶源酒家｜大閘蟹2小時放題

星期一至四

成人（2位）：$996｜人均$498｜原價$1,328

成人（3位）：$1,494｜人均$498｜原價$1,992

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$1,116｜人均$558｜原價$1,408

成人（3位）：$1,674｜人均$558｜原價$2,112

優惠期：即日至2024年10月31日

75折 任食2小時大閘蟹/片皮鴨😍

地址：

灣仔菲林明道8號大同大廈1-2樓（2258 7688）

觀塘成業街7號東廣場2樓201至204號舖（2366 8108）

旺角豉油街118號仕德福酒店地下（2770 8228）

尖沙咀加連威老道98號東海商業中心 LG1 樓（2366 0806）

九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下（2751 9608）

荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖（2554 2180）

將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城4層418號舖（2217 0190）



大閘蟹放題2024推介【4】原味小聚──大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐 人均$278起

《原味小聚》蒸氣鍋專門店開業短短3年，已深受海鮮愛好者歡迎，適逢大閘蟹季，餐飲特意推出150分鐘大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐，除了有鮮甜無比的大閘蟹外，還有龍蝦、生蠔、飽魚、生蝦、M5和牛、黑毛豬及特色點心，人均只需$278起！

原味小聚｜大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐

19:30前離座或21:00後入座

優惠價（2位）：$556｜人均$278｜原價$996

19:30後入座

優惠價（2位）：$596｜人均$298｜原價$996

優惠期：即日至2024年11月30日

預訂海鮮盛宴 | 大閘蟹🦀勁厚肉龍蝦🦞

地址：

銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場7樓R4（2668 8483）

旺角彌敦道575號LADDERDundas9樓（6323 7755）

觀塘偉業街93號93WYS20樓（5392 6277）

九龍油麻地文英街31號文景樓地下（5932 9332）



大閘蟹放題2024推介【5】翡翠餐飲集團──四⼈餐 81折起

翡翠餐飲集團推出「翡翠拉麵⼩籠包」四⼈餐及「江南．翡翠」四⼈餐，兩大時令⼤閘蟹粉套餐，與三五知己、親朋戚友聚會共享就最適合不過！兩款套餐均有一系列的前菜、主食和甜點，大部份以蟹入饌，非常惹味！「翡翠拉麵⼩籠包」四⼈餐有必食的蟹粉小籠包、蟹粉鍋貼和蟹粉豆腐等蟹味濃郁的菜色；「江南．翡翠」主食有蟹粉蝦仁鴛鴦毛細麵及小菜蟹粉芙蓉海鮮，款款都由廚師精心炮製，現有優惠81折起。

翡翠餐飲集團｜翡翠拉麵⼩籠包四⼈餐

優惠價（4位）：$998｜人均$250｜原價$1,227

翡翠餐飲集團｜江南．翡翠四⼈餐

優惠價（4位）：$1,288｜人均$322｜原價$1,488

即搶4人餐優惠81折起🦀

地址：適用於翡翠拉麵⼩籠包 / 江南．翡翠所有分店



大閘蟹放題2024推介【6】富臨海鮮酒家──2小時大閘蟹及片皮鴨任食／送原隻鮑魚、燕窩、花雕熟醉蟹 86折起

富臨海鮮酒家推出2小時任食大閘蟹放題，除了可任食當造肥美的大閘蟹外，還可任食片皮鴨及各款珍味菜式！此外，每位客人更可獲贈蠔皇原隻鮑魚、金湯小米燴燕窩、花雕熟醉蟹、蟹粉扒豆苗、回味欖角骨、大良雙皮奶各一份，兼啤酒、汽水任飲！而富臨海鮮酒家分店遍佈港九新界，隨時隨地都可吃到！現有優惠86折起！

富臨海鮮酒家｜兩小時任飲任食大閘蟹、片皮鴨放題

星期一至四

優惠價（2位）：$976｜人均$488｜原價$568

星期六、日及公眾假期

優惠價（2位）：$1,464｜人均$488｜原價$1,704

優惠期：即日至2024年10月31日

85折訂座 14分店適用🤩

地址：富臨海鮮酒家全線分店



大閘蟹放題2024推介【7】等等HEA──$108食神瀑布蟹黃套餐

位於九龍城的等等HEA台式餐廳全新推出食神瀑布蟹黃撈套餐，僅$108即可歎足足180克蟹黃的食神瀑布蟹黃撈麵或飯、蟹黃鹽酥雞、蟹粉小籠包、蟹粉時菜，每一啖都是鮮甜蟹黃的滋味！另外，套餐還可享受特式台飲，包括桂圓紅棗茶、古早冬瓜茶、菊花茶、黑糖薑母茶、柚子茶任選！現有低至64折！

等等HEA｜食神瀑布蟹黃撈套餐

優惠價：$108｜原價$168

優惠期：即日至2024年10月15日

立即預訂🦀

地址：九龍城福佬村道41號地下

電話：5398 8160



大閘蟹放題2024推介【8】龍逸軒──米芝蓮主廚炮製大閘蟹套餐 7折

位於九龍酒店的龍逸軒粵菜酒樓，餐廳由榮獲米芝蓮兩星的主廚打理，菜色水準有保證。適逢大閘蟹季節，龍逸軒亦推出大閘蟹套餐，套餐包括約6兩的清蒸太湖大閘蟹、刺參扣鵝掌、紅酒燴牛尾、西班牙黑毛豬叉燒、蟹粉小籠包等10道美食，款款以矜貴食材炮製，套餐還跟薑茶湯圓及水晶棗皇凍甜品，相當抵食。現在更有7折優惠！

龍逸軒──米芝蓮主廚炮製大閘蟹套餐，有7折優惠。（龍逸軒）

龍逸軒｜十道菜蟹宴大閘蟹套餐

優惠價（2位）：$1,376｜人均$688｜原價$1,976

優惠價（3位）：$2,064｜人均$688｜原價$2,964

優惠期：2024年10月1日至12月31日

7折預訂🦀

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722



大閘蟹放題2024推介【9】荃灣悦品酒店──自助餐送大閘蟹 低至75折

悦品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，除了每位可獲贈大閘蟹一隻外，還有各式以蟹入饌的美食，包括避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米；另外還有日式蟹肉味噌海鮮湯、金銀蒜燒生蠔、焗芝士波士頓龍蝦，以及時令冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、麵包蟹、白蝦、藍青口、翡翠螺等，有得食大閘蟹，又有多款海鮮及肉食，現時更有低至75折優惠！

悦品酒店（屯門）｜蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期五

成人（1位）：$457.3｜原價$624.8

長者（1位）：$397.8｜原價$547.8

小童（1位）：$304.3｜原價$426.8

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$499.8｜原價$646.8

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

即訂屯門 蟹逅之夜🤤

悦品酒店（荃灣）｜蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$482.8｜原價$624.8

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

優惠價：即日起至2024年12月1日

即訂荃灣 蟹逅之夜🤤

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



大閘蟹放題2024推介【10】香港九龍東皇冠假日酒店──5年米芝蓮推介餐廳 93折

位於香港九龍東皇冠假日酒店，連續五年榮獲《米芝蓮指南》推介餐廳的紫粵軒，推出大閘蟹套餐！「金秋大閘蟹宴」套餐提供3隻大閘蟹、帶子竹笙花膠羹、賽螃大閘蟹蓋伴黃金蝦多士、蟹粉蟹肉扒菠菜苗及砂鍋蝦仁蟹粉撈稻庭麵等美食，大閘蟹推介選南薑酒槽蒸，甘甜蟹肉附帶南薑酒隱隱的香甜和微微辛辣，層次相當豐富；而砂鍋蝦仁蟹粉撈稻庭麵更有份量宛如瀑布般的蟹粉覆蓋在稻庭麵上，讓你每一口都吃到甘香的蟹膏、蟹肉！套餐現有93折優惠。

香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒｜金秋大閘蟹宴

優惠價（2位）：$1,570｜人均$785｜原價$1,686

優惠價（3位）：$2,355｜人均$785｜原價$2,529

優惠期：即日至2024年11月30日

立即預約🦀🦀

地址：香港將軍澳唐德街3號（香港九龍東皇冠假日酒店2樓紫粵軒）

電話：3983 0688



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